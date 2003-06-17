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Специалисты по поисковым машинам
17/06/2003
AntonM
Возможно вы и правы. Но скажите тогда, почему дизайн-студии или промо-студии в портфолио не указывают сайты, которые оптимизировали, раскрутили? Почему практически нет портфолио в этой сфере? Вот у вас почему нет портфолио? Или вы просто не считаете нужным показывать результаты своей работы, заменяя их мудреными словами про веб-промошен?
AntonM
Возможно вы и правы. Но скажите тогда, почему дизайн-студии или промо-студии в портфолио не указывают сайты, которые оптимизировали, раскрутили? Почему практически нет портфолио в этой сфере? Вот у вас почему нет портфолио? Или вы просто не считаете нужным показывать результаты своей работы, заменяя их мудреными словами про веб-промошен?
17/06/2003
2А.Р. если можно я выскажу свое мнение по вопросу
-------------
Но скажите тогда, почему дизайн-студии или промо-студии в портфолио не указывают сайты, которые оптимизировали, раскрутили?
--------------------
специфика, такова специфика.
Я никогда не покажу клиентский сайт. Свой могу, иногда...
Как вы знаете моему сайту равно неделя.. я только что просил его обсудить.
введите " чешский хрусталь" да или просто "хрусталь" в наш главный поисковик.
Хочу заметить ничего запрещенного не делал.
Правда и запрос не очень сложный.
2Nik! Дружище, вы уверены что смыслите в обсуждаемых вопроса хоть немного?
Желаю вам искренне удачи!
Только она вам поможет...
2А.Р. если можно я выскажу свое мнение по вопросу
-------------
Но скажите тогда, почему дизайн-студии или промо-студии в портфолио не указывают сайты, которые оптимизировали, раскрутили?
--------------------
специфика, такова специфика.
Я никогда не покажу клиентский сайт. Свой могу, иногда...
Как вы знаете моему сайту равно неделя.. я только что просил его обсудить.
введите " чешский хрусталь" да или просто "хрусталь" в наш главный поисковик.
Хочу заметить ничего запрещенного не делал.
Правда и запрос не очень сложный.
2Nik! Дружище, вы уверены что смыслите в обсуждаемых вопроса хоть немного?
Желаю вам искренне удачи!
Только она вам поможет...
17/06/2003
2 А.Р.
Я в постах сознательно не указываю свое портфолио (на это есть ряд соображений).
Но! Если бы вы зашли на мой сайт, а его я указываю, чтоб меня не считали совсем уж голословным, то там можно найти ряд наших работ по оптимизации.
Ну и вот пример, наберите просто "надувные бассейны" в Яндексе... Первый сайт в списке вывода, он же магазин, наш. Да, согласен, среда малоконкурентная. Но на сие почетное первое место попали через неделю после пуска сайта ;-)
Ну а на счет модных слов, то я предпочитаю пользоваться понятным понятием "стоимости клиента", хотя для каждого конкретного случая вычислить эту стоимость весьма тяжко.
2 А.Р.
Я в постах сознательно не указываю свое портфолио (на это есть ряд соображений).
Но! Если бы вы зашли на мой сайт, а его я указываю, чтоб меня не считали совсем уж голословным, то там можно найти ряд наших работ по оптимизации.
Ну и вот пример, наберите просто "надувные бассейны" в Яндексе... Первый сайт в списке вывода, он же магазин, наш. Да, согласен, среда малоконкурентная. Но на сие почетное первое место попали через неделю после пуска сайта ;-)
Ну а на счет модных слов, то я предпочитаю пользоваться понятным понятием "стоимости клиента", хотя для каждого конкретного случая вычислить эту стоимость весьма тяжко.
17/06/2003
АнтонМ:
Так чего же тогда этому профессионалу бояться раз он сможет выполнить свою работу? Да и гарантий никаких не даёт. Оплата по факту - самое обычное явление и наиболее подходящее в обсуждаемой ситуации, чтобы защититься от банальное надувательство или тех же "студентов".
Сергачёв Михаил:
Если нечего возразить, не надо пытаться оскорбить оппонента. Не в кулички играем.
А.Р.:
Нет там никакой "специфики", как говорит Михаил. Нормальные дизайн-студии портфолио имеют, потому что результаты своих трудов показывать не стыдятся. К тому же и сам сайт студии выступает неким портфолио, и если он совсем плохенький или просто "никакой", то тут даже разговаривать нечего.
АнтонМ:
Так чего же тогда этому профессионалу бояться раз он сможет выполнить свою работу? Да и гарантий никаких не даёт. Оплата по факту - самое обычное явление и наиболее подходящее в обсуждаемой ситуации, чтобы защититься от банальное надувательство или тех же "студентов".
Сергачёв Михаил:
Если нечего возразить, не надо пытаться оскорбить оппонента. Не в кулички играем.
А.Р.:
Нет там никакой "специфики", как говорит Михаил. Нормальные дизайн-студии портфолио имеют, потому что результаты своих трудов показывать не стыдятся. К тому же и сам сайт студии выступает неким портфолио, и если он совсем плохенький или просто "никакой", то тут даже разговаривать нечего.
17/06/2003
Господа, ну что...:) Я не спорю с тем что вы умеете достичь результата... Я другого не пойму. Неужели трудозотраты вывода, например Лизинговой компании по запросу "Лизинг автомобилей" (AntonM) составляют полгода, а затраты равны указанным суммам (да, понятно, хорошая работа должна быть оплачена... но "заказчик" разумеется не понимает, что если с сайта убрать ту самую ссылку и перекроить тексты и код - сайт выпадет в аут, а если изменить ту самую ссылку в плане текста и снова перекроить текст и тайтлы сайт будет лидером по другому запросу.... ). Вот эта работа занимает пол года? И трудозатраты составляют 400 долл. в месяц?
2Сергачев Михаил - а рамблер? А например, если я ищу не "чешский хрусталь" а "хрустальный графин" за 2 туе? На вашем сайте в принципе достаточно поменять "glass-crystal.com: Хрустальный Графин" на просто "Хрустальный графин" и вы будете первыми... вот эта работа тоже занимает полгода?:) И стоит 400 в месяц?:)
По поводу портфолио.. а почему бы не указывать? ИМХО это не коммерческая тайна, также как и изготовление дизайна... Имеет ли смысл предлагать людям кота в мешке? Вы же не используете ничего такого, типа клоакинга... ну может дорвеи немного... а остальное - псевдостатика, тексты и коды - зачем надо скрывать? Все равно те кто хочет украсть "оптимизацию" тот украдет просто набрав в поисковике интересующий запрос.
Господа, ну что...:) Я не спорю с тем что вы умеете достичь результата... Я другого не пойму. Неужели трудозотраты вывода, например Лизинговой компании по запросу "Лизинг автомобилей" (AntonM) составляют полгода, а затраты равны указанным суммам (да, понятно, хорошая работа должна быть оплачена... но "заказчик" разумеется не понимает, что если с сайта убрать ту самую ссылку и перекроить тексты и код - сайт выпадет в аут, а если изменить ту самую ссылку в плане текста и снова перекроить текст и тайтлы сайт будет лидером по другому запросу.... ). Вот эта работа занимает пол года? И трудозатраты составляют 400 долл. в месяц?
2Сергачев Михаил - а рамблер? А например, если я ищу не "чешский хрусталь" а "хрустальный графин" за 2 туе? На вашем сайте в принципе достаточно поменять "glass-crystal.com: Хрустальный Графин" на просто "Хрустальный графин" и вы будете первыми... вот эта работа тоже занимает полгода?:) И стоит 400 в месяц?:)
По поводу портфолио.. а почему бы не указывать? ИМХО это не коммерческая тайна, также как и изготовление дизайна... Имеет ли смысл предлагать людям кота в мешке? Вы же не используете ничего такого, типа клоакинга... ну может дорвеи немного... а остальное - псевдостатика, тексты и коды - зачем надо скрывать? Все равно те кто хочет украсть "оптимизацию" тот украдет просто набрав в поисковике интересующий запрос.
17/06/2003
Nik
Специфика некоторая есть. Но сокрытие рзультатов ничего не дает. Эти результаы и "как сделано" скрыть нельзя. А что касается сайта студии - полностью согласен. Если бы вы AntonM оптимизировали свой сайт по человечески а не так как сейчас и если бы вас можно было найти, то я бы заказал редизайн и программинг сайта для лизинговой не в сема.ру а в артспэйс, т.к. работы ваши лучше чем у семы:)
Nik
Специфика некоторая есть. Но сокрытие рзультатов ничего не дает. Эти результаы и "как сделано" скрыть нельзя. А что касается сайта студии - полностью согласен. Если бы вы AntonM оптимизировали свой сайт по человечески а не так как сейчас и если бы вас можно было найти, то я бы заказал редизайн и программинг сайта для лизинговой не в сема.ру а в артспэйс, т.к. работы ваши лучше чем у семы:)
17/06/2003
А.Р.:
По всей видимости дело не в трудозатратах, а в эффекте, который за этим последует. Вы же не просто так сайт раскручиваете, а денег хотите зарарботать. Вот за это и 400 у.е. А потраченное время самого раскрутого оптимизатора, конечно же, таких денег не стоит.
Какая специфика-то? Портфолио на то и придумали, чтобы заказчик или работодатель могли посмотреть предыдущие работы. Если его нет, это значит, что либо просто работ нет, либо стыдно показывать. В обоих случаях грошь цена такой студии.
А.Р.:
По всей видимости дело не в трудозатратах, а в эффекте, который за этим последует. Вы же не просто так сайт раскручиваете, а денег хотите зарарботать. Вот за это и 400 у.е. А потраченное время самого раскрутого оптимизатора, конечно же, таких денег не стоит.
Какая специфика-то? Портфолио на то и придумали, чтобы заказчик или работодатель могли посмотреть предыдущие работы. Если его нет, это значит, что либо просто работ нет, либо стыдно показывать. В обоих случаях грошь цена такой студии.
17/06/2003
Nik - эффект он одинаков если заплатить 400 и быть в пятерке, если заплатить 40 и быть в пятерке или если сделать элементарные действия самому и быть в пятерке:) Согласен с тем что это не стоит пресловутых 400, даже если делать по максимуму - т.е. не только копаться в кодах но и делать дорвеи, кольца, зеркала и т.д.
2Оптимизаторы:) - не хочу вас обидеть - вы безусловно профессионалы в этом деле... но... любая зарплата складывается из нескольких факторов - основные - Качество работы (+эксклюзивность), Трудозатраты работника, Ответственность за результат. Качество работы у вас, уверен, отличное; эксклюзивности - никакой абсолютно (любой толковый и не ленивый вебмастер почитав мануалы пауков и пару форумов может сделать все сам в лучшем виде); Трудозатраты... честно говоря, сомневаюсь что в сумму входит например прорисовка дорвеев или замена всего что есть на псевдостатику... остальное делается максимум за день-два. Дальше лишь смотрим раз в неделю на результаты.; Ответственность - тоже 0. Вот и получаем стоимость работ...:)
2Nik, снова. Зря вы так на Михаила. У них не плохая студия. Интересные работы. А то что тараканы относительно того чтоб не сперли "ноу-хау" - ну дык - надежды юношей питают. Упрут все:). Ну или еще одна причина отсутствия портфолио может быть в том что используются интересные способы, типа поискового спама и д.т. (чего надеюсь нет)
Ну, ладно:) Удачи в нелегком деле. Никого не хотел обидеть.
Nik - эффект он одинаков если заплатить 400 и быть в пятерке, если заплатить 40 и быть в пятерке или если сделать элементарные действия самому и быть в пятерке:) Согласен с тем что это не стоит пресловутых 400, даже если делать по максимуму - т.е. не только копаться в кодах но и делать дорвеи, кольца, зеркала и т.д.
2Оптимизаторы:) - не хочу вас обидеть - вы безусловно профессионалы в этом деле... но... любая зарплата складывается из нескольких факторов - основные - Качество работы (+эксклюзивность), Трудозатраты работника, Ответственность за результат. Качество работы у вас, уверен, отличное; эксклюзивности - никакой абсолютно (любой толковый и не ленивый вебмастер почитав мануалы пауков и пару форумов может сделать все сам в лучшем виде); Трудозатраты... честно говоря, сомневаюсь что в сумму входит например прорисовка дорвеев или замена всего что есть на псевдостатику... остальное делается максимум за день-два. Дальше лишь смотрим раз в неделю на результаты.; Ответственность - тоже 0. Вот и получаем стоимость работ...:)
2Nik, снова. Зря вы так на Михаила. У них не плохая студия. Интересные работы. А то что тараканы относительно того чтоб не сперли "ноу-хау" - ну дык - надежды юношей питают. Упрут все:). Ну или еще одна причина отсутствия портфолио может быть в том что используются интересные способы, типа поискового спама и д.т. (чего надеюсь нет)
Ну, ладно:) Удачи в нелегком деле. Никого не хотел обидеть.
17/06/2003
2А.Р., тогда я вас не понимаю.
Или мы друг-друга. Ну вот посмотрите вы пишите.
-------------------
На вашем сайте в принципе достаточно поменять "glass-crystal.com: Хрустальный Графин" на просто "Хрустальный графин" и вы будете первыми... вот эта работа тоже занимает полгода? И стоит 400 в месяц?
-------------------
При чем тут 400 баксов и словосочетание " хрустальный графин" ?
Когда я называл ссумму 400 , то отвечал на вопрос того кто открыл это обсуждение.
А там речь шла о "мобильных телефона" да и не только. Думаю дам был бы ряд слов и слово сочетаний.
Согласитесь затраты: финансовые, временные, если хотите интелектуальные, зависят от категории сайта, словосочетаний и того где мы это собираемся продвигать + какие требуются результаты.
Причем учитывая все эти переменные можно говорить что цена может меняться очень и очень существенно.
За "хрустальный бокал " в Яндексе, + еще пара тройку таких словосочетаний грех брать более 15-30 в месяц. ИМХО ( это не значит что я всегда открыт для таких заказов )
Ни в коем случае не хотел вас обидеть.
P.S. мнея зовут Михаил, а не Сергей
2А.Р., тогда я вас не понимаю.
Или мы друг-друга. Ну вот посмотрите вы пишите.
-------------------
На вашем сайте в принципе достаточно поменять "glass-crystal.com: Хрустальный Графин" на просто "Хрустальный графин" и вы будете первыми... вот эта работа тоже занимает полгода? И стоит 400 в месяц?
-------------------
При чем тут 400 баксов и словосочетание " хрустальный графин" ?
Когда я называл ссумму 400 , то отвечал на вопрос того кто открыл это обсуждение.
А там речь шла о "мобильных телефона" да и не только. Думаю дам был бы ряд слов и слово сочетаний.
Согласитесь затраты: финансовые, временные, если хотите интелектуальные, зависят от категории сайта, словосочетаний и того где мы это собираемся продвигать + какие требуются результаты.
Причем учитывая все эти переменные можно говорить что цена может меняться очень и очень существенно.
За "хрустальный бокал " в Яндексе, + еще пара тройку таких словосочетаний грех брать более 15-30 в месяц. ИМХО ( это не значит что я всегда открыт для таких заказов )
Ни в коем случае не хотел вас обидеть.
P.S. мнея зовут Михаил, а не Сергей
18/06/2003
А.Р.:
Я вижу это в таком ракурсе.
Задача - попасть в пятёрку на Яндексе.
Решения:
а) Вы платите знающему человеку 400 у.е. и за месяц-два ваш сайт появляется в пятёрке на Яндексе.
б) Вы платите "студенту"-теоретику 40 у.е. и либо за месяц попадаете в пятёрку на Яндексе, либо вас вообще вышибают за поисковый спам. Второе ведёт к потере денег (если мы о магазине, конечно), причём весьма значительных по сравнению с 360 у.е. разницы.
в) Вы даёте задание своему веб-мастеру изучить данную проблему, и он нехотя начинает почитывать литературку и материалы в интернете. Через неделю-месяц (зависит от уровня лени веб-мастера) он готов выполнить то же самое, что и "студент"-теоретик, только за бесплатно. Зарплату вы ему итак платите.
г) Вы тратите своё личное время на изучение всего этого и вместо того, чтобы зарабатывать деньги, занимаетесь тем, что могут для вас сделать другие за весьма приемлемые деньги (те самые 400 у.е.).
Выбор, как грица, за вами :)
Кстати, я тут сайты на сема.ру посмотрел и с прискорбием хочу заметить, что ребята пыхтели только над собственной страничкой. В каждой их работе куча недостатков, главный из которых - неумение рисовать.
А.Р.:
Я вижу это в таком ракурсе.
Задача - попасть в пятёрку на Яндексе.
Решения:
а) Вы платите знающему человеку 400 у.е. и за месяц-два ваш сайт появляется в пятёрке на Яндексе.
б) Вы платите "студенту"-теоретику 40 у.е. и либо за месяц попадаете в пятёрку на Яндексе, либо вас вообще вышибают за поисковый спам. Второе ведёт к потере денег (если мы о магазине, конечно), причём весьма значительных по сравнению с 360 у.е. разницы.
в) Вы даёте задание своему веб-мастеру изучить данную проблему, и он нехотя начинает почитывать литературку и материалы в интернете. Через неделю-месяц (зависит от уровня лени веб-мастера) он готов выполнить то же самое, что и "студент"-теоретик, только за бесплатно. Зарплату вы ему итак платите.
г) Вы тратите своё личное время на изучение всего этого и вместо того, чтобы зарабатывать деньги, занимаетесь тем, что могут для вас сделать другие за весьма приемлемые деньги (те самые 400 у.е.).
Выбор, как грица, за вами :)
Кстати, я тут сайты на сема.ру посмотрел и с прискорбием хочу заметить, что ребята пыхтели только над собственной страничкой. В каждой их работе куча недостатков, главный из которых - неумение рисовать.
