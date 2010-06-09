Оплата за звонки клиентов?

Цитата: Может кто сталкивался, есть ли такой способ раскрутки?

Есть. Я так раскручиваю бизнесы своей семьи и друзей. Всего 6. Турагенство, 3 магазина, два салона.

Когда нет сомнений в том, что клиент, в итоге, заплатит, такая схема - лучшая для всех.

Цитата: Предлагаю им начать с меньшей суммы, не соглашаются, говорят тариф такой.

Цитата: Каждый звонок 200 рублей.

Платить надо вперед за 100 звонков

Я не работаю по такой схеме с не знакомыми людьми, но если пофантазировать и представить, что начал - моя задача - сделать так, что бы на сайте было много посетителей и сайт стимулировал их звонить. Значит мне предстоит поработать с самим сайтом и по продвижению, и по юзабилити и по доверию к сайту. + программирование + дизайн + сео... итого - больше, чем 20т.р. которые с Вас просят.

+ мне необходимо поддтверждение Вашего намерения платить мне деньги. Т.е. вынимать банкноты из кошелька и отдавать их мне. Очень много людей хотят получать звонки, но мысль о том, что бы расстаться с деньгами вызывает у них чувство дискомфорта. Так что, скорее всего, первый год я соглашусь работать с незнакомым человеком только на основе ежемесячной предоплаты и эта предоплата будет больше, чем то, что с Вас просят.

Цитата: В чем может быть подвох?

Подвох может быть в том, что в ру-нете единицы способны, действительно, способны взять на себя, вообще, все, весь цикл и предоставить Вам, просто, звонки и счет. У кого-то менеджмент плохой, у кого-то ресурса нет, у кого-то мозгов...

Цитата: Свою ответственность за отсутствие обещанных звонков в договоре прописать не хотят, то есть деньги платите вперед, а если что не так мы ни причем. В общем впечатление осталось неприятное. Уговаривали меня 3 дня, хотя твердят, что они №1 по продвижению и у них 12 000 клиентов

А вот с этого момента дело начинает пахнуть откровенным кидаловом на 20т.р. в духе 90ых.

Цитата: Давно пора платить уже за факт конверсии, а не за топ.

С не знакомыми людьми я работаю либо с оплатой за пользователей, дошедших по сайту до корзины/контактов, либо с заведением отдельного номера для сайта и распечаткой в конце месяца.

Цитата: Как проверяете факт заказа? Что, если заказчик будет скрывать 20-50% заказов?

Я точно знаю, что, примерно, 25% заказов от меня скрывают... так же мимо меня идут все покупки, которые совершают люди, которых привел я и которые по памяти заходят второй раз и делают повторные покупки... и? Я точно знаю, что, примерно, 25% заказов от меня скрывают... так же мимо меня идут все покупки, которые совершают люди, которых привел я и которые по памяти заходят второй раз и делают повторные покупки... и?