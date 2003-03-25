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Я больше не могу!!!!!!!
25/03/2003
Вот их сайт
http://www.americancenter.ru/
Вот их сайт
http://www.americancenter.ru/
25/03/2003
Спамеры уже всех достали! Ладно бы вылили свой мусор в ящик бесплатно, так ведь мы за него еще и платим! И те, кто на повременке, и те, кто платит за трафик! Как же бороться со спамером?
Метод "премудрого пескаря". Надо спрятаться поглубже, погрохать свои почтовые ящики, нигде их не размещать и никому их не давать… Поставить крутейшие фильтры на входе почтовых программ, как это советует, например уважаемый Экслер (http://www.runet.ru/analitika/2663.html) и постоянно их настраивать, настраивать, настраивать…
Можно настроить правила всякие (например, удалять все письма у которых в поле to и Cc нет вашего адреса. Или удалять письма у которых поля Return Path и From не совпадают ).
Можно заморочиться созданием хитрых правил "удалять письма содержащие такие и такие слова, адреса и телефоны"…
Совсем наивные и невменяемые могут начать совестить спамеров, объясняя им, что "спам - это бяка".
Но на мой взгляд, вся эта "оборона" выеденного яйца не стоит и крепость ее суть очень временна. Придет какой-нибудь умник и напишет скриптик, который будет даже имя ваше генерить в письме, колоть его на кусочки и собирать на месте и пр.
Представьте себе ситуацию. Вы сидите дома, дверь закрыта. Вы никого не ждете. Вдруг какая то возня за дверью, замок открывают отмычкой и вваливается громила. "Ой, вы дома?! Ну тогда извините, мы вашу квартиру сегодня грабить не будем, как нибудь в другой раз…" Вы снова запираете дверь, вставляете новый более крутой замок чувствуете себя этаким героем - вот какой я молодец! Не дался бомбилам! До следующего раза, когда другой, более продвинутый громила расковыряет ваш новый усовершенствованный замок. И так до бесконечности.
А не проще ли "пристрелить" этого спамера на пороге раз и навсегда, после того, как он открыл без спроса вашу дверь?
Кто сказал МЯУ?
У спама всегда есть "заказчик" и есть "исполнитель". Исполнитель - это ушлый паренек (или группа пареньков), продвинутая в IT и обладающая соответствующими базами адресов, программами, иногда даже сервером (ами). И рубят они капусту с "фраеров ушастых" - заказчиков. Благо, реально затраты на рассылку спама - копеечные, продают они их дорого, дураков среди заказчиков полно, а их самих взять за нижнюю часть спины, переходящую в ноги практически нереально. Законов против спама нету. Реально действующих, по крайней мере. Так мне и ответили в "управлении "Р", когда я решил вплотную заняться одним чрезвычайно ретивым пареньком. Извини, говорят. Пугнуть, конечно можем. Но только в том случае, если он сам испугается. А так - не запрещено.
А посему есть прямой резон заняться "заказчиком". Нет, парень он может и хороший, просто был введен в заблуждение "плохим" исполнителем. Ну там без отцовского глазу, связался с дружками, большие ребята подучили, в технологиях интернет-рекламы ни ухо ни рыло… Бывает. Но носом его ткнуть в то, что он нам в почтовые ящики "наложил" - это святое. Как шкодливого кота. Что б у него в другой раз при слове "спам" сразу наступал острый приступ диареи.
Заодно и вышибем экономическую почву у исполнителя. Нет заказчика - нет и организованного преступления. Останется одна "бытовуха".
Как "достать" спамера?
Спам пришел! Ура! Праздник начинается! Единственная достоверная информация в спаме - это либо ссылка на сайт. Который надо посетить, либо контактные телефоны заказчика. Все исследования "обратного адреса", "если не хотите - отпишитесь", IP источника - это полная ерунда. И не стоить тратить на это время. Телефон и иногда сайт. Или только сайт ( а на нем - телефон). Этого вполне достаточно, что бы отучить этого парня входить к вам без стука и привить ему хорошие манеры.
Спам практически всегда преследует коммерческие цели (что то вам продать). Вот и будем этому вредить как можем. Это - самое уязвимое место спамера. Спам рассылать НЕ запрещено. А что там у нас в арсенале? Действенного, но "не запрещенного" … Хотя на войне - все средства хороши. От ковровых бомбардировок до точечных диверсионных операций.
"Мягкая" блокировка телефонов заказчика спама. Заходите на пару - тройку раскрученных форумов, желательно тематических (ну там автомобильных или по недвижимости) и вешаете объявление "Продаю девятку почти новую, $3000, торг, СРОЧНО! По обстоятельствам!". Или квартиру. Или "в связи с реорганизацией срочная распродажа мониторов 19", по 120$ …" , "Запишись на игру "Поле Чудес".., Ну и так далее, хоть "секс по телефону, с 10-00 до 13-00 тест-драйв бесплатно" . Нехорошо, конечно, людей обманывать, но чего не сделаешь для их же блага.
Если у вас есть скриптик по размещению сообщений на досках объявлений можно задействовать и его и профлудить по сотне-другой досок. Хоть какая от них польза…
Жесткая блокировка. Если у вас есть телефон с автодозвоном - милое дело. Если вам линия сама вам не нужна, и вы не на повременке, набираете их номер и включаете автодозвон. Но это как то грубо и не женственно. Будет интереснее если настроить "новое соединение" в модеме на их номер, например на каждые 5-10 минут. Пусть ваш модем попробует найти общий язык с их секретаршей, порадует ее соловьиными трелями.
Если у вас есть факс - отправляйте им черный лист бумаги с надписью "нет спаму в интернет". Особенно приятно, если у них стоит автомат. За ночь можно запросто измотать их картридж в "ноль". А с нашей стороны потерь нет.
И не бойтесь. Законом такие "технические накладки" и "глюки компьютеров" тоже не запрещены. А приучать к хорошим манерам надо иногда и через силу. Как по Зощенко. Пока воду за собой не спустишь - дверь не открывается.
Некоторые ушлые спамеры дают не свои телефоны, а телефоны коллективных call-центров. Ну да не беда. Узнать реальные номера их офиса не проблема. Да и call-центр отучить от сотрудничества с придурком-спамером не грех. Пусть в свой договор внесет отдельным пунктом запрет рекламы через спам. Не все в этой жизни продается.
Пропагандистская война. В рунете полно всяких форумов, систем публикаций, "жалобных книг" и т.д. Сочините слезную историю про то, как мол что то хотели купить, да ИХНИЕ продавцы-менеджеры вам нахамили и нагрубили. Да и товар там так себе, устали копаться, да так ничего и не выбрали. Да доставляли покупку 2 недели. Немного времени пройдет, поисковики это проиндексируют. Глядишь, кто почитает и останется у него негативная оценка об этой конторе. Плохо конечно, так делать. Ну да и честное доброе имя тоже не спамом зарабатывают. За что борются, на то пусть и напорются.
Ну а если вас совсем кто то достал, хуже чем "центр американского английского" (реальный тел. 778-9894, 238-3386), то не грех и "тяжёлую артиллерию" подключить. Все наши "компетентные" или не очень органы страсть как любят "некоторые сведения" и что нибудь "проверять". Вот и пусть проведут у ребят незапланированную проверку чего-нибудь. Только НЕ вызывайте им скорую, спасателей и пожарных. Этим и без вас реальной работы хватает.
Спамера можно "убить" только навалившись всем миром. Методика "премудрого пескаря" на них не действует. Вести себя так "это других грабят, а меня то не трогают" никогда до добра не доводила. Только активное противодействие ставит негодяев на место. Получив достойный активный отпор в другой раз заказчик подумает, а стоит ли игра свечь… Не будьте пассивными!
