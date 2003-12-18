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Система стимуляции продаж



Ссылка на сообщение Магазин
18/12/2003

Константин, а закачка прайс-листов (или забивка предложений вручную) будет необходима? Какие именно телодвижения требуются от ИМ? Насколько геморно/трудоемко будет общаться с системой? От этого ведь тоже в значительной степени зависит принятия решения и дальнейшее пользование системой.



Ссылка на сообщение Константин
18/12/2003

Никаких.

Единственная задача ИМ - определится с "ценой покупателя". Т.е. сколько денег ИМ готов платить с реальносовершаемой покупки. Вот "партнерский %" какой?

Средний чек у вас, допустим, 100$. Вы тратите деньги на какую то рекламу, продвижение...

Т.е реально затраты на "приобретение покупателя" у вас, например, 5$.

Вот только с этой цифрой надо будет определиться.

Ну и естественно иметь конкурентоспособное предложение.



Ссылка на сообщение Магазин
18/12/2003

"Никаких" - это надо так понимать, что фактически от ИМ потребуется только оплатить участие и все? Т.е. оплатил, а сам занимайся только своим сайтом и "будет тебе щастье"? :)

Как-то с трудом верится. :)



Ссылка на сообщение Константин
18/12/2003

Не оплатить и все, а "определить и готовность оплатить партнерский процент". После того, как состоялась покупка.

Пистолет не наставляем, никого не заставляем...



Ссылка на сообщение Магазин
19/12/2003

Константин, а каков именно механизм отслеживания продаж со стороны системы? Дело в том, что даже сделанный заказ (в корзину или как-то иначе) не всегда есть продажа. Продажа - это даже не получение курьером денег, а невозврат товара по истечении двух недель с момента получения курьером денег.



Ссылка на сообщение Edward
19/12/2003

На какой % со стороны ИМ Вы рассчитываете?



Ссылка на сообщение Константин
19/12/2003

2 Магазин. Это внутренние проблемы системы. "фальшивые" заказы к вам проходить не будут. С оч. высокой степенью вероятности. 99,9%



2 Эдвард. Конкретные цифры значения не имеют, но чем он выше, тем "шустрее" будет продвигаться магазин.



Ссылка на сообщение Магазин
19/12/2003

Константин, а тогда о каком проценте идет речь? Со стоимости купленного, с прибыли, с дохода? Или системе это пофигу и она все равно в итоге видит конкретное число денег?



Ссылка на сообщение Edward
19/12/2003

ИМы не будут раскрывать величину прибыли третьей стороне. Процент можно устанавливать видимо только от стоимости покупки



Ссылка на сообщение Магазин
19/12/2003

Эдвард, тогда надо понимать, что у разных товаров может быть ОЧЕНЬ разная стоимость и соответственно, как все это будет понимать обсуждаемая система?.



Константин, вопросов больше чем ответов, поэтому что-либо определенное сказать сложно.



Ссылка на сообщение Константин
19/12/2003

Меня не эти вопросы интересуют, :) Вы их задаете пляша от того, что сейчас имеется. Как в анекдоте - Ребята, вот вам самолет! А вожжи у него будут? А регулироваться будут? А овса много жрет? :) и т.д.

% в данном случае не очень. Скорее речь пойдет о фиксированной цене покупателя. Например. Не 5% от чека, а 5$ за чек. А на сколько был чек и "доли" прибыли каждой из сторон - это несущественно.

Вот поэтому от ИМ потребуется знать величину своего среднего чека и в соответствии со своей предыстрией назначить цену за него. А от чего вы эту цену назначите - от %, от предистории или от фонаря - это проблемы ИМ.

Вот вы заряжаете Яндексу-Директу 100$ - он к вам пригоняет 1000 целевых хостов. Которые делают у вас 15 заказов (на разные суммы). Вот средняя стоимость совершения "контракта" 100/15 = 6,66$. Когда вы платите ЯД - вы все же покупаете хосты, но не контракты. Т.е. они не гарантированы. Система же будет продавать именно контракты. Случился контракт - извольте отстегнуть 6,66$.



Ну ладно, меня в принципе интересовало "нужно / не нужно". Вижу, что нужно.



Ссылка на сообщение Магазин
19/12/2003

Константин, вопрос о системе, которая гонит целевых покупателей, можно даже не поднимать. Понятно, что она нужна. И весь вопрос как раз в том, как именно она будет работать.



А ваша реплика напоминает реплику Горбачева "Да хватит болтать, давайте говорить о деле" в адрес высоколобого академика на трибуне Верховного Совета СССР, который как раз и грузил всех занудными тонкостями какого-то вопроса, вместо истошных криков "Вперед! Да здравствует Перестройка". :)



Сила мелочей в их количестве.



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
21/12/2003

2 Константин, пока смущает очень сильно качество тех проектов, которые представлены в вашей системе. Я для себя ПРИМЕРНО прикинул 2-3 более менее целевых, остальные… И полное впечатление, что на уровне концепции все здорово, а вот реализация пока… Но в любом случае, пока не попробую ничего точно сказать нельзя :)



PS А зачем так было усиленно скрывать название вашего проекта ? Или это как раз заинтересованность в действие: «URL не дам, кто заинтересовался сам найдет ?» ;)))))))))))



Ссылка на сообщение Константин
21/12/2003

Миш, я сейчас ТЗ только пишу. Хорошо, если он в черне хотя бы в феврале задышит. И то, если найду веб-мастера быстро. Сейчас пока нет ни названия ни урл.

Зашевелится - пропиарюсь будь здоров! :)



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
21/12/2003

Тогда вопрос в лоб - NTBA это что ? Это точно ваш проект, и не отрицайте, и те мысли которые я прочитал на сайте очень схожи с тем что описаны здесь. :)


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