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Адекватная зарплата для менеджера ИМ



Ссылка на сообщение Борис
08/12/2003

Зачем такие сложность (% и с прибыли и с оборота...), если в итоге все сводить к 500? Это очень усредненная величина получится (т.е. когда не сезон будет 300, а когда сезон - 700). по-моему все таки разумнее фиксированная сумма + фиксированные 5 за 100 прибыли Или только 10-15 со 100$ прибыли, без фиксированных.



Ссылка на сообщение Константин
08/12/2003

FFR, человеку нужно не в терминологиях копаться, а выяснить, КАК платить человеку, который будет тащить его интернет-сайт (магазин). Весь, целиком.

А такм его хоть горшком назови - лишь бы продавал...



Ссылка на сообщение Опер
08/12/2003

да че вы в натуре как вчера родились? минимальная зарплата + процент от продаж. никаких прибылей и пр! Иначе он потом в суд подаст что вы прибыль занижаете и по миру пустит :)

И берегитесь такого что вы вложите крупные бабки в рекламу и раскрутку, а он будет стричь с этого, т.е. хапать то к чему он не имеет отношения. Это важный момент. Лучше это обговорить сразу и сделать контракт на 1 год с пролонгацией и корректировкой.тут уже он будет подозревать вас в том что расркутитесь за его счет а потом выпнете чтобы стричь без него.короче много башка думай и делай умно ...



Ссылка на сообщение Борис
08/12/2003

Пардон, проясню ситуацию, а то разговор куда-то не туда пошел.

Мне не нужен человек, который будет "тянуть" весь проект. У меня работает 5 т.н. "менеджеров-консультантов". Проекту не один год - сейчас пришла пора подумать о повышении з.п., вот и не понятно до какого уровня.

Глобальные вещи в проекте я тяну сам :) Это к слову :)



Мне нужно оценить сколько адекватно платить людям, чтобы они не использовали мою структуру как платформу и не уходили бы потом к тем, кто платит нормальные деньги. Т.е. я хочу мотивировать людей в т.ч. и з.п. - надолго. Конечно, это не единственный способ мативации, но он основной.

Подозревать меня в том, что я "раскрутился за чужой счет" никому не придется, т.к. все на данный момент работающие люди, пришли в уже работающий проект, хорошо стоящий на ногах. Т.ч. кто у кого учился - очевидно :)



Ссылка на сообщение RaMan
08/12/2003

Борис, а вы у них спросить? Тут сразу многое откроется...



Ссылка на сообщение Константин
08/12/2003

" Тут сразу многое откроется..."

:) Да уж, иногда и то, что б лучше и не открывалось...

Когда я работал на дядю, рештл дядя сделать супер-ремонт в офисе. С привлечением дизайнеров, эргономиста, крутой мебели и пр.

Я там немного "прокололся" и случайно ляпнул народу примерную цыфру, во что этот ремонт влетал. Народ чуть восстание не поднял - "Мать-перемать! лучше бы этот .... нам эти деньги раздал - мы б и в Г. посидели бы!"

Т.ч. RaMan "трудящимся" волю давать нельзя. Не успеешь заметить, как они быстро переберутся к тебе на загривок. Хорошо кормить - надо. А волю давать - упаси Господи!



Ссылка на сообщение Павел Коротов
09/12/2003

Борис, а не хотите дать объявление с предполагаемым уровнем оплаты на job.ru? Посмотрите количество и качество резюме - сделаете соответствующие выводы.



Ссылка на сообщение FFR
11/12/2003

Борис правильно заметил, и написал, что люди - есть.

Работают.

Вопрос в том, как правильно стимулировать их труд.



Кроме зарплаты, есть и некоторые другие варианты, которые не всегда еще используются в России. Попробую привести примеры.



1. Доплата от работодателя в Пенсионный фонд. К примеру 20 зеленых в месяц.

2. Оплата стоматологических услуг, за счет фирмы.

3. "День Кэйф". В один из выходных, или на праздник, снимается для коллектива гостиница, или сауна, за счет компании.

4. Тур в подарок. Один раз в год, для половины коллектива делается турпоездка внутри страны или за бугор. В другом месяце, для второй половины.



Ну и так далее. Деньги уходят в затраты, коллектив счастлив, народ знает, что босс о них заботится, ну и в целом, это дешевле, чем расплачиваться только надбавками к зарплате.



Кстати, система постоянных, стабильных надбавок (небольших) тоже хорошо стимулирует коллектив. И привязывает к месту.



Вот Вам уважаемый Борис, некоторые не очень дорогие, но довольно эффективные способы поощрения работников.



Ссылка на сообщение Константин
11/12/2003

FFR, не знаем, как у вас, но Вы, имхо, ментальность не учитываете. :)

Достаточно ОДИН РАЗ сделать "доплату, оплату, день кайфа, тур в подарок и пр.." и вы будете ОБЯЗАНЫ делать это постоянно и всем. И независимо от результата работы. Забудьте про "фантазии"!

Система стимулирования работников должна быть до чертиков тупой, прозрачной и понятной самому тупому работнику и НЕОСПОРИМОЙ. Как у Пиночета :) - "Ребята, делайте что хотите, но есть три вещи, которые НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ - вера, армия и частная собственность.

Вот что то подобное должно быть и в "конторе".



Ссылка на сообщение FFR
12/12/2003

Костя, а я и не возражаю, я только привел несколько примеров, как можно удержать работников и не только зарплатой.

Условия предоставляемые работодателем для своих работников, могут быть гибкими, и кстати, то, что я предложил, экономически может оказаться дешевле и выгоднее обычных "тупых и прозрачных" методов.

Будем считать, что это просто мое личное мнение, но не в коем случае не рекомендации. ;)



Ссылка на сообщение Константин
12/12/2003

:) Фокус в том, что ЭТО ни фига не держит. Дай ему зарплату а 2000, всего в придачу, включая служ. автомобиль, проплату ему квартиры в Куркино, оплату отпуска в какой-нить Тайланд с секс-туризмом - он все равно будет стараться еще лишнюю сотню у тебя скомуниздить.

Необходимая жесткая, четкая иерархия и блага к ним. Тогда более-менее Ж. от стула отрывают.

Приходит человек на низкую должность - тебе положен ТАКОЙ стул, стол там-то, такой комп и такой монитор, 5 кофе-пауз и 1 обед на такие деньги. Шаг влево-вправо считаются СЕРЬЕЗНЫМ проступком. Твой босс меняет свое крутое кресло - оно не тебе по-наследству переходит, а идет на склад. А ты как сидел - так и будеш. Вот когда "станешь" или сильно отличишься - вот тогда тебе что то прибавят. В таком стиле.

ЭТО - работает. ВИДИМАЯ цель стимулирует куда круче эфемерных благ...

Проверено и на своей шкуре и в наблюдениях за другими.


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