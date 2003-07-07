Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
|3
|4
|Следующая
Такая ситуация........
07/07/2003
"Но если бы ситуация повторилась сегодня - я бы поступил точно также. "
Это у нас в крови, это менталитет.
ПАПА, будете смеяться, но когда я подумывал, не притаранить ли тачку от япошек, то выходил на вашу фирму. Но отсутствие хоть какой то внятной политики и гарантий с вашей стороны (по материалам вашего сайта) меня удержало от этого безумного шага.
Поэтому этот конфликт - скорее норма. Просто этот товарищ - возбух, а остальные - просто сглатывают горечь обиды.
С другой стороны, совершенно понятно, что человек, покупающий б/у машину всегда ожидает чего то большего, а не кота в мешке.
Вам бы подработать канал с выбором машины на стоянке. Это муторнее, но клиент бы был предупрежден. Особенно если он интернет-клиент. Фотки цифровые ему перегнать(даже из японии) - это не техническая проблема, а проблема квалификации персонала. Например любой клиент переплатит лишние 50-100$ за возможность хотя бы на фотках посмотреть ту машину, которую ему собираются припереть. Особенно, если предлагается выбор.
"Но если бы ситуация повторилась сегодня - я бы поступил точно также. "
Это у нас в крови, это менталитет.
ПАПА, будете смеяться, но когда я подумывал, не притаранить ли тачку от япошек, то выходил на вашу фирму. Но отсутствие хоть какой то внятной политики и гарантий с вашей стороны (по материалам вашего сайта) меня удержало от этого безумного шага.
Поэтому этот конфликт - скорее норма. Просто этот товарищ - возбух, а остальные - просто сглатывают горечь обиды.
С другой стороны, совершенно понятно, что человек, покупающий б/у машину всегда ожидает чего то большего, а не кота в мешке.
Вам бы подработать канал с выбором машины на стоянке. Это муторнее, но клиент бы был предупрежден. Особенно если он интернет-клиент. Фотки цифровые ему перегнать(даже из японии) - это не техническая проблема, а проблема квалификации персонала. Например любой клиент переплатит лишние 50-100$ за возможность хотя бы на фотках посмотреть ту машину, которую ему собираются припереть. Особенно, если предлагается выбор.
07/07/2003
Папа:
И какие же у вас принципы, уважаемый? Привёз, что привёз, а дальше - моя хата с краю? Хорошие принципы, если вы жулик, а если честный человек и продавец, то должны были решить вопрос, причём за свой счёт.
Привезли откровенное г., а теперь вот жалуетесь, что так долго отмываетесь. Да при такой работе, вам бы закрываться.
Папа:
И какие же у вас принципы, уважаемый? Привёз, что привёз, а дальше - моя хата с краю? Хорошие принципы, если вы жулик, а если честный человек и продавец, то должны были решить вопрос, причём за свой счёт.
Привезли откровенное г., а теперь вот жалуетесь, что так долго отмываетесь. Да при такой работе, вам бы закрываться.
07/07/2003
Да, как обычно, весь разговор сошел на нет.
Начинали за здравие, закончили за упокой.
Ребята, по меньшей мере надо бы с уважением друг к другу относиться, а не считеть всех кто пишет что-то отличное от Вашего мнения жуликами.
Конкретно по теме - написано в задаче(читай в начале обсуждения) качество не вызывает сомнения, значит не вызывает, и нечего придумывать разную отсебятину.
Если Вы считаете что суд можно выиграть, расскажите как, а не пишите бред типа - любое дело можно выиграть равно как и проиграть.
Если просто зхочется написАть хоть что-то, так и скажите, но не стройте из себя суперюристов-адвокатов.
Да, как обычно, весь разговор сошел на нет.
Начинали за здравие, закончили за упокой.
Ребята, по меньшей мере надо бы с уважением друг к другу относиться, а не считеть всех кто пишет что-то отличное от Вашего мнения жуликами.
