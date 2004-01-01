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Второй магазин
01/01/2004
= Эдвард
дело не в копейках, а в незнании прописных истин и несерьезном подходе к делу. Даже если ты продаешь спирт и самогон подпольно, ты все равно где-нибудь вечером каждого дня в темном уголке будешь писать в ученической тетрадочке разлинованой на 3 столбца: затраты, продажи, прибыль - потратил 100 рублей, продал на 120 рублей, прибыль 20 рублей. Это и есть серьезный подход к делу - учитывать ВСЕ затраты, пусть даже и в общей массе, без разбивки по статьям. Так вот даже такой простой метод учета даст больше толку чем все потуги доказать дешевизну клонированных инет-магазинов.
Да хостинг стоит недорого (смотря для чего), но повторяю, даже эти "копейки" необходимо учитывать раздельно для КАЖДОГО проекта. Пусть даже они все стоят на одном хостинге.
Простой пример. На одной улице может быть несколько магазинов, даже одной направленности - продукты. Тем не менее это не означает, что открыть еще один магазин на этой улице будет намного дешевле чем любой из уже существующих. Так же это не означает, что затраты на функционирование этого нового магазина будут в несколько раз меньше чем у существующих.
Это принцип - его не опровергнуть.
Та же самая ситуация и в виртуальном мире инет-торговли. Любой е-магазин имеет свои затраты (пусть даже некоторые из них владельцем они не осознаются как таковые и поэтому нигде не учитываются). Стало быть даже 2 магазина сделанные на одном шаблоне и движке, размещенные на одном хостинге не могут иметь общие затраты равные одному из них либо меньше. Это полный абсурд. Потому что 1+1=1?!!! (такого не бывает) и 1+1<=1 тоже не может быть. 1+1=2 - всегда и везде.
Поэтому вывод сделанный ранее - полностью актуален.
= Эдвард
дело не в копейках, а в незнании прописных истин и несерьезном подходе к делу. Даже если ты продаешь спирт и самогон подпольно, ты все равно где-нибудь вечером каждого дня в темном уголке будешь писать в ученической тетрадочке разлинованой на 3 столбца: затраты, продажи, прибыль - потратил 100 рублей, продал на 120 рублей, прибыль 20 рублей. Это и есть серьезный подход к делу - учитывать ВСЕ затраты, пусть даже и в общей массе, без разбивки по статьям. Так вот даже такой простой метод учета даст больше толку чем все потуги доказать дешевизну клонированных инет-магазинов.
Да хостинг стоит недорого (смотря для чего), но повторяю, даже эти "копейки" необходимо учитывать раздельно для КАЖДОГО проекта. Пусть даже они все стоят на одном хостинге.
Простой пример. На одной улице может быть несколько магазинов, даже одной направленности - продукты. Тем не менее это не означает, что открыть еще один магазин на этой улице будет намного дешевле чем любой из уже существующих. Так же это не означает, что затраты на функционирование этого нового магазина будут в несколько раз меньше чем у существующих.
Это принцип - его не опровергнуть.
Та же самая ситуация и в виртуальном мире инет-торговли. Любой е-магазин имеет свои затраты (пусть даже некоторые из них владельцем они не осознаются как таковые и поэтому нигде не учитываются). Стало быть даже 2 магазина сделанные на одном шаблоне и движке, размещенные на одном хостинге не могут иметь общие затраты равные одному из них либо меньше. Это полный абсурд. Потому что 1+1=1?!!! (такого не бывает) и 1+1<=1 тоже не может быть. 1+1=2 - всегда и везде.
Поэтому вывод сделанный ранее - полностью актуален.
01/01/2004
"Вот покупатель, зашел на один из магазинов, посмотрел, но что-то ему не понравилось, он опять в яндекс - на второй магазин, видит: "я это уже где-то видел...", на третий: "одно и то же". Как он будет относится к таким магазинам? Не будет ли чувствовать себя в чем-то обманутым? Или ему по барабану? Лишь бы качественно, быстро, дешево?"
