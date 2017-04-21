Автоматизация работы пункта упаковки интернет-магазина

Берем IP камеру (нужна функция делать фото и оправлять в облако). Оператор подносит к камере товар, срабатывает датчик и происходит фотографирование. На мониторе появляется изображение. Делаем следующее фото. Пакуем весь заказ и фотографируем коробку. В личном кабинете покупателя появляется страничка, где он может лично сам проверить комплектацию, внешний вид каждого изделия, время фактической отгрузки.



Уважаемые владельцы интернет-магазинов.

Товарищи разработчики.

Некая аналогия работы сканера штрих кодов.Сама идея:В упрощенном виде можно внедрить уже завтра. Давайте вместе сделаем для старта такой пункт и разместим результат тут на форум, для обсуждения идеи. Купите камеру в ближайшем видеосалоне, помогу настроить или вышлю готовую. Сами вы не сразу разберетесь. Все настолько просто, что разрабатывать ничего не нужно. Никто же не запрещает фотографировать на телефон и отправлять уже сейчас вручную. Идея автоматизировать, сделать из этого фишку вашего фирменного интернет-магазина и удивлять покупателей первыми. А для этого надо отлаживать систему как процесс. Могу подъехать и запустить в тестовом режиме на месте. Или удаленно.Посмотрите, может быть подключитесь. Прикручиваются готовые блоки, нужно только программно интегрировать в вашу систему. Также как IP-телефония.Приглашаю всех желающих к обсуждению и внедрении идеи.Здесь или в личку.С уважением Владимир.