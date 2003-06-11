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Завлекалочки и програмки в е-шопе
11/06/2003
Энди, ты случайно не тот, который любит ходиь в Кионоцентр?
Энди, ты случайно не тот, который любит ходиь в Кионоцентр?
11/06/2003
Такие данные есть у нас. По бонусам Много.ру, естественно.
По интернет-магазинам статистика следующая в течение года рост ежемесячного дохода с покупателя-участника программы составляет от 20 до 70% в зависимости от продаваемого товара и общей (информационной) активности магазина. Средний чек по этим людям также растет на 15 - 30%.
Кроме того с бонусами менее остро стоит вопрос о "слишком маленькой скидке".
А при плохой работе однозначно ничто не спасет :)
Такие данные есть у нас. По бонусам Много.ру, естественно.
По интернет-магазинам статистика следующая в течение года рост ежемесячного дохода с покупателя-участника программы составляет от 20 до 70% в зависимости от продаваемого товара и общей (информационной) активности магазина. Средний чек по этим людям также растет на 15 - 30%.
Кроме того с бонусами менее остро стоит вопрос о "слишком маленькой скидке".
А при плохой работе однозначно ничто не спасет :)
11/06/2003
Сколько не читал зарубежных екниг, так везде просто кричат про "стимуляцию" желания купить, посмотрите на любой
зарубежный сайт, так там по 10 бонусов прилагают, типа каждый valued at 99$ but for you its FREE, так что бонусы нужны.
главное, чтобы это был интересный бонус, а не банка чая при покупке сканера :)
PS - конечно легко устраивать "вирутальные" бонусы типа репортов, книг или емайлкурсов, а если вы торгуете "материальнымы" предметами, то здесь ничего советовать не берусь
PPS - не вздумайте пользоваться дурацкими яваскриптами, говорящими, что до окончания акции осталось "current day+1", опытный человек посмотрит исходник, улыбнется и уйдет
PPS - да и вообще, бонусы всегда приятны
Сколько не читал зарубежных екниг, так везде просто кричат про "стимуляцию" желания купить, посмотрите на любой
зарубежный сайт, так там по 10 бонусов прилагают, типа каждый valued at 99$ but for you its FREE, так что бонусы нужны.
главное, чтобы это был интересный бонус, а не банка чая при покупке сканера :)
PS - конечно легко устраивать "вирутальные" бонусы типа репортов, книг или емайлкурсов, а если вы торгуете "материальнымы" предметами, то здесь ничего советовать не берусь
PPS - не вздумайте пользоваться дурацкими яваскриптами, говорящими, что до окончания акции осталось "current day+1", опытный человек посмотрит исходник, улыбнется и уйдет
PPS - да и вообще, бонусы всегда приятны
11/06/2003
Ну не знаю... С точки зрения покупателя рассуждаю. Никогда не велся на такие штуки - "покупка из-за бонуса, скидка 3% (дураку ясно, что они в цену заложены прежнюю, "у нас самые низкие завышенные цены!")
Вот при выборе примерно одинаковых вещей, обычно конечно выбираешь ту, что "с прицепом". Но это когда уже и так, до покупки созрел.
Но что саму покупку делать потому что "3% скидки" - нужно быть идиотом.
Все равно главное - это необходимость данного товара, а уж потом "удовольствия".
Вот Самсунг мне прислал "спец-предложения" - типа берете проекционный или ЖК ТВ 41" на две недели на тест-драйв (ессно, с залогом в его цену), если не нравится - деньги взад, ТВ возвращаете. (Я как раз хотел покупать). Но почитал условия возврата - да идите на-фиг, господа из "Партии" и Самсунга.
"Без малейших признаков износа и 100% комплектацией упаковки. Т.е. Это мне 2 недели весь мусор хранить надо будет и пальцем его не трогать.
Был бы реальный тест-драйв - дали бы б/ушный и без упаковки. Так, что б представить его в реале. А так понятно, что "впаривают". :)
Ну не знаю... С точки зрения покупателя рассуждаю. Никогда не велся на такие штуки - "покупка из-за бонуса, скидка 3% (дураку ясно, что они в цену заложены прежнюю, "у нас самые низкие завышенные цены!")