Это действительно очень неприятно. Я как-то писАла, как кассету пыталась найти и все дороги вели в ОЗОН.
"Вот покупатель, зашел на один из магазинов, посмотрел, но что-то ему не понравилось, он опять в яндекс - на второй магазин, видит: "я это уже где-то видел...", на третий: "одно и то же". Как он будет относится к таким магазинам? Не будет ли чувствовать себя в чем-то обманутым? Или ему по барабану? Лишь бы качественно, быстро, дешево?"
Это действительно очень неприятно. Я как-то писАла, как кассету пыталась найти и все дороги вели в ОЗОН.
01/01/2004
Олег,
речь то идет не о полном клонировании первого магазина. Вы можете спозиционировать свои товары/услуги просто по другому. Пример. Первый магазин - достаточно крупный магазин бытовой техники. Второй магазин - продает исключительно пылесосы. Этакий специализированный ресурс. Цена немного выше, чем в первом магазине, но скажем предоставляется дополнительная гарантия от магазина, либо берутся какие-то доп. обязательства и т.п. А может быть владелец ИМ решит попробовать абсолютно новый товар, который просто не вписывается в концепцию первого магазина. Вариантов - масса. Сколько раз здесь было слышно от владельцев ИМ " вроде все хорошо, но стагнация или хочется попробовать что-то новое". В отличие от оффлайн, онлайн-торговля должна быть гораздо более гибкой, если хотите, более чуткой к коньектуре рынка. А все потому, что затраты на модификацию бизнеса несоизмеримо меньше. Я согласен, что второй магазин также потребует вложений. Но формула будет 1+1 < 2 А вот насколько меньше - это уже вопрос грамотной организации бизнеса, в том числе и выбора технических средств.
Олег,
речь то идет не о полном клонировании первого магазина. Вы можете спозиционировать свои товары/услуги просто по другому. Пример. Первый магазин - достаточно крупный магазин бытовой техники. Второй магазин - продает исключительно пылесосы. Этакий специализированный ресурс. Цена немного выше, чем в первом магазине, но скажем предоставляется дополнительная гарантия от магазина, либо берутся какие-то доп. обязательства и т.п. А может быть владелец ИМ решит попробовать абсолютно новый товар, который просто не вписывается в концепцию первого магазина. Вариантов - масса. Сколько раз здесь было слышно от владельцев ИМ " вроде все хорошо, но стагнация или хочется попробовать что-то новое". В отличие от оффлайн, онлайн-торговля должна быть гораздо более гибкой, если хотите, более чуткой к коньектуре рынка. А все потому, что затраты на модификацию бизнеса несоизмеримо меньше. Я согласен, что второй магазин также потребует вложений. Но формула будет 1+1 < 2 А вот насколько меньше - это уже вопрос грамотной организации бизнеса, в том числе и выбора технических средств.
02/01/2004
Начнем с терминов.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ - изменение, разнообразие. Диверсифицировать - означает придать чему-либо разносторонний, комбинированный или многоотраслевой характер.
Что означает диверсификация бизнеса? Как правило есть 2 пути:
1. занятие другой сопутствующей деятельностью. Например, выпуск детских подгузников и игрушек. Весьма плохо представляю себе как можно выпускать боевые танки и детские памперсы?!!! Тоже диверсификация, но весьма неудачная.
2. сохранение капиталов. Например, вкладывать деньги в золото, ценные бумаги и произведения искусства (картины, статуи и пр.)
Диверсификация повышает устойчивость бизнеса - да, почти всегда. Но не способствует его развитию и повышению отдачи.
=Эдвард
1+1=2 - это аксиома. Она никогда не подвергается сомнению и не может быть опровергнута.
Объясню свою позицию.
