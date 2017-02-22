Тема: Перенос сайта на другой движок. Нужны советы



MariR :

Сколько по-вашим предположениям может стоить такая работа?





Поизучать вопрос - можно и самому. Самое сложное я уже подсказал. Остаётся самое занудное - в экселе сварганить конвертер базы. Хотя, если старый движок не самописный, может все ещё проще и готовое решение есть.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Поизучать вопрос - можно и самому. Самое сложное я уже подсказал. Остаётся самое занудное - в экселе сварганить конвертер базы. Хотя, если старый движок не самописный, может все ещё проще и готовое решение есть._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: luanda

голосов : 10

Дата: 10:09, Ср., 22 Фев. 17

10:09, Ср., 22 Фев. 17

MariR : На шопскрипт переходить не буду категорически.

Прошел по вашей ссылке сейчас. Ваш сайт дохлый совсем, и сохранять урлы никакого смысла нет. Лучше сделать нормальный новый. Если вам тыс 30-40 за лицензию, дизайн и нужные плагины кажется большой суммой, может быть и заморачиваться не стоит?

Ну илитскачайте любой бесплатный движок. Прошел по вашей ссылке сейчас. Ваш сайт дохлый совсем, и сохранять урлы никакого смысла нет. Лучше сделать нормальный новый. Если вам тыс 30-40 за лицензию, дизайн и нужные плагины кажется большой суммой, может быть и заморачиваться не стоит?Ну илитскачайте любой бесплатный движок.

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 10:38, Ср., 22 Фев. 17

10:38, Ср., 22 Фев. 17

MariR : На шопскрипт переходить не буду категорически.



Это только кажется, что купил и все готово. А там за каждый чих платить приходится.



Я уже столько денег слила в сторону разработчиков и программистов вебасиста, что теперь это для меня закрытая тема.



Я несколько лет работал на Shop Script 4, денег ни копейки никому не заплатили, всё само работало. Пару - тройку раз звонил в техподдержку с мелкими вопросами, отвечали бесплатно.

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Мой блог: Эксперт-Report Я несколько лет работал на Shop Script 4, денег ни копейки никому не заплатили, всё само работало. Пару - тройку раз звонил в техподдержку с мелкими вопросами, отвечали бесплатно._________________