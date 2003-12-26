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Второй магазин
26/12/2003
Если уж и есть смысл делать второй магазин, то только если разделять ассортимент. Не для кого не секрет, что когда человек ищет какое-то наименование, то он ещет именно его и редко посетитель ищущий часы купит у вас фотокамеру. Магазины с одинаковым ассортиментом дадут определенный эффект, ведь существует такое понятие как захват доли рынка, но затраты при этом будут не сильно ниже затрат на первый магазин, иначе вас ждет 1-5 посетителей в день и не более того. Вот если ускоспециализировать, то тут толк будет, проще и раскручивать магазин и посетителю ориентироваться. Если вы увидите в каталоге 2 магазина один "Крупнейший супермаркет в интернете, более 10000 наименований товаров.. Электроника, часы, трусы, носки и туалетная бумага", а второй "Крупнейший ассортимент часов Ролекс, Патек филлип, омега и многие другие" в какой магазин вы зайдете если ищите часы? Я во второй..
Если уж и есть смысл делать второй магазин, то только если разделять ассортимент. Не для кого не секрет, что когда человек ищет какое-то наименование, то он ещет именно его и редко посетитель ищущий часы купит у вас фотокамеру. Магазины с одинаковым ассортиментом дадут определенный эффект, ведь существует такое понятие как захват доли рынка, но затраты при этом будут не сильно ниже затрат на первый магазин, иначе вас ждет 1-5 посетителей в день и не более того. Вот если ускоспециализировать, то тут толк будет, проще и раскручивать магазин и посетителю ориентироваться. Если вы увидите в каталоге 2 магазина один "Крупнейший супермаркет в интернете, более 10000 наименований товаров.. Электроника, часы, трусы, носки и туалетная бумага", а второй "Крупнейший ассортимент часов Ролекс, Патек филлип, омега и многие другие" в какой магазин вы зайдете если ищите часы? Я во второй..
26/12/2003
Мы бы посоветовали вам открыть магазин продающий не теже самые товары, а родственные к ним, но не много другие.
пример - кофеварки и кофе.
Вот это будет иметь смысл, тогда магазины будут работать друг на друга и не конкурировать.
2) Считаем, что Рунет пока сильно узок, что бы ставить в нем широкие сети. Хватит и одного магазина.
Так же очень большле значение играет и то, раскручиваете ли вы ваш собственный бренд или продаете чужие товары.
Если раскручиваете свой бренд, тогда выгодно иметь хоть 20 магазинов, но лучше когда они принадлежат не вам, а вашим дилерам
Мы бы посоветовали вам открыть магазин продающий не теже самые товары, а родственные к ним, но не много другие.
пример - кофеварки и кофе.
Вот это будет иметь смысл, тогда магазины будут работать друг на друга и не конкурировать.
2) Считаем, что Рунет пока сильно узок, что бы ставить в нем широкие сети. Хватит и одного магазина.
Так же очень большле значение играет и то, раскручиваете ли вы ваш собственный бренд или продаете чужие товары.
Если раскручиваете свой бренд, тогда выгодно иметь хоть 20 магазинов, но лучше когда они принадлежат не вам, а вашим дилерам
26/12/2003
2-й и более магазин позволяют "поиграть" в "злого и доброго". Типа "Тайд" - ерунда, теперь Ариель попробую... Но денежки то капают при этом в один и тот же карман.
Ну и 20 магазинов. Можно их клепать, с незначительным отличием друг от друга и сдаватьв в аренду и аутсорсинг.
:) Я бы такой взял...
2-й и более магазин позволяют "поиграть" в "злого и доброго". Типа "Тайд" - ерунда, теперь Ариель попробую... Но денежки то капают при этом в один и тот же карман.
Ну и 20 магазинов. Можно их клепать, с незначительным отличием друг от друга и сдаватьв в аренду и аутсорсинг.
:) Я бы такой взял...
26/12/2003
Если уж и есть смысл делать второй магазин, то только если разделять ассортимент
------------------------------
А почему бы не разделять аудиторию? Например бытовая техника - Stinol, Indesit в одном магазине, Gaggenau, Miele - в другой. Один для бедных, другой для богатых. Ну и группа пересекающихся товаров.
Если уж и есть смысл делать второй магазин, то только если разделять ассортимент
------------------------------
А почему бы не разделять аудиторию? Например бытовая техника - Stinol, Indesit в одном магазине, Gaggenau, Miele - в другой. Один для бедных, другой для богатых. Ну и группа пересекающихся товаров.
26/12/2003
Современные технологии, позволяют клонировать магазины, без особых затрат как на создание так и на поддержку.
Добавление еще одного магазина, работающего под общей БД, увеличит затраты на поддержку незначительно, ну может процентов на 10-15. Это в основном будет связано с коррекцией текстового контента и выкладываемого в новом магазине товара, через администрацию магазина.
Ну а сейчас, то чего у нас Костя не любит :)
Очень хорошо нужно продумать в дизайне каждого магазина индивидуальные и обобщающие элементы.
И вот хдесь нужен хороший консультан: рекламист и дизайнер.
Можно долго рассказывать (вешать лапшу) и про юзабилити и про раскрутку-накрутку, все всё это уже знают и нормальные движки адаптированы ко всему этому.
Теперь, мне кажется, нужно возвращаться к истокам :) К организации продаж.
А здесь уже не столько интернетовские догмы хороши, сколько классика. Классика оф-лайна.
А классика говорит: чем больше помещение магазина, и чем больше кассовых аппаратов в нем стоят - тем выше объем продаж.
Чем больше агентов бегает и продает ваши товары по кварирам - тем больше объемы продаж.
Интернет магазин, это тоже кассовый аппарат, который оформляет покупку. И он же агент, бегающий по квартирам.
Информационный сайт, привязанный к шопу - это ваше рекламное агенство.
Система техподдержки, или живой поддержки - например чат, Аська, встроенные в магазин - это бюро обслуживания.
Система статистики и анализа, встроенная в магазин - это ваш эксперт и консультант (бесплатный) по анализу и коррекциям организации продаж.
Форум на сайте магазина - клуб общения покупателей.
И нужно отметить, что каждый этот дополнительный ресурс, добавляет вам рейтинг как в глазах покупателей, так и в памяти поисковиков :)
Современные технологии, позволяют клонировать магазины, без особых затрат как на создание так и на поддержку.
Добавление еще одного магазина, работающего под общей БД, увеличит затраты на поддержку незначительно, ну может процентов на 10-15. Это в основном будет связано с коррекцией текстового контента и выкладываемого в новом магазине товара, через администрацию магазина.
Ну а сейчас, то чего у нас Костя не любит :)
Очень хорошо нужно продумать в дизайне каждого магазина индивидуальные и обобщающие элементы.
И вот хдесь нужен хороший консультан: рекламист и дизайнер.
Можно долго рассказывать (вешать лапшу) и про юзабилити и про раскрутку-накрутку, все всё это уже знают и нормальные движки адаптированы ко всему этому.
Теперь, мне кажется, нужно возвращаться к истокам :) К организации продаж.
А здесь уже не столько интернетовские догмы хороши, сколько классика. Классика оф-лайна.
А классика говорит: чем больше помещение магазина, и чем больше кассовых аппаратов в нем стоят - тем выше объем продаж.
Чем больше агентов бегает и продает ваши товары по кварирам - тем больше объемы продаж.
Интернет магазин, это тоже кассовый аппарат, который оформляет покупку. И он же агент, бегающий по квартирам.
Информационный сайт, привязанный к шопу - это ваше рекламное агенство.
Система техподдержки, или живой поддержки - например чат, Аська, встроенные в магазин - это бюро обслуживания.
Система статистики и анализа, встроенная в магазин - это ваш эксперт и консультант (бесплатный) по анализу и коррекциям организации продаж.
Форум на сайте магазина - клуб общения покупателей.
И нужно отметить, что каждый этот дополнительный ресурс, добавляет вам рейтинг как в глазах покупателей, так и в памяти поисковиков :)
26/12/2003
:) Ну не перестаю поражаться Вашим, FFR, http://www.oborot.ru/forum/read/1465/2#upправильным постановкам задачи, и неверным выводам...
Множество магазинов на одном (одинаковом) движке однозначно хуже множества на разных движках. А то, что они должны и по дизайну и по юзабилити, да и по предложению отличаться - (хотя бы для того, что "сети" пошире расставить, не так откровенно выдавать "холдинг" и пр.) - это causa motiva.
:) Ну не перестаю поражаться Вашим, FFR, http://www.oborot.ru/forum/read/1465/2#upправильным постановкам задачи, и неверным выводам...
Множество магазинов на одном (одинаковом) движке однозначно хуже множества на разных движках. А то, что они должны и по дизайну и по юзабилити, да и по предложению отличаться - (хотя бы для того, что "сети" пошире расставить, не так откровенно выдавать "холдинг" и пр.) - это causa motiva.
26/12/2003
FFR я не хочу вас обидеть, но помойму вы человек очень далекий от электронной торговли.
=======
Добавление еще одного магазина, работающего под общей БД, увеличит затраты на поддержку незначительно, ну может процентов на 10-15. Это в основном будет связано с коррекцией текстового контента и выкладываемого в новом магазине товара, через администрацию магазина.
========
Только вам такой магазин и даст 2-3 % от прибыли основного. Скажу очевидные вещи, но кажется Вам непонятные. Магазин МАЛО СДЕЛАТЬ, его надо РАСРУЧИВАТЬ. И затраты на раскрутку второго магазина будут такими же как и на первый, как финансовые, так и трудозатраты. И безусловно это даст результат, но можно потратить те же усилия на создание принципиально НОВОГО магазина. База и движок это не что по сравнению с раскруткой!
FFR я не хочу вас обидеть, но помойму вы человек очень далекий от электронной торговли.
=======
Добавление еще одного магазина, работающего под общей БД, увеличит затраты на поддержку незначительно, ну может процентов на 10-15. Это в основном будет связано с коррекцией текстового контента и выкладываемого в новом магазине товара, через администрацию магазина.
========
Только вам такой магазин и даст 2-3 % от прибыли основного. Скажу очевидные вещи, но кажется Вам непонятные. Магазин МАЛО СДЕЛАТЬ, его надо РАСРУЧИВАТЬ. И затраты на раскрутку второго магазина будут такими же как и на первый, как финансовые, так и трудозатраты. И безусловно это даст результат, но можно потратить те же усилия на создание принципиально НОВОГО магазина. База и движок это не что по сравнению с раскруткой!
26/12/2003
Господа. Я уже писал выше про 3 магазина. Ни кто не смотрел их?
Так вот, еще раз: контент - никакой, описание, товары, цены, картинки, выборка товара ОДИНАКОВАЯ, однако, народ валит, покупает. Причем, сначало был один магазин, менее чем через год - второй и сразу после третий. Я не удивлюсь, что их будет пять. Причем офлайна нет. Своего товара - минимум. Зато на виртуальной витрине около 3000 наименований только однх шин.
Тут еще вопрос. Вот покупатель, зашел на один из магазинов, посмотрел, но что-то ему не понравилось, он опять в яндекс - на второй магазин, видит: "я это уже где-то видел...", на третий: "одно и то же". Как он будет относится к таким магазинам? Не будет ли чувствовать себя в чем-то обманутым? Или ему по барабану? Лишь бы качественно, быстро, дешево?
Господа. Я уже писал выше про 3 магазина. Ни кто не смотрел их?
Так вот, еще раз: контент - никакой, описание, товары, цены, картинки, выборка товара ОДИНАКОВАЯ, однако, народ валит, покупает. Причем, сначало был один магазин, менее чем через год - второй и сразу после третий. Я не удивлюсь, что их будет пять. Причем офлайна нет. Своего товара - минимум. Зато на виртуальной витрине около 3000 наименований только однх шин.
Тут еще вопрос. Вот покупатель, зашел на один из магазинов, посмотрел, но что-то ему не понравилось, он опять в яндекс - на второй магазин, видит: "я это уже где-то видел...", на третий: "одно и то же". Как он будет относится к таким магазинам? Не будет ли чувствовать себя в чем-то обманутым? Или ему по барабану? Лишь бы качественно, быстро, дешево?
26/12/2003
Иван, магазину разумеется не должны быть одинаковыми. Ни по дизайну, ни по юзабилити, ни по ценам даже. 2-й и 3-й - это не клоны, а именно д.б. "другие" магазины. С разным контентов, с перекосом в ту или иную сторону определенной группы товаров, взаимными пересылками. Тогда это позволит шире охватить аудиторию.
Тогда и чувства "обмана" не будет.
Иван, магазину разумеется не должны быть одинаковыми. Ни по дизайну, ни по юзабилити, ни по ценам даже. 2-й и 3-й - это не клоны, а именно д.б. "другие" магазины. С разным контентов, с перекосом в ту или иную сторону определенной группы товаров, взаимными пересылками. Тогда это позволит шире охватить аудиторию.
