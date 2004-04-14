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А Amazon знает об этом?



Ссылка на сообщение Beirut
14/04/2004

www.internet-law.ru форум.... раздел по доменным именам.... много информации....



Вкратце. Я регистрирую товарный знак, подбираю соответствующие классы и уже могу предъявить претензии к владельцу домена, даже если домен был зарегистрирован раньше регистрации товарного знака. Такое у нас дебильное законодательство. Процедура УДРП у нас не действует. А по рос. законам - товарный знак имеет приоритет. Нормальных весомых средств защиты я себе не представляю пока.



По ссылке есть подборка дел. Все они почти очевидные неинтересные. А одно дело - ничего. Какой-то физик зарегил домен автософт.ру. Позже регистрации домена один ЧПист зарегил товарный знак "автософт" и предъявил претензии физику. Суд отказал ЧПисту, но лишь на том основании, что классы не совпали у него и владельца домена. У ЧПиста товарный знак соответствовал классу "продажа софта".... Физик доказал, что фактически его деятельность относится не к продаже софта, а к рекламированию услуг хотя и по продаже софта.... Классы не совпали, товарный знак физиком использовался не в отношении товаров и услуг для индивидуализации которых товарный знак был зарег-н.



Весь вопрос в том. А если бы ЧПист зарегистрировал свой автософт и отнес его к классу "рекламирование".... Классы совпали бы.... Мог ли таким образом ЧПист отнять домен у добросовестного физика....? Очень высокая вероятность....



Поэтому не жалейте вы эти 9000 рублей или сколько там сейчас на регистрацию товарного знака, если дело серьезное начинаете....



Ссылка на сообщение Павел Коротов
14/04/2004

Олег, это всё хорошо, но, возможно, Вам следует сменить юристов? Видимо, соответствующим службам Kodak и Opel удалось найти ответы на эти вопросы.



"Кстати Павел, судя по Вашим словам у Оборот.ру есть торговая марка."



Нет, таких слов я не говорил.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
14/04/2004

=Бейрут

Спасибо за доп.информацию. По сути могу сказать, что если в Вашеи примере заменить физических лиц на юридические, то получится ситуация как у нашего клиента. Хотя некторые детали различаются, но в целом суть верна.

=Павел

Юристы у клиента хорошие (равно как и у нас). Проблема, как я уже писал, в юридической неопределенности сети интернет в России. Торговая марка это всем понятно, а что такое домен??? Его юридический статус? Вот отсюда все и начинается.

Как решили Опель и Кодак. Да, очень просто. Они зарегистрировали свои торговые марки в России. Дальше - см.закон и комментарий Бейрута. Насколько я знаю АМАЗОН не подавал на регистрацию в России свою торговую марку.

По поводу ТМ Оборот.ру... Ваш несколько невнятный комментарий: "Ну, ООО "Оборот.ру" будет открыть сложновато, да и с ТМ уже вряд ли получится" заставил уточнить этот момент. Вот и все.

Я не собираюсь конкурировать с Вами - мне просто было интересно, как Вам это удалось. Теперь я знаю верный ответ. Спасибо



Ссылка на сообщение Павел Коротов
15/04/2004

"Еще раз утверждаю, что пока доменное имя и торговая марка никак не связаны между собой."

"Как решили Опель и Кодак. Да, очень просто. Они зарегистрировали свои торговые марки в России. Дальше - см.закон и комментарий Бейрута."

Олег, не противоречат ли друг другу эти две Ваши ремарки? Связь-то между доменным именем и торговой маркой (зарегистрированной в России, естественно) все-таки обнаружилась.



"По поводу ТМ Оборот.ру... Теперь я знаю верный ответ."

Мы сейчас находимся на этапе консультаций по поводу регистрации торговой марки. Вы, возможно, намекаете на то, что в качестве торговой марки не может выступать общеупотребимое слово? Так мы же не Оборот (tm) хотим регистрировать. Кстати, наши коллеги с "Банкир.ру" успешно зарегистрировали свой товарный знак.



"Я не собираюсь конкурировать с Вами - мне просто было интересно, как Вам это удалось."

Со своей стороны, выражаю свою искреннюю благодарность.



Ссылка на сообщение оценшик
15/04/2004

по моему особо заморачиваться не стоит если речь не идет о крутом бренде. просто на шантаж не поддаваться и все.даже вот Обороту (например) переехать ничего не стоит, несколько рассылок и редирект пока будет разбирательство, и все... можно на новом домене процветать. так что перепродавцы доменов и прочие лица просто греют руки на распальцовках и разбрасывании денег. я бы вот ни копейки не заплатил за домен.

