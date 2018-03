Спамеры уже всех достали! Ладно бы вылили свой мусор в ящик бесплатно, так ведь мы за него еще и платим! И те, кто на повременке, и те, кто платит за трафик! Как же бороться со спамером?Метод "премудрого пескаря". Надо спрятаться поглубже, погрохать свои почтовые ящики, нигде их не размещать и никому их не давать… Поставить крутейшие фильтры на входе почтовых программ, как это советует, например уважаемый Экслер ( http://www.runet.ru/analitika/2663.html ) и постоянно их настраивать, настраивать, настраивать…Можно настроить правила всякие (например, удалять все письма у которых в поле to и Cc нет вашего адреса. Или удалять письма у которых поля Return Path и From не совпадают ).Можно заморочиться созданием хитрых правил "удалять письма содержащие такие и такие слова, адреса и телефоны"…Совсем наивные и невменяемые могут начать совестить спамеров, объясняя им, что "спам - это бяка".Но на мой взгляд, вся эта "оборона" выеденного яйца не стоит и крепость ее суть очень временна. Придет какой-нибудь умник и напишет скриптик, который будет даже имя ваше генерить в письме, колоть его на кусочки и собирать на месте и пр.Представьте себе ситуацию. Вы сидите дома, дверь закрыта. Вы никого не ждете. Вдруг какая то возня за дверью, замок открывают отмычкой и вваливается громила. "Ой, вы дома?! Ну тогда извините, мы вашу квартиру сегодня грабить не будем, как нибудь в другой раз…" Вы снова запираете дверь, вставляете новый более крутой замок чувствуете себя этаким героем - вот какой я молодец! Не дался бомбилам! До следующего раза, когда другой, более продвинутый громила расковыряет ваш новый усовершенствованный замок. И так до бесконечности.А не проще ли "пристрелить" этого спамера на пороге раз и навсегда, после того, как он открыл без спроса вашу дверь?Кто сказал МЯУ?У спама всегда есть "заказчик" и есть "исполнитель". Исполнитель - это ушлый паренек (или группа пареньков), продвинутая в IT и обладающая соответствующими базами адресов, программами, иногда даже сервером (ами). И рубят они капусту с "фраеров ушастых" - заказчиков. Благо, реально затраты на рассылку спама - копеечные, продают они их дорого, дураков среди заказчиков полно, а их самих взять за нижнюю часть спины, переходящую в ноги практически нереально. Законов против спама нету. Реально действующих, по крайней мере. Так мне и ответили в "управлении "Р", когда я решил вплотную заняться одним чрезвычайно ретивым пареньком. Извини, говорят. Пугнуть, конечно можем. Но только в том случае, если он сам испугается. А так - не запрещено.А посему есть прямой резон заняться "заказчиком". Нет, парень он может и хороший, просто был введен в заблуждение "плохим" исполнителем. Ну там без отцовского глазу, связался с дружками, большие ребята подучили, в технологиях интернет-рекламы ни ухо ни рыло… Бывает. Но носом его ткнуть в то, что он нам в почтовые ящики "наложил" - это святое. Как шкодливого кота. Что б у него в другой раз при слове "спам" сразу наступал острый приступ диареи.Заодно и вышибем экономическую почву у исполнителя. Нет заказчика - нет и организованного преступления. Останется одна "бытовуха".Как "достать" спамера?Спам пришел! Ура! Праздник начинается! Единственная достоверная информация в спаме - это либо ссылка на сайт. Который надо посетить, либо контактные телефоны заказчика. Все исследования "обратного адреса", "если не хотите - отпишитесь", IP источника - это полная ерунда. И не стоить тратить на это время. Телефон и иногда сайт. Или только сайт ( а на нем - телефон). Этого вполне достаточно, что бы отучить этого парня входить к вам без стука и привить ему хорошие манеры.Спам практически всегда преследует коммерческие цели (что то вам продать). Вот и будем этому вредить как можем. Это - самое уязвимое место спамера. Спам рассылать НЕ запрещено. А что там у нас в арсенале? Действенного, но "не запрещенного" … Хотя на войне - все средства хороши. От ковровых бомбардировок до точечных диверсионных операций."Мягкая" блокировка телефонов заказчика спама. Заходите на пару - тройку раскрученных форумов, желательно тематических (ну там автомобильных или по недвижимости) и вешаете объявление "Продаю девятку почти новую, $3000, торг, СРОЧНО! По обстоятельствам!". Или квартиру. Или "в связи с реорганизацией срочная распродажа мониторов 19", по 120$ …" , "Запишись на игру "Поле Чудес".., Ну и так далее, хоть "секс по телефону, с 10-00 до 13-00 тест-драйв бесплатно" . Нехорошо, конечно, людей обманывать, но чего не сделаешь для их же блага.Если у вас есть скриптик по размещению сообщений на досках объявлений можно задействовать и его и профлудить по сотне-другой досок. Хоть какая от них польза…Жесткая блокировка. Если у вас есть телефон с автодозвоном - милое дело. Если вам линия сама вам не нужна, и вы не на повременке, набираете их номер и включаете автодозвон. Но это как то грубо и не женственно. Будет интереснее если настроить "новое соединение" в модеме на их номер, например на каждые 5-10 минут. Пусть ваш модем попробует найти общий язык с их секретаршей, порадует ее соловьиными трелями.Если у вас есть факс - отправляйте им черный лист бумаги с надписью "нет спаму в интернет". Особенно приятно, если у них стоит автомат. За ночь можно запросто измотать их картридж в "ноль". А с нашей стороны потерь нет.И не бойтесь. Законом такие "технические накладки" и "глюки компьютеров" тоже не запрещены. А приучать к хорошим манерам надо иногда и через силу. Как по Зощенко. Пока воду за собой не спустишь - дверь не открывается.Некоторые ушлые спамеры дают не свои телефоны, а телефоны коллективных call-центров. Ну да не беда. Узнать реальные номера их офиса не проблема. Да и call-центр отучить от сотрудничества с придурком-спамером не грех. Пусть в свой договор внесет отдельным пунктом запрет рекламы через спам. Не все в этой жизни продается.Пропагандистская война. В рунете полно всяких форумов, систем публикаций, "жалобных книг" и т.д. Сочините слезную историю про то, как мол что то хотели купить, да ИХНИЕ продавцы-менеджеры вам нахамили и нагрубили. Да и товар там так себе, устали копаться, да так ничего и не выбрали. Да доставляли покупку 2 недели. Немного времени пройдет, поисковики это проиндексируют. Глядишь, кто почитает и останется у него негативная оценка об этой конторе. Плохо конечно, так делать. Ну да и честное доброе имя тоже не спамом зарабатывают. За что борются, на то пусть и напорются.Ну а если вас совсем кто то достал, хуже чем "центр американского английского" (реальный тел. 778-9894, 238-3386), то не грех и "тяжёлую артиллерию" подключить. Все наши "компетентные" или не очень органы страсть как любят "некоторые сведения" и что нибудь "проверять". Вот и пусть проведут у ребят незапланированную проверку чего-нибудь. Только НЕ вызывайте им скорую, спасателей и пожарных. Этим и без вас реальной работы хватает.Спамера можно "убить" только навалившись всем миром. Методика "премудрого пескаря" на них не действует. Вести себя так "это других грабят, а меня то не трогают" никогда до добра не доводила. Только активное противодействие ставит негодяев на место. Получив достойный активный отпор в другой раз заказчик подумает, а стоит ли игра свечь… Не будьте пассивными!