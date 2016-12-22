Логистика товаров при замене/обмене по гарантии, кто платит?





Допустим, вы из одного города в другой отправили заказ курьером. Клиент получил заказ, все хорошо но потом у товара что-то ломается и это гарантийный случай. Далее возможно два сценария:



Обмен

Кто должен оплачивать доставку товара?

1) Клиент оплачивает отправку поломанного товара, а вы оплачиваете отправку исправного товара?

1.1) Вы оплачиваете тот же вид доставки? Если была курьерская, то курьерской доставкой или ПВЗ/почта?



Отправка сломавшейся детали, без обмена самого товара

2) Нужно отправить деталь, которая сломалась (по гарантии). Оплачиваете вы или клиент?

2.1) Если вы платите, то используете такой же вид доставки как и был? Была курьерская, значит ею же...или ПВЗ/почта? ЗдравствуйтеДопустим, вы из одного города в другой отправили заказ курьером. Клиент получил заказ, все хорошо но потом у товара что-то ломается и это гарантийный случай. Далее возможно два сценария:ОбменКто должен оплачивать доставку товара?1) Клиент оплачивает отправку поломанного товара, а вы оплачиваете отправку исправного товара?1.1) Вы оплачиваете тот же вид доставки? Если была курьерская, то курьерской доставкой или ПВЗ/почта?Отправка сломавшейся детали, без обмена самого товара2) Нужно отправить деталь, которая сломалась (по гарантии). Оплачиваете вы или клиент?2.1) Если вы платите, то используете такой же вид доставки как и был? Была курьерская, значит ею же...или ПВЗ/почта?