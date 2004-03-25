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25/03/2004
=Уок
О какой платфореме идет речь? Можно подробнее..
=Светлана
Андерсен это хорошо, ног даже он не додумался бы до такого пассажа с окупаемостью. Роман правильно спросил и я его поддерживаю - где и когда у тебя наступил период окупаемости? Мне кажется, что тыв плохо представляешь, что это такое.
=Уок
О какой платфореме идет речь? Можно подробнее..
=Светлана
Андерсен это хорошо, ног даже он не додумался бы до такого пассажа с окупаемостью. Роман правильно спросил и я его поддерживаю - где и когда у тебя наступил период окупаемости? Мне кажется, что тыв плохо представляешь, что это такое.
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