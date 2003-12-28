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Завлекалочки и програмки в е-шопе
28/12/2003
Ребята, ну кто сказал, что организация РАСПРОДАЖ и СКИДОК - это развлечение для дилетантов? Только совсем тупой баран может вывесить плакатик "скидка 20%". Краюшкин совершенно верно голосами Траута-Котлера и Бойля-Мориотта тут вещает про то, что это тупик. В голове организаторов таких "акций".
А привильно организовать такую акцию, которая и "привлечет", и покупателя "привяжет", и не в убыток будет.
Вобщем, как всегда, "кадры решают все". А когда - "ничего не знаю, ничего не умею, нанимать профессионалов не хочу, или числом поболее, ценою по-дешевле" - это даже не к Трауту с Мориоттом. Это к доктору.
Ребята, ну кто сказал, что организация РАСПРОДАЖ и СКИДОК - это развлечение для дилетантов? Только совсем тупой баран может вывесить плакатик "скидка 20%". Краюшкин совершенно верно голосами Траута-Котлера и Бойля-Мориотта тут вещает про то, что это тупик. В голове организаторов таких "акций".
А привильно организовать такую акцию, которая и "привлечет", и покупателя "привяжет", и не в убыток будет.
Вобщем, как всегда, "кадры решают все". А когда - "ничего не знаю, ничего не умею, нанимать профессионалов не хочу, или числом поболее, ценою по-дешевле" - это даже не к Трауту с Мориоттом. Это к доктору.
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