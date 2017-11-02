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Шоу-рум для интернет-магазина, кто предоставляет услугу
02/11/2017
Добрый день.
Решили выставить продукцию интернет-магазина в шоурумах Главпункта в Петербурге. Еще не стартанули, пока рано говорить об эффективности, но вопрос в другом.
Нужна такая же услуга в Москве, подскажите кто из курьерских служб предоставляет такую услугу?
Добрый день.
Решили выставить продукцию интернет-магазина в шоурумах Главпункта в Петербурге. Еще не стартанули, пока рано говорить об эффективности, но вопрос в другом.
Нужна такая же услуга в Москве, подскажите кто из курьерских служб предоставляет такую услугу?
05/11/2017
Вы можете предоставить информацию на форуме? Нас тоже интересует данная услуга в Москве
Александр Алимов:
Оставьте Ваш e-mail в ЛС.
Спасибо.
Оставьте Ваш e-mail в ЛС.
Спасибо.
Вы можете предоставить информацию на форуме? Нас тоже интересует данная услуга в Москве
07/11/2017
Владимир Ковалев,
в двух словах:
Неделю назад взяли еще одно помещение среди нашего складского комплекса (Юрьевский пер). Отделили офис и ПВЗ (будни с 11 до 20, воскресенье с 14 до 18). Хотим реализовать на базе ПВЗ шоу-рум, т.к. есть такой запрос среди постоянных клиентов.
Условия зависят от товара, кубатуры хранения и объема заказов.
Владимир Ковалев,
в двух словах:
Неделю назад взяли еще одно помещение среди нашего складского комплекса (Юрьевский пер). Отделили офис и ПВЗ (будни с 11 до 20, воскресенье с 14 до 18). Хотим реализовать на базе ПВЗ шоу-рум, т.к. есть такой запрос среди постоянных клиентов.
Условия зависят от товара, кубатуры хранения и объема заказов.
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