Вопрос по УСН / ЕНВД / ПСН
14/02/2017
Здравствуйте!
Вопрос. Имеется интернет-магазин на УСН(всё через курьерки,кассы нет и не хотелось бы).
Собираемся открыть розничную точку.
Вопрос: Можно ли обойтись без покупки кассового апппарата и выбрать ЕНВД/ ПСН ?
Спасибо!
Здравствуйте!
Вопрос. Имеется интернет-магазин на УСН(всё через курьерки,кассы нет и не хотелось бы).
Собираемся открыть розничную точку.
Вопрос: Можно ли обойтись без покупки кассового апппарата и выбрать ЕНВД/ ПСН ?
Спасибо!
22/03/2017
Насколько я знаю, если ваш вид деятельности подподает под ЕНВД, можете работать и без кассы. если проходят операции с наличными, просто вместо чека можно выдавать бланк строгой отчетности, который вы сами можете разработать.
Но другой момент, что деятельность интернет-торговли под ЕНВД не подподает. Ну хотя можете 2 юрлица открыть - одно по УСН для ИМ, второе - по ЕНДВ для розницы и там касса будет не нужна.
Насколько я знаю, если ваш вид деятельности подподает под ЕНВД, можете работать и без кассы. если проходят операции с наличными, просто вместо чека можно выдавать бланк строгой отчетности, который вы сами можете разработать.
Но другой момент, что деятельность интернет-торговли под ЕНВД не подподает. Ну хотя можете 2 юрлица открыть - одно по УСН для ИМ, второе - по ЕНДВ для розницы и там касса будет не нужна.
Wadim Do,
da du
da du
|3
28/08/2017
[quote="p_bf00ca44"]До 2018-го можете сделать ЕНВД или патент и работать без кассы, либо с чеко-печатающей машинкой (покупателю будет приятно). С 2018-го все обязаны будут использовать обычные кассы, даже те, кто на патенте и ЕНВД. Так что годик,
[quote="p_bf00ca44"]До 2018-го можете сделать ЕНВД или патент и работать без кассы, либо с чеко-печатающей машинкой (покупателю будет приятно). С 2018-го все обязаны будут использовать обычные кассы, даже те, кто на патенте и ЕНВД. Так что годик,
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