/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 Следующая
Ответить

www.openwww.ru



Ссылка на сообщение Звездина Варвара
17/07/2003

А как вообще люди реагируют на это, кто-нибудь знает? Отзывы приходят от пользователей? Нравится - не нравится, надо - не надо. КАк они это вопринимают и есть ли ради чего напрягаться?



Ссылка на сообщение Гришкин Дмитрий
17/07/2003

На днях 003.ru подсоединился, может Роман поделиться какими-то впечатлениями? Или еще рано?



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
17/07/2003

А вот анлимитед нам никто не предглагал ;)



Ссылка на сообщение Михаил
18/07/2003

Анлимитед нам тоже предложили (магазин элитного алкоголя). Они практически всем предлагают, я так понял. Мы скорее всего согласимся, вот только народ из отпусков вернется через две недели.



Ссылка на сообщение Олег
23/07/2003

Турагентствам в этом плане выгоднее. Сайт турагентства может подключаться на льготных условиях, на время сезона, горящих путевок и т.д. 100 баксов в месяц со всеми делами. Народ хорошо посещает и звонит. Видимо, отдых даже тем, кто с бесплатного инета нужен. :)



Ссылка на сообщение AlexJoy
23/07/2003

Модератор, где мое сообщение?



Ссылка на сообщение Роман Сенченков
28/07/2003

Коллеги, кому довелось работать с openwww, скажите пробовали ли вы использовать бесплатный доступ к своему сайту для самостоятельной его раскрутки? Для можно сказать "личных" целей собственного продвижения? Использовать саму возможность предоставлять клиентам бесплатный инет и плевать, кто там еще пришел или не пришел с OpenWWW?..

И еще такой вопрос, не проовал ли кто договариваться с ними на какие-то эксклюзивные условия? Например, предоставлять доступ к сайту, но не стоять в общем каталоге? Наподобие М.Видео, например.



Ссылка на сообщение LeoLolita
16/09/2003

мдя ...злодеи



Ссылка на сообщение Piper
11/10/2003

В августе подключались к openwww на 2 пробных недели (реально висели там больше трех). Их статистика показывала, что количество ежедневных заходов составляет до 30% от нашей обычной (до подключения) Ни в статистике счетчиков (Хотлог), ни в нашей внутренней статистике такого увеличения замечено не было - так, один-два захода в день... Никаких покупок...

По годовому опыту работы: до 80% московских заказов оформляются с рабочего места, из них - почти 90% - по выделенке, так что, по-моему, openwww неактуален... ИМХО



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
12/10/2003

Согласна с господином Piperом.

Большинство покупателей - с выделенки на рабочем месте.

Заходов с www мало. Покупателей - 0.

Я не буду пока пользоваться их услугами. Дальше посмотрим.



Ссылка на сообщение Константин
15/10/2003

To Piper

Вы не понимаете что ли, что статистика счетчиков Хотлог и прочих будет фиксировать всех посетителей с openwww куак одного. По той простой причине, что они все заходят под одним ip-адресом. На их сайте все написано. Проверять их статистику следует по логам собственного сервера, а не по рамблеру или хотлогу.



Ссылка на сообщение Наталья Подлесных
15/10/2003

Как мне объясняли менеджеры openwww счетчики не отображают эту статистику, потому что сайты этих счетчиков не подклюены к openwww, соответственно, они не загружаются и не фиксируют заход. Наши программисты пересылают мне данные сервера - там сходится вроде на 95% с их статистикой. Думаю, что покупки идут у всех по-разному. Смотря чем и как торговать. :)



Ссылка на сообщение Piper
15/10/2003

2Константин:



Полностью с Вами согласен, тем более, что про логи (внутреннюю статистику) написал еще в первом сообщении...

С кем Вы спорите?

Или сообщения до конца не прочитываете?



Ссылка на сообщение Леонид Андреевич
16/10/2003

Мы тоже одно время участвовали в этом проекте( около 2 месяцев), но после взлома сайта неким "доброжелателем" отказались от их услуг.

Взлом, кстати сказать, происходил с IP который выдаётся проектом OpenWWW.



Ссылка на сообщение Константин
16/10/2003

To Piper

Сообщение прочитал. Странно, что внутренняя статистика не показывает вам заходов. Наверное, система не корректно работает. Мне известна статистика сразу нескольких ресурсов на openwww. Заходов порядочно. Покупки - другой вопрос. Тут у всех по-разному. Но посещаемость приличная и реальная. Кстати, по поводу взломов. У нас тоже было такое дело! Какой-то умник написал скриптик и т.д. Вообще после взлома сайта надо секьюрити своим заниматься. Я напряг своих программеров и теперь все ок. Это не только с openwww могут идти такие попытки, интернет-то большой...


Ответить
Предыдущая 1 2 3 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены