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23/03/2004
Виталий
вложиться, действительно нужно.
как минимум в рекламу.
проанализируйте сайты конкурентов
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E ... E8%ED&tb=1
изюминку продумайте. проект без изюминки загнется.
Виталий
вложиться, действительно нужно.
как минимум в рекламу.
проанализируйте сайты конкурентов
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E ... E8%ED&tb=1
изюминку продумайте. проект без изюминки загнется.
23/03/2004
Олег, а откуда такая любовь к такой сравнительно долгой терпеливости? 2 года мало желающих найдется терпеть. Проще поднапрячься и сделать как следует. И результаты будут практически сразу. А уж за полгода тем более.
Собственно мой вопрос именно про Вашу приверженность такому долгому терпению. Какое у нее объяснение?
Олег, а откуда такая любовь к такой сравнительно долгой терпеливости? 2 года мало желающих найдется терпеть. Проще поднапрячься и сделать как следует. И результаты будут практически сразу. А уж за полгода тем более.
Собственно мой вопрос именно про Вашу приверженность такому долгому терпению. Какое у нее объяснение?
23/03/2004
Ну и я внесу свою лепту :)
1) уберите немыслимое количество счетчиков внизу. 3-6 достаточно. Зачем "утяжелять" страницу?
2) смените хостера, сайт медленный (ну об этому уже писали)
3) количество и тематика ключевых слов - полный пипец. Так же, как и описание. Здесь просто без комментариев.
4) 20 поисковиков - это, конечно, хорошо. Попробуйте submitter.ru и 1ps.ru, если хотите раскрутить сайт эффективно.
Вот пожалуй все.
И запомните одну простую штуку: деньги делаются из денег, а не из воздуха. Вложите деньги эффективно - наймите дизайнера нормального, пусть сделает вам красиво.
В общем, сайт по сути - домашняя страница. А они, как правило и за редким исключением денег не приносят.
Ну и я внесу свою лепту :)
1) уберите немыслимое количество счетчиков внизу. 3-6 достаточно. Зачем "утяжелять" страницу?
2) смените хостера, сайт медленный (ну об этому уже писали)
3) количество и тематика ключевых слов - полный пипец. Так же, как и описание. Здесь просто без комментариев.
4) 20 поисковиков - это, конечно, хорошо. Попробуйте submitter.ru и 1ps.ru, если хотите раскрутить сайт эффективно.
Вот пожалуй все.
И запомните одну простую штуку: деньги делаются из денег, а не из воздуха. Вложите деньги эффективно - наймите дизайнера нормального, пусть сделает вам красиво.
В общем, сайт по сути - домашняя страница. А они, как правило и за редким исключением денег не приносят.
23/03/2004
Мои предложения.
- первую страницу сделать под поисковики и каталоги.
Оставить пару картинок и текст.
Меню сделать на второй странице и далее уже разводить по темам.
Это будет быстрее загружаться.
Вашу загрузку ждать не в моготу.
Особенно на первом этапе, когда сайт еще не раскручен. Никто не будет ждать неизвестно чего.
- Шрифт сделать меньше. Этот плохо воспринимается.
- способы оплаты.
Грузится очень и очень долго.
Ни к чему такие огормные размеры схемы.
- выбор оплаты УБОГИЙ. Это многих покупателей отвернет от сайта.
Могу рекомендовать новую систему, но уже набирающую вес - http://rupay.com/
P.S.
Тема у Вас прекрасная.
Желаю успехов и удачи
Мои предложения.
- первую страницу сделать под поисковики и каталоги.
Оставить пару картинок и текст.
Меню сделать на второй странице и далее уже разводить по темам.
Это будет быстрее загружаться.
Вашу загрузку ждать не в моготу.
Особенно на первом этапе, когда сайт еще не раскручен. Никто не будет ждать неизвестно чего.
- Шрифт сделать меньше. Этот плохо воспринимается.
- способы оплаты.
Грузится очень и очень долго.
Ни к чему такие огормные размеры схемы.
- выбор оплаты УБОГИЙ. Это многих покупателей отвернет от сайта.
Могу рекомендовать новую систему, но уже набирающую вес - http://rupay.com/
P.S.
Тема у Вас прекрасная.
Желаю успехов и удачи
24/03/2004
=Мр.Биг
Если нет терпения то лучше идти в дворники. Так по крайней мере лучше будет для всех нас.
Быстро только кошки получаются (и то не всегда). Если Вы это еще не поняли, то у Вас значит все впереди.
=Виталий
То что я перечислил - это Ваши ошибки. Исправите их - дело пойдет. Нет, значит ничего не будет.
