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Денис Печников,
Руководитель проекта NextPay
Moscow, Russia
Руководитель проекта NextPay
Moscow, Russia
|1
24/05/2017
Для Вас возможно и нет, но по нашей статистике процент оплаты через интернет банки примерно раз в 50 меньше оплат по картам. А если вбивать реквизиты вручную, то и того меньше будет.
Анна --:
Ясно, это не я не вижу преимуществ, это их просто нет
Ясно, это не я не вижу преимуществ, это их просто нет
Для Вас возможно и нет, но по нашей статистике процент оплаты через интернет банки примерно раз в 50 меньше оплат по картам. А если вбивать реквизиты вручную, то и того меньше будет.
Яна Ковешникова,
Менеджер по работе с клиентами Afina-Lingerie
Москва, Россия
Менеджер по работе с клиентами Afina-Lingerie
Москва, Россия
|1
09:25
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мы работаем без кассы через договор о кассовом обслуживании с курьеркой. всвязи с новым законом, отменили прием электронных платежей на сайте. Но менеджер яндекс-кассы прислал интересное письмо "вы можете сделать запрос ко мне на отключение приема карт через ваш договор и работать без онлайн-кассы и без чеков через наш сервис. Закон распространяется только на прием платежей с карт. Все остальные платежные методы вы можете оставить"
Что-то я совсем запуталась, можно принимать другие способы оплаты на сайте кроме банковских карт?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мы работаем без кассы через договор о кассовом обслуживании с курьеркой. всвязи с новым законом, отменили прием электронных платежей на сайте. Но менеджер яндекс-кассы прислал интересное письмо "вы можете сделать запрос ко мне на отключение приема карт через ваш договор и работать без онлайн-кассы и без чеков через наш сервис. Закон распространяется только на прием платежей с карт. Все остальные платежные методы вы можете оставить"
Что-то я совсем запуталась, можно принимать другие способы оплаты на сайте кроме банковских карт?
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