Тогда и чувства "обмана" не будет.
26/12/2003
Иван, буквально 10 минут назад я искал антенный адаптер для мобильного.
Рассказываю, как покупатель:
сначала позвонил тем, у кого "...цены просто о-ть...", у них нет нужного мне
потом пройдя 2 страницы яндыкса и увидев как минимум 3 одинаковых магазина, на разных доменах и еще пяток нерабочих ссылок("такого товара не найдено"), я позвонил в мтс и они нашли мне адаптер, причем в офисе по дороге к дому, осталось туда кого-нибудь из родственников заслать :)
А те шинные магазины похожи на нелюбимый прайс.ру - цена низкая, правда товара нет. Мне жаловался знакомый(директор оффлайн шинного магазина) - приходят тут те, кто в инете про шины прочитал и говорят, что у вас цена в на 30 баксов дороже... Правда некоторое приходят потом опять и говорят - зато шины есть в наличии :)
/а веб-сайт он уже 2 года отказывается делать - не нужен говорит/
Иван, буквально 10 минут назад я искал антенный адаптер для мобильного.
Рассказываю, как покупатель:
сначала позвонил тем, у кого "...цены просто о-ть...", у них нет нужного мне
потом пройдя 2 страницы яндыкса и увидев как минимум 3 одинаковых магазина, на разных доменах и еще пяток нерабочих ссылок("такого товара не найдено"), я позвонил в мтс и они нашли мне адаптер, причем в офисе по дороге к дому, осталось туда кого-нибудь из родственников заслать :)
А те шинные магазины похожи на нелюбимый прайс.ру - цена низкая, правда товара нет. Мне жаловался знакомый(директор оффлайн шинного магазина) - приходят тут те, кто в инете про шины прочитал и говорят, что у вас цена в на 30 баксов дороже... Правда некоторое приходят потом опять и говорят - зато шины есть в наличии :)
/а веб-сайт он уже 2 года отказывается делать - не нужен говорит/
27/12/2003
Начну сначала.
=Покупателю.
1. В курсе. Да Дирол и Орбит выпускаются одной компанией. Но...
а) они ориентированы на разные аудитории.
б) Компания является самым крупным игроком на рынке (почти монополист), поэтому чтобы не допустить других конкурентов на рынок сама занимает все ниши. Это вполне рациональный подход именно монополиста.
2. Почему количество дыр увеличится? Дырки (а не ячейки) есть почти в любой сети, будь то реальная или виртуальная. Где-то не заметил, где-то порвалось и пр. Например, вы ставите 2 сети и перегораживаете реку. Чтобы поймать рыбу вам надо:
а) либо сшить 2 сети в одну и таким образом исключить дыру между ними
б) либо очень плотно поставить их рядом, но реальная дыра все же будет существовать. Хотя вы надеетесь, что глупая рыба этого не заметит (весьма слабая надежда).
В вирутальной сети дыры тоже могут существовать, например в дизайне, контенте, движке. Насчет юзабилити совсем свежий пример -http://www.oborot.ru/forum/read/244/1. И-за "дырки" в юзабилити утекали совершенно реальные покупатели. Вы думатее что таких дыр нет больше ни у кого? Ошибаетесь. Именно поэтому я отметил, что увеличением количества сетей число дыр будет только возрастать.
3. При равных затратах на раскрутку доля рынка не увеличивается. Если у вас 25% рынка и вы добавляете еще один магазин, то при прочих равных через некоторое время у вас будет... те же 25%рынка, но поделенные на 2 части - соответственно 1 и 2 магазину. 4 магазина - это уже конкурентная среда. Стало быть увеличение доли рынка возможно только:
а) через увеличение затрат на продвижение, маркетинг и рекламу
б) рост самой рыночной аудитории (т.е. самого рынка в целом)
4. Можно продавать один товар. Да можно. Мировой монополист в продаже алмазов - компания ДеБирс - продает только алмазы и совсем не мучается. Наоборот - процветает. Газпром продает газ и ничего, тоже не мучается. РАО ЕС России - продает электричество - и тоже живет неплохо. В мире есть масса компаний продающих только один товар и весьма уверенно при этом стоящих на ногах.
=Константину.
Наличие дырочек или ячеек дейсвительно обеспечивает улов. Вот только проблема в том, что разный размер ячеек позволяет ловить разную рыбу. В сеть с крупными ячейками маленькая рыба не попадется. В мелкоячеистую сеть крупную рыбу ловить бесполезно - порвать может, да и не нужна она там. Это только браконьеры так делают - гребут все подряд. Для таких УК существует. Следовательно, для каждой рыбы - своя сеть.
=Шопонлайн.
Выбор - дело весьма сложное. Хорошо когда есть 3-5 наименований, есть из чего выбрать и на чем остановиться. Причем весьма недорого и комфортно. А когда наименований одного и того же товара 40-50 штук. Как вы будете делать выбор? По каким критериям сравнивать? И сколько времени у Вас уйдет на на этот выбор? Для примера. Допустим вам нужно выбрать 1 наименование товара из пяти аналогичных. Допустим, на этот выбор уходит 5 минут. Знаете сколько потребует времени выбор из 15 аналогичных товаров? Более 2 часов. Разницу видно сразу: 5 минут и 2 часа! И это всего лишь одно наименование. А есть и другие.
Далее "В данном случае нельзя сравнивать по затратам содержания двух реальных магазинов и десятка интернет магазинов. Затраты на второй и последующие ИМ будут не соразмерно меньше, а охват шире, в томже яндексе процент обращения к вам покупателей увеличиться". Ничего подобного. Затраты увеличатся и еще как. Создать магазин, поддерживать его и обслуживать не на словах, а на деле - будет никак не меньше первого. Если конечно, цель создания второго магазина - реальные продажи, а не повышение рейтинга в Яндексе.
Тут кстати вопрос и поспел. Если все так радужно и прекрасно, то почему Шопонлайн Вы не открыли второй магазин?
=Линкс
Если Ехаус будет в таком же духе продолжать - скоро надорвется.
=Дон
Частично согласен. Можно разделять и ассортимент и аудиторию. И покупать часы я пойду во второй магазин.
=Константину
Играть в злого и доброго хорошо в кино, но не в торговле. Если вы скажете что Тайд плохой, а Ариель лучше - все бросятся покупать Ариель. Тайд будет загибаться. И наоборот. Это хорошо, когда "карманы" разные. А если карман один, то после двух-трех таких речевых оборотов - все будут покупать лоск у ваших конкурентов.
=Покупателю
Рунет еще слишком узок. Это истина.
Сотни миллионов долларов бытовой техники, аудио, видео и пр.... все это продается на 95% в оффлайне и только 5% в онлайне. Так что рунет еще действительно слишком узок.
=ФФР
Про увеличение затрат на 2 магазина я уже писал выше.
Теперь о классике торговли. Она (т.е. классика) нигде не говорит о том, что чем больше помещение магазина и больше в нем кассовых аппаратов стоят - тем выше объем продаж. Нет такого. Да и просто прямой связи между этими факторами нет.
А вот классика бизнеса и маркетинга говорит о том, что лучше иметь высокую прибыль и небольшие продажи, нежели громадный объем продаж и копеечную прибыль.
А вот это "И нужно отметить, что каждый этот дополнительный ресурс, добавляет вам рейтинг как в глазах покупателей, так и в памяти поисковиков" - нонсенс. Вам что, важно какой рейтинг в Яндексе Вы занимаете? Тогда при чем тут продажи? Высокий рейтинг в Яндексе и высокие продажи никак не связаны между собой.
К тому же мне как покупателю все равно кому принадлежат магазины - одному или разным владельцам. Мне важно, чтобы я там мог быстро и удобно купить нужный мне товар.
=Иван
Про 3 магазина. Откуда Вы знаете что народ валом валит покупает? Или это просто догадки. Большие числа на счетчиках - не есть доказательство громадных продаж.
И еще. Если покупатель почувствует себя обманутым, то он никогда не будет покупать ни в первом, ни во втором ни в третьем магазине.
=И последнее. Частично соглашусь с Константином. Можжно делать 2 магазина. Но для разных товаров и для разной покупательской аудитории. Тогда естественно, что и контент, и юзабилити и дизайн должен быть разным.
Для разной рыбы - своя сеть.:)
Начну сначала.
=Покупателю.
1. В курсе. Да Дирол и Орбит выпускаются одной компанией. Но...
а) они ориентированы на разные аудитории.
б) Компания является самым крупным игроком на рынке (почти монополист), поэтому чтобы не допустить других конкурентов на рынок сама занимает все ниши. Это вполне рациональный подход именно монополиста.