Вот при выборе примерно одинаковых вещей, обычно конечно выбираешь ту, что "с прицепом". Но это когда уже и так, до покупки созрел.
Но что саму покупку делать потому что "3% скидки" - нужно быть идиотом.
Все равно главное - это необходимость данного товара, а уж потом "удовольствия".
Вот Самсунг мне прислал "спец-предложения" - типа берете проекционный или ЖК ТВ 41" на две недели на тест-драйв (ессно, с залогом в его цену), если не нравится - деньги взад, ТВ возвращаете. (Я как раз хотел покупать). Но почитал условия возврата - да идите на-фиг, господа из "Партии" и Самсунга.
"Без малейших признаков износа и 100% комплектацией упаковки. Т.е. Это мне 2 недели весь мусор хранить надо будет и пальцем его не трогать.
Был бы реальный тест-драйв - дали бы б/ушный и без упаковки. Так, что б представить его в реале. А так понятно, что "впаривают". :)
12/06/2003
Мне тоже с точки зрения покупателя кажется, что 3% или даже 10% - не руководство к действию. Вот хотел купить одну книженцию во всем известном магазине за 400 р., да всё откладывал. А когда она вдруг в раздел распродаж попала с 30% скидкой - сразу заказал. Почему? Да потому что только так её цена хоть немного приблизилась к реальной рыночной, которая как раз на 20-35% ниже, чем изначальная.
Мне тоже с точки зрения покупателя кажется, что 3% или даже 10% - не руководство к действию. Вот хотел купить одну книженцию во всем известном магазине за 400 р., да всё откладывал. А когда она вдруг в раздел распродаж попала с 30% скидкой - сразу заказал. Почему? Да потому что только так её цена хоть немного приблизилась к реальной рыночной, которая как раз на 20-35% ниже, чем изначальная.
12/06/2003
Руководство к действию будет тогда, кода фирма-продавец (или е-шоп) будет каждый квартал планомерно снижать цены на товар. Вот это и будет точное и мощное руководство к действию. А разные там скидки, бонусы и т.д. - это все единовременные стимуляторы, которые наши коммерсанты пытаются (подчеркиваю - пытаются) применять постоянно. Глупость неимоверная. Скидки, бонусы и пр. - нужны только для создания небольшого ажиотажа и распродажи залежалого товара. Превращать их в постоянно действующий инструмент - нельзя. Лучше уж тогда прямо так и написать - мы снизили цены. Будет честнее и выгоднее.
Руководство к действию будет тогда, кода фирма-продавец (или е-шоп) будет каждый квартал планомерно снижать цены на товар. Вот это и будет точное и мощное руководство к действию. А разные там скидки, бонусы и т.д. - это все единовременные стимуляторы, которые наши коммерсанты пытаются (подчеркиваю - пытаются) применять постоянно. Глупость неимоверная. Скидки, бонусы и пр. - нужны только для создания небольшого ажиотажа и распродажи залежалого товара. Превращать их в постоянно действующий инструмент - нельзя. Лучше уж тогда прямо так и написать - мы снизили цены. Будет честнее и выгоднее.
13/06/2003
Для того, чтобы свое мнение совпадало с психологией покупателя, надо стать в позицию покупателя. Или хотя бы почаще обращаться к здравому смыслу.
Я тоже много раз сталкивался с дурацкими рекламными компаниями и на меня они не действуют. Почему? Я нормальный умный человек, поэтому и рекламу люблю соответствующую. А идиотов в нашей жизни хватает, вот видимо на них эти рекламные компании и рассчитаны. Так это проблема продавца - к чему он стремится - отсюда и реклама такая будет. Он хочет жить среди идиотов и каждый месяц терять деньги - тогда вперед - дурацкие рекламные компании ждут его.
А если вы хотите существавть немного больше года - вы найдете в себе силы отказаться от глупостей и построить нормальный маркетинг и умную рекламную компанию.
Понммаете - всен в мире взаимосвязано. И такая штука как имидж тоже существует. Вот только почему, все начинают думать о нем в самый последний момент. А надо бы намного раньше - еще до открытия магазина (бизнеса, фирмы и пр.). Тогда подобных вопросов будет меньше.
