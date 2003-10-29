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Считаю своим долгом...
29/10/2003
2 Gecko
такой ник, а мозиллу не знаешь ;-). Ей пофиг в чем фонт на странице определен. В абсолютных значениях или процентных. Cntrl+, Cntrl-
Кстати эта страница нормально отображается с увеличенными фонтами.
Обоснований против эксплоДера навалом. Начиная от проблем с безопасностью (куча дыр и соот-но патчей), юзабилити - нет к примеру привычных табов, заканчивая относительно слабой (сегодня уже можно это утверждать) поддержкой стандартов и практически нулевым развитием.
Если не нравится мозилла, рекомендую там же на mozilla.org скачать firebird. Легкий (6М), быстрый браузер, ставится простым разворачиванием архива в папку без всяких процедур инсталляций
2 Gecko
такой ник, а мозиллу не знаешь ;-). Ей пофиг в чем фонт на странице определен. В абсолютных значениях или процентных. Cntrl+, Cntrl-
Кстати эта страница нормально отображается с увеличенными фонтами.
Обоснований против эксплоДера навалом. Начиная от проблем с безопасностью (куча дыр и соот-но патчей), юзабилити - нет к примеру привычных табов, заканчивая относительно слабой (сегодня уже можно это утверждать) поддержкой стандартов и практически нулевым развитием.
Если не нравится мозилла, рекомендую там же на mozilla.org скачать firebird. Легкий (6М), быстрый браузер, ставится простым разворачиванием архива в папку без всяких процедур инсталляций
04/11/2003
По поводу замечаний о человеке на баннере, я бы тоже попросил выражаться чуть более вежливо. В том числе, и благодаря этому "скромному труженику" мы имеем возможность общаться на "Обороте".
По поводу "плющит" - Вы не совсем правы, Константин. Эта реклама в плане привлечения клиентов оказалась одной из самых эффективных из испробованных.
PS. Баннер сменим в любом случае, либо уже до праздников, либо через несколько дней после - всё-таки, баннер не должен "жить" так долго.
По поводу замечаний о человеке на баннере, я бы тоже попросил выражаться чуть более вежливо. В том числе, и благодаря этому "скромному труженику" мы имеем возможность общаться на "Обороте".
По поводу "плющит" - Вы не совсем правы, Константин. Эта реклама в плане привлечения клиентов оказалась одной из самых эффективных из испробованных.
PS. Баннер сменим в любом случае, либо уже до праздников, либо через несколько дней после - всё-таки, баннер не должен "жить" так долго.
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