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Я больше не могу!!!!!!!



Ссылка на сообщение Гад
08/03/2003

Суки! Они и меня достали.Прална uliss надо их телефон вещать везде с обьявлениями типа продам новую девятку за 3 тысячи долларов или Пентиум 4 за сто баксов. И тому подобные смачные обьявления с указанием их телефона.Услуга должна быть масссовой пусть из забросают звонками. А мыла они указывают ложные. Во! Можно еще такие обьявления давать от их имени которые привлекают внимание органов: типа консультирую как скрывать налоги, скупаю краденное, выдаю кредиты налом без залога.Пусть доказывают что они не верблюды. Уроды!Достали свои инглишем... ка-азлы..



Ссылка на сообщение Dima
10/03/2003

Вот вам их настоящий адрес, они искали сотрудников на сервере Job.ru

office@language.ru

пишите им добрые письма :))..



Ссылка на сообщение Игорь Георгиевич
10/03/2003

Если это правда настоящий адрес "office@language.ru", то мы можем договориться и одновременно НАКАЧАТЬ ИХ ГИГАБАЙ ТАК 20 (знать бы сколько они платят за входящий). Мне эти экивоки обошлись в 40$.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
10/03/2003

Слушайте, какие проблемы, я создал несколько фильтров по Subject-у и from-у... теперь никто из нашей конторы этого безобразия не получает.



Ссылка на сообщение Возмущенный
10/03/2003

Спасибо, Дмитрий. Если это правда, то благодарность возмущенной интернет-общественности не будет знать границ.



Ссылка на сообщение Антон
11/03/2003

Дмитрий, по поводу адреса office@language.ru - вы точно уверены что это их адрес ? На www.language.ru находится сайт какого-то языкового центра, но не факт что это они, по крайней мере тех телефонов которые указываются в спаме, я там не нашел. Не хотелось бы ни в чем не виноватых людей закидывать мегабайными письмами :).



Ссылка на сообщение Возмущенный
11/03/2003

Это надо уточнять. Но они тоже не дураки, чтобы так доводить весь рунет и не шифроваться.



Ссылка на сообщение Фотиния
11/03/2003

Кажется отпустило... А вас?



Ссылка на сообщение Михаил Сергачев
12/03/2003

Каждый день получаю по письму -два от них. Вот только что опять получил...



Ссылка на сообщение dema501
12/03/2003

Могу предложить еще один фильтр:

- удалять все письма у которых в поле to и Cc нет моего адреса.

- удалять письма у которых поля Return Path и From не совпадают



Отсеивает 30-60%



Ссылка на сообщение urukhay
14/03/2003

language.ru редиректит на LANGUAGELINK.RU



Вот справка из Whois с телефонами и контактным лицом, можно позвонить и спросить, какое отношение они имеют к этому спаму:



domain: LANGUAGELINK.RU

type: CORPORATE

descr: Corporate domain for

descr: Language Link.

admin-o: LL-ORG-RIPN

nserver: dns1.zenon.net.

nserver: dns2.zenon.net.

created: 2000.01.31

state: Delegated till 2004.03.01

changed: 2001.06.13

mnt-by: LL-MNT-RIPN

source: RIPN



org: Language Link

nic-hdl: LL-ORG-RIPN

admin-c: VEK4-RIPN

bill-c: VEK4-RIPN

phone: +7 095 2514889

phone: +7 095 2340703

phone: +7 095 2320225

fax-no: +7 095 2340703

fax-no: +7 095 9732155

e-mail: vkonovalov@language.ru

changed: 2002.11.20

mnt-by: LL-MNT-RIPN

state: RIPN NCC check completed OK

source: RIPN



person: VADIM E KONOVALOV

nic-hdl: VEK4-RIPN

address: 5/2, Novoslobodskaya str.

address: 103030, Moscow, Russia

phone: +7 095 2514889

phone: +7 095 2320225

fax-no: +7 095 2340703

fax-no: +7 095 2514889

e-mail: vadim@language.ru

changed: 2001.01.10

mnt-by: VEK4-MNT-RIPN

source: RIPN



Ссылка на сообщение Виктория
14/03/2003

Господа, все оказалось очень просто! Я позвонила в колл-центр и проявила свою заинтересованность;) Телефон мне не дали, а дали адрес. По адресу на сайте www.map.ru я нашла их телефон и факс:



ПРЕСТИЖ МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ

Профессиональные Курсы;

117049, Бабьегородский 1-й пер., д. 5/7; тел. 238 9943, факс 238 7781



Я позвонила к ним и спросила, есть ли у них курсы английского. Мне сказали - да.



Кто-нибудь хочет им что-нбудь сказать ЛИЧНО? ;)))



Факс я им сегоня на ночь заряжу квадратом Малевича;)) Копий так 100;)



Ссылка на сообщение Алекс
23/03/2003

Эта тема беспокоит многих. Вот и Экслер написал:

Самый эффективный способ борьбы со спамом

http://www.runet.ru/analitika/2663.html

может кому и поможет это.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
25/03/2003

Увещевания их не помогают - Они говорят - "если мы нарушаем закон - подайте на нас в суд". Но спам законодательно не запрещен :(



Им надо телефоны блокировать!

Действительно, заряжать модемы - пусть молотят!



Я это в своей статье рекомендовал:

http://statya.ru/765



Будет в мартовском "Магия ПК".



Ссылка на сообщение Алекс
25/03/2003

Так какая компания это делает?


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