2. Почему количество дыр увеличится? Дырки (а не ячейки) есть почти в любой сети, будь то реальная или виртуальная. Где-то не заметил, где-то порвалось и пр. Например, вы ставите 2 сети и перегораживаете реку. Чтобы поймать рыбу вам надо:
а) либо сшить 2 сети в одну и таким образом исключить дыру между ними
б) либо очень плотно поставить их рядом, но реальная дыра все же будет существовать. Хотя вы надеетесь, что глупая рыба этого не заметит (весьма слабая надежда).
В вирутальной сети дыры тоже могут существовать, например в дизайне, контенте, движке. Насчет юзабилити совсем свежий пример -http://www.oborot.ru/forum/read/244/1. И-за "дырки" в юзабилити утекали совершенно реальные покупатели. Вы думатее что таких дыр нет больше ни у кого? Ошибаетесь. Именно поэтому я отметил, что увеличением количества сетей число дыр будет только возрастать.
3. При равных затратах на раскрутку доля рынка не увеличивается. Если у вас 25% рынка и вы добавляете еще один магазин, то при прочих равных через некоторое время у вас будет... те же 25%рынка, но поделенные на 2 части - соответственно 1 и 2 магазину. 4 магазина - это уже конкурентная среда. Стало быть увеличение доли рынка возможно только:
а) через увеличение затрат на продвижение, маркетинг и рекламу
б) рост самой рыночной аудитории (т.е. самого рынка в целом)
4. Можно продавать один товар. Да можно. Мировой монополист в продаже алмазов - компания ДеБирс - продает только алмазы и совсем не мучается. Наоборот - процветает. Газпром продает газ и ничего, тоже не мучается. РАО ЕС России - продает электричество - и тоже живет неплохо. В мире есть масса компаний продающих только один товар и весьма уверенно при этом стоящих на ногах.
=Константину.
Наличие дырочек или ячеек дейсвительно обеспечивает улов. Вот только проблема в том, что разный размер ячеек позволяет ловить разную рыбу. В сеть с крупными ячейками маленькая рыба не попадется. В мелкоячеистую сеть крупную рыбу ловить бесполезно - порвать может, да и не нужна она там. Это только браконьеры так делают - гребут все подряд. Для таких УК существует. Следовательно, для каждой рыбы - своя сеть.
=Шопонлайн.
Выбор - дело весьма сложное. Хорошо когда есть 3-5 наименований, есть из чего выбрать и на чем остановиться. Причем весьма недорого и комфортно. А когда наименований одного и того же товара 40-50 штук. Как вы будете делать выбор? По каким критериям сравнивать? И сколько времени у Вас уйдет на на этот выбор? Для примера. Допустим вам нужно выбрать 1 наименование товара из пяти аналогичных. Допустим, на этот выбор уходит 5 минут. Знаете сколько потребует времени выбор из 15 аналогичных товаров? Более 2 часов. Разницу видно сразу: 5 минут и 2 часа! И это всего лишь одно наименование. А есть и другие.
Далее "В данном случае нельзя сравнивать по затратам содержания двух реальных магазинов и десятка интернет магазинов. Затраты на второй и последующие ИМ будут не соразмерно меньше, а охват шире, в томже яндексе процент обращения к вам покупателей увеличиться". Ничего подобного. Затраты увеличатся и еще как. Создать магазин, поддерживать его и обслуживать не на словах, а на деле - будет никак не меньше первого. Если конечно, цель создания второго магазина - реальные продажи, а не повышение рейтинга в Яндексе.
Тут кстати вопрос и поспел. Если все так радужно и прекрасно, то почему Шопонлайн Вы не открыли второй магазин?
=Линкс
Если Ехаус будет в таком же духе продолжать - скоро надорвется.
=Дон
Частично согласен. Можно разделять и ассортимент и аудиторию. И покупать часы я пойду во второй магазин.
=Константину
Играть в злого и доброго хорошо в кино, но не в торговле. Если вы скажете что Тайд плохой, а Ариель лучше - все бросятся покупать Ариель. Тайд будет загибаться. И наоборот. Это хорошо, когда "карманы" разные. А если карман один, то после двух-трех таких речевых оборотов - все будут покупать лоск у ваших конкурентов.
=Покупателю
Рунет еще слишком узок. Это истина.
