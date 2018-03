Сколько не читал зарубежных екниг, так везде просто кричат про "стимуляцию" желания купить, посмотрите на любойзарубежный сайт, так там по 10 бонусов прилагают, типа каждый valued at 99$ but for you its FREE, так что бонусы нужны.главное, чтобы это был интересный бонус, а не банка чая при покупке сканера :)PS - конечно легко устраивать "вирутальные" бонусы типа репортов, книг или емайлкурсов, а если вы торгуете "материальнымы" предметами, то здесь ничего советовать не берусьPPS - не вздумайте пользоваться дурацкими яваскриптами, говорящими, что до окончания акции осталось "current day+1", опытный человек посмотрит исходник, улыбнется и уйдетPPS - да и вообще, бонусы всегда приятны