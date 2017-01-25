Тема: Проблемы с безналом



qualified : продавцы обычных товаров начнут шифроваться



Зачем? Если они и до этого все делали в белую, то что изменилось?



А если бизнес был построен на уклонении от налогов - то туда им и дорога.



Мы вот тоже 10 лет назад начинали когда все чернушили подряд... Но со временем перешли на светлую сторону Ну да, доход усох на 6%, но этого даже не заметили.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Зачем? Если они и до этого все делали в белую, то что изменилось?А если бизнес был построен на уклонении от налогов - то туда им и дорога.Мы вот тоже 10 лет назад начинали когда все чернушили подряд... Но со временем перешли на светлую сторонуНу да, доход усох на 6%, но этого даже не заметили._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 20:58, Ср., 25 Янв. 17

20:58, Ср., 25 Янв. 17

kaavain : Зачем? Если они и до этого все делали в белую, то что изменилось?

Изменилось то, что скоро всю вашу статистику продаж товаров можно будет купить на развалах, сколько вы продали, каких товаров. Уже не говорю про то что талантиливые дети всяких фнсников и прочей шушеры, будут иметь на руках всю информацию о вашем бизнесе, а теперь угадайте что они с ней будут делать.

_________________

pecunia pecuniam non parit Изменилось то, что скоро всю вашу статистику продаж товаров можно будет купить на развалах, сколько вы продали, каких товаров. Уже не говорю про то что талантиливые дети всяких фнсников и прочей шушеры, будут иметь на руках всю информацию о вашем бизнесе, а теперь угадайте что они с ней будут делать._________________pecunia pecuniam non parit

alive : Изменилось то, что скоро всю вашу статистику продаж товаров можно будет купить на развалах



А... Я как-то об этом не подумал, ибо мне до фонаря... А разве кассовый чек должен содержать перечень товаров? Кто мешает пробивать безликий?



Я не читал нового закона ибо, как я уже сказал, наплевать.... Так, в общих чертах по срокам глянул что и как. Ну и тупо у нашего из налоговой спросил "говори что делать". Соответственно если там прописано не только то, что чеки теперь будут электронными, но и изменится требования к ним - чтобы они содержали детализированный перечень товаров... Тогда это не просто меняет дело, а существенно меняет.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. А... Я как-то об этом не подумал, ибо мне до фонаря... А разве кассовый чек должен содержать перечень товаров? Кто мешает пробивать безликий?Я не читал нового закона ибо, как я уже сказал, наплевать.... Так, в общих чертах по срокам глянул что и как. Ну и тупо у нашего из налоговой спросил "говори что делать". Соответственно если там прописано не только то, что чеки теперь будут электронными, но и изменится требования к ним - чтобы они содержали детализированный перечень товаров... Тогда это не просто меняет дело, а существенно меняет._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Цитата: А не будет ли достигнут обратный эффект, что продавцы обычных товаров начнут шифроваться, как наркоторговцы, и использовать, например, биткоины?



- Какой смысл? Кроме того ЦБ не даст распространится биткоинам. В прошлом году например у легального сервиса WM и то наблюдались проблемы.

Нужно стараться не уклоняться, а реально платить и требовать, чтобы налоги шли на целевые программы развития страны.





Цитата: А разве кассовый чек должен содержать перечень товаров? Кто мешает пробивать безликий?



- По новым правилам, наименование товара будет обязательным.





Цитата: Изменилось то, что скоро всю вашу статистику продаж товаров можно будет купить на развалах, сколько вы продали, каких товаров. Уже не говорю про то что талантиливые дети всяких фнсников и прочей шушеры, будут иметь на руках всю информацию о вашем бизнесе, а теперь угадайте что они с ней будут делать.



- Статистические данные по оборотам (прибыли и убыткам) юридических лиц и ИП, и так доступны официально и не нужно ходить "по развалам".



Кроме того, сервисы ведущего поискового гиганта Яндекс и так отчасти в собственности государства (Сбербанка) и данные по онлайн торговли и так они видят.



Вопрос скорее нужно ставить, не как "обойти", а как оптимизировать свой собственный бизнес процесс, чтобы маржинальность оставалась оптимальной. Что касается финансовых потоков, то каждый из нас, сколько бы не пользовался наличностью начинает пользоваться картами и веб кошельками, соответственно, тем самым раскрывается информация (косвенно) по доходам. И если по карте лимит оборота превышен, банк сразу же об этом уведомит ЦБ, ну и далее по цепочке.



Работайте легально!

_________________

Интернет магазины в соответствии с 54-ФЗ - Статистические данные по оборотам (прибыли и убыткам) юридических лиц и ИП, и так доступны официально и не нужно ходить "по развалам".Кроме того, сервисы ведущего поискового гиганта Яндекс и так отчасти в собственности государства (Сбербанка) и данные по онлайн торговли и так они видят.Вопрос скорее нужно ставить, не как "обойти", а как оптимизировать свой собственный бизнес процесс, чтобы маржинальность оставалась оптимальной. Что касается финансовых потоков, то каждый из нас, сколько бы не пользовался наличностью начинает пользоваться картами и веб кошельками, соответственно, тем самым раскрывается информация (косвенно) по доходам. И если по карте лимит оборота превышен, банк сразу же об этом уведомит ЦБ, ну и далее по цепочке.Работайте легально!_________________Интернет магазины в соответствии с 54-ФЗ Web Soft Shop

gwm : - По новым правилам, наименование товара будет обязательным.



Хммм... Это очень странно... В продаже имеются обычные ККМ, равно как и блоки к старым, которые в принципе не ведут базу товаров.



Опять же - не читал, ссылку можно? Думаю, достаточно указать "мои товары, 5 штук", или нет?



gwm : Статистические данные по оборотам (прибыли и убыткам) юридических лиц и ИП, и так доступны официально и не нужно ходить "по развалам".





Ой вот не надо петь военных песен. alive совершенно прав, если в этих базах будет хотя бы что-то ценное, их будут сливать и продавать.



gwm : И если по карте лимит оборота превышен, банк сразу же об этом уведомит ЦБ, ну и далее по цепочке.



Шо это, Бэримор? Я все проспал?

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Шо это, Бэримор? Я все проспал?_________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 21:33, Ср., 25 Янв. 17

21:33, Ср., 25 Янв. 17

kaavain : Шо это, Бэримор? Я все проспал?

Человек бредит и параллельно продается, не мешайте ему.

_________________

pecunia pecuniam non parit Человек бредит и параллельно продается, не мешайте ему._________________pecunia pecuniam non parit