Спамеры уже всех достали! Ладно бы вылили свой мусор в ящик бесплатно, так ведь мы за него еще и платим! И те, кто на повременке, и те, кто платит за трафик! Как же бороться со спамером?
Метод "премудрого пескаря". Надо спрятаться поглубже, погрохать свои почтовые ящики, нигде их не размещать и никому их не давать… Поставить крутейшие фильтры на входе почтовых программ, как это советует, например уважаемый Экслер (http://www.runet.ru/analitika/2663.html) и постоянно их настраивать, настраивать, настраивать…
Можно настроить правила всякие (например, удалять все письма у которых в поле to и Cc нет вашего адреса. Или удалять письма у которых поля Return Path и From не совпадают ).
Можно заморочиться созданием хитрых правил "удалять письма содержащие такие и такие слова, адреса и телефоны"…
Совсем наивные и невменяемые могут начать совестить спамеров, объясняя им, что "спам - это бяка".
Но на мой взгляд, вся эта "оборона" выеденного яйца не стоит и крепость ее суть очень временна. Придет какой-нибудь умник и напишет скриптик, который будет даже имя ваше генерить в письме, колоть его на кусочки и собирать на месте и пр.
Представьте себе ситуацию. Вы сидите дома, дверь закрыта. Вы никого не ждете. Вдруг какая то возня за дверью, замок открывают отмычкой и вваливается громила. "Ой, вы дома?! Ну тогда извините, мы вашу квартиру сегодня грабить не будем, как нибудь в другой раз…" Вы снова запираете дверь, вставляете новый более крутой замок чувствуете себя этаким героем - вот какой я молодец! Не дался бомбилам! До следующего раза, когда другой, более продвинутый громила расковыряет ваш новый усовершенствованный замок. И так до бесконечности.
А не проще ли "пристрелить" этого спамера на пороге раз и навсегда, после того, как он открыл без спроса вашу дверь?
Кто сказал МЯУ?
У спама всегда есть "заказчик" и есть "исполнитель". Исполнитель - это ушлый паренек (или группа пареньков), продвинутая в IT и обладающая соответствующими базами адресов, программами, иногда даже сервером (ами). И рубят они капусту с "фраеров ушастых" - заказчиков. Благо, реально затраты на рассылку спама - копеечные, продают они их дорого, дураков среди заказчиков полно, а их самих взять за нижнюю часть спины, переходящую в ноги практически нереально. Законов против спама нету. Реально действующих, по крайней мере. Так мне и ответили в "управлении "Р", когда я решил вплотную заняться одним чрезвычайно ретивым пареньком. Извини, говорят. Пугнуть, конечно можем. Но только в том случае, если он сам испугается. А так - не запрещено.
А посему есть прямой резон заняться "заказчиком". Нет, парень он может и хороший, просто был введен в заблуждение "плохим" исполнителем. Ну там без отцовского глазу, связался с дружками, большие ребята подучили, в технологиях интернет-рекламы ни ухо ни рыло… Бывает. Но носом его ткнуть в то, что он нам в почтовые ящики "наложил" - это святое. Как шкодливого кота. Что б у него в другой раз при слове "спам" сразу наступал острый приступ диареи.
Заодно и вышибем экономическую почву у исполнителя. Нет заказчика - нет и организованного преступления. Останется одна "бытовуха".
Как "достать" спамера?
Спам пришел! Ура! Праздник начинается! Единственная достоверная информация в спаме - это либо ссылка на сайт. Который надо посетить, либо контактные телефоны заказчика. Все исследования "обратного адреса", "если не хотите - отпишитесь", IP источника - это полная ерунда. И не стоить тратить на это время. Телефон и иногда сайт. Или только сайт ( а на нем - телефон). Этого вполне достаточно, что бы отучить этого парня входить к вам без стука и привить ему хорошие манеры.
