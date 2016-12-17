Тема: Маркетплейс AlterPrice - кто-нибудь работал с ними?



Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 16:13, Сб., 17 Дек. 16

16:13, Сб., 17 Дек. 16



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Мой блог: Эксперт-Report После перехода Яндекс Маркета на систему "Заказ на Маркете" по максиму старались диверсифицировать источника покупательского трафика и успешно. Но хотим полностью отказаться от Яндекс Маркета. Не давно предложили разместится на AlterPrice, но что-то насторожило, по разговору похоже на SEOшные разводы и SEOшное вешание лапши. Если кто-то пользуется AlterPrice оставьте пожалуйста отзыв._________________





qualified : на SEOшные разводы и SEOшное вешание лапши



Мой подход простой - если бесплатно или, скажем, рубль за клик, то почему бы нет. Другая точка экстремума - это "плата за подключение" или "абонентская плата" это сразу нафиг.



Недавно вот стучалась к нам онлайн-выставка, по нашей тематике кстати, очень красиво пели, в конце озвучили 30 000р за участие. После лаконичного "нет" разместили бесплатно.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Мой подход простой - если бесплатно или, скажем, рубль за клик, то почему бы нет. Другая точка экстремума - это "плата за подключение" или "абонентская плата" это сразу нафиг.Недавно вот стучалась к нам онлайн-выставка, по нашей тематике кстати, очень красиво пели, в конце озвучили 30 000р за участие. После лаконичного "нет" разместили бесплатно._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 18:07, Сб., 17 Дек. 16

18:07, Сб., 17 Дек. 16



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Мой блог: Эксперт-Report 4500 рублей хотят за подключение, но непонятно, как трафик мониторить. С конкретной площадки трафик конечно мониторится легко. Но они ещё заявляют, что будет трафик с социальных сетей и по низкочастотным запросам, как его мониторить в таких случаях непонятно. А конверсию очень бы хотелось знать. Мусорного трафика ради скликивания нагнать проще простого. Так что если у кого-то есть опыт практической работы с AlterPrice, поделитесь, пожалуйста, опытом._________________

qualified : 4500 рублей хотят за подключение

Я бы на этом поставил точку. А ты - как знаешь.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Я бы на этом поставил точку. А ты - как знаешь._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 1:13, Вс., 18 Дек. 16

1:13, Вс., 18 Дек. 16

qualified : хотим полностью отказаться от Яндекс Маркета



Это какое то религиозное убеждение или какая то секта "оборотовцев" не позволяет ?

Не понимаю эти стоны... и с "ужасом" наблюдаю как у меня Маркет с лета становится основным источником заказов уже перебивая даже боюсь сказать оба поиска вместе взятые... Стоимость заказа с него упала вообще уже в 3 раза... Летом в самую жесть, что они вытворяли тоже правда выростала как у всех раза в два, но потом же столько еще воды утекло...

Хотя вот нахрена я палю тему... чем больше уйдет, тем же еще лучше будет... язык мой - враг мой... Это какое то религиозное убеждение или какая то секта "оборотовцев" не позволяет ?Не понимаю эти стоны... и с "ужасом" наблюдаю как у меня Маркет с лета становится основным источником заказов уже перебивая даже боюсь сказать оба поиска вместе взятые... Стоимость заказа с него упала вообще уже в 3 раза... Летом в самую жесть, что они вытворяли тоже правда выростала как у всех раза в два, но потом же столько еще воды утекло...Хотя вот нахрена я палю тему... чем больше уйдет, тем же еще лучше будет... язык мой - враг мой...

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 12:44, Вс., 18 Дек. 16

12:44, Вс., 18 Дек. 16

anstrem : Это какое то религиозное убеждение или какая то секта "оборотовцев" не позволяет ?



Частично ответ здесь

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Мой блог: Эксперт-Report Частично ответ здесь _________________

anstrem : заказа с него упала вообще уже в 3 раза

может быть все дело в том, что товар у вас низкой ценовой категории - там и ставки меньше стали.

После того как маркет недавно даже для CPA сделал возможность перехода на сайт, то теперь по сравнению с прошлым годом разница получается лишь в семикратно выросшей ставке за этот клик. может быть все дело в том, что товар у вас низкой ценовой категории - там и ставки меньше стали.После того как маркет недавно даже для CPA сделал возможность перехода на сайт, то теперь по сравнению с прошлым годом разница получается лишь в семикратно выросшей ставке за этот клик.

anstrem : заказа с него упала вообще уже в 3 раза

может быть все дело в том, что товар у вас низкой ценовой категории - там и ставки меньше стали.

