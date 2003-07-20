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Такая ситуация........
20/07/2003
блин ну че жаба душит что ли вернуть челу бабки? И забрать майку если она такая классная? короче говоря эти интернет -магазины - подобие базарной лавки - лишь бы всучить.....
трепу то развели словно речь идет о возврате стотысячной партии мерседесов
блин ну че жаба душит что ли вернуть челу бабки? И забрать майку если она такая классная? короче говоря эти интернет -магазины - подобие базарной лавки - лишь бы всучить.....
трепу то развели словно речь идет о возврате стотысячной партии мерседесов
21/07/2003
Да дело не только в майке. Дело в принципах торговли и подходе к покупателю. Этот форум читают многие владельцы инет-бизнеса. И хорошо, если хотя бы треть усвоит, что "обмынывать покупателя - себе дороже". И еще "Покупатель всегда прав". Есть и другие, но главное это "торговля для покупателя, а не покупатель для торговли".
Да дело не только в майке. Дело в принципах торговли и подходе к покупателю. Этот форум читают многие владельцы инет-бизнеса. И хорошо, если хотя бы треть усвоит, что "обмынывать покупателя - себе дороже". И еще "Покупатель всегда прав". Есть и другие, но главное это "торговля для покупателя, а не покупатель для торговли".
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