Стоимость привлечения клиента

Добрый день!
Подскажите, какова у вас стоимость привлечения одного клиента в контексте и маркете? Особенно после ввода маркетом новых правил ценообразования
У нас низкая, со всех площадок (маркет плейсов) по 3 рубля - ставки не поднимали. Плюс SEO, то что само по себе продвинулось. Директом не пользуемся. С вводом новых правил на Маркете, наверное, обрежем выгрузку на него дорогих товаров. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
получается с маркетплейсов при клике 3руб и конверсии 2% каждый покупатель обойдется в 150 рублей
pagan3d, конверсия от магазина зависит - хорошая карточка товара, доставка, пункты самовывоза, понятная структура каталога и много чего ещё. Когда я последний раз считал у меня больше 4% выходило. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
а мы, судя по всему, из одной ниши ) Только я всегда b2b развивал, магазин недавно начали.
Конверсия такая радует, на вашем магазине роутеров тоже такая же?
У меня сейчас тоже новый магазин, планируем широкий ассортимент компьютерный техники. По конверсии рано делать заключения, но по предыдущему опыту считаю, что хороший магазин может держать конверсию 4-5%. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
pagan3d :
Подскажите, какова у вас стоимость привлечения одного клиента в контексте и маркете? Особенно после ввода маркетом новых правил ценообразования
Так это от тематики зависит
Мы продвинулись благодаря прогону по форумам, неплохо рассылка дала эффект
И нам форумы с ВК помог. На ВК давали направление на сайт. Результат был почти сразу.