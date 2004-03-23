/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 Следующая
Ответить

10 посетителей в день на сайте - в чем продлема.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова.
23/03/2004

Виталий

вложиться, действительно нужно.

как минимум в рекламу.

проанализируйте сайты конкурентов

http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E ... E8%ED&tb=1

изюминку продумайте. проект без изюминки загнется.



Ссылка на сообщение Mr. Big
23/03/2004

Олег, а откуда такая любовь к такой сравнительно долгой терпеливости? 2 года мало желающих найдется терпеть. Проще поднапрячься и сделать как следует. И результаты будут практически сразу. А уж за полгода тем более.



Собственно мой вопрос именно про Вашу приверженность такому долгому терпению. Какое у нее объяснение?



Ссылка на сообщение Партизан
23/03/2004

Ну и я внесу свою лепту :)

1) уберите немыслимое количество счетчиков внизу. 3-6 достаточно. Зачем "утяжелять" страницу?

2) смените хостера, сайт медленный (ну об этому уже писали)

3) количество и тематика ключевых слов - полный пипец. Так же, как и описание. Здесь просто без комментариев.

4) 20 поисковиков - это, конечно, хорошо. Попробуйте submitter.ru и 1ps.ru, если хотите раскрутить сайт эффективно.



Вот пожалуй все.

И запомните одну простую штуку: деньги делаются из денег, а не из воздуха. Вложите деньги эффективно - наймите дизайнера нормального, пусть сделает вам красиво.



В общем, сайт по сути - домашняя страница. А они, как правило и за редким исключением денег не приносят.



Ссылка на сообщение Белый
23/03/2004

Мои предложения.



- первую страницу сделать под поисковики и каталоги.

Оставить пару картинок и текст.

Меню сделать на второй странице и далее уже разводить по темам.

Это будет быстрее загружаться.

Вашу загрузку ждать не в моготу.

Особенно на первом этапе, когда сайт еще не раскручен. Никто не будет ждать неизвестно чего.



- Шрифт сделать меньше. Этот плохо воспринимается.



- способы оплаты.

Грузится очень и очень долго.

Ни к чему такие огормные размеры схемы.



- выбор оплаты УБОГИЙ. Это многих покупателей отвернет от сайта.

Могу рекомендовать новую систему, но уже набирающую вес - http://rupay.com/



P.S.

Тема у Вас прекрасная.

Желаю успехов и удачи



Ссылка на сообщение Виталий
23/03/2004

Уважаемий Олег,вот по поводу перегруженного дизайна не согласен. Все просто, меню - описания книг. А про плохой хостинг наверно правы, если в России открывать то медлено говорят.



Ссылка на сообщение Виталий
23/03/2004

Спасибо всем за советы. Они были конструктивными и действительно полезными. Единственно хочется для себя определится - Самому делать изменения или обратиться к специалисту (писарю :( )? Надо ли в корне менять все или только подправить?



Ссылка на сообщение Партизан
23/03/2004

Лучше - в корне поменять. Иначе будет не 10, а 15 посетителей. Вы торгуете недешевым товаром, и соответствующим дизайн должен быть.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
24/03/2004

=Мр.Биг

Если нет терпения то лучше идти в дворники. Так по крайней мере лучше будет для всех нас.

Быстро только кошки получаются (и то не всегда). Если Вы это еще не поняли, то у Вас значит все впереди.

=Виталий

То что я перечислил - это Ваши ошибки. Исправите их - дело пойдет. Нет, значит ничего не будет.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова.
24/03/2004

Олег, я начинала два магазина с нуля. И оба раза заказы начинали поступать с первой недели открытия. А окупаемость начиналась с 3-4 мес.

Поэтому, вложив 2-3 тыс. в проект+знание своего продукта и, соответственно, разумный маркетинг позволяют быстро добиться прибыли.

Виталий, возьмите кредит, сделайте удобный и красивый сайт и покупатели Вас не разочаруют. Не забывайте о рекламе и правильном позиционировании. К тому же работать на нормальном движке удобно и просто. От души желаю Вам успеха.



Ссылка на сообщение Mr. Big
24/03/2004

Олег, я задал конкретный в смысле сроков, да и в целом по сути вопрос. Если у вас нет конкретного ответа, то правильней и корректней так и написать: "четкой позиции по написанному мной не имею", а не сваливать с больной головы на здоровую. Которая кстати умеет терпеть. Это так, в качестве реплики.



Я задавал конкретный вопрос про вашу позицию, а не просил абстрактно оценивать меня.



Итак, ответ на заданный ранее вопрос будет? Или с "платформой" сложности?



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
24/03/2004

=Светик

Да все прекрасно, только вот ты еще попытайся сказать, что ты построила серьезный бизнес за полгода. И бренд раскрутила за 6 месяцев.... Ага..

Ты эти сказки внукам будешь рассказывать... если получится.

=Мр.Биг

К терпению желательно еще любопытство иметь и привычку к чтению. Тогда глупые вопросы сами собой отпадут.

2 года в России - это минимальный срок существования предприятия, потому что именно 2 года идет инерция населения в плане привыкания к чему-либо. Это средние данные, но они не изменяются уже почти 20 лет. Раньше было больше порядка 3-4 лет.



Ссылка на сообщение Yook
24/03/2004

Вот это точно!!!

С "платформой" у Олега Краюшкина явно проблема.



Олег Краюшкин, Вы обладаете даром любой вопрос переводить на личности. Если Вам нравиться обсуждать людей,а не вопросы. То лучше писать так как Вам советовали :"четкой позиции по написанному мной не имею".



Ссылка на сообщение Арелав
24/03/2004

А если посмотреть HTML страницы, то его можно сократить на 50% - все же быстрее будет грузиться...



Ссылка на сообщение Роман
24/03/2004

2 Светлана - что есть "окупаемость начиналась с 3-4 мес"?

Через 4 месяца доходы начинали превосходить расходы?

А когда наконец-то "отбивались" затраченные 2-3 тысячи и еще з/п за те 4 месяца?

Это я к тому, что любые начальные затраты на е-магазин ни к чему не приведут, без знаний в предметной области. А этого не "пришьешь" за 2 тысячи.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова.
24/03/2004

2 Олег, уважаемый, сколько можно повторять: я не "светик", а Светлана Игоревна. А внукам я буду Андерсена рассказывать.

2 Роман.

ответы на Ваши вопросы есть в моем предыдущем постинге.


Ответить
Предыдущая 1 2 3 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены