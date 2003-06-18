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Специалисты по поисковым машинам
18/06/2003
Олег - контекстная реклама :)
Олег - контекстная реклама :)
19/06/2003
Да хоть зачем, хоть что... все равно никакой полезной нагрузки эти цифры не несут. Вот яндекс хвастается мы столько дали, мы столько проиндексировали... И что? Вот эти самые шестеренки. Что мне толку с полтора десятка тысяч сайтов и пр. Что это мне дает. Я что буду отсматривать их все. Нет. Это все мои конкуренты - тоже нет. Тогда зачем эта информация? Ответ - чтобы голову забить ненужной ерундой. А там хоть она контекстная, хоть текстовая - толку от нее нет.
Поэтому и хотел спросить - что дальше делают с этой информацией по шестеренкам.
Да хоть зачем, хоть что... все равно никакой полезной нагрузки эти цифры не несут. Вот яндекс хвастается мы столько дали, мы столько проиндексировали... И что? Вот эти самые шестеренки. Что мне толку с полтора десятка тысяч сайтов и пр. Что это мне дает. Я что буду отсматривать их все. Нет. Это все мои конкуренты - тоже нет. Тогда зачем эта информация? Ответ - чтобы голову забить ненужной ерундой. А там хоть она контекстная, хоть текстовая - толку от нее нет.
Поэтому и хотел спросить - что дальше делают с этой информацией по шестеренкам.
22/06/2003
"....если оптимизировать проект и под яндекс и под рамблер?"
А потому, что у разных поисковиков разный способ определения релевантности. Иначе надо делать разные страницы под разные поисковики. А тут уж дорвеями пахнет, конкуренты могут "стукнуть", и при хорошем для них раскладе Вас просто вышибут с поисковика
"....если оптимизировать проект и под яндекс и под рамблер?"
А потому, что у разных поисковиков разный способ определения релевантности. Иначе надо делать разные страницы под разные поисковики. А тут уж дорвеями пахнет, конкуренты могут "стукнуть", и при хорошем для них раскладе Вас просто вышибут с поисковика
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