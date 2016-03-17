Тема: Стоимость привлечения клиента





Подскажите, какова у вас стоимость привлечения одного клиента в контексте и маркете? Особенно после ввода маркетом новых правил ценообразования Добрый день!Подскажите, какова у вас стоимость привлечения одного клиента в контексте и маркете? Особенно после ввода маркетом новых правил ценообразования





Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 13:59, Чт., 17 Мар. 16

13:59, Чт., 17 Мар. 16



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Мой блог: Эксперт-Report У нас низкая, со всех площадок (маркет плейсов) по 3 рубля - ставки не поднимали. Плюс SEO, то что само по себе продвинулось. Директом не пользуемся. С вводом новых правил на Маркете, наверное, обрежем выгрузку на него дорогих товаров._________________

получается с маркетплейсов при клике 3руб и конверсии 2% каждый покупатель обойдется в 150 рублей

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 21:30, Чт., 17 Мар. 16

21:30, Чт., 17 Мар. 16

pagan3d, конверсия от магазина зависит - хорошая карточка товара, доставка, пункты самовывоза, понятная структура каталога и много чего ещё. Когда я последний раз считал у меня больше 4% выходило.

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Мой блог: Эксперт-Report конверсия от магазина зависит - хорошая карточка товара, доставка, пункты самовывоза, понятная структура каталога и много чего ещё. Когда я последний раз считал у меня больше 4% выходило._________________



Конверсия такая радует, на вашем магазине роутеров тоже такая же? а мы, судя по всему, из одной ниши ) Только я всегда b2b развивал, магазин недавно начали.Конверсия такая радует, на вашем магазине роутеров тоже такая же?

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 23:54, Чт., 17 Мар. 16

23:54, Чт., 17 Мар. 16



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Мой блог: Эксперт-Report У меня сейчас тоже новый магазин, планируем широкий ассортимент компьютерный техники. По конверсии рано делать заключения, но по предыдущему опыту считаю, что хороший магазин может держать конверсию 4-5%._________________

pagan3d : Подскажите, какова у вас стоимость привлечения одного клиента в контексте и маркете? Особенно после ввода маркетом новых правил ценообразования

Так это от тематики зависит

Мы продвинулись благодаря прогону по форумам, неплохо рассылка дала эффект Так это от тематики зависитМы продвинулись благодаря прогону по форумам, неплохо рассылка дала эффект

И нам форумы с ВК помог. На ВК давали направление на сайт. Результат был почти сразу.