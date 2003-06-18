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Специалисты по поисковым машинам



Ссылка на сообщение Avatar
18/06/2003

Олег - контекстная реклама :)



Ссылка на сообщение Прохожий
18/06/2003

Свет, что курите?



Ссылка на сообщение Avatar
18/06/2003

я бы спросил не "что", а "зачем" ;)



Ссылка на сообщение Олег
19/06/2003

Да хоть зачем, хоть что... все равно никакой полезной нагрузки эти цифры не несут. Вот яндекс хвастается мы столько дали, мы столько проиндексировали... И что? Вот эти самые шестеренки. Что мне толку с полтора десятка тысяч сайтов и пр. Что это мне дает. Я что буду отсматривать их все. Нет. Это все мои конкуренты - тоже нет. Тогда зачем эта информация? Ответ - чтобы голову забить ненужной ерундой. А там хоть она контекстная, хоть текстовая - толку от нее нет.

Поэтому и хотел спросить - что дальше делают с этой информацией по шестеренкам.



Ссылка на сообщение Avatar
19/06/2003

А кто - что.... Света например ее здесь постит :)(инфу)

Мне кажется, ветка доросла до конца и дальше постить смысла нет :)



Ссылка на сообщение А.Р.
19/06/2003

А что на яндексе свет клином сошелся? Или рамблер уже не котируется? Вообще по статистике с него идет 30% поискового траффа.



Ссылка на сообщение Avatar
19/06/2003

А.Р. - статистика для разных сайтов разная. У кого то с гуглЯ бОльший траф, у кого то с Яндекса, у кого то с РамблЁра. Последнее по моим наблюдениям случается, но редко, да ито как правило из за присутствия в их каталоге



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
19/06/2003

2А.Р., кажется Рамблер никто и не обделял. Не совсем понял откуда такой вопрос? Avatar, совершенно прав статистика для сайтов действительно разная.



Ссылка на сообщение А.Р.
19/06/2003

Как мне показалось, все свелось к обсуждению яндекса :)



А почему же статистика разная, если оптимизировать проект и под яндекс и под рамблер? У меня статистика всегда примерно одинаковая, разумеется если псевдостатика используется...



Ссылка на сообщение Andre
19/06/2003

Так ить народу на рамблере меньше колбасится, поэтому и трафа меньше. Я новый магазин специально не регил в топах рамблера- так процент без разницы, что в старом, что в новом



Ссылка на сообщение Avatar
22/06/2003

"....если оптимизировать проект и под яндекс и под рамблер?"

А потому, что у разных поисковиков разный способ определения релевантности. Иначе надо делать разные страницы под разные поисковики. А тут уж дорвеями пахнет, конкуренты могут "стукнуть", и при хорошем для них раскладе Вас просто вышибут с поисковика


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