Маркетплейс AlterPrice - кто-нибудь работал с ними?
После перехода Яндекс Маркета на систему "Заказ на Маркете" по максиму старались диверсифицировать источника покупательского трафика и успешно. Но хотим полностью отказаться от Яндекс Маркета. Не давно предложили разместится на AlterPrice, но что-то насторожило, по разговору похоже на SEOшные разводы и SEOшное вешание лапши. Если кто-то пользуется AlterPrice оставьте пожалуйста отзыв. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
qualified :
на SEOшные разводы и SEOшное вешание лапши
Мой подход простой - если бесплатно или, скажем, рубль за клик, то почему бы нет. Другая точка экстремума - это "плата за подключение" или "абонентская плата" это сразу нафиг.
Недавно вот стучалась к нам онлайн-выставка, по нашей тематике кстати, очень красиво пели, в конце озвучили 30 000р за участие. После лаконичного "нет" разместили бесплатно. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
4500 рублей хотят за подключение, но непонятно, как трафик мониторить. С конкретной площадки трафик конечно мониторится легко. Но они ещё заявляют, что будет трафик с социальных сетей и по низкочастотным запросам, как его мониторить в таких случаях непонятно. А конверсию очень бы хотелось знать. Мусорного трафика ради скликивания нагнать проще простого. Так что если у кого-то есть опыт практической работы с AlterPrice, поделитесь, пожалуйста, опытом. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
qualified :
4500 рублей хотят за подключение
Я бы на этом поставил точку. А ты - как знаешь. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
qualified :
хотим полностью отказаться от Яндекс Маркета
Это какое то религиозное убеждение или какая то секта "оборотовцев" не позволяет ?
Не понимаю эти стоны... и с "ужасом" наблюдаю как у меня Маркет с лета становится основным источником заказов уже перебивая даже боюсь сказать оба поиска вместе взятые... Стоимость заказа с него упала вообще уже в 3 раза... Летом в самую жесть, что они вытворяли тоже правда выростала как у всех раза в два, но потом же столько еще воды утекло...
Хотя вот нахрена я палю тему... чем больше уйдет, тем же еще лучше будет... язык мой - враг мой...
anstrem :
Это какое то религиозное убеждение или какая то секта "оборотовцев" не позволяет ?
может быть все дело в том, что товар у вас низкой ценовой категории - там и ставки меньше стали.
После того как маркет недавно даже для CPA сделал возможность перехода на сайт, то теперь по сравнению с прошлым годом разница получается лишь в семикратно выросшей ставке за этот клик.
anstrem :
заказа с него упала вообще уже в 3 раза
может быть все дело в том, что товар у вас низкой ценовой категории - там и ставки меньше стали.
После того как маркет недавно даже для CPA сделал возможность перехода на сайт, то теперь по сравнению с прошлым годом разница получается лишь в семикратно выросшей ставке за этот клик.
Делали 2 захода к ним.
1. Очень мало трафика у них, а соответственно и у нас.
2. CPO был большой, отключили
Площадка из серии "положил денег и забыл"
Могу сказать следующее: внимательно анализируйте трафик. Внимательно смотрите с каких площадок и тематик этот трафик приходит и где рекламирует товары сам AlterPrice. Вполне может оказаться что для определенного целевого сегмента целевой аудитории проект окажется дешевле маркета. Без подобного анализа списывать со счетов площадку не стоит. Знаком с владельцами площадки. _________________ Разработка E-commerce-сайтов
E-mail: dmitry.a.ocipov@gmail.com
Дмитрий Осипов :
Вполне может оказаться что для определенного целевого сегмента целевой аудитории проект окажется дешевле маркета.
Гм, а как понять, что это их трафик, если он будет из соцсетей и по низкочастотным запросам? _________________ Мой блог:Эксперт-Report
Так же сватали. Погугли, для себя сделал вывод, что проект мертвый.
Трафик у них из Директа, все анализаторы это показывают, из поиска трафик очень маленький, из Гугла почти нет.
Полагаю, их заработок это разница между оплатой Яндексу и средств клиента, берут за мастерство настройки рекламный кампаний, ничего плохого в этом нет, не удивлюсь если пользуют "Ламу". Директ в принципе дорогой, поэтому дешево предлагать они не смогут. _________________ Фортанка
http://fortanka.ru
fortanka :
все анализаторы это показывают
Вот именно поэтому предположения без детального аудита и на базе "всех анализаторов" строить вредно. Директ как инструмент может позволять площадке лить трафик с других же своих крупных площадок где может жить целевая аудитория рекламодателя (а в случае с этим проектом, это именно так). _________________ Разработка E-commerce-сайтов
E-mail: dmitry.a.ocipov@gmail.com
fortanka :
все анализаторы это показывают
Как Вы это смотрите? У меня настроен Гугл-Аналитикс и я вижу, что в магазин есть переходы с социальных сетей (Фэйсбук, В Контакте). Они тоже обещают, что будет трафик с социальных сетей, но как я смогу отличить их трафик от того, который и так бы пришёл без них?
Уважаемый модератор, не могли бы Вы от лица портала "Оборот" пригласить представителей площадки AlterPrice в эту тему? Сейчас для магазинов очень важно иметь альтернативу Яндекс Маркету, так как неизвестно, что придёт в голову работникам Яндекс Маркета в следующий раз. _________________ Мой блог:Эксперт-Report