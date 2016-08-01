Тема: Онлайн-чеки ККМ





Согласен, что при курьерской доставке можно печатать чек на бумаге и привозить покупателю.

Но покупатель вправе потребовать прислать ему чек в электронном виде на почту или телефон. И продавец должен это сделать. Как реализовать такую функцию не совсем понятно. Работать по новым правилам нужно уже с 1 июля 2017г.Согласен, что при курьерской доставке можно печатать чек на бумаге и привозить покупателю.Но покупатель вправе потребовать прислать ему чек в электронном виде на почту или телефон. И продавец должен это сделать. Как реализовать такую функцию не совсем понятно.





Dmitry567 : Как реализовать такую функцию не совсем понятно.





Фотошоп, ёпт Фотошоп, ёпт



Мы пока только такой вариант придумали, наиболее выгодный. Как вариант перейти на патент, если конечно деятельность попадает под него. Патент освобожден от онлайн чеков до июля 2018.Мы пока только такой вариант придумали, наиболее выгодный.

RedDog : Мы пока только такой вариант придумали, наиболее выгодный.





А сделали уже патент для интернет-торговли? А сделали уже патент для интернет-торговли?



С другого сайта: Интернет магазин с торговой площадью это розничная торговля с использованием сайта как интернет витрины и это уже не розничная торговля по заказам.

Не утверждаю правдивость сведений, но много где находила такую инфу.



П,С:

Либо другой вариант, более правильный: УСН на интернет-заказы. А на розницу Москву- патент. Как-то так.

В общем все мутно пока... Напридумывают законов.

Посмотрела по сайтам ЦТО- новые кассы по предзаказу от 50 тыс... Магазин, продающий товары в том числе через интернет, разве не розничный магазин? На разницу с залами и на розницу без залов подходит патент.С другого сайта: Интернет магазин с торговой площадью это розничная торговля с использованием сайта как интернет витрины и это уже не розничная торговля по заказам.Не утверждаю правдивость сведений, но много где находила такую инфу.П,С:Либо другой вариант, более правильный: УСН на интернет-заказы. А на розницу Москву- патент. Как-то так.В общем все мутно пока... Напридумывают законов.Посмотрела по сайтам ЦТО- новые кассы по предзаказу от 50 тыс...

Кто-нибудь уже купил/зарегистрировал новую онлайн-кассу? (именно для интернет торговли)

Онлайн-кассы для интернет-магазинов еще не появились в реестре.





Схема работает следующим образом:



CMS синхронизируется с ККТ (предварительно заключается договор с ОФД) или если нет возможности напрямую подключать: CMS + ККТ, работаете через 1С.

Но опять таки, это подходит для тех Интернет магазинов у которых налажен бизнес процесс - онлайн заказ/оплата. Если есть возможность заказывать без онлайн платежей, а например в момент получения, тогда схема остается, только дополнительно приобретается ККТ без подключения в CMS.



Кстати, в бумажной версии чек можно не выдавать (без требования и возможности), а в электронном виде SMS/Email - обязательно, так как это позволяет видеть историю. В электронном виде это ссылка.



И, еще в чеке обязательно должно быть - наименование товара!



Теперь возвращаясь для тех у кого бизнес процессы налажены и кто хочет быть в тренде



CMS подготавливается для синхронизации как выше написал с ККТ или через 1С (не забудьте про особенность).

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Интернет магазины Требования законодательства направленно в том, числе на защиту прав потребителей. Не секрет, что бывали случае когда покупатель оплачивал интернет магазину, а в ответ тишина.Схема работает следующим образом:CMS синхронизируется с ККТ (предварительно заключается договор с ОФД) или если нет возможности напрямую подключать: CMS + ККТ, работаете через 1С.Но опять таки, это подходит для тех Интернет магазинов у которых налажен бизнес процесс - онлайн заказ/оплата. Если есть возможность заказывать без онлайн платежей, а например в момент получения, тогда схема остается, только дополнительно приобретается ККТ без подключения в CMS.Кстати, в бумажной версии чек можно не выдавать (без требования и возможности), а в электронном виде SMS/Email - обязательно, так как это позволяет видеть историю. В электронном виде это ссылка.И, еще в чеке обязательно должно быть - наименование товара!Теперь возвращаясь для тех у кого бизнес процессы налажены и кто хочет быть в трендеCMS подготавливается для синхронизации как выше написал с ККТ или через 1С (не забудьте про особенность)._________________Интернет магазины Web Soft Shop

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 18:47, Ср., 11 Янв. 17

18:47, Ср., 11 Янв. 17

gwm : И, еще в чеке обязательно должно быть - наименование товара!

Да щас, разбежались. Товар 1, Товар 2 вот и всё.

_________________

pecunia pecuniam non parit Да щас, разбежались. Товар 1, Товар 2 вот и всё._________________pecunia pecuniam non parit