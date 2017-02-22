Перенос сайта на другой движок. Нужны советы

Сколько по-вашим предположениям может стоить такая работа?
Поизучать вопрос - можно и самому. Самое сложное я уже подсказал. Остаётся самое занудное - в экселе сварганить конвертер базы. Хотя, если старый движок не самописный, может все ещё проще и готовое решение есть. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
MariR :
На шопскрипт переходить не буду категорически.
Прошел по вашей ссылке сейчас. Ваш сайт дохлый совсем, и сохранять урлы никакого смысла нет. Лучше сделать нормальный новый. Если вам тыс 30-40 за лицензию, дизайн и нужные плагины кажется большой суммой, может быть и заморачиваться не стоит?
Ну илитскачайте любой бесплатный движок.
MariR :
На шопскрипт переходить не буду категорически.
Это только кажется, что купил и все готово. А там за каждый чих платить приходится.
Я уже столько денег слила в сторону разработчиков и программистов вебасиста, что теперь это для меня закрытая тема.
Я несколько лет работал на Shop Script 4, денег ни копейки никому не заплатили, всё само работало. Пару - тройку раз звонил в техподдержку с мелкими вопросами, отвечали бесплатно. _________________ Мой блог:Эксперт-Report