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Система стимуляции продаж
21/12/2003
Тогда вопрос в лоб - NTBA это что ? Это точно ваш проект, и не отрицайте, и те мысли которые я прочитал на сайте очень схожи с тем что описаны здесь. "
:) В лоб и ответ. NTBA это мой проект 2,5-3 летней давности. В те времена я занимался тем. что пытался придать баннерной рекламе "второе дыхание". Была большая дискуссия на Кликзе по этому поводу. И даже небольшая "драчка" между мною с Садовским (он тогда еще не работал в Яндексе). В спорах с ним, кстати, удалось выработать несколько удачных "фишек", существенно улучшивших систему. Следующим шагом должна была стать индексация контента паблишера, что бы система могла выдавать рекламу по директ-запросам. Вообще-то NTBA была скажет так, большой работающей моделью, на которой обкатывались разные идеи и находки. После обкатки планировалось создать нормальный движок и серверы, хотя бы на 50 млн. запросов в сутки. (NTBA-шный движок - пхп-шный, но 1,5 млн тянет, если на выделенный сервер поставить). При создании новой системы планировалось подключить и "административный" ресурс в виде Патента на демонстрацию рекламы посредством компьютера :) (Б.Моисеев, держатель патента - мой хороший знакомый и он был в доле). Но... NTBA потеряла техподдержку (кодер перехал в другой город и вообще сменил работу), ну да и это не беда бы - рано или поздно другой кодер въехал бы в алгоритмы.
Но баннерная реклама начала умирать просто на глазах. Если оценивать качество юзера пришедшего через баннер и по контекстной рекламе - это земля и небо. Тут я просек, что не стоит больше вкладывать денег в баннерную рекламу хотя бы и потому, что юзер баннеров видит все меньше и меньше (их просто вырезают) и перспектив у баннеров - никаких.
Поэтому примерно год назад я взял курс на сворачивание иноваций в NTBA. А летом она вообще была продана одному холдингу в качестве "корпоративной крутилки". Веб-народ в нем тоже очевидно не просек сути идеи, и сейчас благополучно эту NTBA загибает. Жалко, конечно, ну да снявши голову по волосам не плачут. Да и судьба ее мне практически безразлична. И много новых проектов на подходе.
"Уф! ну что знал - рассказал..." :)
Тогда вопрос в лоб - NTBA это что ? Это точно ваш проект, и не отрицайте, и те мысли которые я прочитал на сайте очень схожи с тем что описаны здесь. "
:) В лоб и ответ. NTBA это мой проект 2,5-3 летней давности. В те времена я занимался тем. что пытался придать баннерной рекламе "второе дыхание". Была большая дискуссия на Кликзе по этому поводу. И даже небольшая "драчка" между мною с Садовским (он тогда еще не работал в Яндексе). В спорах с ним, кстати, удалось выработать несколько удачных "фишек", существенно улучшивших систему. Следующим шагом должна была стать индексация контента паблишера, что бы система могла выдавать рекламу по директ-запросам. Вообще-то NTBA была скажет так, большой работающей моделью, на которой обкатывались разные идеи и находки. После обкатки планировалось создать нормальный движок и серверы, хотя бы на 50 млн. запросов в сутки. (NTBA-шный движок - пхп-шный, но 1,5 млн тянет, если на выделенный сервер поставить). При создании новой системы планировалось подключить и "административный" ресурс в виде Патента на демонстрацию рекламы посредством компьютера :) (Б.Моисеев, держатель патента - мой хороший знакомый и он был в доле). Но... NTBA потеряла техподдержку (кодер перехал в другой город и вообще сменил работу), ну да и это не беда бы - рано или поздно другой кодер въехал бы в алгоритмы.
Но баннерная реклама начала умирать просто на глазах. Если оценивать качество юзера пришедшего через баннер и по контекстной рекламе - это земля и небо. Тут я просек, что не стоит больше вкладывать денег в баннерную рекламу хотя бы и потому, что юзер баннеров видит все меньше и меньше (их просто вырезают) и перспектив у баннеров - никаких.