Спам практически всегда преследует коммерческие цели (что то вам продать). Вот и будем этому вредить как можем. Это - самое уязвимое место спамера. Спам рассылать НЕ запрещено. А что там у нас в арсенале? Действенного, но "не запрещенного" … Хотя на войне - все средства хороши. От ковровых бомбардировок до точечных диверсионных операций.
"Мягкая" блокировка телефонов заказчика спама. Заходите на пару - тройку раскрученных форумов, желательно тематических (ну там автомобильных или по недвижимости) и вешаете объявление "Продаю девятку почти новую, $3000, торг, СРОЧНО! По обстоятельствам!". Или квартиру. Или "в связи с реорганизацией срочная распродажа мониторов 19", по 120$ …" , "Запишись на игру "Поле Чудес".., Ну и так далее, хоть "секс по телефону, с 10-00 до 13-00 тест-драйв бесплатно" . Нехорошо, конечно, людей обманывать, но чего не сделаешь для их же блага.
Если у вас есть скриптик по размещению сообщений на досках объявлений можно задействовать и его и профлудить по сотне-другой досок. Хоть какая от них польза…
Жесткая блокировка. Если у вас есть телефон с автодозвоном - милое дело. Если вам линия сама вам не нужна, и вы не на повременке, набираете их номер и включаете автодозвон. Но это как то грубо и не женственно. Будет интереснее если настроить "новое соединение" в модеме на их номер, например на каждые 5-10 минут. Пусть ваш модем попробует найти общий язык с их секретаршей, порадует ее соловьиными трелями.
Если у вас есть факс - отправляйте им черный лист бумаги с надписью "нет спаму в интернет". Особенно приятно, если у них стоит автомат. За ночь можно запросто измотать их картридж в "ноль". А с нашей стороны потерь нет.
И не бойтесь. Законом такие "технические накладки" и "глюки компьютеров" тоже не запрещены. А приучать к хорошим манерам надо иногда и через силу. Как по Зощенко. Пока воду за собой не спустишь - дверь не открывается.
Некоторые ушлые спамеры дают не свои телефоны, а телефоны коллективных call-центров. Ну да не беда. Узнать реальные номера их офиса не проблема. Да и call-центр отучить от сотрудничества с придурком-спамером не грех. Пусть в свой договор внесет отдельным пунктом запрет рекламы через спам. Не все в этой жизни продается.
Пропагандистская война. В рунете полно всяких форумов, систем публикаций, "жалобных книг" и т.д. Сочините слезную историю про то, как мол что то хотели купить, да ИХНИЕ продавцы-менеджеры вам нахамили и нагрубили. Да и товар там так себе, устали копаться, да так ничего и не выбрали. Да доставляли покупку 2 недели. Немного времени пройдет, поисковики это проиндексируют. Глядишь, кто почитает и останется у него негативная оценка об этой конторе. Плохо конечно, так делать. Ну да и честное доброе имя тоже не спамом зарабатывают. За что борются, на то пусть и напорются.
Ну а если вас совсем кто то достал, хуже чем "центр американского английского" (реальный тел. 778-9894, 238-3386), то не грех и "тяжёлую артиллерию" подключить. Все наши "компетентные" или не очень органы страсть как любят "некоторые сведения" и что нибудь "проверять". Вот и пусть проведут у ребят незапланированную проверку чего-нибудь. Только НЕ вызывайте им скорую, спасателей и пожарных. Этим и без вас реальной работы хватает.
Спамера можно "убить" только навалившись всем миром. Методика "премудрого пескаря" на них не действует. Вести себя так "это других грабят, а меня то не трогают" никогда до добра не доводила. Только активное противодействие ставит негодяев на место. Получив достойный активный отпор в другой раз заказчик подумает, а стоит ли игра свечь… Не будьте пассивными!
31/03/2003
Вас достал спам? Давайте бороться вместе!
