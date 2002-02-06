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А как раскручивались?...
06/02/2002
Чего ж он ушел-то из Яху? Ведь не на повышение пошел, а поперли его оттуда, из-за неэффективной модели! Да и конторы, о которых в книжечке написано... Того... разорились!
Чего ж он ушел-то из Яху? Ведь не на повышение пошел, а поперли его оттуда, из-за неэффективной модели! Да и конторы, о которых в книжечке написано... Того... разорились!
06/02/2002
Не... Озон поганый магазин, за неделю-полторы до нового года заказал несколько книг на Озоне и на Спасибо. В результате - от С. получил их то ли на следующий, то ли через день. Озон молчал как партизан на допросе. Числа так... 8-го... 9-го анулировал заказ, и тут они проснулись - стали названивать - предлагать его все ж доставить, но через неделю (!!!)... И письма писать с тем же предложением... За "мертвые" позиции и не говорю, но этим не только Озон славится.
Не... Озон поганый магазин, за неделю-полторы до нового года заказал несколько книг на Озоне и на Спасибо. В результате - от С. получил их то ли на следующий, то ли через день. Озон молчал как партизан на допросе. Числа так... 8-го... 9-го анулировал заказ, и тут они проснулись - стали названивать - предлагать его все ж доставить, но через неделю (!!!)... И письма писать с тем же предложением... За "мертвые" позиции и не говорю, но этим не только Озон славится.
07/02/2002
А я за две недели до Нового года сделал заказ из нескольких книг с макс.датой отправки - "через неделю", доставить попросил все целиком. 13 января (!) курьер привез ... половину заказа. Написал им письмо про остальное - тишина... Еще через две недели (!) курьер привез остаток, но с приплюсованной суммой за доставку. Я отказался платить за повторную доставку, сделанную по их вине. Не стал брать заказ. И все, ни письма, ни слова ...
НЕ ХОДИТЕ НА ОЗОН!!!
А я за две недели до Нового года сделал заказ из нескольких книг с макс.датой отправки - "через неделю", доставить попросил все целиком. 13 января (!) курьер привез ... половину заказа. Написал им письмо про остальное - тишина... Еще через две недели (!) курьер привез остаток, но с приплюсованной суммой за доставку. Я отказался платить за повторную доставку, сделанную по их вине. Не стал брать заказ. И все, ни письма, ни слова ...
НЕ ХОДИТЕ НА ОЗОН!!!
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