После того как маркет недавно даже для CPA сделал возможность перехода на сайт, то теперь по сравнению с прошлым годом разница получается лишь в семикратно выросшей ставке за этот клик. может быть все дело в том, что товар у вас низкой ценовой категории - там и ставки меньше стали.После того как маркет недавно даже для CPA сделал возможность перехода на сайт, то теперь по сравнению с прошлым годом разница получается лишь в семикратно выросшей ставке за этот клик.

Автор: kuzmin

голосов : 21

Дата: 12:08, Пн., 19 Дек. 16

12:08, Пн., 19 Дек. 16



1. Очень мало трафика у них, а соответственно и у нас.

2. CPO был большой, отключили



Площадка из серии "положил денег и забыл" Делали 2 захода к ним.1. Очень мало трафика у них, а соответственно и у нас.2. CPO был большой, отключилиПлощадка из серии "положил денег и забыл"



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Разработка E-commerce-сайтов

E-mail: Могу сказать следующее: внимательно анализируйте трафик. Внимательно смотрите с каких площадок и тематик этот трафик приходит и где рекламирует товары сам AlterPrice. Вполне может оказаться что для определенного целевого сегмента целевой аудитории проект окажется дешевле маркета. Без подобного анализа списывать со счетов площадку не стоит. Знаком с владельцами площадки._________________Разработка E-commerce-сайтовE-mail: dmitry.a.ocipov@gmail.com

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 17:05, Пн., 19 Дек. 16

17:05, Пн., 19 Дек. 16

Дмитрий Осипов : Вполне может оказаться что для определенного целевого сегмента целевой аудитории проект окажется дешевле маркета.

Гм, а как понять, что это их трафик, если он будет из соцсетей и по низкочастотным запросам?

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Мой блог: Эксперт-Report Гм, а как понять, что это их трафик, если он будет из соцсетей и по низкочастотным запросам?_________________

Так же сватали. Погугли, для себя сделал вывод, что проект мертвый.



Полагаю, их заработок это разница между оплатой Яндексу и средств клиента, берут за мастерство настройки рекламный кампаний, ничего плохого в этом нет, не удивлюсь если пользуют "Ламу". Директ в принципе дорогой, поэтому дешево предлагать они не смогут.

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Фортанка

http://fortanka.ru Трафик у них из Директа, все анализаторы это показывают, из поиска трафик очень маленький, из Гугла почти нет.Полагаю, их заработок это разница между оплатой Яндексу и средств клиента, берут за мастерство настройки рекламный кампаний, ничего плохого в этом нет, не удивлюсь если пользуют "Ламу". Директ в принципе дорогой, поэтому дешево предлагать они не смогут._________________Фортанка

fortanka : все анализаторы это показывают

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Разработка E-commerce-сайтов

E-mail: Вот именно поэтому предположения без детального аудита и на базе "всех анализаторов" строить вредно. Директ как инструмент может позволять площадке лить трафик с других же своих крупных площадок где может жить целевая аудитория рекламодателя (а в случае с этим проектом, это именно так)._________________Разработка E-commerce-сайтовE-mail: dmitry.a.ocipov@gmail.com

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 15:46, Чт., 5 Янв. 17

15:46, Чт., 5 Янв. 17

fortanka : все анализаторы это показывают

Как Вы это смотрите? У меня настроен Гугл-Аналитикс и я вижу, что в магазин есть переходы с социальных сетей (Фэйсбук, В Контакте). Они тоже обещают, что будет трафик с социальных сетей, но как я смогу отличить их трафик от того, который и так бы пришёл без них?



Уважаемый модератор, не могли бы Вы от лица портала "Оборот" пригласить представителей площадки AlterPrice в эту тему? Сейчас для магазинов очень важно иметь альтернативу Яндекс Маркету, так как неизвестно, что придёт в голову работникам Яндекс Маркета в следующий раз.

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Мой блог: Эксперт-Report Как Вы это смотрите? У меня настроен Гугл-Аналитикс и я вижу, что в магазин есть переходы с социальных сетей (Фэйсбук, В Контакте). Они тоже обещают, что будет трафик с социальных сетей, но как я смогу отличить их трафик от того, который и так бы пришёл без них?не могли бы Вы от лица портала "Оборот" пригласить представителей площадки AlterPrice в эту тему? Сейчас для магазинов очень важно иметь альтернативу Яндекс Маркету, так как неизвестно, что придёт в голову работникам Яндекс Маркета в следующий раз._________________