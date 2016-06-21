какую выбрать crm систему

Приветствую!
Необходима система - планировщик или crm с подобным функционалам (скорее онлайн-секретарь):
1. Аккаунт клиента с данными и историей задач
2. Уведомления: о днях рожденья, что давно не контактировал с клиентом, о не оплаченных счетах...
3. Система задач с иерархией и важностью
4. Компактная распечатка задач на день, неделю и т.д.
Подскажите готовое решение или сколько будет стоить разработка?
Заказывал у фрилансера скрипт на свой сайт аналогичной сложности за 15,000 р. Мне так гораздо удобней, чем чужие решения. _________________ Плохие отзывы = продажи: www.aikidopr.ru