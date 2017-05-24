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Онлайн-чеки ККМ



Ссылка на сообщение Анна --,
ИП Интернет-магазин
Москва, Россия
24/05/2017

Ясно, это не я не вижу преимуществ, это их просто нет :)



Ссылка на сообщение Денис Печников,
Руководитель проекта NextPay
Moscow, Russia
1
24/05/2017

Анна --:

Ясно, это не я не вижу преимуществ, это их просто нет :)

Для Вас возможно и нет, но по нашей статистике процент оплаты через интернет банки примерно раз в 50 меньше оплат по картам. А если вбивать реквизиты вручную, то и того меньше будет.



Ссылка на сообщение Яна Ковешникова,
Менеджер по работе с клиентами Afina-Lingerie
Москва, Россия
1
09:25

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мы работаем без кассы через договор о кассовом обслуживании с курьеркой. всвязи с новым законом, отменили прием электронных платежей на сайте. Но менеджер яндекс-кассы прислал интересное письмо "вы можете сделать запрос ко мне на отключение приема карт через ваш договор и работать без онлайн-кассы и без чеков через наш сервис. Закон распространяется только на прием платежей с карт. Все остальные платежные методы вы можете оставить"

Что-то я совсем запуталась, можно принимать другие способы оплаты на сайте кроме банковских карт?


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