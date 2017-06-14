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Стоит ли создавать ИМ на конструкторе
Иван Порезов,
дизайнер Союз Дизайнеров России
дизайнер Союз Дизайнеров России
14/06/2017
Всем доброго времени суток! Есть маленький региональный ИМ, который работает только на группе ВК. Теперь нужен сайт+мобильная версия и тут куча вопросов, так как опыта нет. Функционал необходим следующий: ~1000 товаров, личный кабинет покупателя, оплата на сайте желательна, но не обязательна, синхронизация с 1с, подключение к Маркету не планируется. А теперь внимание вопрос: реально ли для моих нужд обойтись каким-нибудь премиум аккаунтом конструктора или нужно заказывать свой сайт? Подскажите, более опытные товарищи, что я еще не учел, о чем не подумал или чего не знаю?
Всем доброго времени суток! Есть маленький региональный ИМ, который работает только на группе ВК. Теперь нужен сайт+мобильная версия и тут куча вопросов, так как опыта нет. Функционал необходим следующий: ~1000 товаров, личный кабинет покупателя, оплата на сайте желательна, но не обязательна, синхронизация с 1с, подключение к Маркету не планируется. А теперь внимание вопрос: реально ли для моих нужд обойтись каким-нибудь премиум аккаунтом конструктора или нужно заказывать свой сайт? Подскажите, более опытные товарищи, что я еще не учел, о чем не подумал или чего не знаю?
Валерий Лабенский,
Свободный предприниматель
Марс, НовоТокио
Свободный предприниматель
Марс, НовоТокио
18/06/2017
Реально обойтись конструктором, только домен свой и структура сайта продуманная, для того чтобы потом не переделывать, если соберётесь переходить на другой/свой движок.
Реально обойтись конструктором, только домен свой и структура сайта продуманная, для того чтобы потом не переделывать, если соберётесь переходить на другой/свой движок.
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