CRM и взаимоотношения с клиентами

Тема: Посоветуйте CRM систему (друзья рекомендуют amoCRM)



Добрый день уважаемые форумчане!



У меня маленький бизнес который растет большими темпами. Дошел (или точнее говоря «созрел») к тому моменту когда пора вводить CRM систему.

И я не знаю на какой именно остановить свой выбор.

Все мои друзья сидят на amoCRM, и очень ее рекомендуют.

Я ее изучил и впринципе мне тоже она приглянулась, но я не могу найти в интернете ответы на те вопросы которые меня интересуют.



Меня интересуют всего три вопроса:

1) Почему внедрили именно amoCRM? (Решающее значение)

2) Какие "боли" закрывает эта система?

3) Всё ли устраивает в системе?



Поделитесь пожалуйста опытом работы с этой программой.

Взаранее всем спасибо.

У меня маленький бизнес который растет большими темпами. Дошел (или точнее говоря «созрел») к тому моменту когда пора вводить CRM систему.И я не знаю на какой именно остановить свой выбор.Все мои друзья сидят на amoCRM, и очень ее рекомендуют.Я ее изучил и впринципе мне тоже она приглянулась, но я не могу найти в интернете ответы на те вопросы которые меня интересуют.Меня интересуют всего три вопроса:1) Почему внедрили именно amoCRM? (Решающее значение)2) Какие "боли" закрывает эта система?3) Всё ли устраивает в системе?





Последний раз редактировалось: Alex Medvedev (11:17, Ср., 18 Май. 16), всего редактировалось 1 раз На самом деле у амо есть как плюсы так и минусы.Сам долгое время в ней работал.Из плюсов цена ,интерфейс и дизайн симпатичный(если важно).Из минусов: нельзя создавать счета(вернее можно, но после интеграции с 1С, а она возможно только через их партнеров.В общем сложно как-то).Нет маркетинга, воронка продаж на любителя и по постановке задач менеджерам не все гладко.Говорят,что многое поменялось, но я тем не менее для своей компании выбрал другое решение и пока им доволен. passadvice@mail.ru



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Чисто прогон новых лидов через воронку... Как я понял, регулярная работа с существующей базой (b2b) в амо затруднена. Например, по дате последней сделки клиентов не отсортируешь.Чисто прогон новых лидов через воронку...





1. Причина внедрения: простой и понятный функционал, полностью устроил при тестировании (демо)

2. В тексте выше + изначально придется разобраться в первичности. Т.е., можно создать контакт, компанию, сделку, счет. Придется провести обучения для сотрудников. Столкнетесь с негативом и нежеланием переходить на систему, особенно, если ранее работали в табличках, с которых все начинали когда-то.

3. Могут вознинкуть потребности в расширенных настройках отчетов, которых нет, особенно, когда база более десятков тысяч контактов По опыту внедрения и использования этой системы, могу сказать, что базовые задачи решает хорошо. Есть возможность загрузить свою базу. Можно ставить задачи сотрудникам и отслеживать выполнение. Есть отчеты, достаточно простые, воронка продаж также есть. Как инструмент контроля и создания единой базы с поиском по любому полю (поля в карточках также можно создавать и редактировать), справляется хорошо. Сразу видны дубли, история изменений сохраняется, можно разграничивать права доступа для каждого юзера. Есть системы сложнее, с более широкими отчетами. Все зависит от того, что вы хотите получить.1. Причина внедрения: простой и понятный функционал, полностью устроил при тестировании (демо)2. В тексте выше + изначально придется разобраться в первичности. Т.е., можно создать контакт, компанию, сделку, счет. Придется провести обучения для сотрудников. Столкнетесь с негативом и нежеланием переходить на систему, особенно, если ранее работали в табличках, с которых все начинали когда-то.3. Могут вознинкуть потребности в расширенных настройках отчетов, которых нет, особенно, когда база более десятков тысяч контактов



Есть только маааааленькая проблема. Если Вы подрастёте и решите сменить её на другую, то Вы столкнётесь с огромной проблемой - историю взаимоотношений придётся переносить руками.



Совет от профессионалов - ищите систему на вырост без проблем с масштабированием и грамотной автоматизацией.

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"Делать качественно или не делать вовсе!", - КОСАС AMO-CRM - это красивый "ЭКСЕЛЬ". Если Вам нужно решать задачи в маленьком коллективе, никого не нужно контролировать и у Вас немного Лидов, то эта система Вам подойдёт.Есть только маааааленькая проблема. Если Вы подрастёте и решите сменить её на другую, то Вы столкнётесь с огромной проблемой - историю взаимоотношений придётся переносить руками.Совет от профессионалов - ищите систему на вырост без проблем с масштабированием и грамотной автоматизацией._________________

kosas : Лидов



Лиды нет. Есть Маша, Наташа и Любаша Лиды нет. Есть Маша, Наташа и Любаша

Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 16:38, Пт., 27 Янв. 17

16:38, Пт., 27 Янв. 17



Когда у нас множество ИМ и одностраничников.



С разными условиями доставки и продаж, контактов и тп.



И все это нужно мониторить и управлять из одного источника.

При чем вы понимаете, что в наших реалиях, когда клиент меняет условия на ходу или имеет Нулевую грамотность. Все это должно учитываться в CRM



У кого какой опыт?



Я так понимаю, всех вытолкнул Битрикс и Амо и все?

Больше вариантов нет?

А у 1С есть что то подобное? А что посоветуйте для Мультимагазинов?Когда у нас множество ИМ и одностраничников.С разными условиями доставки и продаж, контактов и тп.И все это нужно мониторить и управлять из одного источника.При чем вы понимаете, что в наших реалиях, когда клиент меняет условия на ходу или имеет Нулевую грамотность. Все это должно учитываться в CRMУ кого какой опыт?Я так понимаю, всех вытолкнул Битрикс и Амо и все?Больше вариантов нет?А у 1С есть что то подобное?

Автор: activity

голосов : 1

Дата: 20:06, Пт., 27 Янв. 17

20:06, Пт., 27 Янв. 17

krutik : А у 1С есть что то подобное?

у 1С есть Битрикс24... у 1С есть Битрикс24...



Но не всем она подойдет.

Нельзя рассматривать выбор CRM в отрыве от вашего бизнеса и ваших задач. т.к. даже в одной отрасли - компании зачастую используют разные CRM + нужно понимать на каком уровне развития вы находитесь.



Обычно, чтобы понять, какую лучше CRM использовать, я задаю 10-15 вопросов, чтобы ограничить выбор (всего сейчас в русскоязычном мире более 80 систем)

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CRM74.ru - Подбор и внедрение CRM и ERP AmoCRM - хорошая система, спору нет.Но не всем она подойдет.Нельзя рассматривать выбор CRM в отрыве от вашего бизнеса и ваших задач. т.к. даже в одной отрасли - компании зачастую используют разные CRM + нужно понимать на каком уровне развития вы находитесь.Обычно, чтобы понять, какую лучше CRM использовать, я задаю 10-15 вопросов, чтобы ограничить выбор (всего сейчас в русскоязычном мире более 80 систем)_________________CRM74.ru - Подбор и внедрение CRM и ERP