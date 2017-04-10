/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Привлечение инвестиций
Главная Форум Открытие бизнеса Привлечение инвестиций
Ответить

Возьму в аренду интернет магазин



Ссылка на сообщение Анна Мир,
Менеджер mirnacom
Москва, Россия
1
10/04/2017

Возьму в аренду действующий ИМ с последующим выкупом. Тематика не так важна. Главное условие, что бы магазин существовал от 1 года. Даже если в запущенном состоянии. Сразу покупать не хочу. Так как не могу себе позволить такого удовольствия брать кота в мешке)). Ваши предложения.



Ссылка на сообщение Андрей Королев,
Директор ИП Королев А.Б.
Moscow, Russia
19/04/2017

Анна Мир:

Возьму в аренду действующий ИМ с последующим выкупом. Тематика не так важна. Главное условие, что бы магазин существовал от 1 года. Даже если в запущенном состоянии. Сразу покупать не хочу. Так как не могу себе позволить такого удовольствия брать кота в мешке)). Ваши предложения.

Анна, здравствуйте.
Ваше предложение еще актуально?



Ссылка на сообщение Екатерина Деева,
ИП ИМ
Москва, Россия
20/04/2017

Здравствуйте! Есть предложение для вас. ИМ с 2010 года. Пишите на почту ekaterinapegova@rambler.ru



Ссылка на сообщение Анна Мир,
Менеджер mirnacom
Москва, Россия
1
20/04/2017

Актуально. Предлагайте.



Ссылка на сообщение Андрей Королев,
Директор ИП Королев А.Б.
Moscow, Russia
22/04/2017

Анна Мир:

Актуально. Предлагайте.


ИМ бижутерии SunMoon Fashion (www.sunmoonfashion.com)

Магазин открылся летом 2015 года, и тогда дела пошли довольно хорошо для только открывшегося магазина. Реклама была через посты в соцсетях. Небольшая партия товара была распродана. Потом дела пошли на спад (причины в лс, если интересно).

В мае 2016 был проведен ребрендинг, закуплена новая партия товара, сайт полностью был переделан. Однако дела не пошли хорошо в основном из-за моей занятости в другой сфере.

Сейчас магазин в запущенном состоянии. Рекламные кампании не проводились полгода, активности соответственно тоже нет как таковой. Остатки товара имеются в наличии и будут переданы по желанию.

Необходимо также упомянуть что система магазина самая простая какая может быть. Сайт и сам магазин сделаны на wix, однако все базовый функции магазина работают, в том числе и онлайн оплата. Для клиента навигация и заказ также простые и интуитивно понятные.

В общем если заинтересовались дайте знать. Лучше всего на почту andbkor@gmail.com


Ответить




Ответить



:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги


Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы


Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами


Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы


Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции


Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив







Популярные темы
"Ригла" AliЕxpress Amazon Goods.ru IKEA JD seo smm UTM Законопроект Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Связной Энтер беспилотники дроны логистика начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств юмор
2001 - 2017 © Оборот.ру. Все права защищены