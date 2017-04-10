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Возьму в аренду интернет магазин
Анна Мир,
Менеджер mirnacom
Москва, Россия
Менеджер mirnacom
Москва, Россия
|1
10/04/2017
Возьму в аренду действующий ИМ с последующим выкупом. Тематика не так важна. Главное условие, что бы магазин существовал от 1 года. Даже если в запущенном состоянии. Сразу покупать не хочу. Так как не могу себе позволить такого удовольствия брать кота в мешке)). Ваши предложения.
Возьму в аренду действующий ИМ с последующим выкупом. Тематика не так важна. Главное условие, что бы магазин существовал от 1 года. Даже если в запущенном состоянии. Сразу покупать не хочу. Так как не могу себе позволить такого удовольствия брать кота в мешке)). Ваши предложения.
19/04/2017
Анна, здравствуйте.
Ваше предложение еще актуально?
Анна Мир:
Возьму в аренду действующий ИМ с последующим выкупом. Тематика не так важна. Главное условие, что бы магазин существовал от 1 года. Даже если в запущенном состоянии. Сразу покупать не хочу. Так как не могу себе позволить такого удовольствия брать кота в мешке)). Ваши предложения.
Возьму в аренду действующий ИМ с последующим выкупом. Тематика не так важна. Главное условие, что бы магазин существовал от 1 года. Даже если в запущенном состоянии. Сразу покупать не хочу. Так как не могу себе позволить такого удовольствия брать кота в мешке)). Ваши предложения.
Анна, здравствуйте.
Ваше предложение еще актуально?
Екатерина Деева,
ИП ИМ
Москва, Россия
ИП ИМ
Москва, Россия
20/04/2017
Здравствуйте! Есть предложение для вас. ИМ с 2010 года. Пишите на почту ekaterinapegova@rambler.ru
Здравствуйте! Есть предложение для вас. ИМ с 2010 года. Пишите на почту ekaterinapegova@rambler.ru
Анна Мир,
Менеджер mirnacom
Москва, Россия
Менеджер mirnacom
Москва, Россия
|1
20/04/2017
Актуально. Предлагайте.
Актуально. Предлагайте.
22/04/2017
ИМ бижутерии SunMoon Fashion (www.sunmoonfashion.com)
Магазин открылся летом 2015 года, и тогда дела пошли довольно хорошо для только открывшегося магазина. Реклама была через посты в соцсетях. Небольшая партия товара была распродана. Потом дела пошли на спад (причины в лс, если интересно).
В мае 2016 был проведен ребрендинг, закуплена новая партия товара, сайт полностью был переделан. Однако дела не пошли хорошо в основном из-за моей занятости в другой сфере.
Сейчас магазин в запущенном состоянии. Рекламные кампании не проводились полгода, активности соответственно тоже нет как таковой. Остатки товара имеются в наличии и будут переданы по желанию.
Необходимо также упомянуть что система магазина самая простая какая может быть. Сайт и сам магазин сделаны на wix, однако все базовый функции магазина работают, в том числе и онлайн оплата. Для клиента навигация и заказ также простые и интуитивно понятные.
В общем если заинтересовались дайте знать. Лучше всего на почту andbkor@gmail.com
Анна Мир:
Актуально. Предлагайте.
Актуально. Предлагайте.
ИМ бижутерии SunMoon Fashion (www.sunmoonfashion.com)
Магазин открылся летом 2015 года, и тогда дела пошли довольно хорошо для только открывшегося магазина. Реклама была через посты в соцсетях. Небольшая партия товара была распродана. Потом дела пошли на спад (причины в лс, если интересно).
В мае 2016 был проведен ребрендинг, закуплена новая партия товара, сайт полностью был переделан. Однако дела не пошли хорошо в основном из-за моей занятости в другой сфере.
Сейчас магазин в запущенном состоянии. Рекламные кампании не проводились полгода, активности соответственно тоже нет как таковой. Остатки товара имеются в наличии и будут переданы по желанию.
Необходимо также упомянуть что система магазина самая простая какая может быть. Сайт и сам магазин сделаны на wix, однако все базовый функции магазина работают, в том числе и онлайн оплата. Для клиента навигация и заказ также простые и интуитивно понятные.
В общем если заинтересовались дайте знать. Лучше всего на почту andbkor@gmail.com
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