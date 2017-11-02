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Шоу-рум для интернет-магазина, кто предоставляет услугу



02/11/2017

Добрый день.
Решили выставить продукцию интернет-магазина в шоурумах Главпункта в Петербурге. Еще не стартанули, пока рано говорить об эффективности, но вопрос в другом.

Нужна такая же услуга в Москве, подскажите кто из курьерских служб предоставляет такую услугу?



Ссылка на сообщение Александр Алимов,
ceo Call IM
Россия, Москва
04/11/2017

Оставьте Ваш e-mail в ЛС.

Спасибо.



Ссылка на сообщение Владимир Ковалев,
Менеджер Магазин подарков
05/11/2017

Александр Алимов:

Оставьте Ваш e-mail в ЛС.

Спасибо.


Вы можете предоставить информацию на форуме? Нас тоже интересует данная услуга в Москве



Ссылка на сообщение Александр Алимов,
ceo Call IM
Россия, Москва
07/11/2017

Владимир Ковалев,
в двух словах:

Неделю назад взяли еще одно помещение среди нашего складского комплекса (Юрьевский пер). Отделили офис и ПВЗ (будни с 11 до 20, воскресенье с 14 до 18). Хотим реализовать на базе ПВЗ шоу-рум, т.к. есть такой запрос среди постоянных клиентов.

Условия зависят от товара, кубатуры хранения и объема заказов.



Ссылка на сообщение Модератор Oborot.ru,
Модератор Oborot.ru
Москва, Россия
07/11/2017

Реклама на форуме запрещена.



Ссылка на сообщение Александр Алимов,
ceo Call IM
Россия, Москва
07/11/2017

Модератор Oborot.ru,
это не реклама...Я предложил общаться в ЛС, собеседник просит больше конкретики и в общих чертах я ответил на вопрос - кто предоставляет? - мы готовы обсудить.


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