Представьте что вы затеяли 3 дурацких рекламных компании - получили деньги и стали дальше развиваться. И вдруг вы решили что уже крутыве дальше некуда и вам стоит занять новый рынок. А там умные. И вот вы готовите новую рекламную компанию - для умных. Запускаете... и ничего. А почему. Да потому что, вы от глупых ушли, а умные сами к вам не идут, помня о вашем прошлом. Вы можете не верить, но проверка вам дорого обойдется. Хотя вы можете попробовать, только не говорите потом, что вас не предупреждали.
Я не говорю, что скидки не работают. Они работают, но надо знать меру их применения. И не путать разные меры стимулирования с планомерной работой по привлечению покупателей. А когда скидки ставят на поток - это глупость.
Для того, чтобы свое мнение совпадало с психологией покупателя, надо стать в позицию покупателя. Или хотя бы почаще обращаться к здравому смыслу.
Я тоже много раз сталкивался с дурацкими рекламными компаниями и на меня они не действуют. Почему? Я нормальный умный человек, поэтому и рекламу люблю соответствующую. А идиотов в нашей жизни хватает, вот видимо на них эти рекламные компании и рассчитаны. Так это проблема продавца - к чему он стремится - отсюда и реклама такая будет. Он хочет жить среди идиотов и каждый месяц терять деньги - тогда вперед - дурацкие рекламные компании ждут его.
А если вы хотите существавть немного больше года - вы найдете в себе силы отказаться от глупостей и построить нормальный маркетинг и умную рекламную компанию.
Понммаете - всен в мире взаимосвязано. И такая штука как имидж тоже существует. Вот только почему, все начинают думать о нем в самый последний момент. А надо бы намного раньше - еще до открытия магазина (бизнеса, фирмы и пр.). Тогда подобных вопросов будет меньше.
Представьте что вы затеяли 3 дурацких рекламных компании - получили деньги и стали дальше развиваться. И вдруг вы решили что уже крутыве дальше некуда и вам стоит занять новый рынок. А там умные. И вот вы готовите новую рекламную компанию - для умных. Запускаете... и ничего. А почему. Да потому что, вы от глупых ушли, а умные сами к вам не идут, помня о вашем прошлом. Вы можете не верить, но проверка вам дорого обойдется. Хотя вы можете попробовать, только не говорите потом, что вас не предупреждали.
Я не говорю, что скидки не работают. Они работают, но надо знать меру их применения. И не путать разные меры стимулирования с планомерной работой по привлечению покупателей. А когда скидки ставят на поток - это глупость.
13/06/2003
Завлекалочки и рекламные акции - не только СКИДКИ ;)
C недавних пор в каждый момент времени у нас обязательно работает какая-то рекламная акция. И скажу я Вам, это РАБОТАЕТ! Есть постоянные покупатели, которые звонят и спрашивают, а что сегодня у Вас интересного подарят или скидку какую дают?
Безусловно, все эти акции надо продумывать и на "особо грамотных людей" это всё не действует, логично. Для серьезного человека важны не подарки, скидки и даже не разница в цене (если, конечно, она не 20% от цены), а качество обслуживания. И я совершенно согласен с тем, что если компания не умеет работать, то скидки её не спасут. Т.е. будут клиенты, которые за лишний бакс готовы через весь город ехать, но таких НЕ большинство.
Кроме того, крупные сетки приучили покупателей к слову "скидка", поэтому очень часто к нам приходят люди, которые первым делом спрашивают не ЦЕНУ, а СКИДКУ. Т.е. цена для них ВООБЩЕ не важна, для них важна скидка!!! Например, у них есть дисконтная карта М.ВИДЕО и они считать не будут, что там со всеми скидками все равно будет дороже, чем у нас.
Такие дела. Так, что реклама должна быть РАЗНОЙ! и завлекалочки и програмки в е-шопе должны учитывать вкусы разных покупателей.
Завлекалочки и рекламные акции - не только СКИДКИ ;)
C недавних пор в каждый момент времени у нас обязательно работает какая-то рекламная акция. И скажу я Вам, это РАБОТАЕТ! Есть постоянные покупатели, которые звонят и спрашивают, а что сегодня у Вас интересного подарят или скидку какую дают?
