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Специалисты по поисковым машинам



Ссылка на сообщение А.Р.
18/06/2003

Господа, собственно спор на самом деле бесперспективен. Все дело в том, что мы смотрим на проблему подразными углами. Вы данную услугу предлагаете стороннему заказчику за деньги, я же эту услугу не предлагаю и не продаю, а занимаюсь этим приминительно к рабочим проектам, к собственным проектам и иногда использую в качестве довеска... поэтому в принципе каждый прав по своему :) Если когда-нить решу продавать "это", возможно перейду на вашу сторону:)

2Сергачев Михаил - извините, спутал имя и фамилию. Глаз под вечер замылился.

2Nik По поводу пунктов - поспорил бы но не стану. Есдинственное - спам спаму рознь. И поисковик-поисковику. Один можно заспамить, другой нельзя. Один выкинет, другой не заметит... Например - за клоакинг попросят наверняка... за дорвей (грамотный - с дизайном человеческим, информацией) - врядли. Кроме того - вот, например kamaz.ru - это ли поисковый спам или нет? Или есть один и-магазин книжный - не помню адрес - там каждая книжка располагается по отдельному адресу что-то вроде - kniga1.magazin.ru и таких адресов сотни... Это спам или нет? :)

2Avatar А как поисковики мстят оптимизаторам? Очень интересно... я про это не слышал. Спамерские сайты выкидывают - да. А оптимизаторов как?



P.S. Nik, по поводу cema.ru... раньше, ИМХО, они были лучшими. А сейчас - повторение пройденного самизнаетекем... корпорация... конвейер.



Ссылка на сообщение Avatar
18/06/2003

А Вы подписывайте работы - узнаете, как мстят.... вынесут нафиг все Ваши работы из поисковой базы (даже не оптимизированные) - в миг желание пропадет портфолио показывать(по оптимизации)



Ссылка на сообщение Avatar
18/06/2003

Я кстати тоже отдельно услугу не предлагаю. Это прямая услуга с дизайном сайта. А вот поддержание рейтинга - другой вопрос. Но пока я не оказываю эту услугу никому, кроме себя самого(и не хочу - возни много)



Ссылка на сообщение Александр
18/06/2003

Предоставляю услуги по выводу сайтов на первую страницу поисковых систем. Оплата - ПО ФАКТУ вывода сайта на первую страницу указанной вами поисковой системы. Цены зависят от популярности запроса.

По все вопросам пишите на ialex2003@list.ru



Ссылка на сообщение Avatar
18/06/2003

"kniga1.magazin.ru" - натуральный спам. Но если тема запроса не очень "жирная" - можете долго не падать из выдачи. Генерить домены - бред вообще по моему. Тем более что на некоторых поисковиках учитывается "удельный" вес сайта - какой же вес будет у вас, если вместо 1 большого 10 маленьких :?)

А обмен ссылками, а регистрация в каталогах?

Такой подход годится на время, чтобы по одному запросу вылезало подряд Цать ваших страниц. Но в итоге по мозгам стукнуть могут и в будующем толку мало будет



Ссылка на сообщение Avatar
18/06/2003

Александр - а какие гарантии удержания в позиции дать можете ? (по времени нахождения без поддержания резултата) ?



Ссылка на сообщение Avatar
18/06/2003

По поводу дорвеев - действительно - грамотно написанная страница для человека - тоже дорвей. Но если на ней нормальная информация, а не набор слов с определенной плотностью ключевого слова + дизайн + общая для сайта навигация + хоть одна ссылка с других страниц сайта - забанят врядли.

Жаль нельза править свои сообщения - залил бы всё в один пост(а то тоже почти спам получается)



Ссылка на сообщение Александр
18/06/2003

To Avatar:



По моему опыту сайт, попавший на первую страницу Яндекса, находится там бесконечно долго, с периодическими колебаниями. По крайней мере за год моей работы все сайты остались на прежних местах, некоторые даже поднялись выше. Исключение - высококонкурентные запросы, так как по этим запросам на рынок каждый день выходят новые игроки, и все они хотят быть наверху :)



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
18/06/2003

2Александр

=============

По моему опыту сайт, попавший на первую страницу Яндекса, находится там бесконечно долго

==============

Вы шутите?

Вот у врачей есть шутка - лучше всего лечить здоровых.

Если брать деньги за те словосочетания, которые не нуждаются в продвижении , то действительно какое то время они будут держаться в позиции. Например

« Эбонитовые шестеренки тринадцатого размера ». Тут и конкуренции никакой. Чего их продвигать.

Только ведь это несерьезно. Я бы даже сказал это не очень честно по отношению к клиенту.



А если запрос хоть немного актуален что может быть?



То вот что может быть:

- Хорошо если конкуренты спят, а если нет, и на завтра они обойдут вас, опять платить?



- изменится на следующей недели механизм ранжирования, а он меняется и меняется часто. И что, опять платить?



Более того, то что вы предлагаете ОПАСНО для клиента!

Как совершено правильно писал Avatar, продвинуть можно по разному, можно так что сайт клиента забанят на долгие века. То есть он и деньги заплатит и гембель поимеет.

И что он будет делать с забаненным сайтом, новый домен покупать? Так ведь и это говорят не всегда помогает.



Главное условие не продвинуть, а удержать.



Ссылка на сообщение Avatar
18/06/2003

Александр - естественно речь идет по высококонкурентных запросах. А другие то фирме нахрен нужны ?(если фирма и сайт коммерческие)

Сергачев Михаил - совершенно и полностью правы. Именно это я и пытался донести до людей. Во всем. Приятно с понимающим человеком общаться.

Хотя на "Я" запросов "хрусталь" не так уж много (1405 за мес) конкуренция весьма присутствует (серверов - не менее 1459) Так что можно поздравить - вы на 6 месте сейчас. А позиции между прочим могут по любому прыгать - по моим наблюдениям тот же "Я" мешает позиции. Это значит, что могут меняться местами 1й 2й и 3й сайт, 10я страница может упасть до примерно 25(и вернуться), а вот если вы на 100м месте стоите, то можете и на 175е упасть - чем дальше от начала, тем круче перемешивание.



Ссылка на сообщение Avatar
18/06/2003

В частности и поэтому нельзя гарантировать фиксированную позицию. Можно вилку гарантировать, и то в пределах 10 серверов и до первого дэнса(изменения механизма ранжирования) Так что никто СЕРЬЕЗНЫЙ Вам ТАКИХ гарантий не даст. Вилку может и даст, но без денег(половины оплаты обычно) даже шевелиться не станет, и ИМХО будет прав. А пионЭры Вам могут так нагадить, что на самом деле даже новый домен может не помочь(хотя такое давольно трудно лично мне представить - не сталкивался). Дело в другом - счастливый клиент купив домен сразу ставит его в свою рекламу(напр. печатну.) Реклама работает и после выхода длительное время (кто нить пролистал журнальчик полугодовалый - увидел, заинтересовался, пошел на сайт) Так вот - в прессе рекламить можно и дальше будет(ведь будут руками набирать, а не искать поисковиком) а вот для Инета реклама на этот домен станет неактуальна + потеря всех внешних ссылок(точнее их бесполезность - сайт то забанен)

Короче - дешево и хорошо не бывает ! Не стоит об этом забывать. У того же Сёмы почитайте их ценообразование - там приведена мудрая цитата мудрого человека. Кстати - их новый сайт мне куда больше нравится, чем черно-красный старый. А вот портфолио их я не смотрел еще с точки зрения качества кода и оптимизации, надо будет глянуть...



Ссылка на сообщение Avatar
18/06/2003

Посмотрел последние работы Сёмы. Оптимизацией даже кода по моему не озадачивались, не говоря об остальном. Смотрел в Опере 6.01 - половина сайтов разъезжается нафиг :( Короче чего то не то :( Хотя у них сайтик очень даже приколен (по дизайну) ИМХО



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
18/06/2003

Результат поиска: страниц - 73, серверов - не менее 51

Статистика слов: Эбонитовые: 7031, шестеренки: 39066

Сортировать по релевантности | по дате

Запросов за месяц: эбонитовые: 26, шестеренки: 361



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
18/06/2003

Результат поиска: страниц - 73, серверов - не менее 51

Статистика слов: Эбонитовые: 7031, шестеренки: 39066 Запросов за месяц: эбонитовые: 26, шестеренки: 361



Ссылка на сообщение Олег
18/06/2003

Светик и что дальше с эбонитовыми шестеренками? Ну цифры, ну запросы и что...

Я вот смотрю на своих "конкурентов" и хохочу до упаду. Был один крутой фирма на первом месте (вместе с дорвеями и пр.). А теперь он на третьем, а на первое вышел тот, кто еще месяц назад был на 12. А наш сайт прыгает с 4 на 10 и назад. Я просто вижу как они тщатся переплюнуть другу друга, причем используя одни и те же приемы. Интересно, когда они их переберут, что дальше будут делать?


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