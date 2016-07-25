Тема: Возможно, новая схема разводки. Сталкивались?



ODBS : Я прокручу десяток раз Ваши деньги - заработаю на них

...мечты, мечты... Ну, как называют человека, который думками богатеет - знают все...)))

Поэтому: срочно, как и говорил выше, изучать Крылова! Хотя вероятно и даже он Вам уже не поможет.





ODBS : еще шампанское отправлю в знак задержки возврата



Ну, судя по отзывам о Вашей компании, не то что шампанского - снега зимой...







ODBS : первый большой заказ получили вот и занервничал



Возможно для Вас и большой. А про меня: пусть лучше будет в тишине - так оно надежней))



Учитесь манерам и не нервничайте: пойдет торговля)) Возможно для Вас и большой. А про меня: пусть лучше будет в тишине - так оно надежней))Учитесь манерам и не нервничайте: пойдет торговля))



_________________

Усилители сотовой связи. 3G роутеры, 3G камеры и прочая фигня, которая облегчает жизнь Заявление об отзывах - детский лепет, который давно не видел. Спасибо посмеялся._________________Усилители сотовой связи. 3G роутеры, 3G камеры и прочая фигня, которая облегчает жизнь





Еще часто практикуют "отгрузка по п/п",мол, срочно надо, отгрузите пожаааалуууйстаааа...



Как вы понимаете, нарисовать его (п/п) -дело получаса. Правильно действуете. Работаю в компании, где уже пару раз сталкивались с подобным.Еще часто практикуют "отгрузка по п/п",мол, срочно надо, отгрузите пожаааалуууйстаааа...Как вы понимаете, нарисовать его (п/п) -дело получаса.

Лучше обратитесь за помощью к юристу. Сегодня сделать это можно в режиме онлайн. Могу посоветовать очень хороший сервис

ODBS : Заявление об отзывах - детский лепет, который давно не видел. Спасибо посмеялся.



Значит попал, что называется, "в десяточку".

Вообще-то не "заявление", а "констатация фактов".

Оговорочка по Фрейду?

И частенько на Вас пишут?



Вы бы добрей к людям и доброту - по-искренней. Понимаю, что эти понятия Вам несколько чужды. Но никогда не поздно измениться... Не все в мире меряется озлобленностью, алчностью и наживой.



Nadezhda : Правильно действуете. Работаю в компании, где уже пару раз сталкивались с подобным.



Благодарю.

Так Вы бы выложили здесь на форуме информацию о подобных случаях: так мы все вместе друг другу и поможем - для того и существуют форумы по интересам...



Lion : Лучше обратитесь за помощью к юристу. Сегодня сделать это можно в режиме онлайн. Могу посоветовать очень хороший сервис organavt.com





Благодарю: у самого за плечами три года работы в региональной коллегии адвокатов. Благодарю: у самого за плечами три года работы в региональной коллегии адвокатов.

learn and learn : ребята из Грозного

Клиенты как клиенты. У нас суммы поменьше, отправляли, все нормально. Внимательно оформляйте документы, и все будет ОК. В конце концов, транспортную компанию Вы можете сами назначить, и они без доверенности ничего не отдадут. Клиенты как клиенты. У нас суммы поменьше, отправляли, все нормально. Внимательно оформляйте документы, и все будет ОК. В конце концов, транспортную компанию Вы можете сами назначить, и они без доверенности ничего не отдадут.

Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 2:51, Вт., 7 Фев. 17

2:51, Вт., 7 Фев. 17

Kenguru : Далее вы отправляете свой товар злоумышленнику. Через некоторое время покупатель теннисных мячиков понимает, что товара нет, и с вероятностью 100% опротестует свой платеж (либо через заявление в банк, либо через суд). То, что у вас есть накладная на отгрузку косметики, не имеет значение - мячики вы не отгрузили



Я так и не понял, так кому ушли "мячики"? :mrgreen

МММ прямо какой то!



ПОКУПАТЕЛЬ видит товар, и хочет купить!

Он видит реквизиты и данные фирмы!



Предположим, что Р/C указан левый, а НАЗВАНИЕ ФИРМЫ к примеру и контакты "Мошенника"



Но как ПОКУПАТЕЛЬ сможет оплатить на левый счет?

Даже если он оплатить на левый счет, при чем тут РЕАЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ?



У него же другие Р/C будет и платить ему будет третье лицо "мошенник", а не истинный Покупатель...



Вынос мозга реально! Так и не смог врубится в чем смысл? Где подвох? Я так и не понял, так кому ушли "мячики"? :mrgreenМММ прямо какой то!ПОКУПАТЕЛЬ видит товар, и хочет купить!Он видит реквизиты и данные фирмы!Предположим, что Р/C указан левый, а НАЗВАНИЕ ФИРМЫ к примеру и контакты "Мошенника"Но как ПОКУПАТЕЛЬ сможет оплатить на левый счет?Даже если он оплатить на левый счет, при чем тут РЕАЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ?У него же другие Р/C будет и платить ему будет третье лицо "мошенник", а не истинный Покупатель...Вынос мозга реально! Так и не смог врубится в чем смысл? Где подвох?