Да, очень трудно найти того, кто непосредственно рассылает спамерские письма, но если есть реклама, то есть способ контакта, и чаще всего единственный реальный способ контакта - это телефон. Телефон тех, кто поощряет спамеров, тех кто оплачивает их услуги. Давайте бороться с ними. Если они перестанут оплачивать услуги спамеров, то и спамеры перестанут заниматься этим бизнесом и наши ящики станут чище.
Они гадят нам в почтовые ящики, мы будем гадить им на телефоны и факсы до тех пор, пока не прекратится их рассылка.
Я не призываю садиться на телефоны или факсы и обзванивать рекламодателей. Времени жалко и результатов никаких. НО! У большинства из нас есть модемы, которые простаивают большую часть времени пока мы на работе или спим. У меня уже не простаивает - он звонит каждую свободную минуту по телефонам рекламодателей и рассылает голосовые или факсовые сообщения с требованием прекратить спам. Все что нужно - один раз установить и настроить программу, время от времени обновлять списки телефонов и уходя на работу включать компьютер и запускать программу.
Таким образом мы заблокируем телефоны "рекламодателей". И вместо клиентов они будут получать наш мусор.
Все, кому интересна эта идея и кто готов реально и эффективно поучаствовать в борьбе со спамом, могут писать мне на адрес - antispamer@hotmail.ru.
Вам будет передана подробная инструкция о том, где взять программу, как её установить и настроить. Просьба указать модель вашего факс-модема.
Вас достал спам? Давайте бороться вместе!
Да, очень трудно найти того, кто непосредственно рассылает спамерские письма, но если есть реклама, то есть способ контакта, и чаще всего единственный реальный способ контакта - это телефон. Телефон тех, кто поощряет спамеров, тех кто оплачивает их услуги. Давайте бороться с ними. Если они перестанут оплачивать услуги спамеров, то и спамеры перестанут заниматься этим бизнесом и наши ящики станут чище.
Они гадят нам в почтовые ящики, мы будем гадить им на телефоны и факсы до тех пор, пока не прекратится их рассылка.
Я не призываю садиться на телефоны или факсы и обзванивать рекламодателей. Времени жалко и результатов никаких. НО! У большинства из нас есть модемы, которые простаивают большую часть времени пока мы на работе или спим. У меня уже не простаивает - он звонит каждую свободную минуту по телефонам рекламодателей и рассылает голосовые или факсовые сообщения с требованием прекратить спам. Все что нужно - один раз установить и настроить программу, время от времени обновлять списки телефонов и уходя на работу включать компьютер и запускать программу.
Таким образом мы заблокируем телефоны "рекламодателей". И вместо клиентов они будут получать наш мусор.
Все, кому интересна эта идея и кто готов реально и эффективно поучаствовать в борьбе со спамом, могут писать мне на адрес - antispamer@hotmail.ru.
Вам будет передана подробная инструкция о том, где взять программу, как её установить и настроить. Просьба указать модель вашего факс-модема.
31/03/2003
Да, давайте, братки и сестренки. Выручайте :) Сил просто нет. Был бы из Москвы, так тоже бы подключился.
Страшную вещь скажу, но выяснив конкретных исполнителей, вполне можно было бы и отловить и сорду хорошо набить, с объяснением за что. Уверен, что это самое действенное. Придурки понимают только такие аргументы.
Да, давайте, братки и сестренки. Выручайте :) Сил просто нет. Был бы из Москвы, так тоже бы подключился.
Страшную вещь скажу, но выяснив конкретных исполнителей, вполне можно было бы и отловить и сорду хорошо набить, с объяснением за что. Уверен, что это самое действенное. Придурки понимают только такие аргументы.
01/04/2003
Да, хорошие вещи господин тимошенко предлагает! Он, очевидно, считает, то плохой парень - этот тот, кто делает плохо "хорошим парням". А тот, кто делает так же плохо, то есть гадит, но "плохим парням" - тот герой. То есть если пытают коммуниста - это преступление, а если пытают фашиста - ай, маладца!
Это еще двойными стандартами называется...
Да, хорошие вещи господин тимошенко предлагает! Он, очевидно, считает, то плохой парень - этот тот, кто делает плохо "хорошим парням". А тот, кто делает так же плохо, то есть гадит, но "плохим парням" - тот герой. То есть если пытают коммуниста - это преступление, а если пытают фашиста - ай, маладца!
Это еще двойными стандартами называется...
01/04/2003
Специально для г-на Эксперта и иже с ним. Дело не в двойных стандартах, а в том как вы к этому относитесь и на чьей вы стороне. Если вы на стороне спаммеров, то вы безусловно правы. если вы на стороне Фотинии, Тимошенко и пр., то ваша позиция непонятна.
Я тоже получаю на свой ящик до 5-7 спам-писем в день. Вроде немного, но тоже иногда мешает. Я правда настраиваю фильтры, поэтому не все письма ко мне попадают. Кстати, считаю, что грамотная настройка фильтров может решить большую часть проблем со спамом. Но... активное противодействие спаму тоже не помешает. Если есть возможность ударить по спамерам их же оружием, то почему это не сделать?
А теперь о философии. С чего вы взяли, что если мы отвечаем ударом на удар - то это двойные стандарты??? Это вы в Библии прочли или где???. Кстати сама Библия по этому поводу весьма разноречива. В Ветхом завете говорится об ответе на удар ударом. А Новый завет утвержадет "подставь другую щеку" для удара. Хотя наши предки - древние русы - никогда не прощали обидчикам нанесенное оскорбление. И ВСЕГДА отвечали ударом на удар. Между прочим спам это есть вмешательство в вашу личную жизнь, иначе говоря первый уровень посягательства на Вашу неприкосновенность и жизнь вообще. Третий уровень - убийство в прямом смысле этого слова. Так что же вы предлагаете - позволить кому-то свободное нападение на вас со всеми вытекающими отсюда последствиями?
Знаете это только в сказках для детей всеобщая любовь и равенство. А в жизни такого никогда не было.
Специально для г-на Эксперта и иже с ним. Дело не в двойных стандартах, а в том как вы к этому относитесь и на чьей вы стороне. Если вы на стороне спаммеров, то вы безусловно правы. если вы на стороне Фотинии, Тимошенко и пр., то ваша позиция непонятна.
Я тоже получаю на свой ящик до 5-7 спам-писем в день. Вроде немного, но тоже иногда мешает. Я правда настраиваю фильтры, поэтому не все письма ко мне попадают. Кстати, считаю, что грамотная настройка фильтров может решить большую часть проблем со спамом. Но... активное противодействие спаму тоже не помешает. Если есть возможность ударить по спамерам их же оружием, то почему это не сделать?
А теперь о философии. С чего вы взяли, что если мы отвечаем ударом на удар - то это двойные стандарты??? Это вы в Библии прочли или где???. Кстати сама Библия по этому поводу весьма разноречива. В Ветхом завете говорится об ответе на удар ударом. А Новый завет утвержадет "подставь другую щеку" для удара. Хотя наши предки - древние русы - никогда не прощали обидчикам нанесенное оскорбление. И ВСЕГДА отвечали ударом на удар. Между прочим спам это есть вмешательство в вашу личную жизнь, иначе говоря первый уровень посягательства на Вашу неприкосновенность и жизнь вообще. Третий уровень - убийство в прямом смысле этого слова. Так что же вы предлагаете - позволить кому-то свободное нападение на вас со всеми вытекающими отсюда последствиями?
Знаете это только в сказках для детей всеобщая любовь и равенство. А в жизни такого никогда не было.
02/04/2003
Ну вот так всегда с женщинами. Им только поддержку окажешь, так они тут же норовят тебя лягнуть ножкой. Незаметно, но чувствительно, чтоб не забывался, кто ты, а кто она.
А так вообще я просто высказал общее мнение, уже неоднократно звучавшее у других. А вот Фотиния, почему-то увидела только меня. А хотел ей помочь чем могу....
Ну вот так всегда с женщинами. Им только поддержку окажешь, так они тут же норовят тебя лягнуть ножкой. Незаметно, но чувствительно, чтоб не забывался, кто ты, а кто она.
А так вообще я просто высказал общее мнение, уже неоднократно звучавшее у других. А вот Фотиния, почему-то увидела только меня. А хотел ей помочь чем могу....
02/04/2003
И самое противное, г-н Эксперт, что спамер - лучший друг провайдера. Трафик гонит - мама не горюй. А платит - "клиент", он же читатель. Т.е. получение спама - процедура платная. А по закону о защите прав потребителя - никакая платная услуга не может быть обязательной. А провайдер мне ее навязывает, пропуская ко мне всю эту ерунду.
Либо фильтр должен быть у провайдера, либо почтовый трафик/время - бесплатно.
Как вам такой подход, Эксперт?
И самое противное, г-н Эксперт, что спамер - лучший друг провайдера. Трафик гонит - мама не горюй. А платит - "клиент", он же читатель. Т.е. получение спама - процедура платная. А по закону о защите прав потребителя - никакая платная услуга не может быть обязательной. А провайдер мне ее навязывает, пропуская ко мне всю эту ерунду.
Либо фильтр должен быть у провайдера, либо почтовый трафик/время - бесплатно.
Как вам такой подход, Эксперт?
03/04/2003
Фотиния - я рад что Вы меня заметили. Буду благодарен.
так согласен с г-ном Тимошенко. Спам - дело вредное во многих отношениях, и прежде всего в материальном. Даже сли денег куры не клюют, все равно бросать на ветер жалко. Самое интересное, что иногда спам бывает интересным, и вот тут-то начинается еще более интересное. Получил я как-то одно письмо по спаму. Предлагали приборы домашнего озонирования и обогреватели. Янаписал на обратный адрес письмо - ответа не получил. Позвонил по указанным телефонам -либо молчание, либо "ошиблись номером". Честно говоря даже обидно было - ну вот купился на спам, а тебя так глупо провели. А потом посчитал время, потраченное на это впустую, и совсем настроение испортилось. Теперь я все читаю все сообщения приходящие ко мне (чтобы выяснить, что спам, а что нет). Что не нужно удаляю, что-то ставлю на фильтр, но часто информацию принимаю к сведения (иногда бывает полезно расширить кругозор), но по указанным адреса и телефонам уже пишу и не звоню. А вот если где-то в нормальной торговле попадается интересующий меня товар, то покупаю, потому что я уже о нем прочитал. Спасибо спамерам. Теперь я их обкрадываю, причем с их же полного согласия. Вот как???
Фотиния - я рад что Вы меня заметили. Буду благодарен.
так согласен с г-ном Тимошенко. Спам - дело вредное во многих отношениях, и прежде всего в материальном. Даже сли денег куры не клюют, все равно бросать на ветер жалко. Самое интересное, что иногда спам бывает интересным, и вот тут-то начинается еще более интересное. Получил я как-то одно письмо по спаму. Предлагали приборы домашнего озонирования и обогреватели. Янаписал на обратный адрес письмо - ответа не получил. Позвонил по указанным телефонам -либо молчание, либо "ошиблись номером". Честно говоря даже обидно было - ну вот купился на спам, а тебя так глупо провели. А потом посчитал время, потраченное на это впустую, и совсем настроение испортилось. Теперь я все читаю все сообщения приходящие ко мне (чтобы выяснить, что спам, а что нет). Что не нужно удаляю, что-то ставлю на фильтр, но часто информацию принимаю к сведения (иногда бывает полезно расширить кругозор), но по указанным адреса и телефонам уже пишу и не звоню. А вот если где-то в нормальной торговле попадается интересующий меня товар, то покупаю, потому что я уже о нем прочитал. Спасибо спамерам. Теперь я их обкрадываю, причем с их же полного согласия. Вот как???
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