Что такое позиционирование? Это не продажа другого товара в другом месте. Это занятие другой позиции в сознании покупателя. Рассмотрим приведенный пример с пылесосами. Можно продавать пылесосы в магазине бытовой техники (назовем его А), а можно сделать отдельный (назовем его Б). Согласен, но... магазин А предназначен для аудитории, которая ищет просто бытовую технику и не имеет каких-либо выраженных предпочтений по характеристикам этой техники. Магазин Б предназначен для весьма взыскательных потребителей, которые не ходят в магазины "для всех" типа А. Отсюда первый вывод - эти потребительские аудитории не пересекаются. Значит вы имеете не 2 магазина, а по одному магазину на каждом рынке. Это большая и очень ощутимая разница.
Теперь о гибкости. Те же пылесосы покупали и 30 лет назад и будут покупать через 10 лет. О какой гибкости мы говорим? О какой коньюнктуре рынка? Займите свою позицию (или свою рыночную нишу) и тогда никакая коньюнктура вам будет не страшна. А суета и метания по рынку ничего хорошего не принесут. Даже в е-коммерции.
Сила - в стабильности. А пустые стенания по поводу "все хорошо, но стагнация..." - не более чем не знание основ бизнеса.
Далее - о низких затратах. Утверждение, что в е-бизнесе - самые низкие затраты на модификацию бизнеса - есть миф.
Рассмотрим вполне обыкновенную ситуацию. Вы решаете открыть магазин. Но пытаетесь выбрать между 2 вариантами: офлайн и онлайн.
1. Офлайн-магазин потребует от вас подготовки проектной документации, выбора места строительства, согласование с архитектурой, отвод земли, подвод коммуникаций и пр. и т.п. Это все стоит определенных денег (и весьма немалых). Но есть определенное преимущество (и одновременно - недостаток). Этот магазин сможет посетить (и вообще увидеть) весьма ограниченное количество людей. Скажем просто что это население города + 5-10% приезжих. Это потенциальная аудитория вашего магазина. И далеко не факт что все они увидят его хотя бы раз в жизни.
2. Онлайн-магазин также потребует подготовки проектной документации, выбора места размещения (домен и хостинг), выбор дизайна и движка, подвод базы данных, согласование со складом и т.д. и т.п. Но у этого магазина несравненно более широкая потенциальная аудитория - все население Земли (ну или 80% от этого числа). Это весьма большой недостаток. Почему. Да потому что, есть правило "2 кликов". От одного е-магазина до другого не более 2 кликов мышью. Отсюда более высокая конкуренция и намного выше затраты (по сравнению с оффлайн-магазином) на создание отличительных характеристик. Здесь критичен любой фактор: домен, хостинг, дизайн движок, юзабилити, контент, менеджмент, маркетинг, реклама и пр. Например для создания и выбора своего стиля дизайна, юзабилити, маркетинга, рекламы нужны гораздо более дорогие исследования, чем в случае с традиционным магазином. Это в случае если вы хотите делать серьезный бизнес, а не просто быть лавочником. Основа этих затрат - громадная численность потенциальной аудитории инет-магазина.
В целом можно сказать следующее:
1. создавать 2 инет-магазина на одном рынке - бессмысленная затея
2. диверсификация - пригодна только в некоторых моментах, например при сокращении рынка
3. затраты на е-бизнес в общем выше чем в традиционной экономике
Начнем с терминов.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ - изменение, разнообразие. Диверсифицировать - означает придать чему-либо разносторонний, комбинированный или многоотраслевой характер.
Что означает диверсификация бизнеса? Как правило есть 2 пути:
1. занятие другой сопутствующей деятельностью. Например, выпуск детских подгузников и игрушек. Весьма плохо представляю себе как можно выпускать боевые танки и детские памперсы?!!! Тоже диверсификация, но весьма неудачная.
2. сохранение капиталов. Например, вкладывать деньги в золото, ценные бумаги и произведения искусства (картины, статуи и пр.)
