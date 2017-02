Интеграция СДЭК, EMS, Грастин, DPD и других Транспортных компаний в 1С

Либо ссылки на компании которые сделали модуль, а это в основном IT компании, которые далёки от интернет торговли и понятия не имеют необходимых сервисах которые столь необходимы ИМ, и продают его на сторону. И тогда возникает делема. Купить готовый модуль и встроить его в 1с?

Или же самостоятельно затратив более существенную сумму денег разработать собственный модуль?

И у каждого решения свои подводные камни: в 1 случае, как я уже написал, модули пишут IT компании которые далеки от интернет торговли и не знают множество нюансов. Соответственно приобретя модуль вам его ещё придётся допиливать под свои нужды, если конечно продавец вам позволит .

во 2 случае, не всегда просто найти хорошего и низко-оплачиваемого 1с программиста, который хорошо выполнит поставленную задачу. Наш опыт при разработке модулей показал, что это достаточно сложно, ибо потом приходится снова платить уже другому программисту за исправление ошибок прошлого .

В данной теме хотел бы обсудить, какие решения выбрали Вы?

Модули для 1С