=Мр.Биг
Если нет терпения то лучше идти в дворники. Так по крайней мере лучше будет для всех нас.
Быстро только кошки получаются (и то не всегда). Если Вы это еще не поняли, то у Вас значит все впереди.
=Виталий
То что я перечислил - это Ваши ошибки. Исправите их - дело пойдет. Нет, значит ничего не будет.
24/03/2004
Олег, я начинала два магазина с нуля. И оба раза заказы начинали поступать с первой недели открытия. А окупаемость начиналась с 3-4 мес.
Поэтому, вложив 2-3 тыс. в проект+знание своего продукта и, соответственно, разумный маркетинг позволяют быстро добиться прибыли.
Виталий, возьмите кредит, сделайте удобный и красивый сайт и покупатели Вас не разочаруют. Не забывайте о рекламе и правильном позиционировании. К тому же работать на нормальном движке удобно и просто. От души желаю Вам успеха.
Олег, я начинала два магазина с нуля. И оба раза заказы начинали поступать с первой недели открытия. А окупаемость начиналась с 3-4 мес.
Поэтому, вложив 2-3 тыс. в проект+знание своего продукта и, соответственно, разумный маркетинг позволяют быстро добиться прибыли.
Виталий, возьмите кредит, сделайте удобный и красивый сайт и покупатели Вас не разочаруют. Не забывайте о рекламе и правильном позиционировании. К тому же работать на нормальном движке удобно и просто. От души желаю Вам успеха.
24/03/2004
Олег, я задал конкретный в смысле сроков, да и в целом по сути вопрос. Если у вас нет конкретного ответа, то правильней и корректней так и написать: "четкой позиции по написанному мной не имею", а не сваливать с больной головы на здоровую. Которая кстати умеет терпеть. Это так, в качестве реплики.
Я задавал конкретный вопрос про вашу позицию, а не просил абстрактно оценивать меня.
Итак, ответ на заданный ранее вопрос будет? Или с "платформой" сложности?
Олег, я задал конкретный в смысле сроков, да и в целом по сути вопрос. Если у вас нет конкретного ответа, то правильней и корректней так и написать: "четкой позиции по написанному мной не имею", а не сваливать с больной головы на здоровую. Которая кстати умеет терпеть. Это так, в качестве реплики.
Я задавал конкретный вопрос про вашу позицию, а не просил абстрактно оценивать меня.
Итак, ответ на заданный ранее вопрос будет? Или с "платформой" сложности?
24/03/2004
=Светик
Да все прекрасно, только вот ты еще попытайся сказать, что ты построила серьезный бизнес за полгода. И бренд раскрутила за 6 месяцев.... Ага..
Ты эти сказки внукам будешь рассказывать... если получится.
=Мр.Биг
К терпению желательно еще любопытство иметь и привычку к чтению. Тогда глупые вопросы сами собой отпадут.
2 года в России - это минимальный срок существования предприятия, потому что именно 2 года идет инерция населения в плане привыкания к чему-либо. Это средние данные, но они не изменяются уже почти 20 лет. Раньше было больше порядка 3-4 лет.
=Светик
Да все прекрасно, только вот ты еще попытайся сказать, что ты построила серьезный бизнес за полгода. И бренд раскрутила за 6 месяцев.... Ага..
Ты эти сказки внукам будешь рассказывать... если получится.
=Мр.Биг
К терпению желательно еще любопытство иметь и привычку к чтению. Тогда глупые вопросы сами собой отпадут.
2 года в России - это минимальный срок существования предприятия, потому что именно 2 года идет инерция населения в плане привыкания к чему-либо. Это средние данные, но они не изменяются уже почти 20 лет. Раньше было больше порядка 3-4 лет.
24/03/2004
2 Светлана - что есть "окупаемость начиналась с 3-4 мес"?
Через 4 месяца доходы начинали превосходить расходы?
А когда наконец-то "отбивались" затраченные 2-3 тысячи и еще з/п за те 4 месяца?
Это я к тому, что любые начальные затраты на е-магазин ни к чему не приведут, без знаний в предметной области. А этого не "пришьешь" за 2 тысячи.
2 Светлана - что есть "окупаемость начиналась с 3-4 мес"?
Через 4 месяца доходы начинали превосходить расходы?
А когда наконец-то "отбивались" затраченные 2-3 тысячи и еще з/п за те 4 месяца?
Это я к тому, что любые начальные затраты на е-магазин ни к чему не приведут, без знаний в предметной области. А этого не "пришьешь" за 2 тысячи.
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