Логистика товаров при замене/обмене по гарантии, кто платит? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Тема:

Логистика товаров при замене/обмене по гарантии, кто платит?
СообщениеАвтор: o2025 
Дата: 17:26, Чт., 22 Дек. 16
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Здравствуйте

Допустим, вы из одного города в другой отправили заказ курьером. Клиент получил заказ, все хорошо но потом у товара что-то ломается и это гарантийный случай. Далее возможно два сценария:

Обмен
Кто должен оплачивать доставку товара?
1) Клиент оплачивает отправку поломанного товара, а вы оплачиваете отправку исправного товара?
1.1) Вы оплачиваете тот же вид доставки? Если была курьерская, то курьерской доставкой или ПВЗ/почта?

Отправка сломавшейся детали, без обмена самого товара
2) Нужно отправить деталь, которая сломалась (по гарантии). Оплачиваете вы или клиент?
2.1) Если вы платите, то используете такой же вид доставки как и был? Была курьерская, значит ею же...или ПВЗ/почта?

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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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