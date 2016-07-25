Возможно, новая схема разводки. Сталкивались?

Я прокручу десяток раз Ваши деньги - заработаю на них
...мечты, мечты... Ну, как называют человека, который думками богатеет - знают все...)))
Поэтому: срочно, как и говорил выше, изучать Крылова! Хотя вероятно и даже он Вам уже не поможет.
ODBS :
еще шампанское отправлю в знак задержки возврата
Ну, судя по отзывам о Вашей компании, не то что шампанского - снега зимой...
ODBS :
первый большой заказ получили вот и занервничал
Возможно для Вас и большой. А про меня: пусть лучше будет в тишине - так оно надежней))
Учитесь манерам и не нервничайте: пойдет торговля))
Заявление об отзывах - детский лепет, который давно не видел. Спасибо посмеялся. _________________ Усилители сотовой связи. 3G роутеры, 3G камеры и прочая фигня, которая облегчает жизнь
Правильно действуете. Работаю в компании, где уже пару раз сталкивались с подобным.
Еще часто практикуют "отгрузка по п/п",мол, срочно надо, отгрузите пожаааалуууйстаааа...
Как вы понимаете, нарисовать его (п/п) -дело получаса.
Лучше обратитесь за помощью к юристу. Сегодня сделать это можно в режиме онлайн. Могу посоветовать очень хороший сервис
ODBS :
Заявление об отзывах - детский лепет, который давно не видел. Спасибо посмеялся.
Значит попал, что называется, "в десяточку".
Вообще-то не "заявление", а "констатация фактов".
Оговорочка по Фрейду?
И частенько на Вас пишут?
Вы бы добрей к людям и доброту - по-искренней. Понимаю, что эти понятия Вам несколько чужды. Но никогда не поздно измениться... Не все в мире меряется озлобленностью, алчностью и наживой.
Nadezhda :
Правильно действуете. Работаю в компании, где уже пару раз сталкивались с подобным.
Благодарю.
Так Вы бы выложили здесь на форуме информацию о подобных случаях: так мы все вместе друг другу и поможем - для того и существуют форумы по интересам...
Lion :
Лучше обратитесь за помощью к юристу. Сегодня сделать это можно в режиме онлайн. Могу посоветовать очень хороший сервис organavt.com
Благодарю: у самого за плечами три года работы в региональной коллегии адвокатов.
learn and learn :
ребята из Грозного
Клиенты как клиенты. У нас суммы поменьше, отправляли, все нормально. Внимательно оформляйте документы, и все будет ОК. В конце концов, транспортную компанию Вы можете сами назначить, и они без доверенности ничего не отдадут.
Kenguru :
Далее вы отправляете свой товар злоумышленнику. Через некоторое время покупатель теннисных мячиков понимает, что товара нет, и с вероятностью 100% опротестует свой платеж (либо через заявление в банк, либо через суд). То, что у вас есть накладная на отгрузку косметики, не имеет значение - мячики вы не отгрузили
Я так и не понял, так кому ушли "мячики"? :mrgreen
МММ прямо какой то!
ПОКУПАТЕЛЬ видит товар, и хочет купить!
Он видит реквизиты и данные фирмы!
Предположим, что Р/C указан левый, а НАЗВАНИЕ ФИРМЫ к примеру и контакты "Мошенника"
Но как ПОКУПАТЕЛЬ сможет оплатить на левый счет?
Даже если он оплатить на левый счет, при чем тут РЕАЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ?
У него же другие Р/C будет и платить ему будет третье лицо "мошенник", а не истинный Покупатель...
Вынос мозга реально! Так и не смог врубится в чем смысл? Где подвох?