Конкретно по теме - написано в задаче(читай в начале обсуждения) качество не вызывает сомнения, значит не вызывает, и нечего придумывать разную отсебятину.
Если Вы считаете что суд можно выиграть, расскажите как, а не пишите бред типа - любое дело можно выиграть равно как и проиграть.
Если просто зхочется написАть хоть что-то, так и скажите, но не стройте из себя суперюристов-адвокатов.
07/07/2003
2Сурьезный.
Ну вот смотри какая неувязочка в начале топика:
"...ему показалась, что цена не соответствует качеству (тоесть по его мнению такой товар (майка с эмблемой фан-клуба) должен стоить меньше, хотя качество надлежащее) и требует уменьшения цены..."
1) Майка с эмблемой фан-клуба.
Т.е. НЕ серийное производство. Осмелюсь предположить, что изготовление наверняка не промышленное. Потому что текстильный принтер стоит ок. 30-40 килобаксов, фан-клубу он его просто не потянуть. Значит в лучшем случае - это заказная майка (а вообще то перенос изображения на готовое изделие - это всегда геморрой - по нормальному - печатают на рулон, а ТОЛЬКО ПОТОМ кроет-шьют. А на готовое - термопереносом с бумажки специальной. Качество НА ПОРЯДОК хуже печатного.
А скорее всего - трафаретная печать, шелкография и пр. ерунда, изготавливаемая по мере надобности. Потому что заказ на стороне - тоже разовые вложения и приличные, омертвление капитала.
Очевидно покупатель не такой фанат этого клуба, что бы откровенный самопал носить.
"Качество надлежащее" - понятие размытое. Надлежащее для чего и кого?
"...ссылаясь на то что на фото одно, а в реале хуже..."
Способ нанесения изображения по фото 72 dpi не определить однозначно. А ребятишки, очевидно мило "забыли" о нем написать. И если на фото 150х150 пикс все отлично, но в натуре (и на другом экземпляре) может цвета не совпадают, может трафареты чуть-чуть разъехались, может краска застыла панцирем.
Вот этом автор умалчивает :).
Но я думаю, что все же не так все гладко, как он пишет. Скорее все он как раз и расчитывал на "фанатов", которым хоть граффити майку разрисуй - была бы эмблема клуба. А тут попался не очень фан, этому еще и качество подавай. Может его друзья засмеяли за этот самопал - мол мы за такие бабки не хуже сделаем, вот он и разобиделся.
Вобщем без автора спор выродился.
2Сурьезный.
Ну вот смотри какая неувязочка в начале топика:
"...ему показалась, что цена не соответствует качеству (тоесть по его мнению такой товар (майка с эмблемой фан-клуба) должен стоить меньше, хотя качество надлежащее) и требует уменьшения цены..."
1) Майка с эмблемой фан-клуба.
Т.е. НЕ серийное производство. Осмелюсь предположить, что изготовление наверняка не промышленное. Потому что текстильный принтер стоит ок. 30-40 килобаксов, фан-клубу он его просто не потянуть. Значит в лучшем случае - это заказная майка (а вообще то перенос изображения на готовое изделие - это всегда геморрой - по нормальному - печатают на рулон, а ТОЛЬКО ПОТОМ кроет-шьют. А на готовое - термопереносом с бумажки специальной. Качество НА ПОРЯДОК хуже печатного.
А скорее всего - трафаретная печать, шелкография и пр. ерунда, изготавливаемая по мере надобности. Потому что заказ на стороне - тоже разовые вложения и приличные, омертвление капитала.
Очевидно покупатель не такой фанат этого клуба, что бы откровенный самопал носить.
"Качество надлежащее" - понятие размытое. Надлежащее для чего и кого?
"...ссылаясь на то что на фото одно, а в реале хуже..."
Способ нанесения изображения по фото 72 dpi не определить однозначно. А ребятишки, очевидно мило "забыли" о нем написать. И если на фото 150х150 пикс все отлично, но в натуре (и на другом экземпляре) может цвета не совпадают, может трафареты чуть-чуть разъехались, может краска застыла панцирем.
