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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Бизнес-планирование
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Бизнес-планирование
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Тема:

Новичок нуждается в помощи.
СообщениеАвтор: ArturK 
Дата: 3:00, Сб., 25 Фев. 17
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Все доброго времени суток. На вашем форуме я впервые , по этому если что-то делаю не так - прошу прощения.
Продажами в интернете, а точней открытием интернет-магазина занялся впервые.
Есть сайт www.wildwatch.ru
Есть группа в ВК www.vk.com/wildwatch
Интернет магазину около 1,5 месяца, продаж, к сожалению нет пока что.
Способы которые пробовал для рекламы:
Таргетинг самостоятельно в ВК (обучался по вебинару)
Тулиграм в инстаграм
Репосты через друзей
Буду благодарен каждому совету, в чем может быть моя ошибка по ведению группы, сайту и рекламы.
Качество товаров очень хорошее, фото оригинальные.

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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Бизнес-планирование
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