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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
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Тема:

Перенос сайта на другой движок. Нужны советы
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 9:38, Ср., 22 Фев. 17
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MariR :

Сколько по-вашим предположениям может стоить такая работа?


Поизучать вопрос - можно и самому. Самое сложное я уже подсказал. Остаётся самое занудное - в экселе сварганить конвертер базы. Хотя, если старый движок не самописный, может все ещё проще и готовое решение есть.
_________________
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СообщениеАвтор: luanda  Репутация: 68
голосов: 10
Дата: 10:09, Ср., 22 Фев. 17
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MariR :
На шопскрипт переходить не буду категорически.

Прошел по вашей ссылке сейчас. Ваш сайт дохлый совсем, и сохранять урлы никакого смысла нет. Лучше сделать нормальный новый. Если вам тыс 30-40 за лицензию, дизайн и нужные плагины кажется большой суммой, может быть и заморачиваться не стоит?
Ну илитскачайте любой бесплатный движок.
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.5
голосов: 12
Дата: 10:38, Ср., 22 Фев. 17
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MariR :
На шопскрипт переходить не буду категорически.

Это только кажется, что купил и все готово. А там за каждый чих платить приходится.

Я уже столько денег слила в сторону разработчиков и программистов вебасиста, что теперь это для меня закрытая тема.


Я несколько лет работал на Shop Script 4, денег ни копейки никому не заплатили, всё само работало. Пару - тройку раз звонил в техподдержку с мелкими вопросами, отвечали бесплатно.
_________________
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Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
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