Диверсификация повышает устойчивость бизнеса - да, почти всегда. Но не способствует его развитию и повышению отдачи.
=Эдвард
1+1=2 - это аксиома. Она никогда не подвергается сомнению и не может быть опровергнута.
Объясню свою позицию.
Что такое позиционирование? Это не продажа другого товара в другом месте. Это занятие другой позиции в сознании покупателя. Рассмотрим приведенный пример с пылесосами. Можно продавать пылесосы в магазине бытовой техники (назовем его А), а можно сделать отдельный (назовем его Б). Согласен, но... магазин А предназначен для аудитории, которая ищет просто бытовую технику и не имеет каких-либо выраженных предпочтений по характеристикам этой техники. Магазин Б предназначен для весьма взыскательных потребителей, которые не ходят в магазины "для всех" типа А. Отсюда первый вывод - эти потребительские аудитории не пересекаются. Значит вы имеете не 2 магазина, а по одному магазину на каждом рынке. Это большая и очень ощутимая разница.
Теперь о гибкости. Те же пылесосы покупали и 30 лет назад и будут покупать через 10 лет. О какой гибкости мы говорим? О какой коньюнктуре рынка? Займите свою позицию (или свою рыночную нишу) и тогда никакая коньюнктура вам будет не страшна. А суета и метания по рынку ничего хорошего не принесут. Даже в е-коммерции.
Сила - в стабильности. А пустые стенания по поводу "все хорошо, но стагнация..." - не более чем не знание основ бизнеса.
Далее - о низких затратах. Утверждение, что в е-бизнесе - самые низкие затраты на модификацию бизнеса - есть миф.
Рассмотрим вполне обыкновенную ситуацию. Вы решаете открыть магазин. Но пытаетесь выбрать между 2 вариантами: офлайн и онлайн.
1. Офлайн-магазин потребует от вас подготовки проектной документации, выбора места строительства, согласование с архитектурой, отвод земли, подвод коммуникаций и пр. и т.п. Это все стоит определенных денег (и весьма немалых). Но есть определенное преимущество (и одновременно - недостаток). Этот магазин сможет посетить (и вообще увидеть) весьма ограниченное количество людей. Скажем просто что это население города + 5-10% приезжих. Это потенциальная аудитория вашего магазина. И далеко не факт что все они увидят его хотя бы раз в жизни.
2. Онлайн-магазин также потребует подготовки проектной документации, выбора места размещения (домен и хостинг), выбор дизайна и движка, подвод базы данных, согласование со складом и т.д. и т.п. Но у этого магазина несравненно более широкая потенциальная аудитория - все население Земли (ну или 80% от этого числа). Это весьма большой недостаток. Почему. Да потому что, есть правило "2 кликов". От одного е-магазина до другого не более 2 кликов мышью. Отсюда более высокая конкуренция и намного выше затраты (по сравнению с оффлайн-магазином) на создание отличительных характеристик. Здесь критичен любой фактор: домен, хостинг, дизайн движок, юзабилити, контент, менеджмент, маркетинг, реклама и пр. Например для создания и выбора своего стиля дизайна, юзабилити, маркетинга, рекламы нужны гораздо более дорогие исследования, чем в случае с традиционным магазином. Это в случае если вы хотите делать серьезный бизнес, а не просто быть лавочником. Основа этих затрат - громадная численность потенциальной аудитории инет-магазина.
В целом можно сказать следующее:
1. создавать 2 инет-магазина на одном рынке - бессмысленная затея
2. диверсификация - пригодна только в некоторых моментах, например при сокращении рынка
3. затраты на е-бизнес в общем выше чем в традиционной экономике
02/01/2004
:) Олег, спорить с вами весьма трудно, потому что вы просто не вникаете в аргументы оппонентов. В офф-лайне это называется "не слушаете".
