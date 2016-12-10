Тема: Фулфилмент в США и ЕВРОПЕ





В Москве куча служб, куда можно привезти на хранение свой товар и они будут по моей заявке развозить клиентам.

Вот ищу тоже самое для отправки своих товаров в Европу и США из Москвы.

Тк слать напрямую емсом очень долго, то нужно найти фирмы которые бы могли работать с клиентами из РФ.



Идеальная схема - я отсылаю на их склад ЕМСом несколько товаров, и они по моей заявке отправляют клиентам.



У кого есть такой опыт, какие фирмы в ЕВРОПЕ и США? Соб-сно вопрос.В Москве куча служб, куда можно привезти на хранение свой товар и они будут по моей заявке развозить клиентам.Вот ищу тоже самое для отправки своих товаров в Европу и США из Москвы.Тк слать напрямую емсом очень долго, то нужно найти фирмы которые бы могли работать с клиентами из РФ.Идеальная схема - я отсылаю на их склад ЕМСом несколько товаров, и они по моей заявке отправляют клиентам.У кого есть такой опыт, какие фирмы в ЕВРОПЕ и США?





dustyujanin : какие фирмы в ЕВРОПЕ



В Европе я таких не встречал. Да и нет их, скорее всего. Если хочешь проавать в Европе - регистрируй фирму, арендуй склад. Делов-то на 2500 евро + в месяц 100-200 если склад маленький. + сотрудник если приходящий то за 1000 в месяц найти легко (тебе будет обходиться в 1500).



Бухгалтер на аутсорсе - это еще 15 евро в месяц + проводки + расчет зп = 50-90 евро в месяц.



Таможить только как будешь, в этом самая сложность.



покупать прямо из России будут только если твой товар уникальный - иначе и сроки, и дорогая доставка и необходимость таможить клиентам нафиг не нужно.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. В Европе я таких не встречал. Да и нет их, скорее всего. Если хочешь проавать в Европе - регистрируй фирму, арендуй склад. Делов-то на 2500 евро + в месяц 100-200 если склад маленький. + сотрудник если приходящий то за 1000 в месяц найти легко (тебе будет обходиться в 1500).Бухгалтер на аутсорсе - это еще 15 евро в месяц + проводки + расчет зп = 50-90 евро в месяц.Таможить только как будешь, в этом самая сложность.покупать прямо из России будут только если твой товар уникальный - иначе и сроки, и дорогая доставка и необходимость таможить клиентам нафиг не нужно._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Цитата: Таможить только как будешь, в этом самая сложность.

Сложность, поэтому пока отправляем ЕМСом от физ.лица...



Вот как раз сейчас эта проблема и стоит,сроки( американцы не привыкли ждать по 2-3 недели), + иногда попадает в Европе на таможню, в США кстати ни разу проблем не было..



Оплата вся проходит Пайпалом, пока необходимости в фирме там не вижу..



Но вопрос так и остался открытым...Иметь сотрудника там, сидя здесь, довольно проблематично..Нужна бы именно фирма, которая взяла бы это все на себя.



Что-то вроде наших Бандерольки и Шопотама, только в другую сторону) Сложность, поэтому пока отправляем ЕМСом от физ.лица...Вот как раз сейчас эта проблема и стоит,сроки( американцы не привыкли ждать по 2-3 недели), + иногда попадает в Европе на таможню, в США кстати ни разу проблем не было..Оплата вся проходит Пайпалом, пока необходимости в фирме там не вижу..Но вопрос так и остался открытым...Иметь сотрудника там, сидя здесь, довольно проблематично..Нужна бы именно фирма, которая взяла бы это все на себя.Что-то вроде наших Бандерольки и Шопотама, только в другую сторону)

dustyujanin : Что-то вроде наших Бандерольки и Шопотама



Вряд ли. Там все по закону делается (не от врожденной честности, конечно, от страха больше - так как попадешься и тебе дороже будет).



Поэтому выдавать за пересылку между физлицами никто не будет. Совместными покупками никто не страдает.



И, что главное, вся эта возня будет ОЧЕНЬ дорога в Европе, так как более-менее ответственный сотрудник на повременке это минимум 15 евро в час.