18/06/2003
1) В мануалах поисковиков пишут далеко не всё
2) За оптимизацию (выявленную) поисковики жестоко мстят оптимизаторам, поэтому оставлять портфолио оптимизации=смерть.
Хороший оптимизатор ворует деньги у поисковика, которые заказчик мог бы пустить на
контекстную рекламу, так что серьезный оптимизатор при встрече только свое портфолио
покажет, набрав козырные запросы
3) За дорвеи сайт забанят админы SE рано или поздно, особенно если запрос хороший
4) Вывел за неделю сайт по коронному однословному секс-запросу (11000 запросов слова в мес) на 3 место. Человек отделался пивом.(Просто он мой друг) Но это временное явление, вывести относительно легко - удержать труднее.
5) С клиента взял бы не меньше 400$ единоразово + минимум 50 в месяц на поддержание.
Почему то все забывают, что админы SE регулярно крутят ручки и меняют формулу определения релевантности, притом формулу не рассказывают, и много времени уходит на ее ПОВТОРНОЕ экспериментальное определение
Далее, наращивание цитируемости сайта, притом целевой! Обменн тематическими ссылками.
Одними заголовками вы тоже не отделаетесь, и учтите - ваши конкуренты ежедневно работают над тем, чтобы быть выше!...
я слишком много уже по моему сказал, кто хочет - поймет.(о том, почему дорого и почему особо не нагарантируешь)
P.s. Как вы думаете, после смены формулы релевантности поиковиком вы всё еще будете на прежнем месте ? - потому то и надо РЕГУЛЯРНО работать с контентом(и не только)
И еще, по обсуждению цен. У меня работала девушка-дизайнер, окончившая "Муху" Когда она общалась с частными(своими) клиентами и они говорили, что типа "а че сложного то, нарисовал загогулину и всё" она говорила, что этому ее 5 лет в ВУЗе учили. Учили не просто так. Учили не дураки.
Так вот, граждане - СТОЯТ в первую очередь знания, которыми SEO пользуется. Знаете, сколько я времени в форумах, на сайтах, в тестировании пробных алгоритмов провел ? даже я не знаю, и думать не хочу - страшно.
Если вы договоритесь на месяц, а через 2 недели на поисковике дэнс случится ? кто будет виноват и что станете делать, интересно знать ???
1) В мануалах поисковиков пишут далеко не всё
2) За оптимизацию (выявленную) поисковики жестоко мстят оптимизаторам, поэтому оставлять портфолио оптимизации=смерть.
Хороший оптимизатор ворует деньги у поисковика, которые заказчик мог бы пустить на
контекстную рекламу, так что серьезный оптимизатор при встрече только свое портфолио
покажет, набрав козырные запросы
3) За дорвеи сайт забанят админы SE рано или поздно, особенно если запрос хороший
4) Вывел за неделю сайт по коронному однословному секс-запросу (11000 запросов слова в мес) на 3 место. Человек отделался пивом.(Просто он мой друг) Но это временное явление, вывести относительно легко - удержать труднее.
5) С клиента взял бы не меньше 400$ единоразово + минимум 50 в месяц на поддержание.
Почему то все забывают, что админы SE регулярно крутят ручки и меняют формулу определения релевантности, притом формулу не рассказывают, и много времени уходит на ее ПОВТОРНОЕ экспериментальное определение
Далее, наращивание цитируемости сайта, притом целевой! Обменн тематическими ссылками.
Одними заголовками вы тоже не отделаетесь, и учтите - ваши конкуренты ежедневно работают над тем, чтобы быть выше!...
я слишком много уже по моему сказал, кто хочет - поймет.(о том, почему дорого и почему особо не нагарантируешь)
P.s. Как вы думаете, после смены формулы релевантности поиковиком вы всё еще будете на прежнем месте ? - потому то и надо РЕГУЛЯРНО работать с контентом(и не только)
И еще, по обсуждению цен. У меня работала девушка-дизайнер, окончившая "Муху" Когда она общалась с частными(своими) клиентами и они говорили, что типа "а че сложного то, нарисовал загогулину и всё" она говорила, что этому ее 5 лет в ВУЗе учили. Учили не просто так. Учили не дураки.
Так вот, граждане - СТОЯТ в первую очередь знания, которыми SEO пользуется. Знаете, сколько я времени в форумах, на сайтах, в тестировании пробных алгоритмов провел ? даже я не знаю, и думать не хочу - страшно.
Если вы договоритесь на месяц, а через 2 недели на поисковике дэнс случится ? кто будет виноват и что станете делать, интересно знать ???
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