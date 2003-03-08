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Я больше не могу!!!!!!!
08/03/2003
Суки! Они и меня достали.Прална uliss надо их телефон вещать везде с обьявлениями типа продам новую девятку за 3 тысячи долларов или Пентиум 4 за сто баксов. И тому подобные смачные обьявления с указанием их телефона.Услуга должна быть масссовой пусть из забросают звонками. А мыла они указывают ложные. Во! Можно еще такие обьявления давать от их имени которые привлекают внимание органов: типа консультирую как скрывать налоги, скупаю краденное, выдаю кредиты налом без залога.Пусть доказывают что они не верблюды. Уроды!Достали свои инглишем... ка-азлы..
Суки! Они и меня достали.Прална uliss надо их телефон вещать везде с обьявлениями типа продам новую девятку за 3 тысячи долларов или Пентиум 4 за сто баксов. И тому подобные смачные обьявления с указанием их телефона.Услуга должна быть масссовой пусть из забросают звонками. А мыла они указывают ложные. Во! Можно еще такие обьявления давать от их имени которые привлекают внимание органов: типа консультирую как скрывать налоги, скупаю краденное, выдаю кредиты налом без залога.Пусть доказывают что они не верблюды. Уроды!Достали свои инглишем... ка-азлы..
10/03/2003
Вот вам их настоящий адрес, они искали сотрудников на сервере Job.ru
office@language.ru
пишите им добрые письма :))..
Вот вам их настоящий адрес, они искали сотрудников на сервере Job.ru
office@language.ru
пишите им добрые письма :))..
11/03/2003
Дмитрий, по поводу адреса office@language.ru - вы точно уверены что это их адрес ? На www.language.ru находится сайт какого-то языкового центра, но не факт что это они, по крайней мере тех телефонов которые указываются в спаме, я там не нашел. Не хотелось бы ни в чем не виноватых людей закидывать мегабайными письмами :).
Дмитрий, по поводу адреса office@language.ru - вы точно уверены что это их адрес ? На www.language.ru находится сайт какого-то языкового центра, но не факт что это они, по крайней мере тех телефонов которые указываются в спаме, я там не нашел. Не хотелось бы ни в чем не виноватых людей закидывать мегабайными письмами :).
14/03/2003
language.ru редиректит на LANGUAGELINK.RU
Вот справка из Whois с телефонами и контактным лицом, можно позвонить и спросить, какое отношение они имеют к этому спаму:
domain: LANGUAGELINK.RU
type: CORPORATE
descr: Corporate domain for
descr: Language Link.
admin-o: LL-ORG-RIPN
nserver: dns1.zenon.net.
nserver: dns2.zenon.net.
created: 2000.01.31
state: Delegated till 2004.03.01
changed: 2001.06.13
mnt-by: LL-MNT-RIPN
source: RIPN
org: Language Link
nic-hdl: LL-ORG-RIPN
admin-c: VEK4-RIPN
bill-c: VEK4-RIPN
phone: +7 095 2514889
phone: +7 095 2340703
phone: +7 095 2320225
fax-no: +7 095 2340703
fax-no: +7 095 9732155
e-mail: vkonovalov@language.ru
changed: 2002.11.20
mnt-by: LL-MNT-RIPN
state: RIPN NCC check completed OK
source: RIPN
person: VADIM E KONOVALOV
nic-hdl: VEK4-RIPN
address: 5/2, Novoslobodskaya str.
address: 103030, Moscow, Russia
phone: +7 095 2514889
phone: +7 095 2320225
fax-no: +7 095 2340703
fax-no: +7 095 2514889
e-mail: vadim@language.ru
changed: 2001.01.10
mnt-by: VEK4-MNT-RIPN
source: RIPN
language.ru редиректит на LANGUAGELINK.RU
Вот справка из Whois с телефонами и контактным лицом, можно позвонить и спросить, какое отношение они имеют к этому спаму:
domain: LANGUAGELINK.RU
type: CORPORATE
descr: Corporate domain for
descr: Language Link.
admin-o: LL-ORG-RIPN
nserver: dns1.zenon.net.
nserver: dns2.zenon.net.
created: 2000.01.31
state: Delegated till 2004.03.01
changed: 2001.06.13
mnt-by: LL-MNT-RIPN
source: RIPN
org: Language Link
nic-hdl: LL-ORG-RIPN
admin-c: VEK4-RIPN
bill-c: VEK4-RIPN
phone: +7 095 2514889
phone: +7 095 2340703
phone: +7 095 2320225
fax-no: +7 095 2340703
fax-no: +7 095 9732155
e-mail: vkonovalov@language.ru
changed: 2002.11.20
mnt-by: LL-MNT-RIPN
state: RIPN NCC check completed OK
source: RIPN
person: VADIM E KONOVALOV
nic-hdl: VEK4-RIPN
address: 5/2, Novoslobodskaya str.
address: 103030, Moscow, Russia
phone: +7 095 2514889
phone: +7 095 2320225
fax-no: +7 095 2340703
fax-no: +7 095 2514889
e-mail: vadim@language.ru
changed: 2001.01.10
mnt-by: VEK4-MNT-RIPN
source: RIPN
14/03/2003
Господа, все оказалось очень просто! Я позвонила в колл-центр и проявила свою заинтересованность;) Телефон мне не дали, а дали адрес. По адресу на сайте www.map.ru я нашла их телефон и факс:
ПРЕСТИЖ МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ
Профессиональные Курсы;
117049, Бабьегородский 1-й пер., д. 5/7; тел. 238 9943, факс 238 7781
Я позвонила к ним и спросила, есть ли у них курсы английского. Мне сказали - да.
Кто-нибудь хочет им что-нбудь сказать ЛИЧНО? ;)))
Факс я им сегоня на ночь заряжу квадратом Малевича;)) Копий так 100;)
Господа, все оказалось очень просто! Я позвонила в колл-центр и проявила свою заинтересованность;) Телефон мне не дали, а дали адрес. По адресу на сайте www.map.ru я нашла их телефон и факс:
ПРЕСТИЖ МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ
Профессиональные Курсы;
117049, Бабьегородский 1-й пер., д. 5/7; тел. 238 9943, факс 238 7781
Я позвонила к ним и спросила, есть ли у них курсы английского. Мне сказали - да.
Кто-нибудь хочет им что-нбудь сказать ЛИЧНО? ;)))
Факс я им сегоня на ночь заряжу квадратом Малевича;)) Копий так 100;)
23/03/2003
Эта тема беспокоит многих. Вот и Экслер написал:
Самый эффективный способ борьбы со спамом
http://www.runet.ru/analitika/2663.html
может кому и поможет это.
Эта тема беспокоит многих. Вот и Экслер написал:
Самый эффективный способ борьбы со спамом
http://www.runet.ru/analitika/2663.html
может кому и поможет это.
25/03/2003
Увещевания их не помогают - Они говорят - "если мы нарушаем закон - подайте на нас в суд". Но спам законодательно не запрещен :(
Им надо телефоны блокировать!
Действительно, заряжать модемы - пусть молотят!
Я это в своей статье рекомендовал:
http://statya.ru/765
Будет в мартовском "Магия ПК".
Увещевания их не помогают - Они говорят - "если мы нарушаем закон - подайте на нас в суд". Но спам законодательно не запрещен :(
Им надо телефоны блокировать!
Действительно, заряжать модемы - пусть молотят!
Я это в своей статье рекомендовал:
http://statya.ru/765
Будет в мартовском "Магия ПК".
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