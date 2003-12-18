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Система стимуляции продаж
18/12/2003
Константин, а закачка прайс-листов (или забивка предложений вручную) будет необходима? Какие именно телодвижения требуются от ИМ? Насколько геморно/трудоемко будет общаться с системой? От этого ведь тоже в значительной степени зависит принятия решения и дальнейшее пользование системой.
Константин, а закачка прайс-листов (или забивка предложений вручную) будет необходима? Какие именно телодвижения требуются от ИМ? Насколько геморно/трудоемко будет общаться с системой? От этого ведь тоже в значительной степени зависит принятия решения и дальнейшее пользование системой.
18/12/2003
Никаких.
Единственная задача ИМ - определится с "ценой покупателя". Т.е. сколько денег ИМ готов платить с реальносовершаемой покупки. Вот "партнерский %" какой?
Средний чек у вас, допустим, 100$. Вы тратите деньги на какую то рекламу, продвижение...
Т.е реально затраты на "приобретение покупателя" у вас, например, 5$.
Вот только с этой цифрой надо будет определиться.
Ну и естественно иметь конкурентоспособное предложение.
Никаких.
Единственная задача ИМ - определится с "ценой покупателя". Т.е. сколько денег ИМ готов платить с реальносовершаемой покупки. Вот "партнерский %" какой?
Средний чек у вас, допустим, 100$. Вы тратите деньги на какую то рекламу, продвижение...
Т.е реально затраты на "приобретение покупателя" у вас, например, 5$.
Вот только с этой цифрой надо будет определиться.
Ну и естественно иметь конкурентоспособное предложение.
19/12/2003
Константин, а каков именно механизм отслеживания продаж со стороны системы? Дело в том, что даже сделанный заказ (в корзину или как-то иначе) не всегда есть продажа. Продажа - это даже не получение курьером денег, а невозврат товара по истечении двух недель с момента получения курьером денег.
Константин, а каков именно механизм отслеживания продаж со стороны системы? Дело в том, что даже сделанный заказ (в корзину или как-то иначе) не всегда есть продажа. Продажа - это даже не получение курьером денег, а невозврат товара по истечении двух недель с момента получения курьером денег.
19/12/2003
Меня не эти вопросы интересуют, :) Вы их задаете пляша от того, что сейчас имеется. Как в анекдоте - Ребята, вот вам самолет! А вожжи у него будут? А регулироваться будут? А овса много жрет? :) и т.д.
% в данном случае не очень. Скорее речь пойдет о фиксированной цене покупателя. Например. Не 5% от чека, а 5$ за чек. А на сколько был чек и "доли" прибыли каждой из сторон - это несущественно.
Вот поэтому от ИМ потребуется знать величину своего среднего чека и в соответствии со своей предыстрией назначить цену за него. А от чего вы эту цену назначите - от %, от предистории или от фонаря - это проблемы ИМ.
Вот вы заряжаете Яндексу-Директу 100$ - он к вам пригоняет 1000 целевых хостов. Которые делают у вас 15 заказов (на разные суммы). Вот средняя стоимость совершения "контракта" 100/15 = 6,66$. Когда вы платите ЯД - вы все же покупаете хосты, но не контракты. Т.е. они не гарантированы. Система же будет продавать именно контракты. Случился контракт - извольте отстегнуть 6,66$.
Ну ладно, меня в принципе интересовало "нужно / не нужно". Вижу, что нужно.
Меня не эти вопросы интересуют, :) Вы их задаете пляша от того, что сейчас имеется. Как в анекдоте - Ребята, вот вам самолет! А вожжи у него будут? А регулироваться будут? А овса много жрет? :) и т.д.
% в данном случае не очень. Скорее речь пойдет о фиксированной цене покупателя. Например. Не 5% от чека, а 5$ за чек. А на сколько был чек и "доли" прибыли каждой из сторон - это несущественно.
Вот поэтому от ИМ потребуется знать величину своего среднего чека и в соответствии со своей предыстрией назначить цену за него. А от чего вы эту цену назначите - от %, от предистории или от фонаря - это проблемы ИМ.
Вот вы заряжаете Яндексу-Директу 100$ - он к вам пригоняет 1000 целевых хостов. Которые делают у вас 15 заказов (на разные суммы). Вот средняя стоимость совершения "контракта" 100/15 = 6,66$. Когда вы платите ЯД - вы все же покупаете хосты, но не контракты. Т.е. они не гарантированы. Система же будет продавать именно контракты. Случился контракт - извольте отстегнуть 6,66$.
Ну ладно, меня в принципе интересовало "нужно / не нужно". Вижу, что нужно.
19/12/2003
Константин, вопрос о системе, которая гонит целевых покупателей, можно даже не поднимать. Понятно, что она нужна. И весь вопрос как раз в том, как именно она будет работать.
А ваша реплика напоминает реплику Горбачева "Да хватит болтать, давайте говорить о деле" в адрес высоколобого академика на трибуне Верховного Совета СССР, который как раз и грузил всех занудными тонкостями какого-то вопроса, вместо истошных криков "Вперед! Да здравствует Перестройка". :)
Сила мелочей в их количестве.
Константин, вопрос о системе, которая гонит целевых покупателей, можно даже не поднимать. Понятно, что она нужна. И весь вопрос как раз в том, как именно она будет работать.
А ваша реплика напоминает реплику Горбачева "Да хватит болтать, давайте говорить о деле" в адрес высоколобого академика на трибуне Верховного Совета СССР, который как раз и грузил всех занудными тонкостями какого-то вопроса, вместо истошных криков "Вперед! Да здравствует Перестройка". :)
Сила мелочей в их количестве.
21/12/2003
2 Константин, пока смущает очень сильно качество тех проектов, которые представлены в вашей системе. Я для себя ПРИМЕРНО прикинул 2-3 более менее целевых, остальные… И полное впечатление, что на уровне концепции все здорово, а вот реализация пока… Но в любом случае, пока не попробую ничего точно сказать нельзя :)
PS А зачем так было усиленно скрывать название вашего проекта ? Или это как раз заинтересованность в действие: «URL не дам, кто заинтересовался сам найдет ?» ;)))))))))))
2 Константин, пока смущает очень сильно качество тех проектов, которые представлены в вашей системе. Я для себя ПРИМЕРНО прикинул 2-3 более менее целевых, остальные… И полное впечатление, что на уровне концепции все здорово, а вот реализация пока… Но в любом случае, пока не попробую ничего точно сказать нельзя :)
PS А зачем так было усиленно скрывать название вашего проекта ? Или это как раз заинтересованность в действие: «URL не дам, кто заинтересовался сам найдет ?» ;)))))))))))
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