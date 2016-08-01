Онлайн-чеки ККМ - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Бухгалтерия и налогообложение
Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Онлайн-чеки ККМ
СообщениеАвтор: Dmitry567 
Дата: 15:22, Пн., 1 Авг. 16
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Работать по новым правилам нужно уже с 1 июля 2017г.
Согласен, что при курьерской доставке можно печатать чек на бумаге и привозить покупателю.
Но покупатель вправе потребовать прислать ему чек в электронном виде на почту или телефон. И продавец должен это сделать. Как реализовать такую функцию не совсем понятно.

СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 17:40, Пн., 1 Авг. 16
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Dmitry567 :
Как реализовать такую функцию не совсем понятно.


Фотошоп, ёпт Wink
СообщениеАвтор: RedDog 
Дата: 23:35, Ср., 3 Авг. 16
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Как вариант перейти на патент, если конечно деятельность попадает под него. Патент освобожден от онлайн чеков до июля 2018.
Мы пока только такой вариант придумали, наиболее выгодный.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 0:27, Чт., 4 Авг. 16
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RedDog :
Мы пока только такой вариант придумали, наиболее выгодный.


А сделали уже патент для интернет-торговли?
СообщениеАвтор: RedDog 
Дата: 0:43, Чт., 4 Авг. 16
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Магазин, продающий товары в том числе через интернет, разве не розничный магазин? На разницу с залами и на розницу без залов подходит патент.
С другого сайта: Интернет магазин с торговой площадью это розничная торговля с использованием сайта как интернет витрины и это уже не розничная торговля по заказам.
Не утверждаю правдивость сведений, но много где находила такую инфу.

П,С:
Либо другой вариант, более правильный: УСН на интернет-заказы. А на розницу Москву- патент. Как-то так.
В общем все мутно пока... Напридумывают законов.
Посмотрела по сайтам ЦТО- новые кассы по предзаказу от 50 тыс...
СообщениеАвтор: vrvd 
Дата: 2:04, Вт., 10 Янв. 17
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Кто-нибудь уже купил/зарегистрировал новую онлайн-кассу? (именно для интернет торговли)
СообщениеАвтор: Dmitry567 
Дата: 15:54, Вт., 10 Янв. 17
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Онлайн-кассы для интернет-магазинов еще не появились в реестре.
СообщениеАвтор: gwm 
Дата: 13:15, Ср., 11 Янв. 17
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Требования законодательства направленно в том, числе на защиту прав потребителей. Не секрет, что бывали случае когда покупатель оплачивал интернет магазину, а в ответ тишина.

Схема работает следующим образом:

CMS синхронизируется с ККТ (предварительно заключается договор с ОФД) или если нет возможности напрямую подключать: CMS + ККТ, работаете через 1С.
Но опять таки, это подходит для тех Интернет магазинов у которых налажен бизнес процесс - онлайн заказ/оплата. Если есть возможность заказывать без онлайн платежей, а например в момент получения, тогда схема остается, только дополнительно приобретается ККТ без подключения в CMS.

Кстати, в бумажной версии чек можно не выдавать (без требования и возможности), а в электронном виде SMS/Email - обязательно, так как это позволяет видеть историю. В электронном виде это ссылка.

И, еще в чеке обязательно должно быть - наименование товара!

Теперь возвращаясь для тех у кого бизнес процессы налажены и кто хочет быть в тренде Smile

CMS подготавливается для синхронизации как выше написал с ККТ или через 1С (не забудьте про особенность).
_________________
Интернет магазины Web Soft Shop.
СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.2Репутация: 43.2Репутация: 43.2Репутация: 43.2
голосов: 6
Дата: 18:47, Ср., 11 Янв. 17
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gwm :
И, еще в чеке обязательно должно быть - наименование товара!

Да щас, разбежались. Товар 1, Товар 2 вот и всё.
_________________
pecunia pecuniam non parit
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Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Бухгалтерия и налогообложение
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