Диверсификация "по-Котлеру" меня волнует как зайцев чемпионат мира по футболу. Суть не в терминологии, а в процессе, его сути. Диверсифисировать капитал именно потму и начинают, что либо хотят вложить в дело свободный капитал, либо защитить свой "вообще" бизнес от напастей. Например от "забанивания" на яндухе, в данном случае.
И как же это может "не способствовать повышению отдачи"? :) извините?
Быстро "крутить" можно 100.000. А крутить 10 млн быстро не получится по-любому. Диверсификация просто неизбежна, именно для того, что бы повысить отдачу. Т.е. разбить 10 млн. на 100 опционов по 100.000 и каждую из них крутить быстро. Это же элементарно, Ватсон!
Разумеется в каждом конкретном случае необходимо расчитывать свой размер порционов.
Теперь "танки-памперсы". "Моёдой шеловэк", сразу видно, что Вы юны и неопытны... :) У увас пока отсутствует мышление "руководителя". Вы пока "технолог" и примеряете все "на себя".
В бытность свою стюдентом я (на практике) самолично "вырубал" (штампом, ес-сно) сначала элероны для кр. ракет, а из остатков листа дюраля - открывашки для бутылок (на другом штампе, конечно). Это я к тому, что танки и памперсы друг-другу не мешают. Ничего страшного нет в том, что владеет этими заводами один и тот же холдинг (человек).
"Рассмотрим вполне обыкновенную ситуацию. Вы решаете открыть магазин. Но пытаетесь выбрать между 2 вариантами: офлайн и онлайн."
:) Рассмотрим. Только зачем Вы их противопостовляете? Открыть офф-лайн магазин (нормальный) - нужны затраты минимум многие десятки-сотни килобаксов. Открыть же он-лайновый магазин - вполне достаточно нескольких тысяч.
Ваши сравнения затрат, извините, не выдерживают никакой критики. "проектная документация" - :):):) и "там и там". Даже критиковать не хочется...
:) Олег, спорить с вами весьма трудно, потому что вы просто не вникаете в аргументы оппонентов. В офф-лайне это называется "не слушаете".
Диверсификация "по-Котлеру" меня волнует как зайцев чемпионат мира по футболу. Суть не в терминологии, а в процессе, его сути. Диверсифисировать капитал именно потму и начинают, что либо хотят вложить в дело свободный капитал, либо защитить свой "вообще" бизнес от напастей. Например от "забанивания" на яндухе, в данном случае.
И как же это может "не способствовать повышению отдачи"? :) извините?
Быстро "крутить" можно 100.000. А крутить 10 млн быстро не получится по-любому. Диверсификация просто неизбежна, именно для того, что бы повысить отдачу. Т.е. разбить 10 млн. на 100 опционов по 100.000 и каждую из них крутить быстро. Это же элементарно, Ватсон!
Разумеется в каждом конкретном случае необходимо расчитывать свой размер порционов.
Теперь "танки-памперсы". "Моёдой шеловэк", сразу видно, что Вы юны и неопытны... :) У увас пока отсутствует мышление "руководителя". Вы пока "технолог" и примеряете все "на себя".
В бытность свою стюдентом я (на практике) самолично "вырубал" (штампом, ес-сно) сначала элероны для кр. ракет, а из остатков листа дюраля - открывашки для бутылок (на другом штампе, конечно). Это я к тому, что танки и памперсы друг-другу не мешают. Ничего страшного нет в том, что владеет этими заводами один и тот же холдинг (человек).
"Рассмотрим вполне обыкновенную ситуацию. Вы решаете открыть магазин. Но пытаетесь выбрать между 2 вариантами: офлайн и онлайн."
:) Рассмотрим. Только зачем Вы их противопостовляете? Открыть офф-лайн магазин (нормальный) - нужны затраты минимум многие десятки-сотни килобаксов. Открыть же он-лайновый магазин - вполне достаточно нескольких тысяч.
Ваши сравнения затрат, извините, не выдерживают никакой критики. "проектная документация" - :):):) и "там и там". Даже критиковать не хочется...
