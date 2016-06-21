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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
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Тема:

какую выбрать crm систему
СообщениеАвтор: vladspb1 
Дата: 19:36, Вт., 21 Июн. 16
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Приветствую!
Необходима система - планировщик или crm с подобным функционалам (скорее онлайн-секретарь):

1. Аккаунт клиента с данными и историей задач
2. Уведомления: о днях рожденья, что давно не контактировал с клиентом, о не оплаченных счетах...
3. Система задач с иерархией и важностью
4. Компактная распечатка задач на день, неделю и т.д.

Подскажите готовое решение или сколько будет стоить разработка?

СообщениеАвтор: ecom 
Дата: 2:38, Чт., 21 Июл. 16
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Заказывал у фрилансера скрипт на свой сайт аналогичной сложности за 15,000 р. Мне так гораздо удобней, чем чужие решения.
_________________
Плохие отзывы = продажи: www.aikidopr.ru
СообщениеАвтор: Ярослав Иванов 
Дата: 15:49, Чт., 26 Янв. 17
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«1С-Битрикс» отличная црмка Wink
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
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