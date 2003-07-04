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Такая ситуация........
04/07/2003
Самое удивительное, что наши коллеги из ИМ часто относятся к покупателям как к соперникам. А это - неверно в корне.
Вы себя на его месте представьте. Может он ждал эту майку 2 недели, представлял как он в ней на местный бродвей выйдет. А получил - обломался. Да он после вашего подхода больше ничего в ИМ не закажет!
Еще и я на вас в суд подам!
Самое удивительное, что наши коллеги из ИМ часто относятся к покупателям как к соперникам. А это - неверно в корне.
Вы себя на его месте представьте. Может он ждал эту майку 2 недели, представлял как он в ней на местный бродвей выйдет. А получил - обломался. Да он после вашего подхода больше ничего в ИМ не закажет!
Еще и я на вас в суд подам!
04/07/2003
Ник, я думал что вы плохо в законах разбираетесь, а вы в них вообще не разбираетесь :)!
"...Назовите хоть один прецендент..." - Закону о защите прав потребителя уже 10 лет - прицидентов - как грязи. И причем тут закон об авторском праве? :)
"...никого не интересует для чего он эту майку купил..."
Продавца не интересует, но интересует покупателя. Тут речь пойдет о несоответсвии товара заявленным в рекламе свойствам. Если вы продаете фраки - они должны быть качества как фраки, а не как штаны-треники. Т.е. вы должны заявлять РЕАЛЬНЫЕ свойства товара. Если маечка так себе - надо разместить фото 1:1 (смотреть или нет ее - дело юзера).
А "никого не волнует" - это из базарного жаргона. Припрут - заволнует, не беспокойтесь.
"Т.е. если окажется, что она вся потёртая и застиранная, можно смело ссылаться на тот самый закон о правах потребителей. Если новая на вид, то пускай оплачивает пересылку туда и обратно и опять туда (к себе) и идёт с миром."
:) Это вообще лепет какой-то
Если она после 1-2 стирок стала "потертой и застираной", потеряла форму, размер, облезла картинка и пр - это значит что ты его обманул на предмет качества. Если маечка одноразовая - ты должен был предупредить.
Но маечка - "дорогая". Она не может стать ни застираной ни потерной за 2 недели :)
А по поводу "с миром" - не смеши народ! Это продавец его ОБМАНУЛ, а теперь ты предлагаешь покрыть ему расходы. Может ему еще упущенную выгоду и неустойку выплатить? :)
Нет родной, все наоборот. И по закону. Здесь суммы не большие, до суда не дойдет, но закон на стороне покупателя 99% в данном случае. Хватит с больной головы на здоровые валить.
История первая (хрестоматийная). Тетка купила стаканчик кофе, опрокинула на себя, получила ожог и засудила контору на 600.000 баксов за то, что та БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОДАЛА ЕЙ ОБЖИГАЮЩЕ ГОРЯЧИЙ кофе. это в штатах.
Это как надпись на пачке сигарет про "минздрав предупреждает...". Это НЕ забота о твоем здоровье, а забота о прибылях табачных производителей. Что бы ты им иск не впарил,что они де тебя не предупредили, что курить вредно:)
История вторая. Есть у меня знакомый - владелец небольшой фабрики корпусной мебели. Тумбочки там всякие... Так вот купил парень один тумбочку, воодрузил на нее телевизор, видик и пр. и др. И хренак! - ножка подломилась (ДСП некачественно проклеена. И вся эта техника с размаху на пол. 3500$ выплатила фабрика этому пареньку.
С тех пор пишет мелко - макс. нагрузка - 15 кг. срок службы 1 год. гарантия 6 месяцев. И все, что положено писать.
И реально их проверяет под 10-й нагрузкой. :) Дешевле получается.
Вы Ник просто не "попадали", и ваше Щастье. Потому что затраты на адвоката НИКАК не связаны с суммой иска. И если их оформить договором с адвокатом - они могут быть любыми. И ты их возместишь, если суд проиграешь.
Потому что "моральный" вред - тоже безграничен. Получаю я маечку, а она не того качества. что я ожидал. И у меня нервное расстройство, и сердечный приступ, и гремлю я в больницу. И если мне (или моему адвокату) удасться увязать, что мое здоровье пошатнулось в результате незбывшихся ожиданий от маечки - маечник "попал" и конкретно.
Вот поэтому в цивильных странах клиенту улыбаются и заменяют плохую вещь немедленно, Отзывают автомобили сотнями тысяч для замены какой нить прокладоски или тросика. Потому что если что случится - бабки будут очень реальные.
И мы двигаемся в том же направлении. Независимо, нравится это ИМ или нет.
Ник, я думал что вы плохо в законах разбираетесь, а вы в них вообще не разбираетесь :)!
"...Назовите хоть один прецендент..." - Закону о защите прав потребителя уже 10 лет - прицидентов - как грязи. И причем тут закон об авторском праве? :)
"...никого не интересует для чего он эту майку купил..."
Продавца не интересует, но интересует покупателя. Тут речь пойдет о несоответсвии товара заявленным в рекламе свойствам. Если вы продаете фраки - они должны быть качества как фраки, а не как штаны-треники. Т.е. вы должны заявлять РЕАЛЬНЫЕ свойства товара. Если маечка так себе - надо разместить фото 1:1 (смотреть или нет ее - дело юзера).
А "никого не волнует" - это из базарного жаргона. Припрут - заволнует, не беспокойтесь.
"Т.е. если окажется, что она вся потёртая и застиранная, можно смело ссылаться на тот самый закон о правах потребителей. Если новая на вид, то пускай оплачивает пересылку туда и обратно и опять туда (к себе) и идёт с миром."
:) Это вообще лепет какой-то
Если она после 1-2 стирок стала "потертой и застираной", потеряла форму, размер, облезла картинка и пр - это значит что ты его обманул на предмет качества. Если маечка одноразовая - ты должен был предупредить.
Но маечка - "дорогая". Она не может стать ни застираной ни потерной за 2 недели :)
А по поводу "с миром" - не смеши народ! Это продавец его ОБМАНУЛ, а теперь ты предлагаешь покрыть ему расходы. Может ему еще упущенную выгоду и неустойку выплатить? :)
Нет родной, все наоборот. И по закону. Здесь суммы не большие, до суда не дойдет, но закон на стороне покупателя 99% в данном случае. Хватит с больной головы на здоровые валить.
История первая (хрестоматийная). Тетка купила стаканчик кофе, опрокинула на себя, получила ожог и засудила контору на 600.000 баксов за то, что та БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОДАЛА ЕЙ ОБЖИГАЮЩЕ ГОРЯЧИЙ кофе. это в штатах.
Это как надпись на пачке сигарет про "минздрав предупреждает...". Это НЕ забота о твоем здоровье, а забота о прибылях табачных производителей. Что бы ты им иск не впарил,что они де тебя не предупредили, что курить вредно:)
История вторая. Есть у меня знакомый - владелец небольшой фабрики корпусной мебели. Тумбочки там всякие... Так вот купил парень один тумбочку, воодрузил на нее телевизор, видик и пр. и др. И хренак! - ножка подломилась (ДСП некачественно проклеена. И вся эта техника с размаху на пол. 3500$ выплатила фабрика этому пареньку.
С тех пор пишет мелко - макс. нагрузка - 15 кг. срок службы 1 год. гарантия 6 месяцев. И все, что положено писать.
И реально их проверяет под 10-й нагрузкой. :) Дешевле получается.
Вы Ник просто не "попадали", и ваше Щастье. Потому что затраты на адвоката НИКАК не связаны с суммой иска. И если их оформить договором с адвокатом - они могут быть любыми. И ты их возместишь, если суд проиграешь.
Потому что "моральный" вред - тоже безграничен. Получаю я маечку, а она не того качества. что я ожидал. И у меня нервное расстройство, и сердечный приступ, и гремлю я в больницу. И если мне (или моему адвокату) удасться увязать, что мое здоровье пошатнулось в результате незбывшихся ожиданий от маечки - маечник "попал" и конкретно.
Вот поэтому в цивильных странах клиенту улыбаются и заменяют плохую вещь немедленно, Отзывают автомобили сотнями тысяч для замены какой нить прокладоски или тросика. Потому что если что случится - бабки будут очень реальные.
И мы двигаемся в том же направлении. Независимо, нравится это ИМ или нет.
04/07/2003
Константин, Олег:
Причём тут качество? Привезли то, что заказал - так какие могут претензии в этом случае? Не разваливается в руках, не рваная, не выцветшая, без прочего производственного брака, так такой товар нельзя назвать некачественным.
Вы помните, в чём суть претензий? Клиент считает, что такая майка ДОЛЖНА стоить дешевле. Он даже согласен её оставить, но при снижении цены. Ну пускай ищет дешевле и оплачивает транспортные расходы, потому что это его проблемы, что он считает. Во всяком случае, если майка действительно без дефектов.
Единственный вариант для него в этом случае - возврат в течении двух недель. Но при этом он также должен оплатить все расходы по доставке. Потому что это он возвращает товар в магазин, а никак не иначе. Когда вы в обычный магазин возвращаете какой-то товар, вам никто расходы на бензин или общественный транспорт не возмещает. Тут то же самое.
Константин:
Как интересно вы будете определять качество фрака? Линейкой мерить и в случае чего в суд сразу бежать, что, мол, обманули сволочи: нитки не той толщины.
Ну а по поводу американских судов я и спорить не буду. У них там такой маразм творится, что это не тема для обсуждения. Пример из последних: бабка решила посушить свою мокрую кошку в микроволновке, кошка ессено отошла в кошачий рай, а бабка в суде выиграла дело и ей присудили несколько миллиардов (да-да) морального ущерба. Если вы считаете это цивилизованным государством, то лично я - нет.
Константин, Олег:
Причём тут качество? Привезли то, что заказал - так какие могут претензии в этом случае? Не разваливается в руках, не рваная, не выцветшая, без прочего производственного брака, так такой товар нельзя назвать некачественным.
Вы помните, в чём суть претензий? Клиент считает, что такая майка ДОЛЖНА стоить дешевле. Он даже согласен её оставить, но при снижении цены. Ну пускай ищет дешевле и оплачивает транспортные расходы, потому что это его проблемы, что он считает. Во всяком случае, если майка действительно без дефектов.
Единственный вариант для него в этом случае - возврат в течении двух недель. Но при этом он также должен оплатить все расходы по доставке. Потому что это он возвращает товар в магазин, а никак не иначе. Когда вы в обычный магазин возвращаете какой-то товар, вам никто расходы на бензин или общественный транспорт не возмещает. Тут то же самое.
Константин:
Как интересно вы будете определять качество фрака? Линейкой мерить и в случае чего в суд сразу бежать, что, мол, обманули сволочи: нитки не той толщины.
Ну а по поводу американских судов я и спорить не буду. У них там такой маразм творится, что это не тема для обсуждения. Пример из последних: бабка решила посушить свою мокрую кошку в микроволновке, кошка ессено отошла в кошачий рай, а бабка в суде выиграла дело и ей присудили несколько миллиардов (да-да) морального ущерба. Если вы считаете это цивилизованным государством, то лично я - нет.
04/07/2003
Ник, заказал он ТО, про что ниписано. В руках он ее не вертел, материал не щупал. Поэтому имеет полное право ПРОСТО отказаться.
"Он даже согласен её оставить, но при снижении цены."
И это тоже в законе прописано! Прочитайте. Ник, будет лучше если вы все же СНАЧАЛА прочитатете закон, а потом будете спорить. Что в открытые ворота не ломиться.
Именно при ненадлежащем качестве заказчик вправе потребовать ЛИБО возврата денег, ЛИБО соответствующего уменьшения цены. по СВОЕМУ выбору (а не выбору магазина).
"Когда вы в обычный магазин возвращаете какой-то товар, вам никто расходы на бензин или общественный транспорт не возмещает" Да потому что не требуют! А если он документы соберет, то возместят, как миленькие возместят.
НИК! ЧИТАЙТЕ ЗАКОН! А то спорю как с ребенком - "А я не хочу!" Да кого волнует, хочешь ты или нет! тут тебе не демократия и не все решается большинством.
"обманули сволочи: нитки не той толщины.."
И ЭТО тоже! В описании, в рекламе везде что то говорится о товаре. Состав, свойства. гарантии... Все ЭТО должно выполняться! Иначе - манибэк + моральный ущерб! Не всегда, но если нарвешся на дотошного - однозначно. И лучше, как показывает практика, не упорствовать в своем незнании или неправоде. Дороже выйдет и намного.
И по поводу кошки в микроволновке ты не прав. Именно так и надо! Отсюда - должна быть подробная инструкция НА РУССКОМ (а не как 90% ИМ торгуют), подробное описание для чего прибор и пр. и др.
Вот поэтому иностранные инструкции - прелесть. Наши - читать невозможно.
То, что ты считаешь цивилизованным государством - расскажешь своей жене на кухне. Суды твое мнеие по этому поводу волнует как-то слабо...:)
И не мне тебе рассказывать, какой бардак творится в торговле. "не обманешь - не продашь" - вот лозунг. Ну будем значить учить. Через кровь из носа (продавца) - но научим вас нормально торговать.
Ник, заказал он ТО, про что ниписано. В руках он ее не вертел, материал не щупал. Поэтому имеет полное право ПРОСТО отказаться.
"Он даже согласен её оставить, но при снижении цены."
И это тоже в законе прописано! Прочитайте. Ник, будет лучше если вы все же СНАЧАЛА прочитатете закон, а потом будете спорить. Что в открытые ворота не ломиться.
Именно при ненадлежащем качестве заказчик вправе потребовать ЛИБО возврата денег, ЛИБО соответствующего уменьшения цены. по СВОЕМУ выбору (а не выбору магазина).
"Когда вы в обычный магазин возвращаете какой-то товар, вам никто расходы на бензин или общественный транспорт не возмещает" Да потому что не требуют! А если он документы соберет, то возместят, как миленькие возместят.
НИК! ЧИТАЙТЕ ЗАКОН! А то спорю как с ребенком - "А я не хочу!" Да кого волнует, хочешь ты или нет! тут тебе не демократия и не все решается большинством.
"обманули сволочи: нитки не той толщины.."
И ЭТО тоже! В описании, в рекламе везде что то говорится о товаре. Состав, свойства. гарантии... Все ЭТО должно выполняться! Иначе - манибэк + моральный ущерб! Не всегда, но если нарвешся на дотошного - однозначно. И лучше, как показывает практика, не упорствовать в своем незнании или неправоде. Дороже выйдет и намного.
И по поводу кошки в микроволновке ты не прав. Именно так и надо! Отсюда - должна быть подробная инструкция НА РУССКОМ (а не как 90% ИМ торгуют), подробное описание для чего прибор и пр. и др.
Вот поэтому иностранные инструкции - прелесть. Наши - читать невозможно.
То, что ты считаешь цивилизованным государством - расскажешь своей жене на кухне. Суды твое мнеие по этому поводу волнует как-то слабо...:)
И не мне тебе рассказывать, какой бардак творится в торговле. "не обманешь - не продашь" - вот лозунг. Ну будем значить учить. Через кровь из носа (продавца) - но научим вас нормально торговать.
04/07/2003
Константин:
Под ненадлежащим качеством понимается не какое-то виртуальное понятие "качество", а совершенно конкретное отсутствие или наличие производственного брака. Если последнего нет (как в нашем случае), то о чём вообще разговор? В этом случае покупатель ничего требовать не может. Для него есть только вот этот пункт:
Цитата:
"Покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара надлежащего качества, если более длительный срок не объявлен продавцом, обменять в месте покупки и иных местах, объявленных продавцом, купленный товар на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.
При отсутствии у продавца необходимого для обмена товара покупатель вправе возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него денежную сумму или обменять его на аналогичный товар при первом поступлении соответствующего товара в продажу. Продавец обязан сообщить покупателю, потребовавшему обмена непродовольственного товара, о его поступлении в продажу.
Требование покупателя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также имеются доказательства приобретения товара у данного продавца, за исключением товаров, не подлежащих обмену или возврату по указанным в настоящем пункте основаниям в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации."
Это как раз наш случай. Если прошло больше двух недель, то извиняйте.
Константин:
Под ненадлежащим качеством понимается не какое-то виртуальное понятие "качество", а совершенно конкретное отсутствие или наличие производственного брака. Если последнего нет (как в нашем случае), то о чём вообще разговор? В этом случае покупатель ничего требовать не может. Для него есть только вот этот пункт:
Цитата:
"Покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара надлежащего качества, если более длительный срок не объявлен продавцом, обменять в месте покупки и иных местах, объявленных продавцом, купленный товар на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.
При отсутствии у продавца необходимого для обмена товара покупатель вправе возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него денежную сумму или обменять его на аналогичный товар при первом поступлении соответствующего товара в продажу. Продавец обязан сообщить покупателю, потребовавшему обмена непродовольственного товара, о его поступлении в продажу.
Требование покупателя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также имеются доказательства приобретения товара у данного продавца, за исключением товаров, не подлежащих обмену или возврату по указанным в настоящем пункте основаниям в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации."
Это как раз наш случай. Если прошло больше двух недель, то извиняйте.
06/07/2003
Нас интересует 4-ый пункт.
Спорить по поводу того, выслан товар который представлен на сайте или нет бессмысленно, ни один суд не признает изделие, если конечно оно без брака несоответствующим заявленному, если нет прямого и явного обмана, а в данном случае как я понимаю его нет. Так что на мой взгляд вопрос просто высосан из пальца и раздут неимоверно;-)
А вот возвращать или нет деньги в добровольном порядке - дело магазина, хотя лично я в данной ситуации возвращать не стал бы.
ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20 октября 1998 г. N 1222)
1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми, лекарственные препараты)
2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары)
3. Парфюмерно-косметические товары
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары, отпускаемые на метрах
5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные)
6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, в том числе для разового использования (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и транспортирования пищевых продуктов)
7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты
8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты)
9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные камни
10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения
11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные)
12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему
13. Животные и растения
Нас интересует 4-ый пункт.
Спорить по поводу того, выслан товар который представлен на сайте или нет бессмысленно, ни один суд не признает изделие, если конечно оно без брака несоответствующим заявленному, если нет прямого и явного обмана, а в данном случае как я понимаю его нет. Так что на мой взгляд вопрос просто высосан из пальца и раздут неимоверно;-)
А вот возвращать или нет деньги в добровольном порядке - дело магазина, хотя лично я в данной ситуации возвращать не стал бы.
ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20 октября 1998 г. N 1222)
1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми, лекарственные препараты)
2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары)
3. Парфюмерно-косметические товары
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары, отпускаемые на метрах
5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные)
6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, в том числе для разового использования (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и транспортирования пищевых продуктов)
7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты
8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты)
9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные камни
10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения
11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные)
12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему
13. Животные и растения
07/07/2003
Ник, что мы спорим беспредметно. Может мы увидим "великий сайт", на котором эта майка продается и все встанет на свои места? Кстати под качеством понимается совершенно конкретное состояние товара, и если оно не соответствует ожиданиям покупателя - его можно обменять или вернуть деньги. Между прочим указанное постановление с 2000 года не действует, как противоречащее федеральному законодательству.
А вот я бы на месте покупателя этой майки подвал бы в суд и выиграл бы дело. Хоитя бы потому что еще никто не отменял указа президента о недобросовестной рекламе. Он действует, и информация в том числе и на сайтах подпадает под его действие. Некачественная кпаринтка - есть основпания для судебного преследования. Второе - в самом начале было сказано, что качество товара не удовлетворительное. Стало быть - прямой обман покупателя. Вопрос решен - возрат денег и большие извинения.
Ник, что мы спорим беспредметно. Может мы увидим "великий сайт", на котором эта майка продается и все встанет на свои места? Кстати под качеством понимается совершенно конкретное состояние товара, и если оно не соответствует ожиданиям покупателя - его можно обменять или вернуть деньги. Между прочим указанное постановление с 2000 года не действует, как противоречащее федеральному законодательству.
А вот я бы на месте покупателя этой майки подвал бы в суд и выиграл бы дело. Хоитя бы потому что еще никто не отменял указа президента о недобросовестной рекламе. Он действует, и информация в том числе и на сайтах подпадает под его действие. Некачественная кпаринтка - есть основпания для судебного преследования. Второе - в самом начале было сказано, что качество товара не удовлетворительное. Стало быть - прямой обман покупателя. Вопрос решен - возрат денег и большие извинения.
07/07/2003
2Серьезный
1) Постановление это действительно ен действует. Просто ушлые магазины (:)-потенциальные члены ассоциации) машут им перед носом непродвинутых покупателей. Да и касалось оно БЕЗУПРЕЧНЫХ в отношении касества товаров. Ну просто цвет разонравился, а сами носки нормальные.
В данном же случае - речь идет либо о браке, недостоверной рекламе, несоответсвии заявленным свойствам.
Когда мне е-хаус припер битый сканер, мне их девочка тоже начала втирать про это постановление. Совершенно не понимая его сути. Можно было бы их наказать, да оказалось, что сервисный центр ко мне гораздо ближе, чем сам е-хаус. И вопросов с заменой не возникло просто - пришел - поменяли на другой, без заморочек. Абс. бесплатно, разумеется. А е-хаус просто потерял еще одного (а может и не одного) клиента.
2Серьезный
1) Постановление это действительно ен действует. Просто ушлые магазины (:)-потенциальные члены ассоциации) машут им перед носом непродвинутых покупателей. Да и касалось оно БЕЗУПРЕЧНЫХ в отношении касества товаров. Ну просто цвет разонравился, а сами носки нормальные.
В данном же случае - речь идет либо о браке, недостоверной рекламе, несоответсвии заявленным свойствам.
Когда мне е-хаус припер битый сканер, мне их девочка тоже начала втирать про это постановление. Совершенно не понимая его сути. Можно было бы их наказать, да оказалось, что сервисный центр ко мне гораздо ближе, чем сам е-хаус. И вопросов с заменой не возникло просто - пришел - поменяли на другой, без заморочек. Абс. бесплатно, разумеется. А е-хаус просто потерял еще одного (а может и не одного) клиента.
07/07/2003
Стоп, кажется Вы забыли начало разговора, там же русским по белому написано - качество не вызывает сомнений. Из этих предпосылок и исходим. А постановление действует и еще как. Это я Вам как директор магазина говорю. Благо опыт есть. И дело не в плорхих магазинах, а в том, что частенько клиенты сами под разными, придуманными предлогами пытаются вернуть то, что не понравилось. А в случае с доставкой товара, получается выездной примерочный салон, типа Вы мне пришлите, я посмотрю, если не понравится - верну. Так работать невозможно.
Конечно если присутствует явный брак - дело магазина бороться с клиентом или поменять сразу, да и по меньшей мере следует провести экспертизу товара, не такая она и дорогая и на основании заключения экспертов что-то решать. Но всегда есть альтернатива - в добровольном порядке удовлетворить требования покупателя, не важно обоснованные они или нет.
Стоп, кажется Вы забыли начало разговора, там же русским по белому написано - качество не вызывает сомнений. Из этих предпосылок и исходим. А постановление действует и еще как. Это я Вам как директор магазина говорю. Благо опыт есть. И дело не в плорхих магазинах, а в том, что частенько клиенты сами под разными, придуманными предлогами пытаются вернуть то, что не понравилось. А в случае с доставкой товара, получается выездной примерочный салон, типа Вы мне пришлите, я посмотрю, если не понравится - верну. Так работать невозможно.
Конечно если присутствует явный брак - дело магазина бороться с клиентом или поменять сразу, да и по меньшей мере следует провести экспертизу товара, не такая она и дорогая и на основании заключения экспертов что-то решать. Но всегда есть альтернатива - в добровольном порядке удовлетворить требования покупателя, не важно обоснованные они или нет.
07/07/2003
Два года назад клиент заказал у меня машину, которую сам же нашел через Интернет. Когда машину привезли к нему - выяснилось, что она не того качества как он ожидал. Он посчитал что я виноват в этом и предложил возместить ему "Моральный ущерб". Я отказался, и тогда он сделал сайт: http://hondaaccord.narod.ru/news/ Два года я отмываюсь от этого г.. Но если бы ситуация повторилась сегодня - я бы поступил точно также.
Или Вы цените свое дело и свои принципы, или ради будущих покупателей Вы наступаете себе на горло и говорите "хай с ним". Честность - она внутри Вас, и продается она всегда маленькими кусочками. Если Вы ориентируеетесь на свои принципы по отношению к качеству - отстаивайте их. Если же критерий качества для Вас клиент, - рано или поздно Вы найдете того, кому можно будет спихнуть и старую и потертую маечку. А насчет супердорогих издержек, - адвокат способный выйграть это дело, им заниматься не будет. (Вообще - то нет такого юридического дела, которое нельзя бы было выйграть или проиграть по определению). Нормальный бизнес - я делаю хорошо не потому, что боюсь суда, а потому что я делаю дело, которым хочу гордиться. При этом всегда найдется тот, кому не будет нравится цвет или запах Вашей маечки. Ну и что? Назовите хоть одну успешную компанию, на которую не льют грязь.
Если Вы считаете себя правым, не платите, я так думаю.
Два года назад клиент заказал у меня машину, которую сам же нашел через Интернет. Когда машину привезли к нему - выяснилось, что она не того качества как он ожидал. Он посчитал что я виноват в этом и предложил возместить ему "Моральный ущерб". Я отказался, и тогда он сделал сайт: http://hondaaccord.narod.ru/news/ Два года я отмываюсь от этого г.. Но если бы ситуация повторилась сегодня - я бы поступил точно также.
Или Вы цените свое дело и свои принципы, или ради будущих покупателей Вы наступаете себе на горло и говорите "хай с ним". Честность - она внутри Вас, и продается она всегда маленькими кусочками. Если Вы ориентируеетесь на свои принципы по отношению к качеству - отстаивайте их. Если же критерий качества для Вас клиент, - рано или поздно Вы найдете того, кому можно будет спихнуть и старую и потертую маечку. А насчет супердорогих издержек, - адвокат способный выйграть это дело, им заниматься не будет. (Вообще - то нет такого юридического дела, которое нельзя бы было выйграть или проиграть по определению). Нормальный бизнес - я делаю хорошо не потому, что боюсь суда, а потому что я делаю дело, которым хочу гордиться. При этом всегда найдется тот, кому не будет нравится цвет или запах Вашей маечки. Ну и что? Назовите хоть одну успешную компанию, на которую не льют грязь.
Если Вы считаете себя правым, не платите, я так думаю.
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