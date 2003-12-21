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Система стимуляции продаж



Ссылка на сообщение Константин
21/12/2003

Тогда вопрос в лоб - NTBA это что ? Это точно ваш проект, и не отрицайте, и те мысли которые я прочитал на сайте очень схожи с тем что описаны здесь. "



:) В лоб и ответ. NTBA это мой проект 2,5-3 летней давности. В те времена я занимался тем. что пытался придать баннерной рекламе "второе дыхание". Была большая дискуссия на Кликзе по этому поводу. И даже небольшая "драчка" между мною с Садовским (он тогда еще не работал в Яндексе). В спорах с ним, кстати, удалось выработать несколько удачных "фишек", существенно улучшивших систему. Следующим шагом должна была стать индексация контента паблишера, что бы система могла выдавать рекламу по директ-запросам. Вообще-то NTBA была скажет так, большой работающей моделью, на которой обкатывались разные идеи и находки. После обкатки планировалось создать нормальный движок и серверы, хотя бы на 50 млн. запросов в сутки. (NTBA-шный движок - пхп-шный, но 1,5 млн тянет, если на выделенный сервер поставить). При создании новой системы планировалось подключить и "административный" ресурс в виде Патента на демонстрацию рекламы посредством компьютера :) (Б.Моисеев, держатель патента - мой хороший знакомый и он был в доле). Но... NTBA потеряла техподдержку (кодер перехал в другой город и вообще сменил работу), ну да и это не беда бы - рано или поздно другой кодер въехал бы в алгоритмы.

Но баннерная реклама начала умирать просто на глазах. Если оценивать качество юзера пришедшего через баннер и по контекстной рекламе - это земля и небо. Тут я просек, что не стоит больше вкладывать денег в баннерную рекламу хотя бы и потому, что юзер баннеров видит все меньше и меньше (их просто вырезают) и перспектив у баннеров - никаких.

Поэтому примерно год назад я взял курс на сворачивание иноваций в NTBA. А летом она вообще была продана одному холдингу в качестве "корпоративной крутилки". Веб-народ в нем тоже очевидно не просек сути идеи, и сейчас благополучно эту NTBA загибает. Жалко, конечно, ну да снявши голову по волосам не плачут. Да и судьба ее мне практически безразлична. И много новых проектов на подходе.

"Уф! ну что знал - рассказал..." :)



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
23/12/2003

Ах Костя, Костя интриган вы этакий :)

Я значит сейчас спать нормально не смогу, буду думать о новой системе стимуляции продаж меня как покупателя.

Вон Амазон уже и толчею в ИМ создает - тоже система стимуляции, надо полагать.

Наверное это здорово, когда я захожу на сайт, а меня как бы ненароком убеждают что-то купить может даже то, что я совсем не собирался покупать).

М-даа, однако :)



Ссылка на сообщение Е-М
23/12/2003

Какая разница между "Продажей контрактов за определенное вознаграждение" и обычной партнерской программой.



Ссылка на сообщение Константин
23/12/2003

Формально - никакой. Но при этом не требуется отслеживать финансовую инфу магазина. Согласитесь, большая разница - 100 продаж и оборот в 10.000$

Т.е. ссп не будет шарить по вашим бух.книгам.

Отследить покупку вообще значительно проще, чем ее сумму. Это к вопросу о "честности" в ПП.



Ссылка на сообщение M-E
23/12/2003

Ну а как вы будете работать с книжным магазином, например. Одна книжка стоит 20 р, а другая - 1000 р. Когда вы получаете проценты, то все справедливо. А тут какую цену вы установите с продажи?



Ссылка на сообщение Константин
23/12/2003

А тут какую цену вы установите с продажи?

---------

Для тех, кто в танке - см. выше. Стоимость контракта устанавливает МАГАЗИН, мне нет дела до магазинского менеджмента. Установят выше - будет больше контрактов, ниже - меньше контрактов. Наше дело - прокукарекатью А там- хоть не рассветай.

:) Но могу проконсультировать, какую стоимость ставить... Но окончательное решение - все же за магазином.

(Вожжи - регулируемые).



Ссылка на сообщение Константин
23/12/2003

PS. "Одна книжка стоит 20 р, а другая - 1000 р. Когда вы получаете проценты, то все справедливо. "

Вот это как раз и НЕсправедливо! Привлечение клиента - величина бол-мен постоянная, поскольку я продвигаю не КНИЖКУ, а МАГАЗИН.



Ссылка на сообщение Сергей_К
24/12/2003

Интересный разговор. Готов записаться в клиенты. Вопрос: вы только товары собираетесь продвигать? Как насчет услуг? Реально? :)



Ссылка на сообщение Edward
24/12/2003

А чем услуга в этом смысле отличается от товара? :))



Ссылка на сообщение Сергей_К
24/12/2003

Edward

>А чем услуга в этом смысле отличается от товара?



Да почти ничем. За маленьким исключением.

Решение купить товар можно принять на сайте, получив информацию о цене и наименовании.

Решение заказать услугу обычно требует последующей детализации в переговорах (уточнение условий, обсуждение цены в зависимости от конкретных обстоятельств).



Ссылка на сообщение Константин
24/12/2003

Да, это есть разница.

Но, думаю будет тоже "проходить". Упор то именно на факт "покупки", (а не цены, товара-услуги, аренды и пр.)



Ссылка на сообщение Олег
25/12/2003

Константин, у меня большая просьба, когда доработаете свою систему сообщите мне на емаил - oleg@dc.dn.ua. Буду заказчиком.

Кстати если у Вас будут проблемы с программированием, обращайтесь, договоримся. Опыт наших ребят можете почитать на нашем сайте, и это не имиджевый опыт. Просто мы выделились в отдельную фирму 1 год назад, а общий опыт работы 7 лет по созданию сложных систем типа MRP, программ для инвестиционной компании, интернет приложений и т.п.Если заинтересутесь, подробнее расскажу или напишу.

С уважением

Олег


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