Стоимость привлечения клиента - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Эффективность рекламы
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Эффективность рекламы
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Стоимость привлечения клиента
СообщениеАвтор: pagan3d  Репутация: 11.7
Дата: 13:27, Чт., 17 Мар. 16
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Добрый день!
Подскажите, какова у вас стоимость привлечения одного клиента в контексте и маркете? Особенно после ввода маркетом новых правил ценообразования

СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 13:59, Чт., 17 Мар. 16
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У нас низкая, со всех площадок (маркет плейсов) по 3 рубля - ставки не поднимали. Плюс SEO, то что само по себе продвинулось. Директом не пользуемся. С вводом новых правил на Маркете, наверное, обрежем выгрузку на него дорогих товаров.
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Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: pagan3d  Репутация: 11.7
Дата: 19:32, Чт., 17 Мар. 16
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получается с маркетплейсов при клике 3руб и конверсии 2% каждый покупатель обойдется в 150 рублей
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 21:30, Чт., 17 Мар. 16
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pagan3d, конверсия от магазина зависит - хорошая карточка товара, доставка, пункты самовывоза, понятная структура каталога и много чего ещё. Когда я последний раз считал у меня больше 4% выходило.
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Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: pagan3d  Репутация: 11.7
Дата: 23:04, Чт., 17 Мар. 16
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а мы, судя по всему, из одной ниши ) Только я всегда b2b развивал, магазин недавно начали.
Конверсия такая радует, на вашем магазине роутеров тоже такая же?
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 23:54, Чт., 17 Мар. 16
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У меня сейчас тоже новый магазин, планируем широкий ассортимент компьютерный техники. По конверсии рано делать заключения, но по предыдущему опыту считаю, что хороший магазин может держать конверсию 4-5%.
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Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: Тin56 
Дата: 23:02, Пт., 16 Дек. 16
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pagan3d :
Подскажите, какова у вас стоимость привлечения одного клиента в контексте и маркете? Особенно после ввода маркетом новых правил ценообразования

Так это от тематики зависит
Мы продвинулись благодаря прогону по форумам, неплохо рассылка дала эффект
СообщениеАвтор: Симон 
Дата: 22:51, Вт., 10 Янв. 17
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И нам форумы с ВК помог. На ВК давали направление на сайт. Результат был почти сразу.
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Эффективность рекламы
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