Сотни миллионов долларов бытовой техники, аудио, видео и пр.... все это продается на 95% в оффлайне и только 5% в онлайне. Так что рунет еще действительно слишком узок.
=ФФР
Про увеличение затрат на 2 магазина я уже писал выше.
Теперь о классике торговли. Она (т.е. классика) нигде не говорит о том, что чем больше помещение магазина и больше в нем кассовых аппаратов стоят - тем выше объем продаж. Нет такого. Да и просто прямой связи между этими факторами нет.
А вот классика бизнеса и маркетинга говорит о том, что лучше иметь высокую прибыль и небольшие продажи, нежели громадный объем продаж и копеечную прибыль.
А вот это "И нужно отметить, что каждый этот дополнительный ресурс, добавляет вам рейтинг как в глазах покупателей, так и в памяти поисковиков" - нонсенс. Вам что, важно какой рейтинг в Яндексе Вы занимаете? Тогда при чем тут продажи? Высокий рейтинг в Яндексе и высокие продажи никак не связаны между собой.
К тому же мне как покупателю все равно кому принадлежат магазины - одному или разным владельцам. Мне важно, чтобы я там мог быстро и удобно купить нужный мне товар.
=Иван
Про 3 магазина. Откуда Вы знаете что народ валом валит покупает? Или это просто догадки. Большие числа на счетчиках - не есть доказательство громадных продаж.
И еще. Если покупатель почувствует себя обманутым, то он никогда не будет покупать ни в первом, ни во втором ни в третьем магазине.
=И последнее. Частично соглашусь с Константином. Можжно делать 2 магазина. Но для разных товаров и для разной покупательской аудитории. Тогда естественно, что и контент, и юзабилити и дизайн должен быть разным.
Для разной рыбы - своя сеть.:)
29/12/2003
Олегу Краюшкину.
Вообще говоря у меня их два и есть, на совершенно одинаковых движках.
Думаю открывать третий. Почему? Не на пустой теории и домыслах,
появилась такая мысль.
Во-первых у меня есть заказчик,
который заказал у меня 2 магазина почти в подряд,
собирается еще открывать, ясно для него второй и последующие я делал
с огромадной скидкой, дабы ему было это выгодно делать у меня.
Затраты на тех поддержку 2 магазинов не больше чем
одного(связаны прежде всего с оплатой хостинга, что сейчас копейки),
так как движки одинаковые, делать приходиться для одного, а для второго
просто переписать готовое, поэтому тех поддержка тоже не сильно
дороже.
Во вторых львиная доля заказов, на начальном этапе раскрутки, в интернет магазин идет из
yandex.ru, соответственно увеличивая свое присутствие в yandex.ru
увеличиваем количество заходов-покупок.
Одинаковый движок, на практике показывает не одинаковую
индексируемость, связано это вероятнее всего с работой индексатора
yandex.ru, который индексирует сайты(домены) не одновременно, а как бы
с задержкой во времени. Проиндексился один занял позицию, через 2
недели сайт изменил контент , подошел срок к просмотру второго домена
в Yandex, то есть как бы этим увеличивается скорость обновления
информации, в поисковике. На протяжении последнего года я наблюдаю за положением
своих сайтов в yandex.ru, и что интересно при одинаковом движке они
регулярно меняются позициями.
Олегу Краюшкину.
Вообще говоря у меня их два и есть, на совершенно одинаковых движках.
Думаю открывать третий. Почему? Не на пустой теории и домыслах,
появилась такая мысль.
Во-первых у меня есть заказчик,
который заказал у меня 2 магазина почти в подряд,
собирается еще открывать, ясно для него второй и последующие я делал
с огромадной скидкой, дабы ему было это выгодно делать у меня.
Затраты на тех поддержку 2 магазинов не больше чем
одного(связаны прежде всего с оплатой хостинга, что сейчас копейки),
так как движки одинаковые, делать приходиться для одного, а для второго
просто переписать готовое, поэтому тех поддержка тоже не сильно
дороже.
Во вторых львиная доля заказов, на начальном этапе раскрутки, в интернет магазин идет из
yandex.ru, соответственно увеличивая свое присутствие в yandex.ru
увеличиваем количество заходов-покупок.
