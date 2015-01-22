Помогите с названием интернет-магазина! - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Название и регистрация
Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Помогите с названием интернет-магазина!
СообщениеАвтор: monoreals  Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5Репутация: 5.5
голосов: 3
Дата: 13:50, Чт., 22 Янв. 15
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Млин)) если бы я был жирной дамой, то я бы обиделся на некоторые названия тут)) бигвумен и т.д.

Бабы все хотят быть красивыми, и ежели назвать её "большой", то можно нажить кровного врага.

ищите косвенного общеизвестного персонажа(историю, вымысел), для того чтобы назвать сайт))
Например, кто у нас любитель больших женщин известный? Допустим, Челентано(образно!!!).
Ну так и назовите))) Только не впрямую, а включаяя воображение.
например, очень креативно бы звучало "ЧаоЧелентано!"
Ну и в таком духе.
Или идти от обратного, как правильно тут сказали))
"Дюймовочка", "МиниЖенщина" и т.д.)))
Ну вот как-то так)

СообщениеАвтор: anybody7 
Дата: 20:16, Ср., 8 Июл. 15
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Дмитрий Осипов :
The Most Beautiful Women In The World

Что за бред?
Тогда уж The Most Fat Fucking Women In The World
_________________
Продвижение на 146%
СообщениеАвтор: Анатолий Андронов 
Дата: 22:50, Пн., 10 Авг. 15
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на ум сразу пришел фильм "Дом Большой Мамочки" ))
а вообще в данном случае лучше уйти от той детали, что полные женщины реже пользуются успехом, им сложнее подобрать одежду и т.д., и сделать акцент на других деталях магазина
магазинов в стиле "ты королева" и т.д. очень много
СообщениеАвтор: Владимир15 
Дата: 15:17, Сб., 15 Окт. 16
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Продолжая тему можно предложить Примадонна
_________________
Стремись и выигрывай!
СообщениеАвтор: Света Иванова 
Дата: 17:46, Вт., 10 Янв. 17
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Скорее всего к вам заглянут дамочки с пышными формами, если в название не будет явно кричать, что одежда для огромных и толстых. Уйдите от этого, добавьте изюминку и все пойдет, как по маслу.
СообщениеАвтор: Симон 
Дата: 23:05, Вт., 10 Янв. 17
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Малышка, Дюймовочка52.Пампадур- дама была пухлинькой. Русская дива.
СообщениеАвтор: serzh 
Дата: 7:21, Ср., 11 Янв. 17
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Стандартно: Посмотреть семантику и назвать по наиболее популярному запросу.
А не гадать на кофейной гуще.
СообщениеАвтор: gwm 
Дата: 17:01, Ср., 11 Янв. 17
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Когда предприниматель открывает свое дело (первое или новое), скорее всего он/а составляет бизнес-план.

Отдельно стоит сказать, дело должно быть по душе и в нем стоит разбираться на порядок лучше, чем просто что-то знать.

А, если все сочетается, да и ещё гармонично, то скорее всего тема звучала бы по другому:

"Какое название моего Интернет магазина покажется женщинам с особо аппетитными формами заманчивым или как минимум заслуживающим внимания?".

К чему это я, или бизнес теперь и в кризис думает выжить и развиваться за счет отсутствия качественно добавленной стоимости!?
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Интернет магазины Web Soft Shop.
СообщениеАвтор: serzh 
Дата: 17:33, Ср., 11 Янв. 17
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Название в первую очередь нужно для поисковой системы, ибо наличие ключа в названии - один из важных факторов продвижения в топ.
Поэтому название надо выбирать по частоте основного запроса.

Большинство потенциальных клиентов не смотрят на название, тем более не набирают его в браузере.
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Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Название и регистрация
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