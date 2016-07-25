Возможно, новая схема разводки. Сталкивались? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Безопасность
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Безопасность
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Тема:

Возможно, новая схема разводки. Сталкивались?
СообщениеАвтор: learn and learn  Репутация: 1.4
голосов: 1
Дата: 18:39, Пн., 25 Июл. 16
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ODBS :
Я прокручу десяток раз Ваши деньги - заработаю на них

...мечты, мечты... Ну, как называют человека, который думками богатеет - знают все...)))
Поэтому: срочно, как и говорил выше, изучать Крылова! Хотя вероятно и даже он Вам уже не поможет.


ODBS :
еще шампанское отправлю в знак задержки возврата


Ну, судя по отзывам о Вашей компании, не то что шампанского - снега зимой...



ODBS :
первый большой заказ получили вот и занервничал


Возможно для Вас и большой. А про меня: пусть лучше будет в тишине - так оно надежней))

Учитесь манерам и не нервничайте: пойдет торговля))

СообщениеАвтор: ODBS  Репутация: 13.8
голосов: 1
Дата: 10:01, Вт., 26 Июл. 16
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Заявление об отзывах - детский лепет, который давно не видел. Спасибо посмеялся.
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СообщениеАвтор: Nadezhda  Репутация: 9.7Репутация: 9.7Репутация: 9.7Репутация: 9.7Репутация: 9.7Репутация: 9.7Репутация: 9.7Репутация: 9.7Репутация: 9.7
Дата: 15:17, Вт., 26 Июл. 16
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Правильно действуете. Работаю в компании, где уже пару раз сталкивались с подобным.

Еще часто практикуют "отгрузка по п/п",мол, срочно надо, отгрузите пожаааалуууйстаааа...

Как вы понимаете, нарисовать его (п/п) -дело получаса.
СообщениеАвтор: Lion 
Дата: 15:54, Вт., 26 Июл. 16
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Лучше обратитесь за помощью к юристу. Сегодня сделать это можно в режиме онлайн. Могу посоветовать очень хороший сервис
СообщениеАвтор: learn and learn  Репутация: 1.4
голосов: 1
Дата: 15:11, Чт., 28 Июл. 16
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ODBS :
Заявление об отзывах - детский лепет, который давно не видел. Спасибо посмеялся.


Значит попал, что называется, "в десяточку".
Вообще-то не "заявление", а "констатация фактов".
Оговорочка по Фрейду?
И частенько на Вас пишут?

Вы бы добрей к людям и доброту - по-искренней. Понимаю, что эти понятия Вам несколько чужды. Но никогда не поздно измениться... Не все в мире меряется озлобленностью, алчностью и наживой.

Nadezhda :
Правильно действуете. Работаю в компании, где уже пару раз сталкивались с подобным.


Благодарю.
Так Вы бы выложили здесь на форуме информацию о подобных случаях: так мы все вместе друг другу и поможем - для того и существуют форумы по интересам...

Lion :
Лучше обратитесь за помощью к юристу. Сегодня сделать это можно в режиме онлайн. Могу посоветовать очень хороший сервис organavt.com



Благодарю: у самого за плечами три года работы в региональной коллегии адвокатов.
СообщениеАвтор: Eliseo 
Дата: 21:06, Ср., 23 Ноя. 16
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learn and learn :
ребята из Грозного

Клиенты как клиенты. У нас суммы поменьше, отправляли, все нормально. Внимательно оформляйте документы, и все будет ОК. В конце концов, транспортную компанию Вы можете сами назначить, и они без доверенности ничего не отдадут.
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 2.3Репутация: 2.3
голосов: 1
Дата: 2:51, Вт., 7 Фев. 17
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Kenguru :
Далее вы отправляете свой товар злоумышленнику. Через некоторое время покупатель теннисных мячиков понимает, что товара нет, и с вероятностью 100% опротестует свой платеж (либо через заявление в банк, либо через суд). То, что у вас есть накладная на отгрузку косметики, не имеет значение - мячики вы не отгрузили


Я так и не понял, так кому ушли "мячики"? :mrgreen
МММ прямо какой то!

ПОКУПАТЕЛЬ видит товар, и хочет купить!
Он видит реквизиты и данные фирмы!

Предположим, что Р/C указан левый, а НАЗВАНИЕ ФИРМЫ к примеру и контакты "Мошенника"

Но как ПОКУПАТЕЛЬ сможет оплатить на левый счет?
Даже если он оплатить на левый счет, при чем тут РЕАЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ?

У него же другие Р/C будет и платить ему будет третье лицо "мошенник", а не истинный Покупатель...

Вынос мозга реально! Так и не смог врубится в чем смысл? Где подвох? Evil or Very Mad
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Безопасность
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