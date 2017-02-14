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Вопрос по УСН / ЕНВД / ПСН



Ссылка на сообщение Sokolov_A
14/02/2017

Здравствуйте!
Вопрос. Имеется интернет-магазин на УСН(всё через курьерки,кассы нет и не хотелось бы).
Собираемся открыть розничную точку.
Вопрос: Можно ли обойтись без покупки кассового апппарата и выбрать ЕНВД/ ПСН ?

Спасибо!



Ссылка на сообщение Алексей Воронов
22/03/2017

Насколько я знаю, если ваш вид деятельности подподает под ЕНВД, можете работать и без кассы. если проходят операции с наличными, просто вместо чека можно выдавать бланк строгой отчетности, который вы сами можете разработать.

Но другой момент, что деятельность интернет-торговли под ЕНВД не подподает. Ну хотя можете 2 юрлица открыть - одно по УСН для ИМ, второе - по ЕНДВ для розницы и там касса будет не нужна.



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
22/03/2017

До 2018-го можете сделать ЕНВД или патент и работать без кассы, либо с чеко-печатающей машинкой (покупателю будет приятно). С 2018-го все обязаны будут использовать обычные кассы, даже те, кто на патенте и ЕНВД. Так что годик, полтора спокойной жизни у Вас есть точно :)



Ссылка на сообщение Wadim Do,
da du
3
28/08/2017

[quote="p_bf00ca44"]До 2018-го можете сделать ЕНВД или патент и работать без кассы, либо с чеко-печатающей машинкой (покупателю будет приятно). С 2018-го все обязаны будут использовать обычные кассы, даже те, кто на патенте и ЕНВД. Так что годик,


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