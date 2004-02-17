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вот собрался продавать б/у буки в магазине (оффлайн) нужно ли...
17/02/2004
вот собрался продавать б/у буки в магазине (оффлайн, он-лайн уже не устраивает) нужно ли иметь документы, подтверждающие где я взял их, (счета-фактуры с номером таможенной декларации и т. д.)
Не арестуют ли мой товар как контробанду???
Может можно как то обойти это дело?
Помогите, очень нужно
вот собрался продавать б/у буки в магазине (оффлайн, он-лайн уже не устраивает) нужно ли иметь документы, подтверждающие где я взял их, (счета-фактуры с номером таможенной декларации и т. д.)
Не арестуют ли мой товар как контробанду???
Может можно как то обойти это дело?
Помогите, очень нужно
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