Безусловно, все эти акции надо продумывать и на "особо грамотных людей" это всё не действует, логично. Для серьезного человека важны не подарки, скидки и даже не разница в цене (если, конечно, она не 20% от цены), а качество обслуживания. И я совершенно согласен с тем, что если компания не умеет работать, то скидки её не спасут. Т.е. будут клиенты, которые за лишний бакс готовы через весь город ехать, но таких НЕ большинство.
Кроме того, крупные сетки приучили покупателей к слову "скидка", поэтому очень часто к нам приходят люди, которые первым делом спрашивают не ЦЕНУ, а СКИДКУ. Т.е. цена для них ВООБЩЕ не важна, для них важна скидка!!! Например, у них есть дисконтная карта М.ВИДЕО и они считать не будут, что там со всеми скидками все равно будет дороже, чем у нас.
Такие дела. Так, что реклама должна быть РАЗНОЙ! и завлекалочки и програмки в е-шопе должны учитывать вкусы разных покупателей.
28/12/2003
Еще раз о скидках и прочей завлекаловке.
Никто не говорит что они не работают. Работают, согласен. Но...
Глупо ставить их на поток, в первую очередь для самого бизнеса. Это путь в никуда. Можете проверить, у кого хватит духу идти до конца.
Например скидки.
Сегодня вы сделали смелый шаг - дали скидку 3%. Завтра (или через 2 недели) то же самое сделали ваши конкуренты. Проходит 2-3 месяца (или меньше) вы считаете продажи - рост уменьшился. Что делать? Надо увеличивать скидку. Хорошо делаем 5%. А конкуренты, чтобы вам совсем плохо жилось делают сразу 7%-скидку и получают и своих покупателей и часть ваших. И вы опять остались "с носом". Скажете, такого не бывает. Да полноте - сколько угодно.
Подарки.
ы решаете каждому третьему (пятому, двадцатому и т.д.)покупателю сделать подарок в виде чайника (мышки, коврика, тряпочки для сухой обработки холодильника и т.д.). Он безмерно рад. Завтра (через неделю, месяц) это делают ваши конкуренты. Вы опять в шоке - что делать? Либо увеличивать размер (стоимость) подарка либо их количество. Поехали на новый круг. Снова та же проблема - что делать и кто виноват.
Отвечаю вы как владелец бизнеса (магазина), а заниматься надо планомерным привлечением покупателей через рекламу и маркетинг, не используя дешевые методы типа скидок и разных там бонусов и прочих завлекалочек. Увлекающихся этим прошу учесть, что все эти ментоды очень легко копируются. Ну сделали вы сегодня бонусную программу или "каждому третьему в подарок чайник". Любой грамотный маркетолог посмотрит на ваши "труды" и без усилий сделает то же самое. Вы дальше в пучину скидок, подарков и пр. А это как пирамида - чем дальше, тем все сильнее затягивает и больше денег просит. В какой-то момент просиходит обвал, потому что затраты на разные там скидки, бонусы и прочие завлекалочки начинают превышать доходы от их применения. Иначе говоря вы начинаете работать в убыток. Долго там не сможет никто.
Далее. Неужели вы думаете, что мне как покупателю надо 20 чайников, 30 мышек или чего еще там мне предлагают в подарок. Что я буду носиться по всем магазинам и спрашивать "а чего у вас сегодня новенького в подарок предлагают?". Полный маразм. Да любого человека от 3 чайника в его "коллекции подарков" тошнить начнет (если конечно он не действительный коллекционер этих чайников, но такие собирают их иначе). Халява хороша до определенного предела, потом она перестает работать. А такие с позволения сказать "халявщики" не являются вашими настоящими покупателями. Они пришли и ушли и у других также. А вот тот,коиму понравится ваше оформление торгового места, ваши работники, качество сервиса и удобство расположения - вот они-то и есть ваши настоящие покупатели. Вот на них надо ориентироваться. Но видимо это будет тогда, когда отомрут в массе своей нынешние магазины - распространители халявы. Жаль, ждать придется долго.
Странно, но китайцы говорили, что "человек не умееющий улыбаться, не должен открывать магазин" Почему-то они про разные там скидки, бонусы и пр. - не говорили. Удивительно, но факт.
Еще раз о скидках и прочей завлекаловке.
Никто не говорит что они не работают. Работают, согласен. Но...
Глупо ставить их на поток, в первую очередь для самого бизнеса. Это путь в никуда. Можете проверить, у кого хватит духу идти до конца.
Например скидки.
Сегодня вы сделали смелый шаг - дали скидку 3%. Завтра (или через 2 недели) то же самое сделали ваши конкуренты. Проходит 2-3 месяца (или меньше) вы считаете продажи - рост уменьшился. Что делать? Надо увеличивать скидку. Хорошо делаем 5%. А конкуренты, чтобы вам совсем плохо жилось делают сразу 7%-скидку и получают и своих покупателей и часть ваших. И вы опять остались "с носом". Скажете, такого не бывает. Да полноте - сколько угодно.
Подарки.
ы решаете каждому третьему (пятому, двадцатому и т.д.)покупателю сделать подарок в виде чайника (мышки, коврика, тряпочки для сухой обработки холодильника и т.д.). Он безмерно рад. Завтра (через неделю, месяц) это делают ваши конкуренты. Вы опять в шоке - что делать? Либо увеличивать размер (стоимость) подарка либо их количество. Поехали на новый круг. Снова та же проблема - что делать и кто виноват.
Отвечаю вы как владелец бизнеса (магазина), а заниматься надо планомерным привлечением покупателей через рекламу и маркетинг, не используя дешевые методы типа скидок и разных там бонусов и прочих завлекалочек. Увлекающихся этим прошу учесть, что все эти ментоды очень легко копируются. Ну сделали вы сегодня бонусную программу или "каждому третьему в подарок чайник". Любой грамотный маркетолог посмотрит на ваши "труды" и без усилий сделает то же самое. Вы дальше в пучину скидок, подарков и пр. А это как пирамида - чем дальше, тем все сильнее затягивает и больше денег просит. В какой-то момент просиходит обвал, потому что затраты на разные там скидки, бонусы и прочие завлекалочки начинают превышать доходы от их применения. Иначе говоря вы начинаете работать в убыток. Долго там не сможет никто.
Далее. Неужели вы думаете, что мне как покупателю надо 20 чайников, 30 мышек или чего еще там мне предлагают в подарок. Что я буду носиться по всем магазинам и спрашивать "а чего у вас сегодня новенького в подарок предлагают?". Полный маразм. Да любого человека от 3 чайника в его "коллекции подарков" тошнить начнет (если конечно он не действительный коллекционер этих чайников, но такие собирают их иначе). Халява хороша до определенного предела, потом она перестает работать. А такие с позволения сказать "халявщики" не являются вашими настоящими покупателями. Они пришли и ушли и у других также. А вот тот,коиму понравится ваше оформление торгового места, ваши работники, качество сервиса и удобство расположения - вот они-то и есть ваши настоящие покупатели. Вот на них надо ориентироваться. Но видимо это будет тогда, когда отомрут в массе своей нынешние магазины - распространители халявы. Жаль, ждать придется долго.
Странно, но китайцы говорили, что "человек не умееющий улыбаться, не должен открывать магазин" Почему-то они про разные там скидки, бонусы и пр. - не говорили. Удивительно, но факт.
28/12/2003
Хотелось бы подчеркнуть правильно отмеченный момент про то, что любители скидок и прочей "завлекаловки" в большей своей части не являются вашими клиентами. Все эти методы являются хорошим способом привлечь внимание в общем (читай, имиджевая реклама), а также "зацепить" "ваших" клиентов грамотным, ОРИГИНАЛЬНЫМ предложением (к вопросу о чайниках). Задумываться они должны заблаговременно, с четким понимаем, на кого конкретно рассчитаны и на какую именно человеческую потребность воздействуют. А иначе будет описанная выше история...
Успешного бизнеса в Новом году!:)
Хотелось бы подчеркнуть правильно отмеченный момент про то, что любители скидок и прочей "завлекаловки" в большей своей части не являются вашими клиентами. Все эти методы являются хорошим способом привлечь внимание в общем (читай, имиджевая реклама), а также "зацепить" "ваших" клиентов грамотным, ОРИГИНАЛЬНЫМ предложением (к вопросу о чайниках). Задумываться они должны заблаговременно, с четким понимаем, на кого конкретно рассчитаны и на какую именно человеческую потребность воздействуют. А иначе будет описанная выше история...
Успешного бизнеса в Новом году!:)
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