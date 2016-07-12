Какой парсер самый лучший? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Информационное наполнение сайтов 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Контент
 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Контент
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Какой парсер самый лучший?
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 17:17, Вт., 12 Июл. 16
Отправить личное сообщение
Вот на форуме есть топик, где спрашивают, как наполнить товарами интернет магазин, а ведь большинство крупных магазинов для наполнения используют парсеры. В двух словах, что такое парсер и как он работает. Парсер это специальная программа, имеющая встроенную базу данных. В парсер загружается прайс-лист поставщика, далее парсер начинает сканировать какой-нибудь сайт, например, Яндекс Маркет производя лингвистический анализ товаров, сравнивая товары поставщика и товары, которые есть на Яндекс Маркете. Товары, которые парсер смог идентифицировать на Яндекс Маркете он также сохраняет в свою базу и потом их из парсера можно выгрузить на сайт интернет магазина. Парсить можно не только Яндекс Маркет, но, например, Маилру Товары или Ozon.

Что из минусов, из-за большого количества описаний сходных с описаниями Яндекс-Маркета сайт интернет магазина может не только быть пессимизирован в поиске Яндекса, но может полностью из него вылететь. Но как показывает опыт, через пару лет такой сайт опять возвращается в поиск и даже может набрать в нём позиции. Ещё один минус заключается в том, что парсер может неправильно идентифицировать некоторые товары и тогда в карточке товара от телевизора будет описание от сковородки, но это бывает редко.

Так как реклама на форуме запрещена, то вероятно модератор будет удалять посты разработчиков парсеров, поэтому хотелось бы, чтобы магазины, которые используют парсеры в своей работе, написали о своём опыте. Хотя хотелось бы услышать также голос начинающих разработчиков парсеров, так как они, как правило, ещё не очень зажрались и оказывают хорошую техподдержку.

Вопрос не праздный, выбираем парсер.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report

СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 17:56, Вт., 12 Июл. 16
Отправить личное сообщение
Присоединюсь к теме, может кто посоветует: а есть ли парсер для сбора отзывов по товарам ?
И не только с каталогов, но и непосредственно с сайтов магазинов (Wildberries, Lamoda, Ozon, Ulmart, On-line Trade, Citilink и т.д.)
Вроде задача должна быть не очень сложной, у всех же микроразметка стоит и можно считывать все прямо как с базы данных.
И второй вопрос связанный с первым - а кто то из этих парсеров с биржами копирайтинга случайно уже не интегрирован ?
Ибо тупо копировать отзывы может быть полезно для клиентов, но вредно с точки зрения пессимизации от поисковика за дубли контента, а вот если отобранные прогнать через биржу рерайта - у них вроде есть API для таких целей...
А может и даже на полуавтомате каком то (скажем контакты, фио можно менять на лету, эпитеты и прилагательные тоже по базе синонимов менять без проблем - смысл не изменится, а уникальность появится...
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 18:47, Вт., 12 Июл. 16
Отправить личное сообщение
anstrem, неплохой парсер Content Creator elbuz, но техподдержка плохая, они сделали её платной - 100$ в месяц и всё равно хрен чего добьёшся. Хотя если в штате есть IT-шник, который может уделить этому достаточно времени, тогда возможно это вариант.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: sergey@priceva.ru 
Дата: 19:06, Вт., 12 Июл. 16
Отправить личное сообщение Отправить e-mail
qualified :
Хотя хотелось бы услышать также голос начинающих разработчиков парсеров, так как они, как правило, ещё не очень зажрались и оказывают хорошую техподдержку.

qualified :
поэтому хотелось бы, чтобы магазины, которые используют парсеры в своей работе, написали о своём опыте.


В прошлом месяце как раз искали возможные решения для своих вопросов и смотрели много вариантов.

