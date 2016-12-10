Фулфилмент в США и ЕВРОПЕ - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Логистика и доставка в удаленной торговле 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Участникам
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Доставка и логистика

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Фулфилмент в США и ЕВРОПЕ
СообщениеАвтор: dustyujanin 
Дата: 17:21, Сб., 10 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Соб-сно вопрос.
В Москве куча служб, куда можно привезти на хранение свой товар и они будут по моей заявке развозить клиентам.
Вот ищу тоже самое для отправки своих товаров в Европу и США из Москвы.
Тк слать напрямую емсом очень долго, то нужно найти фирмы которые бы могли работать с клиентами из РФ.

Идеальная схема - я отсылаю на их склад ЕМСом несколько товаров, и они по моей заявке отправляют клиентам.

У кого есть такой опыт, какие фирмы в ЕВРОПЕ и США?

СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 21:12, Сб., 10 Дек. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dustyujanin :
какие фирмы в ЕВРОПЕ


В Европе я таких не встречал. Да и нет их, скорее всего. Если хочешь проавать в Европе - регистрируй фирму, арендуй склад. Делов-то на 2500 евро + в месяц 100-200 если склад маленький. + сотрудник если приходящий то за 1000 в месяц найти легко (тебе будет обходиться в 1500).

Бухгалтер на аутсорсе - это еще 15 евро в месяц + проводки + расчет зп = 50-90 евро в месяц.

Таможить только как будешь, в этом самая сложность.

покупать прямо из России будут только если твой товар уникальный - иначе и сроки, и дорогая доставка и необходимость таможить клиентам нафиг не нужно.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: dustyujanin 
Дата: 19:58, Вс., 11 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Цитата:
Таможить только как будешь, в этом самая сложность.

Сложность, поэтому пока отправляем ЕМСом от физ.лица...

Вот как раз сейчас эта проблема и стоит,сроки( американцы не привыкли ждать по 2-3 недели), + иногда попадает в Европе на таможню, в США кстати ни разу проблем не было..

Оплата вся проходит Пайпалом, пока необходимости в фирме там не вижу..

Но вопрос так и остался открытым...Иметь сотрудника там, сидя здесь, довольно проблематично..Нужна бы именно фирма, которая взяла бы это все на себя.

Что-то вроде наших Бандерольки и Шопотама, только в другую сторону)
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 20:08, Вс., 11 Дек. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dustyujanin :
Что-то вроде наших Бандерольки и Шопотама


Вряд ли. Там все по закону делается (не от врожденной честности, конечно, от страха больше - так как попадешься и тебе дороже будет).

Поэтому выдавать за пересылку между физлицами никто не будет. Совместными покупками никто не страдает.

И, что главное, вся эта возня будет ОЧЕНЬ дорога в Европе, так как более-менее ответственный сотрудник на повременке это минимум 15 евро в час.

СОВЕТ: если и найдется подобное, то только в Прибалтике. Там и искать. И контрабасистов легко найти, оконщиков, ибо таможенники-прибалты в отличии от нормальной страны ЕС коррумпированы не меньше наших.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: dustyujanin 
Дата: 0:52, Чт., 29 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Нашел программу от амазон - AMAZON FBA по фулфилменту, звучит удобно.
Но остается вопрос как доставить из РФ на склады амазона? если есть специалисты кто может подсказать, готов оплатиить консультацию.
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1.1
Дата: 5:15, Чт., 29 Дек. 16
Отправить личное сообщение
А никто не думал, что там это называется по другому?
Ну не верю Я, что там такого нет и это типа чисто россиянское изобретение.

Гугл в помощь! Обязательно потом проставьте ссылки.

P.S.
В США и Европку? Ну блин смешно и наивно как то честно! Почему по вашему сша затеяло всю эту возню с трансантлантическим союзом и тп?

Таможню и налоги никто не отменял! А с учетом колониальной россиянской системы. Проблем у вас будет больше не в сша или европе! А при отправке из РФ! Как вы их решать будете? Самому интересно.
СообщениеАвтор: dustyujanin 
Дата: 0:15, Пт., 30 Дек. 16
Отправить личное сообщение
krutik :
А никто не думал, что там это называется по другому?
Ну не верю Я, что там такого нет и это типа чисто россиянское изобретение.


