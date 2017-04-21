Автоматизация работы пункта упаковки интернет-магазина
Владимир Саломатин,
Специалист CHELSI
Челябинск, Россия
Специалист CHELSI
Челябинск, Россия
|1
21/04/2017
Автоматизация работы пункта упаковки интернет-магазина
Некая аналогия работы сканера штрих кодов.
Сама идея:
Берем IP камеру (нужна функция делать фото и оправлять в облако). Оператор подносит к камере товар, срабатывает датчик и происходит фотографирование. На мониторе появляется изображение. Делаем следующее фото. Пакуем весь заказ и фотографируем коробку. В личном кабинете покупателя появляется страничка, где он может лично сам проверить комплектацию, внешний вид каждого изделия, время фактической отгрузки.
Уважаемые владельцы интернет-магазинов.
В упрощенном виде можно внедрить уже завтра. Давайте вместе сделаем для старта такой пункт и разместим результат тут на форум, для обсуждения идеи. Купите камеру в ближайшем видеосалоне, помогу настроить или вышлю готовую. Сами вы не сразу разберетесь. Все настолько просто, что разрабатывать ничего не нужно. Никто же не запрещает фотографировать на телефон и отправлять уже сейчас вручную. Идея автоматизировать, сделать из этого фишку вашего фирменного интернет-магазина и удивлять покупателей первыми. А для этого надо отлаживать систему как процесс. Могу подъехать и запустить в тестовом режиме на месте. Или удаленно.
Товарищи разработчики.
Посмотрите, может быть подключитесь. Прикручиваются готовые блоки, нужно только программно интегрировать в вашу систему. Также как IP-телефония.
Приглашаю всех желающих к обсуждению и внедрении идеи.
Здесь или в личку.
С уважением Владимир.
vova@salomatin.ru
Автоматизация работы пункта упаковки интернет-магазина
Некая аналогия работы сканера штрих кодов.
Сама идея:
Берем IP камеру (нужна функция делать фото и оправлять в облако). Оператор подносит к камере товар, срабатывает датчик и происходит фотографирование. На мониторе появляется изображение. Делаем следующее фото. Пакуем весь заказ и фотографируем коробку. В личном кабинете покупателя появляется страничка, где он может лично сам проверить комплектацию, внешний вид каждого изделия, время фактической отгрузки.
Уважаемые владельцы интернет-магазинов.
В упрощенном виде можно внедрить уже завтра. Давайте вместе сделаем для старта такой пункт и разместим результат тут на форум, для обсуждения идеи. Купите камеру в ближайшем видеосалоне, помогу настроить или вышлю готовую. Сами вы не сразу разберетесь. Все настолько просто, что разрабатывать ничего не нужно. Никто же не запрещает фотографировать на телефон и отправлять уже сейчас вручную. Идея автоматизировать, сделать из этого фишку вашего фирменного интернет-магазина и удивлять покупателей первыми. А для этого надо отлаживать систему как процесс. Могу подъехать и запустить в тестовом режиме на месте. Или удаленно.
Товарищи разработчики.
Посмотрите, может быть подключитесь. Прикручиваются готовые блоки, нужно только программно интегрировать в вашу систему. Также как IP-телефония.
Приглашаю всех желающих к обсуждению и внедрении идеи.
Здесь или в личку.
С уважением Владимир.
vova@salomatin.ru
Павел Коротов,
Генеральный директор Oborot.ru
Москва, Россия
Генеральный директор Oborot.ru
Москва, Россия
21/04/2017
А многим ли покупателям нужен такой сервис? И так, когда приходят sms с каждым "чихом" про статус заказа, это раздражает. Много ли таких, кого интересует процесс упаковки товара?
А многим ли покупателям нужен такой сервис? И так, когда приходят sms с каждым "чихом" про статус заказа, это раздражает. Много ли таких, кого интересует процесс упаковки товара?
Владимир Саломатин,
Специалист ОТЦ CHELSI
Челябинск, Россия
Специалист ОТЦ CHELSI
Челябинск, Россия
|1
21/04/2017
Спасибо за ответ и внимание к теме.
Покупателям не всегда, а ИМ очень даже не помешает..
1.
Ждешь из Китая по долгу заказ. У них такая путаница, что не всегда понятно когда и чего ждать. Как правило они быстро реагируют и отправляют. Но идет долго. Открываешь, а там спутали или сам оплошал, когда заказывал. Так заказал бы по быстрому дополнительно и все почти одновременно получил. Стоимость модуля иногда копейки. Время жалко.
2.
Сервис предлагаю как дополнение и не навязчиво. ИМ все равно высылает информационное письмо, что заказ отправлен. Туда можно добавить ссылку. Не хочет покупатель, может не смотреть.
3.
В случае конфликта, что не доложили, пропустили, послали заранее разбитое изделие, а списывают на почту. С цветом ошиблись, папу с мамой перепутал. Левый с правым. А это бывает важно. Будет фото - всегда можно перепроверить. Упаковщик действительно может ошибиться. Другие службы ИМ могут быть виноваты. Даже в суде доказывать потом легче будет.
Затраты для ИМ небольшие. Стоимость приличной камеры от 3 тыс рублей. Главное автоматизировать процесс, чтобы персонал не утомлял. Но одна посылка может окупить и деньги, и нервы персонала. Защитить имидж ИМ.
Я ставлю камеры, так вот кладовщики и персонал пунктов выдачи товара покупателям очень камеры любят. Покупатель прибегает, шумит. Обвиняет. Посмотрят запись, коробки или рулоны сосчитают и все вопросы отпадают. Сам по дороге покупатель потерял или украли где. Сколько денег экономим и нервов. Одна коробка дороже камеры бывает. К сожалению продавцу самому приходится доказывать свою правоту.
Иначе у нас ведь "покупатель всегда прав".
Павел Коротов:
А многим ли покупателям нужен такой сервис?
А многим ли покупателям нужен такой сервис?
Спасибо за ответ и внимание к теме.
Покупателям не всегда, а ИМ очень даже не помешает..
1.
Ждешь из Китая по долгу заказ. У них такая путаница, что не всегда понятно когда и чего ждать. Как правило они быстро реагируют и отправляют. Но идет долго. Открываешь, а там спутали или сам оплошал, когда заказывал. Так заказал бы по быстрому дополнительно и все почти одновременно получил. Стоимость модуля иногда копейки. Время жалко.
2.
Сервис предлагаю как дополнение и не навязчиво. ИМ все равно высылает информационное письмо, что заказ отправлен. Туда можно добавить ссылку. Не хочет покупатель, может не смотреть.
3.
В случае конфликта, что не доложили, пропустили, послали заранее разбитое изделие, а списывают на почту. С цветом ошиблись, папу с мамой перепутал. Левый с правым. А это бывает важно. Будет фото - всегда можно перепроверить. Упаковщик действительно может ошибиться. Другие службы ИМ могут быть виноваты. Даже в суде доказывать потом легче будет.
Затраты для ИМ небольшие. Стоимость приличной камеры от 3 тыс рублей. Главное автоматизировать процесс, чтобы персонал не утомлял. Но одна посылка может окупить и деньги, и нервы персонала. Защитить имидж ИМ.
Я ставлю камеры, так вот кладовщики и персонал пунктов выдачи товара покупателям очень камеры любят. Покупатель прибегает, шумит. Обвиняет. Посмотрят запись, коробки или рулоны сосчитают и все вопросы отпадают. Сам по дороге покупатель потерял или украли где. Сколько денег экономим и нервов. Одна коробка дороже камеры бывает. К сожалению продавцу самому приходится доказывать свою правоту.
Иначе у нас ведь "покупатель всегда прав".
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