Один из наиболее интересных вариантов который мы нашли был Web Crawling Framework Scrapy. Вообще он open source. Но у них есть и коммерческая версия с веб интерфейсом и в облаке, кому интересно найдете, ссылку не буду давать.
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 19:08, Вт., 12 Июл. 16
Отправить личное сообщение
sergey@priceva.ru, спасибо, посмотрю.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: aml 
Дата: 22:11, Вт., 12 Июл. 16
Отправить личное сообщение
qualified :
anstrem, неплохой парсер Content Creator elbuz, но техподдержка плохая

С Elbuz имел дело очень плотно. Для моих задач он не подошел полностью, т. к. привязан к маркетплейсам. Пробовал пару дорогих зарубежных с GUI - также разочаровался. Остановил выбор на X1 Downloader. Не притязательный интерфейс, но подробная вики + видеоинструкции для распространенных задач. Полностью я его так и не освоил, не взирая на наличие лицензии Laughing просто обращаюсь к рекомендованным "настройщикам" с форума/сайта - они делают профили быстрее меня и сравнительно недорого.
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 22:33, Вт., 12 Июл. 16
Отправить личное сообщение
aml, спасибо, тоже посмотрю.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: mr.Ildar 
Дата: 16:02, Чт., 1 Сен. 16
Отправить личное сообщение
Всем привет. А мы остановили свой выбор на фирме Партия, сейчас на стадии подписания договора. С ними кто имел дело?
СообщениеАвтор: barakuda  Репутация: 11
Дата: 16:49, Чт., 1 Сен. 16
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
я бы переиначил вопрос - а можно ли спарсить с сайта товары без ведома владельца?

скажем, нужно запустить похожий сайт.

кто знает?

а то парсера как то нашел, он сказал, что нужны доступы
СообщениеАвтор: wite 
Дата: 15:02, Чт., 19 Янв. 17
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
qualified :
неплохой парсер Content Creator elbuz, но техподдержка плохая, они сделали её платной - 100$ в месяц и всё равно хрен чего добьёшся. Хотя если в штате есть IT-шник, который может уделить этому достаточно времени, тогда возможно это вариант.

- не стоит связываться. поддержка никакая, причем что бы ответили еще и заплатить придется. куплен более года назад - проблем больше чем результатов.
СообщениеАвтор: wite 
Дата: 15:04, Чт., 19 Янв. 17
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
т.е. ребята продают продукт (программу), но за поддержку простят отдельные деньги, при этом оплата никак не гарантирует решение вопроса - просто тебе ответят )
НаверхПоказать сообщения:   
НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Контент
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
28.12  Торговая соцсеть MyBurse обновилась (1)
14.12  Онлайн-кинотеатрам якобы нечего бояться
09.11  На YouTube замечены карусели от Google Shopping
15.09  Что есть в программе "ЭТ-2016": краткий гид
13.09  Блокировки помогли, но слабо
29.08  Из дома с телефонов покупают чаще, чем на ходу
25.08  Маркетплейс продвигает товары для школы

Форум
14:04 19.01 wite  Какой парсер самый лучший? (10)
06:56 27.11 serzh  Должен ли копирайтер вашего сайта разбираться в том, о чем пишет? (29)
03:35 18.10 2metrics  Вы создали интернет-магазин. Что же дальше? (24)
19:12 16.09 Anton Shishkin  Он -лайн перевод или ручками ? (4)
02:35 29.07 Anton Shishkin  Разные характеристики на один и тот же товар! Как быть? (8)
15:44 15.07 Alexandra111  Оформление витрин-слайдеров интернет магазина (5)
11:59 29.06 mr.Ildar  Парсинг. (5)
23:24 26.06 Say{Rus}  Как я правильно и усердно работал (29)
07:57 24.06 a24mag  Как быстро наполнить интернет магазин? (55)
14:26 22.06 verner  Повторная индексация старых страниц (7)

Статьи и аналитика
29.08  10 убийц конверсии: что раздражает покупателей в интернет-магазинах (2)
16.08  7 проверенных способов завоевать доверие покупателя
11.08  На что обратить внимание при создании или доработке сайта (2)
14.03  Чек-лист: 9 неочевидных причин снижения конверсии интернет-магазина (4)
17.12  SEO сайта интернет-магазина: что нужно сделать еще на старте (чек-лист) (6)
20.11  Пять способов повысить продажи ИМ детских товаров
11.11  Черная пятница в магазине подарков. 15 дней до старта
28.10  Черная пятница в магазине подарков. 28 дней до старта
21.10  5 главных причин, которые заставят пользователя досмотреть ваше рекламное видео до конца
21.09  Письма ни о чем: что не надо писать своим клиентам (1)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB