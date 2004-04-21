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А Amazon знает об этом?



Ссылка на сообщение Константин
21/04/2004

Проблема безопасности меня беспокоит, но ее решение - не в наклейке фальшивой бороды, заляпывании грязью номера автомобиля, ношении рваной одежды и пр.

Человек походу своей жизни оставляет столько следов... Прямо как траншеекопатель.

т.ч. не тяните с этим делом (с манией преследования). Даже если вы хотите скрыть свои данные на домене из-за стремности проекта - будьте уверены - и хостер и провайдер сдадут вас за фунт изюма первому менту - из-за вас они своей лицензией рисковать не будут. Ну а что б ваш домен бандитам стал интересен - ну-у-у это надо очень сильно постараться, чес.слово.



Ссылка на сообщение Владимир.
22/04/2004

Вот это - ответ.



Есть над чем подумать...



Спасибо.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
22/04/2004

Offtopic:

Тут уж дело больше в жизненной философии. С одной стороны, "против лома нет приема", с другой - если раскидывать на каждом шагу ключи от квартиры, где деньги лежат, с указанием адреса и номера домофона, то и никакого лома не понадобится.



Безотносительно к данному случаю - просто, мысли вслух.



По делу:

При изменении данных, никто не мешает указать, к примеру, телефон дальнего знакомого и e-mail, зарегистрированный специально для Whois. По крайней мере, в RU-Center - именно так.



Ссылка на сообщение Владимир.
23/04/2004

Спасибо, Павел.



С эл. адресом и телефоном понятно. Меня больше интересует сведения о моём реальном адресе (дом. кв. город).

Те ребята кто регистрирует меня(nic.ru), они проверяют личность на правильность внесённой информации?



А нерезидентам как быть?





С уважением, Владимир.



Ссылка на сообщение Константин
23/04/2004

Господи! Да регите вы через хостера и пишите в заявке всякую правдоподобную фигню, никто вас ловить не будет. Если что - грохнут сайт и домен и всех дел. А охоту на вас открывать никто не будет.



:) Павел, и как вы не боитесь настоящим именем подписываться? Уроки Аргентины Вам не впрок? :)



Ссылка на сообщение Владимир.
24/04/2004

Я не против дать реальную информацию регистратору. Для меня важно что-бы ее не было в Войсе, как например у этого сайта. lot.ru , а не petrov.ru (можете сделать Войс для наглядности)



Константину:

- а почему pokupant "зашифрован"? В Войсе смотрел только телефон... :(



Ссылка на сообщение Константин
24/04/2004

А я когда регю, указываю только свой код ХХХХ-RIPN. Остальная инфа давно в РосНИИРОС есть.



Ссылка на сообщение Владимир
25/04/2004

2 Константин:



только свой код ХХХХ-RIPN

- Проясните пожалуйста. Что это за код и как это работает.



Ссылка на сообщение Константин
25/04/2004

Будете регить свой первый домен - вам тоже присвоят



Ссылка на сообщение Igorvs
14/05/2004

В 98 году когда создавался известный магазин OZON он планировался в последствие стать филиалом AMAZON и доменное имя amazon.ru вело на ozon. Потом перестало. Скорее всего оно за ненадобностью было продано или же перехвачено когда вовремя не проплатили. Думаю, ничего страшного здесь нет и все законно.



Ссылка на сообщение Амазон
09/01/2005

Очень хорошо что у нас много размышляющих людей.Было очень интересно читать.

В настоящее время, после принятия поправок к Закону, домен принадлежит влдадельцу товарного знака.

В отношении Амазона - владельцем товарного знака в РФ является российская Компания Амазон ,что подтверждено по иску Amazon.com Палатой по патентным спорам в 2004 г.

В отношении использования ТЗ и доменных имен "Амазон" российскими фирмами - будут применяться соответствующие меры для тех кто не заключил договор(компания лояльна к коллегам и отказа практически не будет)

Учредитель Компании Амазон

В.В.Акуленков



Ссылка на сообщение helloworld
09/01/2005

Ребята, я так и не понял, почему это нельзя сделать ООО «Оборот.Ру»? Общеупотребительное слово? Так ведь с «.Ру»!

Ладно, а как быть с географическими названиями?

Я что, не могу забацать ООО «Хелловординск.Ру»? А домен мне принадлежит соответств. хоть законно? Мне надо ТМ регить с категорией?



Ссылка на сообщение ATK
10/01/2005

2 Владимир

Решение вашего вопроса - анонимная регистрация домена. А чтобы права на домен в случае чего сохранить, заключите договор с анонимным администратором. Писать "левак" - не выход.



Ссылка на сообщение Nord
10/01/2005

Что за бред, Вы когда последний раз заходили на amazon.ru????? там и есть амазон с редиректом на .com :)



Ссылка на сообщение Сергей
11/01/2005

В мире очень много торговых марок, поэтому плевать на amazon.com - думаете, Амазон - это уникальное название? Скорее всего, таких фирм по миру десятки и каждая захочет домен в зоне .ру =)))))))))



Так можно вообще забыть о регистрации доменов и сидеть на народе.


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