Хороший ресурс с узнаваемым дизайном и классным содержанием будет завсегда процветать а говно все равно упадет хоть какой домен ему давай...



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
17/04/2004

=Павел

никакого противоречия нет. Связь по-прежнему не просматривается. Вот когда в законе будет написано, что регистрация ТМ в России означает и бронирование соответствующего доменного имени, вот тогда связь будет - прямая и однозначная. Пока на сегодня такого закона (или пакета законов) нет. Хотя в новостях на Обороте есть сообщение о создании некой рабочей группы по разработке пакета законов и нормативных актов, регулирующих Рунет. Что ж я это весьма приветствую.

Что же касается Банкир.ру и пр., то здесь тоже есть вопросы. Например, в прошлом году я был во Владивостоке - ездил по поручению руководства. Мне в нагрузку дали задание узнать, почему филологическая экспертиза есть только во Владивостоке, а в Хабаровске ее нет. Так вот по ходу дела, там случайно попал на разбирательство по слову "Банкир". Так вот тамошний эксперт признала это слово распространенным и в регистрации было отказано.

Кстати заодно узнал, почему у нас нет таких экспертов. Оказывается требования весьма жесткие - не каждый филолог, даже с ученой степенью может быть таким экспертом.

Кстати эта дискуссия очень даже полезна для меня. Весьма и весьма рад.



Ссылка на сообщение Владимир.
19/04/2004

Здравствуйте.



Благодарен за высказанные мнения...



Немного отклонюсь в сторону..



Вопрос:



Как сделать так чтобы "злоумышленники" или "любознательные" при обращении к услуги Whois service не получили доступ к моей личной информации. Я видел, иногда берёшь например какой нибуль сайт, проверяешь, а там "заходи бери что хочешь"(рег. инфа). А в другом случае - нет никакой информации. Чем это обусловлено? Может есть какие-то приемы по регистрации, что бы потом инфа о тебе не была доступна в открытом виде?



Заранее благодарю.

С уважением, Владимир.



Ссылка на сообщение Константин
19/04/2004

Слава "неуловимого Джо" покою не дает? И что вы сделаете с такой "личной информацией"? По телефону позвоните? Или в Мухоцранск приедете? Милости просим... :)



Ссылка на сообщение Владимир.
19/04/2004

Константин вы как всегда в своем стиле. А если серьезно?!



Я не хочу быть неуловимым, просто мы живем в небезопасно мире...



Думаю многие со мной согласяться..





Жду ваши мнения.



Ссылка на сообщение Edward
19/04/2004

если вы регистрируете домен минуя посредников напрямую например на nic.ru, то вам должен быть доступен интерфейс, где вы можете позже изменить контактную информацию.



Ссылка на сообщение Константин
19/04/2004

Вольдемар, если вы реально кому-нибудь понадобитесь - собирать о вас инфу через зарегенный вами домен - это извращение какой то. Вы поменьше фильмов про крутых хацкеров смотрели.

Мир, конечно небезопасен, но 99.9% людей на-фиг никому не нужны. Может быть они даже счастливы были бы в какой-нить переплет попасть - хоть какое то событие в жизни. А то проживут как мухи - подохнут - никто и не узнает...



Ссылка на сообщение Andre
19/04/2004

По-моему, это Аргентина отличалась- там пару лет назад впервые в мире гангстеры грохнули директора и-магазина. Мы ж не Аргентина...



Ссылка на сообщение Константин
19/04/2004

"грохнули директора и-магазина"

Однозначно, парня вычислили по ихнему аргентинскому домену. :) Пришли и-гангстеры к директору и-магазина, достали свои и-волыны и давай шмалять в директора и-пулями...



Ссылка на сообщение Andre
19/04/2004

Короче, Владимир, смело регистрируйтесь и помните- кому суждено быть повешенным, тот не утопнет.



Ссылка на сообщение Владимир.
20/04/2004

Н-да...



Господа кто нибудь может реально поделиться опытом?



P. S. Константин, вас наверно абсолютно не беспокоит проблемы безопасности и конфеденциальность везёт вам, счастливчик...

Вы наверное из тех субъектов которые Рег. свидетельство в офисе вешают на всеобщее обозрение где дом. квартира адрес. Мол: "приходи бери что хочешь"


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