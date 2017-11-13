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Сенсорная стойка для рекламы магазина
13/11/2017
Здравствуйте! Для своего интернет-магазина сделал сенсорную стойку, вывел сайт на экран с поставил в проходном месте.
Потом стойка сломалась, убрал её, но сейчас хочу предложить создание таких стоек для других магазинов и интернет-магазинов. Как считаете, насколько перспективна такая идея? Как ее продвигать?
Свой сайт хочу продать и сосредоточиться на новой идее.
Здравствуйте! Для своего интернет-магазина сделал сенсорную стойку, вывел сайт на экран с поставил в проходном месте.
Потом стойка сломалась, убрал её, но сейчас хочу предложить создание таких стоек для других магазинов и интернет-магазинов. Как считаете, насколько перспективна такая идея? Как ее продвигать?
Свой сайт хочу продать и сосредоточиться на новой идее.
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