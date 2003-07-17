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www.openwww.ru
17/07/2003
А как вообще люди реагируют на это, кто-нибудь знает? Отзывы приходят от пользователей? Нравится - не нравится, надо - не надо. КАк они это вопринимают и есть ли ради чего напрягаться?
А как вообще люди реагируют на это, кто-нибудь знает? Отзывы приходят от пользователей? Нравится - не нравится, надо - не надо. КАк они это вопринимают и есть ли ради чего напрягаться?
28/07/2003
Коллеги, кому довелось работать с openwww, скажите пробовали ли вы использовать бесплатный доступ к своему сайту для самостоятельной его раскрутки? Для можно сказать "личных" целей собственного продвижения? Использовать саму возможность предоставлять клиентам бесплатный инет и плевать, кто там еще пришел или не пришел с OpenWWW?..
И еще такой вопрос, не проовал ли кто договариваться с ними на какие-то эксклюзивные условия? Например, предоставлять доступ к сайту, но не стоять в общем каталоге? Наподобие М.Видео, например.
Коллеги, кому довелось работать с openwww, скажите пробовали ли вы использовать бесплатный доступ к своему сайту для самостоятельной его раскрутки? Для можно сказать "личных" целей собственного продвижения? Использовать саму возможность предоставлять клиентам бесплатный инет и плевать, кто там еще пришел или не пришел с OpenWWW?..
И еще такой вопрос, не проовал ли кто договариваться с ними на какие-то эксклюзивные условия? Например, предоставлять доступ к сайту, но не стоять в общем каталоге? Наподобие М.Видео, например.
11/10/2003
В августе подключались к openwww на 2 пробных недели (реально висели там больше трех). Их статистика показывала, что количество ежедневных заходов составляет до 30% от нашей обычной (до подключения) Ни в статистике счетчиков (Хотлог), ни в нашей внутренней статистике такого увеличения замечено не было - так, один-два захода в день... Никаких покупок...
По годовому опыту работы: до 80% московских заказов оформляются с рабочего места, из них - почти 90% - по выделенке, так что, по-моему, openwww неактуален... ИМХО
В августе подключались к openwww на 2 пробных недели (реально висели там больше трех). Их статистика показывала, что количество ежедневных заходов составляет до 30% от нашей обычной (до подключения) Ни в статистике счетчиков (Хотлог), ни в нашей внутренней статистике такого увеличения замечено не было - так, один-два захода в день... Никаких покупок...
По годовому опыту работы: до 80% московских заказов оформляются с рабочего места, из них - почти 90% - по выделенке, так что, по-моему, openwww неактуален... ИМХО
15/10/2003
To Piper
Вы не понимаете что ли, что статистика счетчиков Хотлог и прочих будет фиксировать всех посетителей с openwww куак одного. По той простой причине, что они все заходят под одним ip-адресом. На их сайте все написано. Проверять их статистику следует по логам собственного сервера, а не по рамблеру или хотлогу.
To Piper
Вы не понимаете что ли, что статистика счетчиков Хотлог и прочих будет фиксировать всех посетителей с openwww куак одного. По той простой причине, что они все заходят под одним ip-адресом. На их сайте все написано. Проверять их статистику следует по логам собственного сервера, а не по рамблеру или хотлогу.
15/10/2003
Как мне объясняли менеджеры openwww счетчики не отображают эту статистику, потому что сайты этих счетчиков не подклюены к openwww, соответственно, они не загружаются и не фиксируют заход. Наши программисты пересылают мне данные сервера - там сходится вроде на 95% с их статистикой. Думаю, что покупки идут у всех по-разному. Смотря чем и как торговать. :)
Как мне объясняли менеджеры openwww счетчики не отображают эту статистику, потому что сайты этих счетчиков не подклюены к openwww, соответственно, они не загружаются и не фиксируют заход. Наши программисты пересылают мне данные сервера - там сходится вроде на 95% с их статистикой. Думаю, что покупки идут у всех по-разному. Смотря чем и как торговать. :)
16/10/2003
To Piper
Сообщение прочитал. Странно, что внутренняя статистика не показывает вам заходов. Наверное, система не корректно работает. Мне известна статистика сразу нескольких ресурсов на openwww. Заходов порядочно. Покупки - другой вопрос. Тут у всех по-разному. Но посещаемость приличная и реальная. Кстати, по поводу взломов. У нас тоже было такое дело! Какой-то умник написал скриптик и т.д. Вообще после взлома сайта надо секьюрити своим заниматься. Я напряг своих программеров и теперь все ок. Это не только с openwww могут идти такие попытки, интернет-то большой...
To Piper
Сообщение прочитал. Странно, что внутренняя статистика не показывает вам заходов. Наверное, система не корректно работает. Мне известна статистика сразу нескольких ресурсов на openwww. Заходов порядочно. Покупки - другой вопрос. Тут у всех по-разному. Но посещаемость приличная и реальная. Кстати, по поводу взломов. У нас тоже было такое дело! Какой-то умник написал скриптик и т.д. Вообще после взлома сайта надо секьюрити своим заниматься. Я напряг своих программеров и теперь все ок. Это не только с openwww могут идти такие попытки, интернет-то большой...
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