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Специалисты по поисковым машинам



Ссылка на сообщение александр
24/12/2002

я регистрировал в ЯНДЕКСЕ informtex.ru одна из ключевых

фраз "ремонт банковского оборудования" в яндоксе она вторая(после регистрации стояла на первом месте )я взял за это 50$



Ссылка на сообщение toshaspa
16/06/2003

Вот эти ребята делают именно то что тебе нужно, только цены очень кусаются.

www.vipro.ru



Ссылка на сообщение Igor
16/06/2003

Ежедневный список попаданий к нам только с Яндекса (1-я десятка) - висит на нашем сайте.

(до 30 разных ключ. слов и сочетаний в день, не считая гугла, ремблера и т.п.).

Однако - это результат почти полугодовой работы по корректному продвижению. Не уверен, что такой результат возможен за 1-2 месяца.

(возможно, не обладаю достаточной информированностью, как говорится - излагаю свой опыт).



успехов

Игорь.



Ссылка на сообщение Маринцев Валерий
17/06/2003

В среднем такая услуга стоит

$300-$400 в месяц для поисковых систем: Яндекс, Рамблер и Гугл(только русские слова). Работы на 3-4 месяца.



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
17/06/2003

Согласен с Маринцевым Валерием. Хочу сказать что гарантии вам никто не даст. Гарантировать это не возможно. Потом пятерка стабильно это не возможно. Реальные прыжки в десятке и даже более могут быть.

А так на мобилы я бы взялся не мение чем за 400.

Уж больно ключевые слова ( сочетания ) тяжлые. Но реально.



Ссылка на сообщение А.Р.
17/06/2003

400 вперед. Гарантии никакой.

неплохо для начала.



Ссылка на сообщение Nik
17/06/2003

А.Р.:

Да кто ж будет им платить наперёд? Сделал работу хорошо, а потом можешь и деньги получить. Сделал плохо - за что деньги-то? А так проще эти самые 400 у.е. выкинуть или бабуле в переходе отдать.



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
17/06/2003

2Nik, я на заказ этим не занимаюсь. Только когда очень очень попросят.

В данным случае я высказал свое мнение сколько это может стоить и реальный подход к делу,а он таков как я описал.



Когда вы обращаетесь к врачу за советом, поверьте он не может гарантировать 100% результат. Конечно, если он не шарлатан. Но может показать рузультаты своей работы. И вылеченных людей.

Я при желании, клиенту могу показать что я делаю и что я сделал.

А вы, что можете показать?

Удачи



Ссылка на сообщение А.Р.
17/06/2003

Логично было бы вместе с предложением оптимизировать выкладывать примеры работ на всеобщее обозрение... Посмотрим что там за оптимизация за 400 баксов в месяц при занятости пол года... иначе надо прислушаться к рекомендации Nik в отношении бабули..



Ссылка на сообщение AntonM
17/06/2003

2Nik

>"Сделал работу хорошо, а потом можешь и деньги получить."

Такая фраза на практике переводится просто: "сделал работу хорошо, а потом ничего и не получишь", потому как сайт (домен уже раскручен).



А если говорить серьезно:

- еси вы не доверяете подрядчику (профессионализму и честности), то зачем вы его нанимаете? Делайте сами или наймите того, которому доверяете.

- если вас пугает отсутствие 100% гарантии,то оговорите условия. Например: если по ключевому запросу сайт пропадает в поисковике более чем на неделю, то вы уменьшаете оплату на N денег.



А то что провалы на несколько дней могут быть - это, к сожалению, реальность. Ни один оптимизатор (да и сам поисковик) не даст гарантии, что в яндексе (например) не отгниет какой-нибудь кластер, в котором "живет" ваш сайт или еще что-нибудь не случится. Другой вопрос, что подобные коллизии обычно решаются за несколько дней и сайты возвращаются на свои законные места.



Ссылка на сообщение А.Р.
17/06/2003

Рано или поздно "Заказчики" начнут понимать суть работы по оптимизации и раскрутке... И как только суть этой самой деятельности станет ясна - "Лоходром" типа "надо мин. полгода и туча баксов что-бы быть в десятке яндекса (рамблера)" отомрет.



Ссылка на сообщение Дмитрий
17/06/2003

Должны попросить за первую пятерку в Яндексе примерно 300$ со сроком 2 месяца. Имеет смысл обдумать варианты предоплаты-оплаты и оценки эффективности.



Ссылка на сообщение Nik
17/06/2003

Сергачёв Михаил:

Меня данная проблема совершенно не интересует. Я говорю о подходе к оплате за оказанную услугу. Если специалист смог вывести сайт на приличное место в поисковиках, так никто и не спорит, что нужно его работу оплатить. Но если он этого сделать не смог - его проблемы, а не заказчика. На нет, как грица, и суда нет. А заказчик ищет другого специалиста.



АнтонМ:

Ну это смотря кто как привык работать. Если в ваших кругах всё именно так и происходит, то мне искренее вас жаль.



По поводу нашего вопроса:

Если человек не способен выполнить ваш заказ, будь он трижды честный профессионал, за что вы предполаете платить ему деньги? За попытку? Вы когда в магазин приходите, тоже в лотерею играете: дадут колбасы - не дадут. А если вам улыбается идея раздавать свои деньги каждому встречному за то, что он МОЖЕТ быть сможет что-нибудь сделать, дерзайте. Посмотрим на долго ли вас хватит.



Ссылка на сообщение Andre
17/06/2003

То, что яндекс теперь ищет MS Word(doc) как-то можно использовать для оптимизации?



Ссылка на сообщение AntonM
17/06/2003

2Nik

Основное отличие профессионала от "студента":

- "студент" "пытается".

- профессионал _делает_.

Так вот я говорил про "профессионалов", а Вы в своем пассаже про "студентов".



2А.Р.

Да, безусловно, заказчики вполне способны понять технологию раскрутки. Это не проблема, а более того - это даже хорошо! Вопрос как всегда в другом - в деньгах, оборотах, эффективности. Если магазин маленький, то владелец может сам делать сайт, раскручивать, принимать заказы и звонить клиентам и развозить по заказу в день. А вот если заказов будет хотя бы десять(а это тоже мааленький магазин) уже придется думать о найме спецов. Каких - это решать хозяину магазина :-)


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