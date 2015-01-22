Помогите с названием интернет-магазина!

Млин)) если бы я был жирной дамой, то я бы обиделся на некоторые названия тут)) бигвумен и т.д.
Бабы все хотят быть красивыми, и ежели назвать её "большой", то можно нажить кровного врага.
ищите косвенного общеизвестного персонажа(историю, вымысел), для того чтобы назвать сайт))
Например, кто у нас любитель больших женщин известный? Допустим, Челентано(образно!!!).
Ну так и назовите))) Только не впрямую, а включаяя воображение.
например, очень креативно бы звучало "ЧаоЧелентано!"
Ну и в таком духе.
Или идти от обратного, как правильно тут сказали))
"Дюймовочка", "МиниЖенщина" и т.д.)))
Ну вот как-то так)
Дмитрий Осипов :
The Most Beautiful Women In The World
Что за бред?
Тогда уж The Most Fat Fucking Women In The World _________________ Продвижение на 146%
на ум сразу пришел фильм "Дом Большой Мамочки" ))
а вообще в данном случае лучше уйти от той детали, что полные женщины реже пользуются успехом, им сложнее подобрать одежду и т.д., и сделать акцент на других деталях магазина
магазинов в стиле "ты королева" и т.д. очень много
Продолжая тему можно предложить Примадонна _________________ Стремись и выигрывай!
Скорее всего к вам заглянут дамочки с пышными формами, если в название не будет явно кричать, что одежда для огромных и толстых. Уйдите от этого, добавьте изюминку и все пойдет, как по маслу.
Малышка, Дюймовочка52.Пампадур- дама была пухлинькой. Русская дива.
Стандартно: Посмотреть семантику и назвать по наиболее популярному запросу.
А не гадать на кофейной гуще.
Когда предприниматель открывает свое дело (первое или новое), скорее всего он/а составляет бизнес-план.
Отдельно стоит сказать, дело должно быть по душе и в нем стоит разбираться на порядок лучше, чем просто что-то знать.
А, если все сочетается, да и ещё гармонично, то скорее всего тема звучала бы по другому:
"Какое название моего Интернет магазина покажется женщинам с особо аппетитными формами заманчивым или как минимум заслуживающим внимания?".
К чему это я, или бизнес теперь и в кризис думает выжить и развиваться за счет отсутствия качественно добавленной стоимости!? _________________ Интернет магазины Web Soft Shop.
Название в первую очередь нужно для поисковой системы, ибо наличие ключа в названии - один из важных факторов продвижения в топ.
Поэтому название надо выбирать по частоте основного запроса.
Большинство потенциальных клиентов не смотрят на название, тем более не набирают его в браузере.