Называется именно так, я уже нашел кучу контор, это не проблема..
krutik :
P.S.
В США и Европку? Ну блин смешно и наивно как то честно! Почему по вашему сша затеяло всю эту возню с трансантлантическим союзом и тп?


Не совсем вас понял, при чем тут мое желание иметь запасы товара в США и трансатлантический союз?

krutik :
Таможню и налоги никто не отменял! А с учетом колониальной россиянской системы. Проблем у вас будет больше не в сша или европе! А при отправке из РФ! Как вы их решать будете? Самому интересно.


Да это самый сложный вопрос, поэтому идеально найти посредника- компанию, которая возьмет на себя все эти вопросы
СообщениеАвтор: Griunberg  Репутация: 10.6
Дата: 0:45, Пт., 30 Дек. 16
Отправить личное сообщение
Особых сложностей продажи по Европе нет. У нас к примеру есть своя компания в Евросоюзе, но вот как мне видится в Вашем случае проблемы возникнут только в ввозе товара на территорию Евросоюза (у них лимит 22 Евро на беспошлинный ввоз для физ лиц).
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 1.1
Дата: 17:21, Пт., 30 Дек. 16
Отправить личное сообщение
dustyujanin :
Не совсем вас понял, при чем тут мое желание иметь запасы товара в США и трансатлантический союз?


Я о том, что основные препятствия, это продажа товаров с одной Зоны в Другую!
К примеру из России в Европу, отдадите и тут СБОРЫ и ТАМ! Не говоря о куче бумажек... Если по белому.

Тоже и из США в ЕС или из ЕС в США.
Поэтому многие компании из США к примеру имеют свои логистические центры и склады в ЕС или представителей в офшорах.

Это кстати, тоже надо учитывать, Евросоюз не так однозначен.

Самому интересна эта тема.
НаверхПоказать сообщения:   
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
30.12  Дирижабли послужат интернет-торговле
29.12  В "Седьмой континент" завезли постаматы
28.12  Трудно быть Сантой
27.12  "Почта России" автоматизировала отправку посылок
23.12  Интернет-магазины смогут отправлять "Почтой России" из Самары
22.12  Почтоматы в "Магнитах" готовы к полному циклу (1)
21.12  "Утконос" внедряет продуктоматы (1)
Форум
01:54 02.01 krutik  Клиент получил посылку с поврежденным товаром (9)
01:28 02.01 krutik  Отзывы о работе компании СДЭК (6198)
19:08 31.12 Alex Ber  Shop-Logistics кто работал? (3574)
12:33 31.12 Shurupov  Кто-нибудь пользовался услугами IM-Logistics (www.im-logistics.ru)? (9169)
11:09 31.12 Модератор  Dalli-service - кто с ними работает? (297)
00:52 31.12 Фролик  Достависта - это кто вообще? (958)
17:26 30.12 kaavain  Открываю курьерскую службу. (13)
16:21 30.12 krutik  Фулфилмент в США и ЕВРОПЕ (8)
15:38 30.12 natalie77  Курьерская служба Грастин. Что за зверь? (1538)
10:46 30.12 kjoke  СПСР-ЭКСПРЕСС: как магазины и служба доставки теряют своих клиентов. (24)

Статьи и аналитика
23.12  Топ-10 трендов на рынке логистики
22.11  "Высокий сезон" переехал на ноябрь?
03.10  Доставка для интернет-магазинов: что происходит на рынке (1)
16.06  Интегратор служб доставки для интернет-магазина: что это такое и чем отличается от агрегатора? (2)
24.05  Макс Сало: "Попробуйте-ка стать на место интернет-магазина" (65535)
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Фулфилмент: встречают по цене, провожают по KPI (3)
22.01  Фулфилмент для интернет-магазина: отдавать на сторону или делать самим?
17.12  Интернет-магазин и курьерская компания: как правильно оформить договор? (3)
09.12  ТОП-7 ошибок интернет-магазинов при работе с курьерскими службами



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB