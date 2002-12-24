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Специалисты по поисковым машинам
24/12/2002
я регистрировал в ЯНДЕКСЕ informtex.ru одна из ключевых
фраз "ремонт банковского оборудования" в яндоксе она вторая(после регистрации стояла на первом месте )я взял за это 50$
я регистрировал в ЯНДЕКСЕ informtex.ru одна из ключевых
фраз "ремонт банковского оборудования" в яндоксе она вторая(после регистрации стояла на первом месте )я взял за это 50$
16/06/2003
Ежедневный список попаданий к нам только с Яндекса (1-я десятка) - висит на нашем сайте.
(до 30 разных ключ. слов и сочетаний в день, не считая гугла, ремблера и т.п.).
Однако - это результат почти полугодовой работы по корректному продвижению. Не уверен, что такой результат возможен за 1-2 месяца.
(возможно, не обладаю достаточной информированностью, как говорится - излагаю свой опыт).
успехов
Игорь.
Ежедневный список попаданий к нам только с Яндекса (1-я десятка) - висит на нашем сайте.
(до 30 разных ключ. слов и сочетаний в день, не считая гугла, ремблера и т.п.).
Однако - это результат почти полугодовой работы по корректному продвижению. Не уверен, что такой результат возможен за 1-2 месяца.
(возможно, не обладаю достаточной информированностью, как говорится - излагаю свой опыт).
успехов
Игорь.
17/06/2003
Согласен с Маринцевым Валерием. Хочу сказать что гарантии вам никто не даст. Гарантировать это не возможно. Потом пятерка стабильно это не возможно. Реальные прыжки в десятке и даже более могут быть.
А так на мобилы я бы взялся не мение чем за 400.
Уж больно ключевые слова ( сочетания ) тяжлые. Но реально.
Согласен с Маринцевым Валерием. Хочу сказать что гарантии вам никто не даст. Гарантировать это не возможно. Потом пятерка стабильно это не возможно. Реальные прыжки в десятке и даже более могут быть.
А так на мобилы я бы взялся не мение чем за 400.
Уж больно ключевые слова ( сочетания ) тяжлые. Но реально.
17/06/2003
2Nik, я на заказ этим не занимаюсь. Только когда очень очень попросят.
В данным случае я высказал свое мнение сколько это может стоить и реальный подход к делу,а он таков как я описал.
Когда вы обращаетесь к врачу за советом, поверьте он не может гарантировать 100% результат. Конечно, если он не шарлатан. Но может показать рузультаты своей работы. И вылеченных людей.
Я при желании, клиенту могу показать что я делаю и что я сделал.
А вы, что можете показать?
Удачи
2Nik, я на заказ этим не занимаюсь. Только когда очень очень попросят.
В данным случае я высказал свое мнение сколько это может стоить и реальный подход к делу,а он таков как я описал.
Когда вы обращаетесь к врачу за советом, поверьте он не может гарантировать 100% результат. Конечно, если он не шарлатан. Но может показать рузультаты своей работы. И вылеченных людей.
Я при желании, клиенту могу показать что я делаю и что я сделал.
А вы, что можете показать?
Удачи
17/06/2003
2Nik
>"Сделал работу хорошо, а потом можешь и деньги получить."
Такая фраза на практике переводится просто: "сделал работу хорошо, а потом ничего и не получишь", потому как сайт (домен уже раскручен).
А если говорить серьезно:
- еси вы не доверяете подрядчику (профессионализму и честности), то зачем вы его нанимаете? Делайте сами или наймите того, которому доверяете.
- если вас пугает отсутствие 100% гарантии,то оговорите условия. Например: если по ключевому запросу сайт пропадает в поисковике более чем на неделю, то вы уменьшаете оплату на N денег.
А то что провалы на несколько дней могут быть - это, к сожалению, реальность. Ни один оптимизатор (да и сам поисковик) не даст гарантии, что в яндексе (например) не отгниет какой-нибудь кластер, в котором "живет" ваш сайт или еще что-нибудь не случится. Другой вопрос, что подобные коллизии обычно решаются за несколько дней и сайты возвращаются на свои законные места.
2Nik
>"Сделал работу хорошо, а потом можешь и деньги получить."
Такая фраза на практике переводится просто: "сделал работу хорошо, а потом ничего и не получишь", потому как сайт (домен уже раскручен).
А если говорить серьезно:
- еси вы не доверяете подрядчику (профессионализму и честности), то зачем вы его нанимаете? Делайте сами или наймите того, которому доверяете.
- если вас пугает отсутствие 100% гарантии,то оговорите условия. Например: если по ключевому запросу сайт пропадает в поисковике более чем на неделю, то вы уменьшаете оплату на N денег.
А то что провалы на несколько дней могут быть - это, к сожалению, реальность. Ни один оптимизатор (да и сам поисковик) не даст гарантии, что в яндексе (например) не отгниет какой-нибудь кластер, в котором "живет" ваш сайт или еще что-нибудь не случится. Другой вопрос, что подобные коллизии обычно решаются за несколько дней и сайты возвращаются на свои законные места.
17/06/2003
Сергачёв Михаил:
Меня данная проблема совершенно не интересует. Я говорю о подходе к оплате за оказанную услугу. Если специалист смог вывести сайт на приличное место в поисковиках, так никто и не спорит, что нужно его работу оплатить. Но если он этого сделать не смог - его проблемы, а не заказчика. На нет, как грица, и суда нет. А заказчик ищет другого специалиста.
АнтонМ:
Ну это смотря кто как привык работать. Если в ваших кругах всё именно так и происходит, то мне искренее вас жаль.
По поводу нашего вопроса:
Если человек не способен выполнить ваш заказ, будь он трижды честный профессионал, за что вы предполаете платить ему деньги? За попытку? Вы когда в магазин приходите, тоже в лотерею играете: дадут колбасы - не дадут. А если вам улыбается идея раздавать свои деньги каждому встречному за то, что он МОЖЕТ быть сможет что-нибудь сделать, дерзайте. Посмотрим на долго ли вас хватит.
Сергачёв Михаил:
Меня данная проблема совершенно не интересует. Я говорю о подходе к оплате за оказанную услугу. Если специалист смог вывести сайт на приличное место в поисковиках, так никто и не спорит, что нужно его работу оплатить. Но если он этого сделать не смог - его проблемы, а не заказчика. На нет, как грица, и суда нет. А заказчик ищет другого специалиста.
АнтонМ:
Ну это смотря кто как привык работать. Если в ваших кругах всё именно так и происходит, то мне искренее вас жаль.
По поводу нашего вопроса:
Если человек не способен выполнить ваш заказ, будь он трижды честный профессионал, за что вы предполаете платить ему деньги? За попытку? Вы когда в магазин приходите, тоже в лотерею играете: дадут колбасы - не дадут. А если вам улыбается идея раздавать свои деньги каждому встречному за то, что он МОЖЕТ быть сможет что-нибудь сделать, дерзайте. Посмотрим на долго ли вас хватит.
17/06/2003
2Nik
Основное отличие профессионала от "студента":
- "студент" "пытается".
- профессионал _делает_.
Так вот я говорил про "профессионалов", а Вы в своем пассаже про "студентов".
2А.Р.
Да, безусловно, заказчики вполне способны понять технологию раскрутки. Это не проблема, а более того - это даже хорошо! Вопрос как всегда в другом - в деньгах, оборотах, эффективности. Если магазин маленький, то владелец может сам делать сайт, раскручивать, принимать заказы и звонить клиентам и развозить по заказу в день. А вот если заказов будет хотя бы десять(а это тоже мааленький магазин) уже придется думать о найме спецов. Каких - это решать хозяину магазина :-)
2Nik
Основное отличие профессионала от "студента":
- "студент" "пытается".
- профессионал _делает_.
Так вот я говорил про "профессионалов", а Вы в своем пассаже про "студентов".
2А.Р.
Да, безусловно, заказчики вполне способны понять технологию раскрутки. Это не проблема, а более того - это даже хорошо! Вопрос как всегда в другом - в деньгах, оборотах, эффективности. Если магазин маленький, то владелец может сам делать сайт, раскручивать, принимать заказы и звонить клиентам и развозить по заказу в день. А вот если заказов будет хотя бы десять(а это тоже мааленький магазин) уже придется думать о найме спецов. Каких - это решать хозяину магазина :-)
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