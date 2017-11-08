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Рынок интернет-торговли в 2017 году, данные АКИТ



Ссылка на сообщение Елисей Киров,
Индивидуальный предприниматель ИП Киров
08/11/2017

Объем рынка интернет-торговли в России в первом полугодии 2017 года составил 498 млрд рублей. Такие данные представила сегодня на специальной презентации Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Всего за год рынок наконец-то "пробьёт" потолок в 1 трлн и составит 1150 млрд рублей. Напомним, по итогам прошлого года объем российского рынка онлайн-торговли вырос на 21% и достиг 920 млрд рублей. Электронная торговля товарами и услугами уже составляет 36% цифровой экономики страны, отмечают в АКИТ






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