Тема: Помогите с названием интернет-магазина!



Автор: monoreals

голосов : 3

Дата: 13:50, Чт., 22 Янв. 15

13:50, Чт., 22 Янв. 15





Бабы все хотят быть красивыми, и ежели назвать её "большой", то можно нажить кровного врага.



ищите косвенного общеизвестного персонажа(историю, вымысел), для того чтобы назвать сайт))

Например, кто у нас любитель больших женщин известный? Допустим, Челентано(образно!!!).

Ну так и назовите))) Только не впрямую, а включаяя воображение.

например, очень креативно бы звучало "ЧаоЧелентано!"

Ну и в таком духе.

Или идти от обратного, как правильно тут сказали))

"Дюймовочка", "МиниЖенщина" и т.д.)))

Ну вот как-то так) Млин)) если бы я был жирной дамой, то я бы обиделся на некоторые названия тут)) бигвумен и т.д.Бабы все хотят быть красивыми, и ежели назвать её "большой", то можно нажить кровного врага.ищите косвенного общеизвестного персонажа(историю, вымысел), для того чтобы назвать сайт))Например, кто у нас любитель больших женщин известный? Допустим, Челентано(образно!!!).Ну так и назовите))) Только не впрямую, а включаяя воображение.например, очень креативно бы звучало "ЧаоЧелентано!"Ну и в таком духе.Или идти от обратного, как правильно тут сказали))"Дюймовочка", "МиниЖенщина" и т.д.)))Ну вот как-то так)





Дмитрий Осипов : The Most Beautiful Women In The World

Что за бред?

Тогда уж The Most Fat Fucking Women In The World

_________________

Продвижение на 146% Что за бред?Тогда уж The Most Fat Fucking Women In The World_________________Продвижение на 146%



а вообще в данном случае лучше уйти от той детали, что полные женщины реже пользуются успехом, им сложнее подобрать одежду и т.д., и сделать акцент на других деталях магазина

магазинов в стиле "ты королева" и т.д. очень много на ум сразу пришел фильм "Дом Большой Мамочки" ))а вообще в данном случае лучше уйти от той детали, что полные женщины реже пользуются успехом, им сложнее подобрать одежду и т.д., и сделать акцент на других деталях магазинамагазинов в стиле "ты королева" и т.д. очень много



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Стремись и выигрывай! Продолжая тему можно предложить Примадонна_________________Стремись и выигрывай!

Скорее всего к вам заглянут дамочки с пышными формами, если в название не будет явно кричать, что одежда для огромных и толстых. Уйдите от этого, добавьте изюминку и все пойдет, как по маслу.

Малышка, Дюймовочка52.Пампадур- дама была пухлинькой. Русская дива.



А не гадать на кофейной гуще. Стандартно: Посмотреть семантику и назвать по наиболее популярному запросу.А не гадать на кофейной гуще.





Отдельно стоит сказать, дело должно быть по душе и в нем стоит разбираться на порядок лучше, чем просто что-то знать.



А, если все сочетается, да и ещё гармонично, то скорее всего тема звучала бы по другому:



"Какое название моего Интернет магазина покажется женщинам с особо аппетитными формами заманчивым или как минимум заслуживающим внимания?".



К чему это я, или бизнес теперь и в кризис думает выжить и развиваться за счет отсутствия качественно добавленной стоимости!?

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Интернет магазины Когда предприниматель открывает свое дело (первое или новое), скорее всего он/а составляет бизнес-план.Отдельно стоит сказать, дело должно быть по душе и в нем стоит разбираться на порядок лучше, чем просто что-то знать.А, если все сочетается, да и ещё гармонично, то скорее всего тема звучала бы по другому:"Какое название моего Интернет магазина покажется женщинам с особо аппетитными формами заманчивым или как минимум заслуживающим внимания?".К чему это я, или бизнес теперь и в кризис думает выжить и развиваться за счет отсутствия качественно добавленной стоимости!?_________________Интернет магазины Web Soft Shop



Поэтому название надо выбирать по частоте основного запроса.



Большинство потенциальных клиентов не смотрят на название, тем более не набирают его в браузере. Название в первую очередь нужно для поисковой системы, ибо наличие ключа в названии - один из важных факторов продвижения в топ.Поэтому название надо выбирать по частоте основного запроса.Большинство потенциальных клиентов не смотрят на название, тем более не набирают его в браузере.