Одинаковый движок, на практике показывает не одинаковую
индексируемость, связано это вероятнее всего с работой индексатора
yandex.ru, который индексирует сайты(домены) не одновременно, а как бы
с задержкой во времени. Проиндексился один занял позицию, через 2
недели сайт изменил контент , подошел срок к просмотру второго домена
в Yandex, то есть как бы этим увеличивается скорость обновления
информации, в поисковике. На протяжении последнего года я наблюдаю за положением
своих сайтов в yandex.ru, и что интересно при одинаковом движке они
регулярно меняются позициями.
30/12/2003
Уважаемый Бай-шоп.
Пустой теории не бывает, а есть пустые домыслы о ней.
Из Вашего сообщения непонятно чьи магазины - Ваши или заказчика.
Если заказчика, значит Вы не знаете сколько все это стоит. Если Ваши, значит Вы чего-то не договариваете (либо опять не знаете). Отсюда следующие 2 вывода:
а) Вы не цените свой труд
б) Вы не умеете считать деньги.
Почему я так решил. Объясняю.
Писать и копировать что-либо считается трудом, и если это делает один и тот же человек, то свою ценность такой труд не теряет. И поэтому если написание Вами чего-либо для первого проекта стоит, к примеру, 100 рублей. То копирование того же материала для другого проекта стоит те же самые 100 рублей. Это и есть цена Вашего труда и умение ценить свой труд.
Далее. Хостинг одного проекта и другого проекта стоит копейки. Пусть так, но все же эти копейки есть для КАЖДОГО проекта. Например 50 у.е. в год на каждый проект. Тем не менее в сумме затрат каждого проекта будут учитываться эти 50 у.е., стало быть общая сумма будет (50*2=) 100 у.е., но совсем не 50, как на один проект. Добавлю к этому что по своему опыту в традиционной оффлайновой торговле знаю, что зарегистрировать, поставить и раскрутить 2 магазина не может быть по цене одного. Затраты на каждый очень приличные.
Кроме того, стоимость движка в каждом инет-магазине должна учитываться раздельно. А также другие затраты.
Это не пустая теория - это жестокая практика. Поэтому мой вам совет - читайте больше теории, особенно по финансовому анализу и управленческому учету, а то незнание прописных истин доведет Вас "до ручки" быстрее чем Вы думаете.
И еще. Не вдаваясь в подробности работы Яндекса, никак не могу понять что для Вас важно - объем продаж или место в рейтинге Яндекса? Я уже писал в другом топике, но повторюсь - на сегодня нет прямой связи между двумя этими факторами.
Уважаемый Бай-шоп.
Пустой теории не бывает, а есть пустые домыслы о ней.
Из Вашего сообщения непонятно чьи магазины - Ваши или заказчика.
Если заказчика, значит Вы не знаете сколько все это стоит. Если Ваши, значит Вы чего-то не договариваете (либо опять не знаете). Отсюда следующие 2 вывода:
а) Вы не цените свой труд
б) Вы не умеете считать деньги.
Почему я так решил. Объясняю.
Писать и копировать что-либо считается трудом, и если это делает один и тот же человек, то свою ценность такой труд не теряет. И поэтому если написание Вами чего-либо для первого проекта стоит, к примеру, 100 рублей. То копирование того же материала для другого проекта стоит те же самые 100 рублей. Это и есть цена Вашего труда и умение ценить свой труд.
Далее. Хостинг одного проекта и другого проекта стоит копейки. Пусть так, но все же эти копейки есть для КАЖДОГО проекта. Например 50 у.е. в год на каждый проект. Тем не менее в сумме затрат каждого проекта будут учитываться эти 50 у.е., стало быть общая сумма будет (50*2=) 100 у.е., но совсем не 50, как на один проект. Добавлю к этому что по своему опыту в традиционной оффлайновой торговле знаю, что зарегистрировать, поставить и раскрутить 2 магазина не может быть по цене одного. Затраты на каждый очень приличные.
Кроме того, стоимость движка в каждом инет-магазине должна учитываться раздельно. А также другие затраты.
Это не пустая теория - это жестокая практика. Поэтому мой вам совет - читайте больше теории, особенно по финансовому анализу и управленческому учету, а то незнание прописных истин доведет Вас "до ручки" быстрее чем Вы думаете.
И еще. Не вдаваясь в подробности работы Яндекса, никак не могу понять что для Вас важно - объем продаж или место в рейтинге Яндекса? Я уже писал в другом топике, но повторюсь - на сегодня нет прямой связи между двумя этими факторами.
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