03/01/2004
=Константину
По аргументам.
1. Диверсификация по Котлеру. Давайте не будем впутывать сюда Котлера. О трактовке термина "диверсификация" я прочел в толковом словаре иностранных слов (который к Котлеру не имеет никакого отношения).
Теперь о самом процессе. Диверсифицировать свободный капитал можно несколькими путями: вложить в свое дело, вложить в чужое, купить золото, недвижимость, ценные бумаги, антиквариат.
Защитить свой бизнес от напастей в целом можно отгородив свою нишу от конкурентов и следить за коньюнктурой рынка.
2. Повышение отдачи. Повышать отдачу и крутить быстро не есть одно и то же.
Крутить быстро - значит добиться большей оборачиваемости (скорости возврата) вложенных средств.
Повышать отдачу - увеличение доходности (прибыльности) вложенного капитала.
Далее. Крутить быстро 100.000 единиц капитала и невозможность сделать то же самое с 10 млн. ед. капитала, значит подходить к задаче с позиции 100.000 ед. Если у вас в наличие 10 млн. ед. капитала, то быстро крутануть 100.000 либо 1 млн. ед. - не проблема (интересующихся этим вопросом отсылаю к книге Дж.Сороса, там все написано).
Почему диверсификация не способствует повышению отдачи? В данном случае нельзя совместить высокую прибыль (большую отдачу) с безопасностью вложенных средств (это первая аксиома инвестора). Либо ты выбираешь безопасность (тогда диверсификация), либо большой доход (тогда концентрация на чем-то одном). Все сразу получить невозможно.
3. "Танки-памперсы" Одно дело когда молодой Костя рубит элероны для ракет, а потом из остатков металла - делает открывашки для бутылок. (называется все это экономия ресурсов или в современном звучании - безотходная технология). Разница небольшая - и там и там один материал - металл. Технология схожая - руби штампом. Но совсем другое дело, когда и технология неодинаковая и материалы разные. В случае с танками - металл в основном, в случае с памперсами - бумага и хлопок.
4. Оффлайн против онлайна. Почему противопоставление? Делов том, что одно из другого не вытекает и никак не связано и зависимо друг от друга. Можно открыть только оффлайн-магазин, можно только онлайн-магазин. Но не обязательно все сразу или одно за другим. Прямой зависимости между ними нет.
Теперь о затратах. Даже если открывать магазин в существующем помещении его все равно придется доводить до ума. Редко когда готовое помещение отвечает всем вашим запросам. Поэтому в любом случае придется готовить проектную документацию: архитектурную, строительную, юридическую и пр.
В случае постройки магазина "с нуля" затраты еще выше и без документации просто не обойтись - не получится. А именно этот случай больше всего волнует начинающих е-коммерсантов. Вот создам свой торговый сайт и все покупатели побегут ко мне. Они его, как правило, создают (вернее - пытаются создать) с самого начала. Именно поэтому рассматриваются 2 примерно схожих варианта.
Далее. Если у вас есть 300.000 ед. капитала и вы решаете открыть оффлайн-магазин, то при прочих равных открытие онлайн-магазина на ту же сумму никак дешевле не будет. При том что потенциальная аудитория инет-магазина значительно больше.
=Константину
По аргументам.
1. Диверсификация по Котлеру. Давайте не будем впутывать сюда Котлера. О трактовке термина "диверсификация" я прочел в толковом словаре иностранных слов (который к Котлеру не имеет никакого отношения).
Теперь о самом процессе. Диверсифицировать свободный капитал можно несколькими путями: вложить в свое дело, вложить в чужое, купить золото, недвижимость, ценные бумаги, антиквариат.
Защитить свой бизнес от напастей в целом можно отгородив свою нишу от конкурентов и следить за коньюнктурой рынка.
2. Повышение отдачи. Повышать отдачу и крутить быстро не есть одно и то же.
