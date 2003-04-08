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Я больше не могу!!!!!!!
08/04/2003
слышал есть прога, по job-сайтам рассылает обьявление-вакансию
где взять?
слышал есть прога, по job-сайтам рассылает обьявление-вакансию
где взять?
09/04/2003
Кстати, о спаме. Они все как один ссылаются на 29 статью ч. 4, разрешающей передачу информации свободную. Но есть же ст. 23. Может, в суд на них подать...
Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
Соответственно, мой почтовый ящик - моя собственность. и далее - по тексту.
Кстати, о спаме. Они все как один ссылаются на 29 статью ч. 4, разрешающей передачу информации свободную. Но есть же ст. 23. Может, в суд на них подать...
Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
Соответственно, мой почтовый ящик - моя собственность. и далее - по тексту.
09/04/2003
Нет, это не так. Он твой ящик действительно нашел в открытую, ничего не ломал, не крал.
У тебя там поди еще и написано рядом - "напишите мне". Вот они и пишут :) 100%-я чистая публичная оферта, не докопаешься.
Либо "закрываться наглухо" фильтрами и правилами, либо ударять в ответ, блокируя телефон пустопорожними звонками, либо терпи...
Слышь, Админ, лучше вместо "черного списка покупателей кидал" (один черт не работает, хотел себя добавить - не получилось), заведи список телефонов заказчиков спамеров. Если мы каждый раз-другой позвоним, и либо модемом попищим, либо просто пошлем - "ему будет хорошо", как говаривал черный Абдулла.
Нет, это не так. Он твой ящик действительно нашел в открытую, ничего не ломал, не крал.
У тебя там поди еще и написано рядом - "напишите мне". Вот они и пишут :) 100%-я чистая публичная оферта, не докопаешься.
Либо "закрываться наглухо" фильтрами и правилами, либо ударять в ответ, блокируя телефон пустопорожними звонками, либо терпи...
Слышь, Админ, лучше вместо "черного списка покупателей кидал" (один черт не работает, хотел себя добавить - не получилось), заведи список телефонов заказчиков спамеров. Если мы каждый раз-другой позвоним, и либо модемом попищим, либо просто пошлем - "ему будет хорошо", как говаривал черный Абдулла.
09/04/2003
PS. Можешь еще на провайдера наехать, раз платишь. Пусть он или бесплатный почтовый трафик предоставляет, либо закрывает тебя от всяких "бесплатных сендмейлов".
Вот провайдер пропуская к тебе спам и беря при этом за это деньги, нарушает закон о защите прав потребителя. Вот этот ЭКС - абс. реален.
PS. Можешь еще на провайдера наехать, раз платишь. Пусть он или бесплатный почтовый трафик предоставляет, либо закрывает тебя от всяких "бесплатных сендмейлов".
Вот провайдер пропуская к тебе спам и беря при этом за это деньги, нарушает закон о защите прав потребителя. Вот этот ЭКС - абс. реален.
09/04/2003
Костя, поддерживаю и включаюсь в борьбу со спамом.
Вот адрес базы.
На этот раз без паролей и все работает.
http://1bazar.com/antispam/
Костя, поддерживаю и включаюсь в борьбу со спамом.
Вот адрес базы.
На этот раз без паролей и все работает.
http://1bazar.com/antispam/
11/04/2003
Народ, в чем проблема? На www.mazafaka.ru eсть отличная коллекция вирусов! Оставьте заявочку и вам пришлют его в лучшем виде(в безопасном). Если надо че поизощренней спросите на форуме там же!
Народ, в чем проблема? На www.mazafaka.ru eсть отличная коллекция вирусов! Оставьте заявочку и вам пришлют его в лучшем виде(в безопасном). Если надо че поизощренней спросите на форуме там же!
14/04/2003
А вот интересно, многие ли пользуются системой активного противодействия спаму - spamcop.net ? По-моему, если бы каждый отсылал туда ежедневно по 5 образцов писем с заголовками, то IP-адреса спаммеров и открытых прокси попадали бы в черные списки моментально, и спамить стало бы гораздо дороже.
Призываю всех пользоваться spamcop.net.
А вот интересно, многие ли пользуются системой активного противодействия спаму - spamcop.net ? По-моему, если бы каждый отсылал туда ежедневно по 5 образцов писем с заголовками, то IP-адреса спаммеров и открытых прокси попадали бы в черные списки моментально, и спамить стало бы гораздо дороже.
Призываю всех пользоваться spamcop.net.
05/05/2003
За сервис spamcop.net - убивать надо !!!
По порядку, ну спам - ну да :-( за мои деньги - ну да :-( , плохо - но банально. А когда какой то урод от имени моего IP разослал кучу мусора по Америке, то какой то "умный" американец послал образец на spamcop.net ... мне пришлось поменять IP и мыло которое было у меня в течении 5 лет :-( А это уже не плохо это издевательство.
За сервис spamcop.net - убивать надо !!!
По порядку, ну спам - ну да :-( за мои деньги - ну да :-( , плохо - но банально. А когда какой то урод от имени моего IP разослал кучу мусора по Америке, то какой то "умный" американец послал образец на spamcop.net ... мне пришлось поменять IP и мыло которое было у меня в течении 5 лет :-( А это уже не плохо это издевательство.
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