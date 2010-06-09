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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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Оплата за звонки клиентов?
СообщениеАвтор: shkaf-servis  Репутация: 8.4Репутация: 8.4Репутация: 8.4Репутация: 8.4Репутация: 8.4Репутация: 8.4Репутация: 8.4Репутация: 8.4
Дата: 12:25, Ср., 9 Июн. 10
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Добрый день. Помогите разобраться. Одна контора предлагает заманчивые вещи. Они оптимизируют сайт, добавляют тексты, размещают рекламу и т.д. короче обеспечивают посетителей, а оплату с меня берут только за звонки клиентов. Каждый звонок 200 рублей.
Платить надо вперед за 100 звонков, потом деньги будут списывать за полученные звонки.
В чем может быть подвох?
Предлагаю им начать с меньшей суммы, не соглашаются, говорят тариф такой.
Может кто сталкивался, есть ли такой способ раскрутки?

СообщениеАвтор: sheller  Репутация: 100
голосов: 6
Дата: 0:01, Чт., 10 Июн. 10
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Адрес конторы? Что-то я такое видел.
Пробейте по интернет-тусовке, что говорят, кидает ли контора, какие у нее владельцы-руководство.

Если говорить о подвохе - могут просто позвонить, задолбать вопросами, но не заказать. Однако не факт, что контора будет таким заниматься.
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СообщениеАвтор: shkaf-servis  Репутация: 8.4Репутация: 8.4Репутация: 8.4Репутация: 8.4Репутация: 8.4Репутация: 8.4Репутация: 8.4Репутация: 8.4
Дата: 13:44, Пт., 11 Июн. 10
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Адрес www.macter.ru, но скажу сразу договориться с ними не удалось. Свою ответственность за отсутствие обещанных звонков в договоре прописать не хотят, то есть деньги платите вперед, а если что не так мы ни причем. В общем впечатление осталось неприятное. Уговаривали меня 3 дня, хотя твердят, что они №1 по продвижению и у них 12 000 клиентов (в таком случае наверно я должен был их уговаривать начать со мной работать).
СообщениеАвтор: Дмитрий Румянцев  Репутация: 33.9Репутация: 33.9Репутация: 33.9
голосов: 2
Дата: 0:04, Пт., 18 Июн. 10
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Вообще сама схема довольно перспективная. Давно пора платить уже за факт конверсии, а не за топ. Мы например тоже работаем за % от заказа. Вполне объяснимо что хотят 20 тысяч вперед. Это страховка на тот случай если вы от них уйдете.

Но в принципе профи вполне могут брать деньги и по факту. Тут опять таки важно как договор составлен.
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СообщениеАвтор: sheller  Репутация: 100
голосов: 6
Дата: 16:44, Вт., 22 Июн. 10
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shkaf-servis, Аллока предлагают оплату за звонки. С ними не работал, увидел в контексте.

[quote]Вообще сама схема довольно перспективная. Давно пора платить уже за факт конверсии, а не за топ. Мы например тоже работаем за % от заказа. Вполне объяснимо что хотят 20 тысяч вперед. Это страховка на тот случай если вы от них уйдете. [code]
Как проверяете факт заказа? Что, если заказчик будет скрывать 20-50% заказов?
_________________
Годный SMM для интернет-магазинов. www.Smopro.ru
СообщениеАвтор: Astaldo  Репутация: 11.2
Дата: 18:02, Сб., 25 Сен. 10
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Цитата:
Может кто сталкивался, есть ли такой способ раскрутки?

Есть. Я так раскручиваю бизнесы своей семьи и друзей. Всего 6. Турагенство, 3 магазина, два салона.
Когда нет сомнений в том, что клиент, в итоге, заплатит, такая схема - лучшая для всех.
Цитата:
Предлагаю им начать с меньшей суммы, не соглашаются, говорят тариф такой.

Цитата:
Каждый звонок 200 рублей.
Платить надо вперед за 100 звонков

Я не работаю по такой схеме с не знакомыми людьми, но если пофантазировать и представить, что начал - моя задача - сделать так, что бы на сайте было много посетителей и сайт стимулировал их звонить. Значит мне предстоит поработать с самим сайтом и по продвижению, и по юзабилити и по доверию к сайту. + программирование + дизайн + сео... итого - больше, чем 20т.р. которые с Вас просят.
+ мне необходимо поддтверждение Вашего намерения платить мне деньги. Т.е. вынимать банкноты из кошелька и отдавать их мне. Очень много людей хотят получать звонки, но мысль о том, что бы расстаться с деньгами вызывает у них чувство дискомфорта. Так что, скорее всего, первый год я соглашусь работать с незнакомым человеком только на основе ежемесячной предоплаты и эта предоплата будет больше, чем то, что с Вас просят.
Цитата:
В чем может быть подвох?

