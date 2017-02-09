Интеграция СДЭК, EMS, Грастин, DPD и других Транспортных компаний в 1С - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Тема:

Интеграция СДЭК, EMS, Грастин, DPD и других Транспортных компаний в 1С
СообщениеАвтор: Ademar 
Дата: 14:39, Чт., 9 Фев. 17
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При работе с транспортными компаниями, наступает время когда уже нет возможности и времени, вносить и отслеживать заказы в ЛК. Тогда приходит мысль интегрировать механизм обмена информацией транспортной компанией и 1С. Не все транспортные компании предоставляют готовый модуль для интеграции, а точнее никто, в лучшем случае API.
Либо ссылки на компании которые сделали модуль, а это в основном IT компании, которые далёки от интернет торговли и понятия не имеют необходимых сервисах которые столь необходимы ИМ, и продают его на сторону. И тогда возникает делема. Купить готовый модуль и встроить его в 1с?
Или же самостоятельно затратив более существенную сумму денег разработать собственный модуль?
И у каждого решения свои подводные камни: в 1 случае, как я уже написал, модули пишут IT компании которые далеки от интернет торговли и не знают множество нюансов. Соответственно приобретя модуль вам его ещё придётся допиливать под свои нужды, если конечно продавец вам позволит Smile.
во 2 случае, не всегда просто найти хорошего и низко-оплачиваемого 1с программиста, который хорошо выполнит поставленную задачу. Наш опыт при разработке модулей показал, что это достаточно сложно, ибо потом приходится снова платить уже другому программисту за исправление ошибок прошлого Smile.
В данной теме хотел бы обсудить, какие решения выбрали Вы? Smile
_________________
Модули для 1С
ademar.ru

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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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