Поэтому примерно год назад я взял курс на сворачивание иноваций в NTBA. А летом она вообще была продана одному холдингу в качестве "корпоративной крутилки". Веб-народ в нем тоже очевидно не просек сути идеи, и сейчас благополучно эту NTBA загибает. Жалко, конечно, ну да снявши голову по волосам не плачут. Да и судьба ее мне практически безразлична. И много новых проектов на подходе.
"Уф! ну что знал - рассказал..." :)
23/12/2003
Ах Костя, Костя интриган вы этакий :)
Я значит сейчас спать нормально не смогу, буду думать о новой системе стимуляции продаж меня как покупателя.
Вон Амазон уже и толчею в ИМ создает - тоже система стимуляции, надо полагать.
Наверное это здорово, когда я захожу на сайт, а меня как бы ненароком убеждают что-то купить может даже то, что я совсем не собирался покупать).
М-даа, однако :)
Ах Костя, Костя интриган вы этакий :)
Я значит сейчас спать нормально не смогу, буду думать о новой системе стимуляции продаж меня как покупателя.
Вон Амазон уже и толчею в ИМ создает - тоже система стимуляции, надо полагать.
Наверное это здорово, когда я захожу на сайт, а меня как бы ненароком убеждают что-то купить может даже то, что я совсем не собирался покупать).
М-даа, однако :)
23/12/2003
А тут какую цену вы установите с продажи?
---------
Для тех, кто в танке - см. выше. Стоимость контракта устанавливает МАГАЗИН, мне нет дела до магазинского менеджмента. Установят выше - будет больше контрактов, ниже - меньше контрактов. Наше дело - прокукарекатью А там- хоть не рассветай.
:) Но могу проконсультировать, какую стоимость ставить... Но окончательное решение - все же за магазином.
(Вожжи - регулируемые).
А тут какую цену вы установите с продажи?
---------
Для тех, кто в танке - см. выше. Стоимость контракта устанавливает МАГАЗИН, мне нет дела до магазинского менеджмента. Установят выше - будет больше контрактов, ниже - меньше контрактов. Наше дело - прокукарекатью А там- хоть не рассветай.
:) Но могу проконсультировать, какую стоимость ставить... Но окончательное решение - все же за магазином.
(Вожжи - регулируемые).
24/12/2003
Edward
>А чем услуга в этом смысле отличается от товара?
Да почти ничем. За маленьким исключением.
Решение купить товар можно принять на сайте, получив информацию о цене и наименовании.
Решение заказать услугу обычно требует последующей детализации в переговорах (уточнение условий, обсуждение цены в зависимости от конкретных обстоятельств).
Edward
>А чем услуга в этом смысле отличается от товара?
Да почти ничем. За маленьким исключением.
Решение купить товар можно принять на сайте, получив информацию о цене и наименовании.
Решение заказать услугу обычно требует последующей детализации в переговорах (уточнение условий, обсуждение цены в зависимости от конкретных обстоятельств).
25/12/2003
Константин, у меня большая просьба, когда доработаете свою систему сообщите мне на емаил - oleg@dc.dn.ua. Буду заказчиком.
Кстати если у Вас будут проблемы с программированием, обращайтесь, договоримся. Опыт наших ребят можете почитать на нашем сайте, и это не имиджевый опыт. Просто мы выделились в отдельную фирму 1 год назад, а общий опыт работы 7 лет по созданию сложных систем типа MRP, программ для инвестиционной компании, интернет приложений и т.п.Если заинтересутесь, подробнее расскажу или напишу.
С уважением
Олег
Константин, у меня большая просьба, когда доработаете свою систему сообщите мне на емаил - oleg@dc.dn.ua. Буду заказчиком.
Кстати если у Вас будут проблемы с программированием, обращайтесь, договоримся. Опыт наших ребят можете почитать на нашем сайте, и это не имиджевый опыт. Просто мы выделились в отдельную фирму 1 год назад, а общий опыт работы 7 лет по созданию сложных систем типа MRP, программ для инвестиционной компании, интернет приложений и т.п.Если заинтересутесь, подробнее расскажу или напишу.
С уважением
Олег
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