Подвох может быть в том, что в ру-нете единицы способны, действительно, способны взять на себя, вообще, все, весь цикл и предоставить Вам, просто, звонки и счет. У кого-то менеджмент плохой, у кого-то ресурса нет, у кого-то мозгов...
Цитата:
Свою ответственность за отсутствие обещанных звонков в договоре прописать не хотят, то есть деньги платите вперед, а если что не так мы ни причем. В общем впечатление осталось неприятное. Уговаривали меня 3 дня, хотя твердят, что они №1 по продвижению и у них 12 000 клиентов

А вот с этого момента дело начинает пахнуть откровенным кидаловом на 20т.р. в духе 90ых.
Цитата:
Давно пора платить уже за факт конверсии, а не за топ.

С не знакомыми людьми я работаю либо с оплатой за пользователей, дошедших по сайту до корзины/контактов, либо с заведением отдельного номера для сайта и распечаткой в конце месяца.
Цитата:
Как проверяете факт заказа? Что, если заказчик будет скрывать 20-50% заказов?

Я точно знаю, что, примерно, 25% заказов от меня скрывают... так же мимо меня идут все покупки, которые совершают люди, которых привел я и которые по памяти заходят второй раз и делают повторные покупки... и?
СообщениеАвтор: Руслан Кибке  Репутация: 32.9Репутация: 32.9Репутация: 32.9
голосов: 1
Дата: 20:07, Сб., 25 Сен. 10
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Что касается, оплаты за звонки вперед - это на начало работы, а будет толк или не будет еще не известно, народ видеть точно будет.

Я вот лично не стал маятся ерундой и заказал обычные маркетинговые мероприятий у одной из фирм, сделал предоплату 100%, на свой риск...

Продажи поставлены, идут самое главное, я доволен, платить за звонки, я думаю это лохотрон, лучше знать за что платишь....
_________________
Не спам просто прикольный сайт:
Сайт скидок Загребайка!
СообщениеАвтор: Руслан Кибке  Репутация: 32.9Репутация: 32.9Репутация: 32.9
голосов: 1
Дата: 14:51, Пн., 27 Сен. 10
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Я согласен, когда не отказываются от ответственности и ставят подпись, под нужный пункт, здесь я как понял даже пункт внести не хотят.
_________________
Не спам просто прикольный сайт:
Сайт скидок Загребайка!
СообщениеАвтор: f.grigoriev 
Дата: 16:56, Вт., 26 Апр. 16
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Подвох может быть в левых лидах - звонков достаточно, но они не конвертируются.
Если же оплата только за фактического клиента (не за звонок), самому рекламодателю невыгодно скрывать то, что с какого-то определённого канала приходят конверсии, потому что тогда агентство будет корректировать свои дальнейшие действия, и может, например, этот канал отключить. Но это оно уже само клиенту должно донести.
_________________
Zunso.ru - официальный дилер Osprey.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 16:39, Ср., 27 Апр. 16
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shkaf-servis :
а оплату с меня берут только за звонки клиентов. Каждый звонок 200 рублей.


За звонки или за заказы? Оптом сим-карты по 15-20 рублей стоят. Купил сим-карту за 20 рублей, позвонил, получил 200. Отличный бизнес Rolling Eyes Wink

Руслан Кибке :
лохотрон


99% рекламных агенств России этим занимаются. Лапша на уши клиенту и минимальные вложения в раскрутку проекта. Выстрелит - повезло, не выстрелил - ну, это рынок, всё бывает Rolling Eyes

А вообще, на этом рынке всегда только один дурак - это клиент, который всегда платит за кота в мешке, т.к. может быть там и золото, но чаще всего говна лопата.
СообщениеАвтор: MILAh 
Дата: 1:08, Вс., 19 Фев. 17
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Anton Shishkin :
99% рекламных агенств России этим занимаются. Лапша на уши клиенту и минимальные вложения в раскрутку проекта. Выстрелит - повезло, не выстрелил - ну, это рынок, всё бывает


Полностью согласна, быть застрахованным на все 100% нельзя. Далеко не факт, что заказав рекламу сразу выйдешь в топ. Хотя, смотря кому закажешь. В этой сфере СТАНДАРТМЕДИА http://StandartMedia.ru/calls успешно двигает сайты, интернет-магазины и всевозможный бизнес как в интернете, так и в реале.
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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