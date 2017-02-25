Новичок нуждается в помощи.



Продажами в интернете, а точней открытием интернет-магазина занялся впервые.

Есть сайт

Есть группа в ВК

Интернет магазину около 1,5 месяца, продаж, к сожалению нет пока что.

Способы которые пробовал для рекламы:

Таргетинг самостоятельно в ВК (обучался по вебинару)

Тулиграм в инстаграм

Репосты через друзей

Буду благодарен каждому совету, в чем может быть моя ошибка по ведению группы, сайту и рекламы.

Качество товаров очень хорошее, фото оригинальные. Все доброго времени суток. На вашем форуме я впервые , по этому если что-то делаю не так - прошу прощения.Продажами в интернете, а точней открытием интернет-магазина занялся впервые.Есть сайт www.wildwatch.ru Есть группа в ВК www.vk.com/wildwatch Интернет магазину около 1,5 месяца, продаж, к сожалению нет пока что.Способы которые пробовал для рекламы:Таргетинг самостоятельно в ВК (обучался по вебинару)Тулиграм в инстаграмРепосты через друзейБуду благодарен каждому совету, в чем может быть моя ошибка по ведению группы, сайту и рекламы.Качество товаров очень хорошее, фото оригинальные.