какую выбрать crm систему



Необходима система - планировщик или crm с подобным функционалам (скорее онлайн-секретарь):



1. Аккаунт клиента с данными и историей задач

2. Уведомления: о днях рожденья, что давно не контактировал с клиентом, о не оплаченных счетах...

3. Система задач с иерархией и важностью

4. Компактная распечатка задач на день, неделю и т.д.



Подскажите готовое решение или сколько будет стоить разработка? Приветствую!Необходима система - планировщик или crm с подобным функционалам (скорее онлайн-секретарь):1. Аккаунт клиента с данными и историей задач2. Уведомления: о днях рожденья, что давно не контактировал с клиентом, о не оплаченных счетах...3. Система задач с иерархией и важностью4. Компактная распечатка задач на день, неделю и т.д.Подскажите готовое решение или сколько будет стоить разработка?