Крутить быстро - значит добиться большей оборачиваемости (скорости возврата) вложенных средств.
Повышать отдачу - увеличение доходности (прибыльности) вложенного капитала.
Далее. Крутить быстро 100.000 единиц капитала и невозможность сделать то же самое с 10 млн. ед. капитала, значит подходить к задаче с позиции 100.000 ед. Если у вас в наличие 10 млн. ед. капитала, то быстро крутануть 100.000 либо 1 млн. ед. - не проблема (интересующихся этим вопросом отсылаю к книге Дж.Сороса, там все написано).
Почему диверсификация не способствует повышению отдачи? В данном случае нельзя совместить высокую прибыль (большую отдачу) с безопасностью вложенных средств (это первая аксиома инвестора). Либо ты выбираешь безопасность (тогда диверсификация), либо большой доход (тогда концентрация на чем-то одном). Все сразу получить невозможно.
3. "Танки-памперсы" Одно дело когда молодой Костя рубит элероны для ракет, а потом из остатков металла - делает открывашки для бутылок. (называется все это экономия ресурсов или в современном звучании - безотходная технология). Разница небольшая - и там и там один материал - металл. Технология схожая - руби штампом. Но совсем другое дело, когда и технология неодинаковая и материалы разные. В случае с танками - металл в основном, в случае с памперсами - бумага и хлопок.
4. Оффлайн против онлайна. Почему противопоставление? Делов том, что одно из другого не вытекает и никак не связано и зависимо друг от друга. Можно открыть только оффлайн-магазин, можно только онлайн-магазин. Но не обязательно все сразу или одно за другим. Прямой зависимости между ними нет.
Теперь о затратах. Даже если открывать магазин в существующем помещении его все равно придется доводить до ума. Редко когда готовое помещение отвечает всем вашим запросам. Поэтому в любом случае придется готовить проектную документацию: архитектурную, строительную, юридическую и пр.
В случае постройки магазина "с нуля" затраты еще выше и без документации просто не обойтись - не получится. А именно этот случай больше всего волнует начинающих е-коммерсантов. Вот создам свой торговый сайт и все покупатели побегут ко мне. Они его, как правило, создают (вернее - пытаются создать) с самого начала. Именно поэтому рассматриваются 2 примерно схожих варианта.
Далее. Если у вас есть 300.000 ед. капитала и вы решаете открыть оффлайн-магазин, то при прочих равных открытие онлайн-магазина на ту же сумму никак дешевле не будет. При том что потенциальная аудитория инет-магазина значительно больше.
03/01/2004
:) Олег, ну сами почитайте. что Вы пишите...
Как звучит диверсификация в словаре - ну какая разница. Мы обсуждаем ПРОЦЕСС, а не терминологию. М данном случае - 2-й магазин это как раз диверсификация чистой воды.
Про скорость оборота. Если Вы помните хорошую формулу про то, "сколько денег надо государству или бизнесу", там "скорость оборота" (вернее время оборота, что впрочем одно и то же) присутствует в явном виде, в знаменателе. Т.е. влияет напрямую. Чем выше скорость, тем меньше надо денег. Вот у меня неподалеку гипермаркет Ашан и ярмарка мелкоптовая. 2 ярких примера "большого бизнеса" и "кучки мелких опционов". Работает и то и другое. Но устойчивее - ярмарка. "Убить" ее можно только административно. Да и норма прибыли там наверняка выше.
Танки-памперсы. Если Вы все это собираетесь выпускать на одном конвейре - тогда выправы безусловно. А если на разных производствах - ну какие проблемы, я не пойму?! 2 завода, на разных концах города, но владелей - один. Что вас так беспокоит? (Да и технологии-то вобщем то не очень далекие...) :) В танках масса влагопоглощающих материалов. Даже водяные помпы есть... Суперпамперс...
"Оффлайн против онлайна. Почему противопоставление?"
