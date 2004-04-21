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А Amazon знает об этом?
21/04/2004
Проблема безопасности меня беспокоит, но ее решение - не в наклейке фальшивой бороды, заляпывании грязью номера автомобиля, ношении рваной одежды и пр.
Человек походу своей жизни оставляет столько следов... Прямо как траншеекопатель.
т.ч. не тяните с этим делом (с манией преследования). Даже если вы хотите скрыть свои данные на домене из-за стремности проекта - будьте уверены - и хостер и провайдер сдадут вас за фунт изюма первому менту - из-за вас они своей лицензией рисковать не будут. Ну а что б ваш домен бандитам стал интересен - ну-у-у это надо очень сильно постараться, чес.слово.
Проблема безопасности меня беспокоит, но ее решение - не в наклейке фальшивой бороды, заляпывании грязью номера автомобиля, ношении рваной одежды и пр.
Человек походу своей жизни оставляет столько следов... Прямо как траншеекопатель.
т.ч. не тяните с этим делом (с манией преследования). Даже если вы хотите скрыть свои данные на домене из-за стремности проекта - будьте уверены - и хостер и провайдер сдадут вас за фунт изюма первому менту - из-за вас они своей лицензией рисковать не будут. Ну а что б ваш домен бандитам стал интересен - ну-у-у это надо очень сильно постараться, чес.слово.
22/04/2004
Offtopic:
Тут уж дело больше в жизненной философии. С одной стороны, "против лома нет приема", с другой - если раскидывать на каждом шагу ключи от квартиры, где деньги лежат, с указанием адреса и номера домофона, то и никакого лома не понадобится.
Безотносительно к данному случаю - просто, мысли вслух.
По делу:
При изменении данных, никто не мешает указать, к примеру, телефон дальнего знакомого и e-mail, зарегистрированный специально для Whois. По крайней мере, в RU-Center - именно так.
Offtopic:
Тут уж дело больше в жизненной философии. С одной стороны, "против лома нет приема", с другой - если раскидывать на каждом шагу ключи от квартиры, где деньги лежат, с указанием адреса и номера домофона, то и никакого лома не понадобится.
Безотносительно к данному случаю - просто, мысли вслух.
По делу:
При изменении данных, никто не мешает указать, к примеру, телефон дальнего знакомого и e-mail, зарегистрированный специально для Whois. По крайней мере, в RU-Center - именно так.
23/04/2004
Господи! Да регите вы через хостера и пишите в заявке всякую правдоподобную фигню, никто вас ловить не будет. Если что - грохнут сайт и домен и всех дел. А охоту на вас открывать никто не будет.
:) Павел, и как вы не боитесь настоящим именем подписываться? Уроки Аргентины Вам не впрок? :)
Господи! Да регите вы через хостера и пишите в заявке всякую правдоподобную фигню, никто вас ловить не будет. Если что - грохнут сайт и домен и всех дел. А охоту на вас открывать никто не будет.
:) Павел, и как вы не боитесь настоящим именем подписываться? Уроки Аргентины Вам не впрок? :)
14/05/2004
В 98 году когда создавался известный магазин OZON он планировался в последствие стать филиалом AMAZON и доменное имя amazon.ru вело на ozon. Потом перестало. Скорее всего оно за ненадобностью было продано или же перехвачено когда вовремя не проплатили. Думаю, ничего страшного здесь нет и все законно.
В 98 году когда создавался известный магазин OZON он планировался в последствие стать филиалом AMAZON и доменное имя amazon.ru вело на ozon. Потом перестало. Скорее всего оно за ненадобностью было продано или же перехвачено когда вовремя не проплатили. Думаю, ничего страшного здесь нет и все законно.
09/01/2005
Очень хорошо что у нас много размышляющих людей.Было очень интересно читать.
В настоящее время, после принятия поправок к Закону, домен принадлежит влдадельцу товарного знака.
В отношении Амазона - владельцем товарного знака в РФ является российская Компания Амазон ,что подтверждено по иску Amazon.com Палатой по патентным спорам в 2004 г.
В отношении использования ТЗ и доменных имен "Амазон" российскими фирмами - будут применяться соответствующие меры для тех кто не заключил договор(компания лояльна к коллегам и отказа практически не будет)
Учредитель Компании Амазон
В.В.Акуленков
Очень хорошо что у нас много размышляющих людей.Было очень интересно читать.
В настоящее время, после принятия поправок к Закону, домен принадлежит влдадельцу товарного знака.
В отношении Амазона - владельцем товарного знака в РФ является российская Компания Амазон ,что подтверждено по иску Amazon.com Палатой по патентным спорам в 2004 г.
В отношении использования ТЗ и доменных имен "Амазон" российскими фирмами - будут применяться соответствующие меры для тех кто не заключил договор(компания лояльна к коллегам и отказа практически не будет)
Учредитель Компании Амазон
В.В.Акуленков
09/01/2005
Ребята, я так и не понял, почему это нельзя сделать ООО «Оборот.Ру»? Общеупотребительное слово? Так ведь с «.Ру»!
Ладно, а как быть с географическими названиями?
Я что, не могу забацать ООО «Хелловординск.Ру»? А домен мне принадлежит соответств. хоть законно? Мне надо ТМ регить с категорией?
Ребята, я так и не понял, почему это нельзя сделать ООО «Оборот.Ру»? Общеупотребительное слово? Так ведь с «.Ру»!
Ладно, а как быть с географическими названиями?
Я что, не могу забацать ООО «Хелловординск.Ру»? А домен мне принадлежит соответств. хоть законно? Мне надо ТМ регить с категорией?
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