Фулфилмент в США и ЕВРОПЕ

Соб-сно вопрос.
В Москве куча служб, куда можно привезти на хранение свой товар и они будут по моей заявке развозить клиентам.
Вот ищу тоже самое для отправки своих товаров в Европу и США из Москвы.
Тк слать напрямую емсом очень долго, то нужно найти фирмы которые бы могли работать с клиентами из РФ.
Идеальная схема - я отсылаю на их склад ЕМСом несколько товаров, и они по моей заявке отправляют клиентам.
У кого есть такой опыт, какие фирмы в ЕВРОПЕ и США?
dustyujanin :
какие фирмы в ЕВРОПЕ
В Европе я таких не встречал. Да и нет их, скорее всего. Если хочешь проавать в Европе - регистрируй фирму, арендуй склад. Делов-то на 2500 евро + в месяц 100-200 если склад маленький. + сотрудник если приходящий то за 1000 в месяц найти легко (тебе будет обходиться в 1500).
Бухгалтер на аутсорсе - это еще 15 евро в месяц + проводки + расчет зп = 50-90 евро в месяц.
Таможить только как будешь, в этом самая сложность.
покупать прямо из России будут только если твой товар уникальный - иначе и сроки, и дорогая доставка и необходимость таможить клиентам нафиг не нужно. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Цитата:
Таможить только как будешь, в этом самая сложность.
Сложность, поэтому пока отправляем ЕМСом от физ.лица...
Вот как раз сейчас эта проблема и стоит,сроки( американцы не привыкли ждать по 2-3 недели), + иногда попадает в Европе на таможню, в США кстати ни разу проблем не было..
Оплата вся проходит Пайпалом, пока необходимости в фирме там не вижу..
Но вопрос так и остался открытым...Иметь сотрудника там, сидя здесь, довольно проблематично..Нужна бы именно фирма, которая взяла бы это все на себя.
Что-то вроде наших Бандерольки и Шопотама, только в другую сторону)
dustyujanin :
Что-то вроде наших Бандерольки и Шопотама
Вряд ли. Там все по закону делается (не от врожденной честности, конечно, от страха больше - так как попадешься и тебе дороже будет).
Поэтому выдавать за пересылку между физлицами никто не будет. Совместными покупками никто не страдает.
И, что главное, вся эта возня будет ОЧЕНЬ дорога в Европе, так как более-менее ответственный сотрудник на повременке это минимум 15 евро в час.
СОВЕТ: если и найдется подобное, то только в Прибалтике. Там и искать. И контрабасистов легко найти, оконщиков, ибо таможенники-прибалты в отличии от нормальной страны ЕС коррумпированы не меньше наших. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Нашел программу от амазон - AMAZON FBA по фулфилменту, звучит удобно.
Но остается вопрос как доставить из РФ на склады амазона? если есть специалисты кто может подсказать, готов оплатиить консультацию.
А никто не думал, что там это называется по другому?
Ну не верю Я, что там такого нет и это типа чисто россиянское изобретение.
Гугл в помощь! Обязательно потом проставьте ссылки.
P.S.
В США и Европку? Ну блин смешно и наивно как то честно! Почему по вашему сша затеяло всю эту возню с трансантлантическим союзом и тп?
Таможню и налоги никто не отменял! А с учетом колониальной россиянской системы. Проблем у вас будет больше не в сша или европе! А при отправке из РФ! Как вы их решать будете? Самому интересно.
krutik :
А никто не думал, что там это называется по другому?
Ну не верю Я, что там такого нет и это типа чисто россиянское изобретение.
Называется именно так, я уже нашел кучу контор, это не проблема..
krutik :
P.S.
В США и Европку? Ну блин смешно и наивно как то честно! Почему по вашему сша затеяло всю эту возню с трансантлантическим союзом и тп?
Не совсем вас понял, при чем тут мое желание иметь запасы товара в США и трансатлантический союз?
krutik :
Таможню и налоги никто не отменял! А с учетом колониальной россиянской системы. Проблем у вас будет больше не в сша или европе! А при отправке из РФ! Как вы их решать будете? Самому интересно.
Да это самый сложный вопрос, поэтому идеально найти посредника- компанию, которая возьмет на себя все эти вопросы
Особых сложностей продажи по Европе нет. У нас к примеру есть своя компания в Евросоюзе, но вот как мне видится в Вашем случае проблемы возникнут только в ввозе товара на территорию Евросоюза (у них лимит 22 Евро на беспошлинный ввоз для физ лиц).
dustyujanin :
Не совсем вас понял, при чем тут мое желание иметь запасы товара в США и трансатлантический союз?
Я о том, что основные препятствия, это продажа товаров с одной Зоны в Другую!
К примеру из России в Европу, отдадите и тут СБОРЫ и ТАМ! Не говоря о куче бумажек... Если по белому.
Тоже и из США в ЕС или из ЕС в США.
Поэтому многие компании из США к примеру имеют свои логистические центры и склады в ЕС или представителей в офшорах.
Это кстати, тоже надо учитывать, Евросоюз не так однозначен.