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Главная >> Форумы >> Тенденции развития >> Российские тенденции
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Главная >> Форумы >> Тенденции развития >> Российские тенденции
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Проблемы с безналом
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 20:43, Ср., 25 Янв. 17
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qualified :
продавцы обычных товаров начнут шифроваться


Зачем? Если они и до этого все делали в белую, то что изменилось?

А если бизнес был построен на уклонении от налогов - то туда им и дорога.

Мы вот тоже 10 лет назад начинали когда все чернушили подряд... Но со временем перешли на светлую сторону Smile Ну да, доход усох на 6%, но этого даже не заметили.
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СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3
голосов: 6
Дата: 20:58, Ср., 25 Янв. 17
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kaavain :
Зачем? Если они и до этого все делали в белую, то что изменилось?

Изменилось то, что скоро всю вашу статистику продаж товаров можно будет купить на развалах, сколько вы продали, каких товаров. Уже не говорю про то что талантиливые дети всяких фнсников и прочей шушеры, будут иметь на руках всю информацию о вашем бизнесе, а теперь угадайте что они с ней будут делать.
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pecunia pecuniam non parit
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 21:01, Ср., 25 Янв. 17
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alive :
Изменилось то, что скоро всю вашу статистику продаж товаров можно будет купить на развалах


А... Я как-то об этом не подумал, ибо мне до фонаря... А разве кассовый чек должен содержать перечень товаров? Кто мешает пробивать безликий?

Я не читал нового закона ибо, как я уже сказал, наплевать.... Так, в общих чертах по срокам глянул что и как. Ну и тупо у нашего из налоговой спросил "говори что делать". Соответственно если там прописано не только то, что чеки теперь будут электронными, но и изменится требования к ним - чтобы они содержали детализированный перечень товаров... Тогда это не просто меняет дело, а существенно меняет.
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СообщениеАвтор: gwm 
Дата: 21:17, Ср., 25 Янв. 17
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Цитата:
А не будет ли достигнут обратный эффект, что продавцы обычных товаров начнут шифроваться, как наркоторговцы, и использовать, например, биткоины?


- Какой смысл? Кроме того ЦБ не даст распространится биткоинам. В прошлом году например у легального сервиса WM и то наблюдались проблемы.
Нужно стараться не уклоняться, а реально платить и требовать, чтобы налоги шли на целевые программы развития страны.


Цитата:
А разве кассовый чек должен содержать перечень товаров? Кто мешает пробивать безликий?


- По новым правилам, наименование товара будет обязательным.


Цитата:
Изменилось то, что скоро всю вашу статистику продаж товаров можно будет купить на развалах, сколько вы продали, каких товаров. Уже не говорю про то что талантиливые дети всяких фнсников и прочей шушеры, будут иметь на руках всю информацию о вашем бизнесе, а теперь угадайте что они с ней будут делать.


- Статистические данные по оборотам (прибыли и убыткам) юридических лиц и ИП, и так доступны официально и не нужно ходить "по развалам".

Кроме того, сервисы ведущего поискового гиганта Яндекс и так отчасти в собственности государства (Сбербанка) и данные по онлайн торговли и так они видят.

Вопрос скорее нужно ставить, не как "обойти", а как оптимизировать свой собственный бизнес процесс, чтобы маржинальность оставалась оптимальной. Что касается финансовых потоков, то каждый из нас, сколько бы не пользовался наличностью начинает пользоваться картами и веб кошельками, соответственно, тем самым раскрывается информация (косвенно) по доходам. И если по карте лимит оборота превышен, банк сразу же об этом уведомит ЦБ, ну и далее по цепочке.

Работайте легально!
_________________
Интернет магазины в соответствии с 54-ФЗ Web Soft Shop.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 21:22, Ср., 25 Янв. 17
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gwm :
- По новым правилам, наименование товара будет обязательным.


Хммм... Это очень странно... В продаже имеются обычные ККМ, равно как и блоки к старым, которые в принципе не ведут базу товаров.

Опять же - не читал, ссылку можно? Думаю, достаточно указать "мои товары, 5 штук", или нет?

gwm :
Статистические данные по оборотам (прибыли и убыткам) юридических лиц и ИП, и так доступны официально и не нужно ходить "по развалам".



Ой вот не надо петь военных песен. alive совершенно прав, если в этих базах будет хотя бы что-то ценное, их будут сливать и продавать.

gwm :
И если по карте лимит оборота превышен, банк сразу же об этом уведомит ЦБ, ну и далее по цепочке.


Шо это, Бэримор? Я все проспал?
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Спроси меня как.
СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3
голосов: 6
Дата: 21:33, Ср., 25 Янв. 17
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kaavain :
Шо это, Бэримор? Я все проспал?

Человек бредит и параллельно продается, не мешайте ему.
_________________
pecunia pecuniam non parit
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Главная >> Форумы >> Тенденции развития >> Российские тенденции
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