Возьму в аренду интернет магазин

Возьму в аренду действующий ИМ с последующим выкупом. Тематика не так важна. Главное условие, что бы магазин существовал от 1 года. Даже если в запущенном состоянии. Сразу покупать не хочу. Так как не могу себе позволить такого удовольствия брать кота в мешке)). Ваши предложения.