Так Вы сами написали - "...Вы решаете открыть магазин. Но пытаетесь выбрать между 2 вариантами: офлайн и онлайн."
А зачем "выбирать"? Надо делать и то и то. Тем более, что затраты на он-лайн - это 3% от офф-лайна.
Что касается "документации" - ну кончайте народ веселить... Если "документация" для он- это ТЭО, ТЗ и БП, которые ни с кем не надо согласовывать, кроме своего разума, То в офф-е Вы только с одними "землеотводами", БТИ, архитектурой, СЭС-ами, пожарниками так, простите, намудохаетесь, что мало не покажется. А Вы - "и там и там - документация..." Оборотная и бухгалтерия - ну может. Но в целом - это небо и земля. Тут пока 5 соток под автостоянку выбьешь рядом с собственным строением - седой станешь... :). Или просто "разведешь" счетчики между 2-мя совладельцами.
Олег, очевидно, что Вы не имели дела ни с той, ни с другой документацией.
А за 300.000 капитала в офф-е можно построить средненький руки магазинчик. На 300-500 кв. метров. Типа маленький гастроном.
А за 300.000 капитала в он-е - если по уму, можно рунет весь на уши поставить и быстро-быстро выйти на уровень того же е-хауса, 003, озона и пр. "монстров" РуИМ.
При прочих равных.
:) Олег, ну сами почитайте. что Вы пишите...
Как звучит диверсификация в словаре - ну какая разница. Мы обсуждаем ПРОЦЕСС, а не терминологию. М данном случае - 2-й магазин это как раз диверсификация чистой воды.
Про скорость оборота. Если Вы помните хорошую формулу про то, "сколько денег надо государству или бизнесу", там "скорость оборота" (вернее время оборота, что впрочем одно и то же) присутствует в явном виде, в знаменателе. Т.е. влияет напрямую. Чем выше скорость, тем меньше надо денег. Вот у меня неподалеку гипермаркет Ашан и ярмарка мелкоптовая. 2 ярких примера "большого бизнеса" и "кучки мелких опционов". Работает и то и другое. Но устойчивее - ярмарка. "Убить" ее можно только административно. Да и норма прибыли там наверняка выше.
Танки-памперсы. Если Вы все это собираетесь выпускать на одном конвейре - тогда выправы безусловно. А если на разных производствах - ну какие проблемы, я не пойму?! 2 завода, на разных концах города, но владелей - один. Что вас так беспокоит? (Да и технологии-то вобщем то не очень далекие...) :) В танках масса влагопоглощающих материалов. Даже водяные помпы есть... Суперпамперс...
"Оффлайн против онлайна. Почему противопоставление?"
Так Вы сами написали - "...Вы решаете открыть магазин. Но пытаетесь выбрать между 2 вариантами: офлайн и онлайн."
А зачем "выбирать"? Надо делать и то и то. Тем более, что затраты на он-лайн - это 3% от офф-лайна.
Что касается "документации" - ну кончайте народ веселить... Если "документация" для он- это ТЭО, ТЗ и БП, которые ни с кем не надо согласовывать, кроме своего разума, То в офф-е Вы только с одними "землеотводами", БТИ, архитектурой, СЭС-ами, пожарниками так, простите, намудохаетесь, что мало не покажется. А Вы - "и там и там - документация..." Оборотная и бухгалтерия - ну может. Но в целом - это небо и земля. Тут пока 5 соток под автостоянку выбьешь рядом с собственным строением - седой станешь... :). Или просто "разведешь" счетчики между 2-мя совладельцами.
Олег, очевидно, что Вы не имели дела ни с той, ни с другой документацией.
А за 300.000 капитала в офф-е можно построить средненький руки магазинчик. На 300-500 кв. метров. Типа маленький гастроном.
А за 300.000 капитала в он-е - если по уму, можно рунет весь на уши поставить и быстро-быстро выйти на уровень того же е-хауса, 003, озона и пр. "монстров" РуИМ.
При прочих равных.
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