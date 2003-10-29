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Считаю своим долгом...



Ссылка на сообщение Edward
29/10/2003

2 Gecko



такой ник, а мозиллу не знаешь ;-). Ей пофиг в чем фонт на странице определен. В абсолютных значениях или процентных. Cntrl+, Cntrl-

Кстати эта страница нормально отображается с увеличенными фонтами.



Обоснований против эксплоДера навалом. Начиная от проблем с безопасностью (куча дыр и соот-но патчей), юзабилити - нет к примеру привычных табов, заканчивая относительно слабой (сегодня уже можно это утверждать) поддержкой стандартов и практически нулевым развитием.



Если не нравится мозилла, рекомендую там же на mozilla.org скачать firebird. Легкий (6М), быстрый браузер, ставится простым разворачиванием архива в папку без всяких процедур инсталляций



Ссылка на сообщение Павел Коротов
30/10/2003

Господа, ТЗ на дизайн сейчас пишется, так что не позже весны :), вероятно, внедрим. Спасибо за столь подробные, красноречивые, оживляющие эту - можно сказать - ключевую для всей российской e-commerce тему.



Ссылка на сообщение Andre
01/11/2003

Павел, и не забудьте плиз включить в ТЗ -убрать этого узкоглазого чудика с верхнего баннера. за 2 года надоел, сил нет :(



Ссылка на сообщение Константин
01/11/2003

"надоел, сил нет"

И не говори! приходится мочить его АdsСleaner-ом, что б тут рожи не корчил.



Ссылка на сообщение наблюдатель
01/11/2003

да, Константин, нехило ты канделябром управляешься :)

извини за тыканье... Вот спомнуть не мойгу ихде же я встрчеал ваш стиль? по моему вы давали ссылку на ваш сайт а найти не могу...



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
01/11/2003

Этот "узкоглазый чудик" один-в-один мой сосед (принеприятнейший тип), да к тому же у нас с ним телефон спаренный. Поэтому, заходя на "Обормот" сразу вспоминаю, что телефон пора освобождать.

(просьба: про выделенку ничего мне не говорить! убью!)



Ссылка на сообщение kwit
01/11/2003

кстати, давно горю желанием узнать, кто тот скромный труженник, запечатленный на баннере... уже как родной, встречу на улице - узнаю :)



Ссылка на сообщение Константин
01/11/2003

Вот видите, Павел, как нород-то плющит из-за этого...

А Степа в своем "прикупи" тоже по-началу какого-то хиппи повесил, потом девишку на фоне игривого ковра...

Млин, народ, поймите, фотомодели на свете существуют не просто так!



Ссылка на сообщение Модератор
04/11/2003

Господа, напоминаю об элементарных правилах вежливости. Человеку, заходящему в форум, может быть довольно неприятно, что его за глаза называют "узкоглазым чудиком".



Дальнейшие сообщения в подобном тоне будут удаляться без дополнительных предупреждений. Спасибо.



Ссылка на сообщение lnx
04/11/2003

Хорошо, что я этого баннера не вижу... Впрочем почти никаких не вижу. Proxomitron рулит.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
04/11/2003

По поводу замечаний о человеке на баннере, я бы тоже попросил выражаться чуть более вежливо. В том числе, и благодаря этому "скромному труженику" мы имеем возможность общаться на "Обороте".



По поводу "плющит" - Вы не совсем правы, Константин. Эта реклама в плане привлечения клиентов оказалась одной из самых эффективных из испробованных.



PS. Баннер сменим в любом случае, либо уже до праздников, либо через несколько дней после - всё-таки, баннер не должен "жить" так долго.



Ссылка на сообщение Gecko
04/11/2003

2 Edward :))) Глаза б мои эти браузеры не видели, не то чобы еще один добровольно ставить :)



Ссылка на сообщение Andre
04/11/2003

>>PS. Баннер сменим в любом случае, либо уже до праздников, либо через несколько дней после - всё-таки, баннер не должен "жить" так долго.



Именно это и ТОЛЬКО это я имел в виду. Успехов.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
05/11/2003

Светик - 5+ за новое название. Я хохотал 2 минуты.


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