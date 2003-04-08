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Я больше не могу!!!!!!!



Ссылка на сообщение Коля
08/04/2003

слышал есть прога, по job-сайтам рассылает обьявление-вакансию

где взять?



Ссылка на сообщение МужФотинии
08/04/2003

Euhenio

Какой номер был у них?



Ссылка на сообщение Партизан
09/04/2003

Кстати, о спаме. Они все как один ссылаются на 29 статью ч. 4, разрешающей передачу информации свободную. Но есть же ст. 23. Может, в суд на них подать...

Статья 23



1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.



2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.



Соответственно, мой почтовый ящик - моя собственность. и далее - по тексту.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
09/04/2003

Нет, это не так. Он твой ящик действительно нашел в открытую, ничего не ломал, не крал.

У тебя там поди еще и написано рядом - "напишите мне". Вот они и пишут :) 100%-я чистая публичная оферта, не докопаешься.



Либо "закрываться наглухо" фильтрами и правилами, либо ударять в ответ, блокируя телефон пустопорожними звонками, либо терпи...



Слышь, Админ, лучше вместо "черного списка покупателей кидал" (один черт не работает, хотел себя добавить - не получилось), заведи список телефонов заказчиков спамеров. Если мы каждый раз-другой позвоним, и либо модемом попищим, либо просто пошлем - "ему будет хорошо", как говаривал черный Абдулла.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
09/04/2003

PS. Можешь еще на провайдера наехать, раз платишь. Пусть он или бесплатный почтовый трафик предоставляет, либо закрывает тебя от всяких "бесплатных сендмейлов".

Вот провайдер пропуская к тебе спам и беря при этом за это деньги, нарушает закон о защите прав потребителя. Вот этот ЭКС - абс. реален.



Ссылка на сообщение Admin
09/04/2003

Костя, поддерживаю и включаюсь в борьбу со спамом.

Вот адрес базы.

На этот раз без паролей и все работает.

http://1bazar.com/antispam/



Ссылка на сообщение Pavel
10/04/2003

http://www.compulenta.ru/2003/4/9/38938/

Проводится акция :)



Ссылка на сообщение Николай Васильев
11/04/2003

http://sguard.nordinfo.ru/ vs http://www.americancenter.ru/



Ссылка на сообщение Alex(pe)
11/04/2003

Народ, в чем проблема? На www.mazafaka.ru eсть отличная коллекция вирусов! Оставьте заявочку и вам пришлют его в лучшем виде(в безопасном). Если надо че поизощренней спросите на форуме там же!



Ссылка на сообщение Ламер (толстый)
11/04/2003

И что с ентим вирусом делать?

По телефону вслух зачитать надо или по факсу послать.

Давай ИНСТРУКЦИЮ !

А по мне, так нет ничего лучше белого порошка. Вот шухеру будет...



Ссылка на сообщение Kostya
14/04/2003

А вот интересно, многие ли пользуются системой активного противодействия спаму - spamcop.net ? По-моему, если бы каждый отсылал туда ежедневно по 5 образцов писем с заголовками, то IP-адреса спаммеров и открытых прокси попадали бы в черные списки моментально, и спамить стало бы гораздо дороже.

Призываю всех пользоваться spamcop.net.



Ссылка на сообщение Нестор
03/05/2003

А что думаете насчет программы WinAntispam? По-моему, просто и эффективно решает все подобные проблемы.

Фильтр наоборот. К тому же бесплатная.



Ссылка на сообщение Правильный
05/05/2003

За сервис spamcop.net - убивать надо !!!

По порядку, ну спам - ну да :-( за мои деньги - ну да :-( , плохо - но банально. А когда какой то урод от имени моего IP разослал кучу мусора по Америке, то какой то "умный" американец послал образец на spamcop.net ... мне пришлось поменять IP и мыло которое было у меня в течении 5 лет :-( А это уже не плохо это издевательство.



Ссылка на сообщение Маринцев Валерий
05/05/2003

Скиньте мне письмо этих "англичан". У меня есть занятная идея. ;) Вернее мне нужен только их телефон.


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