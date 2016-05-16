Посоветуйте CRM систему (друзья рекомендуют amoCRM) - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
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Посоветуйте CRM систему (друзья рекомендуют amoCRM)
СообщениеАвтор: abol888 
Дата: 23:25, Пн., 16 Май. 16
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Добрый день уважаемые форумчане!

У меня маленький бизнес который растет большими темпами. Дошел (или точнее говоря «созрел») к тому моменту когда пора вводить CRM систему.
И я не знаю на какой именно остановить свой выбор.
Все мои друзья сидят на amoCRM, и очень ее рекомендуют.
Я ее изучил и впринципе мне тоже она приглянулась, но я не могу найти в интернете ответы на те вопросы которые меня интересуют.

Меня интересуют всего три вопроса:
1) Почему внедрили именно amoCRM? (Решающее значение)
2) Какие "боли" закрывает эта система?
3) Всё ли устраивает в системе?

Поделитесь пожалуйста опытом работы с этой программой.
Взаранее всем спасибо.

СообщениеАвтор: Alex Medvedev 
Дата: 17:42, Вт., 17 Май. 16
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На самом деле у амо есть как плюсы так и минусы.Сам долгое время в ней работал.Из плюсов цена ,интерфейс и дизайн симпатичный(если важно).Из минусов: нельзя создавать счета(вернее можно, но после интеграции с 1С, а она возможно только через их партнеров.В общем сложно как-то).Нет маркетинга, воронка продаж на любителя и по постановке задач менеджерам не все гладко.Говорят,что многое поменялось, но я тем не менее для своей компании выбрал другое решение и пока им доволен. passadvice@mail.ru

Последний раз редактировалось: Alex Medvedev (11:17, Ср., 18 Май. 16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеАвтор: Модератор  Репутация: 70.2
голосов: 2
Дата: 23:18, Вт., 17 Май. 16
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Alex Medvedev, анонимные отзывы запрещены. В подобных сообщениях следует указывать координаты, позволяющие идентифицировать пользователя: работающий e-mail, номер заказа и т.д.
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СообщениеАвтор: tdslava 
Дата: 15:53, Ср., 1 Июн. 16
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Как я понял, регулярная работа с существующей базой (b2b) в амо затруднена. Например, по дате последней сделки клиентов не отсортируешь.
Чисто прогон новых лидов через воронку...
СообщениеАвтор: Alexandra111 
Дата: 16:07, Ср., 27 Июл. 16
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По опыту внедрения и использования этой системы, могу сказать, что базовые задачи решает хорошо. Есть возможность загрузить свою базу. Можно ставить задачи сотрудникам и отслеживать выполнение. Есть отчеты, достаточно простые, воронка продаж также есть. Как инструмент контроля и создания единой базы с поиском по любому полю (поля в карточках также можно создавать и редактировать), справляется хорошо. Сразу видны дубли, история изменений сохраняется, можно разграничивать права доступа для каждого юзера. Есть системы сложнее, с более широкими отчетами. Все зависит от того, что вы хотите получить.

1. Причина внедрения: простой и понятный функционал, полностью устроил при тестировании (демо)
2. В тексте выше + изначально придется разобраться в первичности. Т.е., можно создать контакт, компанию, сделку, счет. Придется провести обучения для сотрудников. Столкнетесь с негативом и нежеланием переходить на систему, особенно, если ранее работали в табличках, с которых все начинали когда-то.
3. Могут вознинкуть потребности в расширенных настройках отчетов, которых нет, особенно, когда база более десятков тысяч контактов
СообщениеАвтор: kosas 
Дата: 23:59, Ср., 14 Дек. 16
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AMO-CRM - это красивый "ЭКСЕЛЬ". Если Вам нужно решать задачи в маленьком коллективе, никого не нужно контролировать и у Вас немного Лидов, то эта система Вам подойдёт.
Есть только маааааленькая проблема. Если Вы подрастёте и решите сменить её на другую, то Вы столкнётесь с огромной проблемой - историю взаимоотношений придётся переносить руками.

Совет от профессионалов - ищите систему на вырост без проблем с масштабированием и грамотной автоматизацией.
_________________
"Делать качественно или не делать вовсе!", - КОСАС
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 0:02, Чт., 15 Дек. 16
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kosas :
Лидов


Лиды нет. Есть Маша, Наташа и Любаша Mr. Green
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 2.4Репутация: 2.4
голосов: 1
Дата: 16:38, Пт., 27 Янв. 17
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А что посоветуйте для Мультимагазинов?
Когда у нас множество ИМ и одностраничников.

С разными условиями доставки и продаж, контактов и тп.

И все это нужно мониторить и управлять из одного источника.
При чем вы понимаете, что в наших реалиях, когда клиент меняет условия на ходу или имеет Нулевую грамотность. Все это должно учитываться в CRM

У кого какой опыт?

Я так понимаю, всех вытолкнул Битрикс и Амо и все?
Больше вариантов нет?
А у 1С есть что то подобное?
СообщениеАвтор: activity  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 20:06, Пт., 27 Янв. 17
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krutik :
А у 1С есть что то подобное?

у 1С есть Битрикс24...
СообщениеАвтор: Darsian 
Дата: 10:33, Вт., 21 Фев. 17
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AmoCRM - хорошая система, спору нет.
Но не всем она подойдет.
Нельзя рассматривать выбор CRM в отрыве от вашего бизнеса и ваших задач. т.к. даже в одной отрасли - компании зачастую используют разные CRM + нужно понимать на каком уровне развития вы находитесь.

Обычно, чтобы понять, какую лучше CRM использовать, я задаю 10-15 вопросов, чтобы ограничить выбор (всего сейчас в русскоязычном мире более 80 систем)
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
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