СОВЕТ: если и найдется подобное, то только в Прибалтике. Там и искать. И контрабасистов легко найти, оконщиков, ибо таможенники-прибалты в отличии от нормальной страны ЕС коррумпированы не меньше наших.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Вряд ли. Там все по закону делается (не от врожденной честности, конечно, от страха больше - так как попадешься и тебе дороже будет).Поэтому выдавать за пересылку между физлицами никто не будет. Совместными покупками никто не страдает.И, что главное, вся эта возня будет ОЧЕНЬ дорога в Европе, так как более-менее ответственный сотрудник на повременке это минимум 15 евро в час.СОВЕТ: если и найдется подобное, то только в Прибалтике. Там и искать. И контрабасистов легко найти, оконщиков, ибо таможенники-прибалты в отличии от нормальной страны ЕС коррумпированы не меньше наших._________________Хочешь что-нибудь узнать?



Но остается вопрос как доставить из РФ на склады амазона? если есть специалисты кто может подсказать, готов оплатиить консультацию. Нашел программу от амазон - AMAZON FBA по фулфилменту, звучит удобно.Но остается вопрос как доставить из РФ на склады амазона? если есть специалисты кто может подсказать, готов оплатиить консультацию.



Ну не верю Я, что там такого нет и это типа чисто россиянское изобретение.



Гугл в помощь! Обязательно потом проставьте ссылки.



P.S.

В США и Европку? Ну блин смешно и наивно как то честно! Почему по вашему сша затеяло всю эту возню с трансантлантическим союзом и тп?



Таможню и налоги никто не отменял! А с учетом колониальной россиянской системы. Проблем у вас будет больше не в сша или европе! А при отправке из РФ! Как вы их решать будете? Самому интересно. А никто не думал, что там это называется по другому?Ну не верю Я, что там такого нет и это типа чисто россиянское изобретение.Гугл в помощь! Обязательно потом проставьте ссылки.P.S.В США и Европку? Ну блин смешно и наивно как то честно! Почему по вашему сша затеяло всю эту возню с трансантлантическим союзом и тп?Таможню и налоги никто не отменял! А с учетом колониальной россиянской системы. Проблем у вас будет больше не в сша или европе! А при отправке из РФ! Как вы их решать будете? Самому интересно.

krutik : А никто не думал, что там это называется по другому?

Ну не верю Я, что там такого нет и это типа чисто россиянское изобретение.



Называется именно так, я уже нашел кучу контор, это не проблема.. krutik : P.S.

В США и Европку? Ну блин смешно и наивно как то честно! Почему по вашему сша затеяло всю эту возню с трансантлантическим союзом и тп?



Не совсем вас понял, при чем тут мое желание иметь запасы товара в США и трансатлантический союз?



krutik : Таможню и налоги никто не отменял! А с учетом колониальной россиянской системы. Проблем у вас будет больше не в сша или европе! А при отправке из РФ! Как вы их решать будете? Самому интересно.





Да это самый сложный вопрос, поэтому идеально найти посредника- компанию, которая возьмет на себя все эти вопросы Да это самый сложный вопрос, поэтому идеально найти посредника- компанию, которая возьмет на себя все эти вопросы

Особых сложностей продажи по Европе нет. У нас к примеру есть своя компания в Евросоюзе, но вот как мне видится в Вашем случае проблемы возникнут только в ввозе товара на территорию Евросоюза (у них лимит 22 Евро на беспошлинный ввоз для физ лиц).

dustyujanin : Не совсем вас понял, при чем тут мое желание иметь запасы товара в США и трансатлантический союз?



Я о том, что основные препятствия, это продажа товаров с одной Зоны в Другую!

К примеру из России в Европу, отдадите и тут СБОРЫ и ТАМ! Не говоря о куче бумажек... Если по белому.



Тоже и из США в ЕС или из ЕС в США.

Поэтому многие компании из США к примеру имеют свои логистические центры и склады в ЕС или представителей в офшорах.



Это кстати, тоже надо учитывать, Евросоюз не так однозначен.



Самому интересна эта тема. Я о том, что основные препятствия, это продажа товаров с одной Зоны в Другую!К примеру из России в Европу, отдадите и тут СБОРЫ и ТАМ! Не говоря о куче бумажек... Если по белому.Тоже и из США в ЕС или из ЕС в США.Поэтому многие компании из США к примеру имеют свои логистические центры и склады в ЕС или представителей в офшорах.Это кстати, тоже надо учитывать, Евросоюз не так однозначен.Самому интересна эта тема.