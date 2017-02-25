Новичок нуждается в помощи.

|Все доброго времени суток. На вашем форуме я впервые , по этому если что-то делаю не так - прошу прощения.
Продажами в интернете, а точней открытием интернет-магазина занялся впервые.
Есть сайт www.wildwatch.ru
Есть группа в ВК www.vk.com/wildwatch
Интернет магазину около 1,5 месяца, продаж, к сожалению нет пока что.
Способы которые пробовал для рекламы:
Таргетинг самостоятельно в ВК (обучался по вебинару)
Тулиграм в инстаграм
Репосты через друзей
Буду благодарен каждому совету, в чем может быть моя ошибка по ведению группы, сайту и рекламы.
Качество товаров очень хорошее, фото оригинальные.