Вот этом автор умалчивает :).
Но я думаю, что все же не так все гладко, как он пишет. Скорее все он как раз и расчитывал на "фанатов", которым хоть граффити майку разрисуй - была бы эмблема клуба. А тут попался не очень фан, этому еще и качество подавай. Может его друзья засмеяли за этот самопал - мол мы за такие бабки не хуже сделаем, вот он и разобиделся.
Вобщем без автора спор выродился.
09/07/2003
Уважаемый Константин.
Вы наверное купили свой автомобиль у того, где больше гарантий? Не могли бы подсказать этот сайт?
Если же никто из сайтов не смог предоставить Вам приемлимые гарантии - то тогда Вы еще не Интернет покупатель.
НИК. Вы абсолютно правы - я должен был привезти и привез. А если клиент не доверяет моему выбору, а ведет переговоры с продавцом сам, договаривается о цене сам и в результате получает г.. Это его право. Я отвечал за доставку и честно сделал свое дело.
PS Что движет Вами, когда Вы пишите: "Поэтому этот конфликт - скорее норма. Просто этот товарищ - возбух, а остальные - просто сглатывают горечь обиды." или "Да при такой работе, вам бы закрываться."? Я же ничего Вам не сделал. Желание найти правду? Но Вы и пять минут не потратили на мой сайт. Что чувствуете Вы, когда мимоходом оплевываете то, что люди создавали годами?
Уважаемый Константин.
Вы наверное купили свой автомобиль у того, где больше гарантий? Не могли бы подсказать этот сайт?
Если же никто из сайтов не смог предоставить Вам приемлимые гарантии - то тогда Вы еще не Интернет покупатель.
НИК. Вы абсолютно правы - я должен был привезти и привез. А если клиент не доверяет моему выбору, а ведет переговоры с продавцом сам, договаривается о цене сам и в результате получает г.. Это его право. Я отвечал за доставку и честно сделал свое дело.
PS Что движет Вами, когда Вы пишите: "Поэтому этот конфликт - скорее норма. Просто этот товарищ - возбух, а остальные - просто сглатывают горечь обиды." или "Да при такой работе, вам бы закрываться."? Я же ничего Вам не сделал. Желание найти правду? Но Вы и пять минут не потратили на мой сайт. Что чувствуете Вы, когда мимоходом оплевываете то, что люди создавали годами?
09/07/2003
Купил в "Рольфе". Правда новый. Я просто про них знал, не через сайт.
Среди моих клиентов есть тоже "перегонщики". Правда они из Германии гоняют. У низх те же проблемы, что и у вас. И точно так же ну никак не хотят "продвигаться" до нормальных технологий представления. Хотя им это оборот увеличит и значительно.
Но... впаривать, впаривать и впаривать. По-моему, им даже выгодно максимально глубоко закопать и историю машины и ее реальное состояние.
:) До сих пор все еще експлуатируют сказочку про то, что "дедешка купил, да не ездил. Вот и простояла в гараже 20 лет. (вариант - на консервации, хозяин помер - жена не умеет....) Зато намекнешь, мол для перепродажи и неплохо бы спидометр скорректировать - без вопросов, поставим сколько скажешь! :)
Вобщем, стремно машину не глядючи покупать. А через инет машину могут купить либо новую, либо просто лохи.
Тут Вы правы, я не интернет-покупатель б/у машин с неопределенным прошлым.
Гарантии я кстати имел ввиду не по качеству машин, а по фининсовым отношениям покупателя с вами. Показал ваш контракт знакомому юристу - тот долго веселился и никак не хотел верить, что кто то на него ведется.
Гарантии предоствляет не сайт (это всего лишь кучка файлов), а люди.
Ну ладно, закрыли тему, мы друг другу перестали быть интересными.
Купил в "Рольфе". Правда новый. Я просто про них знал, не через сайт.
Среди моих клиентов есть тоже "перегонщики". Правда они из Германии гоняют. У низх те же проблемы, что и у вас. И точно так же ну никак не хотят "продвигаться" до нормальных технологий представления. Хотя им это оборот увеличит и значительно.
Но... впаривать, впаривать и впаривать. По-моему, им даже выгодно максимально глубоко закопать и историю машины и ее реальное состояние.
:) До сих пор все еще експлуатируют сказочку про то, что "дедешка купил, да не ездил. Вот и простояла в гараже 20 лет. (вариант - на консервации, хозяин помер - жена не умеет....) Зато намекнешь, мол для перепродажи и неплохо бы спидометр скорректировать - без вопросов, поставим сколько скажешь! :)
Вобщем, стремно машину не глядючи покупать. А через инет машину могут купить либо новую, либо просто лохи.
Тут Вы правы, я не интернет-покупатель б/у машин с неопределенным прошлым.
Гарантии я кстати имел ввиду не по качеству машин, а по фининсовым отношениям покупателя с вами. Показал ваш контракт знакомому юристу - тот долго веселился и никак не хотел верить, что кто то на него ведется.
Гарантии предоствляет не сайт (это всего лишь кучка файлов), а люди.
Ну ладно, закрыли тему, мы друг другу перестали быть интересными.
10/07/2003
Папа:
Про то, за что вы отвечали, ничего не написано. Зато написано, что доставка была очень муторной, оценка авто неадекватной, ну и т.д. в том же духе.
Оплёвываю не я, а вы сами. Своим отношением к клиентам вы роете сами себе могилу, называя ужасный сервис какими-то высокими принципами.
ПС: А зачем мне ваш сайт? Я прочитал мнение одного из ваших клиентов. Этого вполне достаточно.
Папа:
Про то, за что вы отвечали, ничего не написано. Зато написано, что доставка была очень муторной, оценка авто неадекватной, ну и т.д. в том же духе.
Оплёвываю не я, а вы сами. Своим отношением к клиентам вы роете сами себе могилу, называя ужасный сервис какими-то высокими принципами.
ПС: А зачем мне ваш сайт? Я прочитал мнение одного из ваших клиентов. Этого вполне достаточно.
16/07/2003
Все же, если вернуться к теме-
1.Ситуация вполне обычная, у меня минимум раз в месяц случается ( я тоже торгую одеждой)
2. Интересно, что в 70 % случаев люди снимают претензии после вежливого и профессионального разговора о том, что они получили именно то, что заказывали.
3. Даже в случае явного или мнимого брака, многие закрывают тему, когда выясняется, что им надо идти на почту и что-то отправлять (пусть даже фирма все компенсирует)
4. Я так понимаю, что автор топика в самом начале большого пути, заказов мало, поэтому очень обидно.
Резюме- добивайтесь бОльшего количества заказов, учитесь работать с клиентами, тогда возвращая клиенту деньги (предварительно объяснив, что у вас есть 1001 возможность законно не делать этого) вы будете даже чувствовать себя этаким меценатом. Ну и конечно, Обязательно ведите список таких клиентов- негодяев, по возможности обменивайтесь инфой с другими магазинами. Впрочем, список вряд ли будет очень длинным, все же нормальных людей больше. Хотя я бы в него добавлял и апологетов нанесения убытков магазинам, прикрывающихся красивыми фразами на основе идеологии- "все г.., я один дэАртаньян, я вас научу работать, с...ны дети!" :)
Все же, если вернуться к теме-
1.Ситуация вполне обычная, у меня минимум раз в месяц случается ( я тоже торгую одеждой)
2. Интересно, что в 70 % случаев люди снимают претензии после вежливого и профессионального разговора о том, что они получили именно то, что заказывали.
3. Даже в случае явного или мнимого брака, многие закрывают тему, когда выясняется, что им надо идти на почту и что-то отправлять (пусть даже фирма все компенсирует)
4. Я так понимаю, что автор топика в самом начале большого пути, заказов мало, поэтому очень обидно.
Резюме- добивайтесь бОльшего количества заказов, учитесь работать с клиентами, тогда возвращая клиенту деньги (предварительно объяснив, что у вас есть 1001 возможность законно не делать этого) вы будете даже чувствовать себя этаким меценатом. Ну и конечно, Обязательно ведите список таких клиентов- негодяев, по возможности обменивайтесь инфой с другими магазинами. Впрочем, список вряд ли будет очень длинным, все же нормальных людей больше. Хотя я бы в него добавлял и апологетов нанесения убытков магазинам, прикрывающихся красивыми фразами на основе идеологии- "все г.., я один дэАртаньян, я вас научу работать, с...ны дети!" :)
17/07/2003
Частично согласен с Андре. Бороться за клиента надо. И уметь вежливо и профессионально разговаривать с клиентом тоже надо. Поэтому принцип "Уважать клиента" я бы поставил на первое место при организации ИМ, именно из-за специфики интернета. А на обмане дело не оптсроишь, все быстро вскрывается. И черный список "интернет-хапуг" тоже существует.
Поэтому автору топика я бы посоветовал: деньги вернуть, товар забрать. Да еще и широко об этом написать и оповестить, что "мы уважаем клиента". Вот это будет лучшая реклама этого ИМ.
Частично согласен с Андре. Бороться за клиента надо. И уметь вежливо и профессионально разговаривать с клиентом тоже надо. Поэтому принцип "Уважать клиента" я бы поставил на первое место при организации ИМ, именно из-за специфики интернета. А на обмане дело не оптсроишь, все быстро вскрывается. И черный список "интернет-хапуг" тоже существует.
Поэтому автору топика я бы посоветовал: деньги вернуть, товар забрать. Да еще и широко об этом написать и оповестить, что "мы уважаем клиента". Вот это будет лучшая реклама этого ИМ.
18/07/2003
ПАПА, Касательно автомобилей в частности. Вообще то приличные дилеры предлагают своим потенциальным клиентам тест-драйвы. Иногда пару кругов, иногда - пару дней. Это поднимает продажи в РАЗЫ. Человек уже привыкает к своей "ласточке".
Так ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ торгуют, ПРОДАЮТ, а не впаривают.
Дают телевизор на тест-драйв.
Даже программы - ...надцать дней - бесплатно, регистрация-оплата ПОТОМ.
Ясно, что средство НЕ универсальное (видеофильм, картридж на тест-драйв не отдашь). Но предоставить покупателю максимально правдивую, полную и достоверную информацию о товаре (даже если это SH-автомобиль) - это святая обязанность продавца.
И тут не ненависть "покупателя-неудачника" к продавцу. Скорее наоборот. Это результат ненависти продавца к своему покупателю. А я (да и 99% вообще) никогда не буду покупать у человека, если он меня не уважает как клмента. Чай не при совке живем и выбор есть.
ПАПА, Касательно автомобилей в частности. Вообще то приличные дилеры предлагают своим потенциальным клиентам тест-драйвы. Иногда пару кругов, иногда - пару дней. Это поднимает продажи в РАЗЫ. Человек уже привыкает к своей "ласточке".
Так ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ торгуют, ПРОДАЮТ, а не впаривают.
Дают телевизор на тест-драйв.
Даже программы - ...надцать дней - бесплатно, регистрация-оплата ПОТОМ.
Ясно, что средство НЕ универсальное (видеофильм, картридж на тест-драйв не отдашь). Но предоставить покупателю максимально правдивую, полную и достоверную информацию о товаре (даже если это SH-автомобиль) - это святая обязанность продавца.
И тут не ненависть "покупателя-неудачника" к продавцу. Скорее наоборот. Это результат ненависти продавца к своему покупателю. А я (да и 99% вообще) никогда не буду покупать у человека, если он меня не уважает как клмента. Чай не при совке живем и выбор есть.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено