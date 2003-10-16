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www.openwww.ru
16/10/2003
To Константин
Однако, показания лог файлов указавали на IP проекта Openwww.
To Константин
Однако, показания лог файлов указавали на IP проекта Openwww.
16/10/2003
К нам тоже пытались достучаться именно с ip openwww. Я и говорю, дыры надо закрывать. Если у сайта грамотная секьюрность, его никто не взломает. Это цена популярности, если хотите. Увеличивается поток на сайт и среди этого потока находятся "доброжелатели", которым некуда руки деть. Знакомые технари в Яндексе говорят, что у них такое происходит в ежедневном режиме. И никто уже не удивляется и не расстраивается. Просто надо выстраивать хорошую защиту. Возможно, это даже хорошо, так как показывает слабые места в безопасности. Если есть дыра, ее обязательно кто-нибудь взломает, это ж факт.
К нам тоже пытались достучаться именно с ip openwww. Я и говорю, дыры надо закрывать. Если у сайта грамотная секьюрность, его никто не взломает. Это цена популярности, если хотите. Увеличивается поток на сайт и среди этого потока находятся "доброжелатели", которым некуда руки деть. Знакомые технари в Яндексе говорят, что у них такое происходит в ежедневном режиме. И никто уже не удивляется и не расстраивается. Просто надо выстраивать хорошую защиту. Возможно, это даже хорошо, так как показывает слабые места в безопасности. Если есть дыра, ее обязательно кто-нибудь взломает, это ж факт.
18/10/2003
2 Леонид Андреевич
Если вас сломали - увольте сисадмина - и нечего бузить на то, что ломали с айпи, выданного опенВВВ.
Очевидный факт - сидя с платного диалапа - ломать ваш сайт (какой бы он ни был тематики) имеет мало смысла - денюшки капают, да и вообще - зачем? Зато когда есть неограниченный гостевой доступ - это ж просто само собой напрашивается - проверить все доступные сайты на "дырявость". Я и сам несколько раз сидел в полном инете через опенВВВ благодаря таким вот дыркам... :))) (благо кмельцев педостаточно).
Причём - как раз опенВВшники сами и замечали - видимо по резкому увеличению статистики посещений - и принимали меры... так что не надо на них все шишки валить!
2 Леонид Андреевич
Если вас сломали - увольте сисадмина - и нечего бузить на то, что ломали с айпи, выданного опенВВВ.
Очевидный факт - сидя с платного диалапа - ломать ваш сайт (какой бы он ни был тематики) имеет мало смысла - денюшки капают, да и вообще - зачем? Зато когда есть неограниченный гостевой доступ - это ж просто само собой напрашивается - проверить все доступные сайты на "дырявость". Я и сам несколько раз сидел в полном инете через опенВВВ благодаря таким вот дыркам... :))) (благо кмельцев педостаточно).
Причём - как раз опенВВшники сами и замечали - видимо по резкому увеличению статистики посещений - и принимали меры... так что не надо на них все шишки валить!
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