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Решение за 300... или за 3000?
06/02/2002
Какое решение выбрать - вот в чем вопрос! Не раз уже обсуждался он здесь, но еще раз я прошу внимания уважаемого сообщества.
Различия между решениями за 300 и за 3000 я отлично понимаю. Понимаю, что за 300 получу барахло с отсылкой заказов на e-mail. Ситуация вот в чем.
Если я беру дешевое решение: а вдруг заказов будет много, и решение не справится. Попадаю на деньги, а их мало.
Если я беру дорогое решение: а вдруг заказов будет мало, и за решение переплачу в 10, а то и в 50 (!) раз. Попадаю на деньги, а их мало.
Ту би или не ту би - вот в чем вопрос! Что делать?
Какое решение выбрать - вот в чем вопрос! Не раз уже обсуждался он здесь, но еще раз я прошу внимания уважаемого сообщества.
Различия между решениями за 300 и за 3000 я отлично понимаю. Понимаю, что за 300 получу барахло с отсылкой заказов на e-mail. Ситуация вот в чем.
Если я беру дешевое решение: а вдруг заказов будет много, и решение не справится. Попадаю на деньги, а их мало.
Если я беру дорогое решение: а вдруг заказов будет мало, и за решение переплачу в 10, а то и в 50 (!) раз. Попадаю на деньги, а их мало.
Ту би или не ту би - вот в чем вопрос! Что делать?
07/02/2002
Лично я,как програмист, думаю, что стоимость реализации е-магазина зависит не от расчитываемого кол-ва заказов а от качества желаемого представления товаров, процесса заказов, кол-ва представления сервисов и т.д.
Т.е. можно заказать и барахло с отсылкой заказов на е-мэил, барахло то справится, справится ли менеджер с такой системой (кстати, человеческий фактор менеджера очень важен, т.к. от него зависит качество обслуживания клиентов и представления информации)
Вторая проблема в том, что если ваш магазин имеет мало-мальски какую-то структуру каталогов и приличный ассортимент, даже барахло с отправкой будет скорее всего будет дороже 300 баксов.
Лично мы пошли другим путем, сначала было создано минимально необходимое ядро магазина, которое было сделано с расчетом на модернизацию и расширение (это будет стоить 300-1000), а потом по необходимости и желанию оно обвешивалось всякими форумами, внутренними рекламными сетями, системами ведения и регистрации заказов, системами статистики и прочими наворотами.
Теперь стоимость дошла как раз примерно до 3000, но мы знали, что нам надо то, что мы делали на эти деьги.
Степан
Лично я,как програмист, думаю, что стоимость реализации е-магазина зависит не от расчитываемого кол-ва заказов а от качества желаемого представления товаров, процесса заказов, кол-ва представления сервисов и т.д.
Т.е. можно заказать и барахло с отсылкой заказов на е-мэил, барахло то справится, справится ли менеджер с такой системой (кстати, человеческий фактор менеджера очень важен, т.к. от него зависит качество обслуживания клиентов и представления информации)
Вторая проблема в том, что если ваш магазин имеет мало-мальски какую-то структуру каталогов и приличный ассортимент, даже барахло с отправкой будет скорее всего будет дороже 300 баксов.
Лично мы пошли другим путем, сначала было создано минимально необходимое ядро магазина, которое было сделано с расчетом на модернизацию и расширение (это будет стоить 300-1000), а потом по необходимости и желанию оно обвешивалось всякими форумами, внутренними рекламными сетями, системами ведения и регистрации заказов, системами статистики и прочими наворотами.
Теперь стоимость дошла как раз примерно до 3000, но мы знали, что нам надо то, что мы делали на эти деьги.
Степан
07/02/2002
Это только так кажется. Тот же пример с доставкой заказов по е-мейлу. 10 заказов в день, и все, менеджер магазина начинает делать ошибки. А если 20 заказов? Мало ведь заказы привлечь, надо их исполнить.
А неудовлетворенный покупатель, да еще скандальный - лучше бы вообще его не было, чем такой. Это я не по интернетовскому опыту знаю.
Хотя... может, правда зря волнуюсь! Интернет большой, один покупатель уйдет, другой придет.
Это только так кажется. Тот же пример с доставкой заказов по е-мейлу. 10 заказов в день, и все, менеджер магазина начинает делать ошибки. А если 20 заказов? Мало ведь заказы привлечь, надо их исполнить.
А неудовлетворенный покупатель, да еще скандальный - лучше бы вообще его не было, чем такой. Это я не по интернетовскому опыту знаю.
Хотя... может, правда зря волнуюсь! Интернет большой, один покупатель уйдет, другой придет.
10/02/2002
По поводу куда заказы деваются:
Помимо занесения их в базу и построения отчетов и использования специальных средств их просмотра, у нас, например реализована система автоматически отслеживающая заказы, которые очень долго не принимаются в обработку и об этом сообщается по почте.
Естественно плюс к этому есть система отчметки заказов как принятые в обработку, доставлены-не доставлени и т.д.
Степан
По поводу куда заказы деваются:
Помимо занесения их в базу и построения отчетов и использования специальных средств их просмотра, у нас, например реализована система автоматически отслеживающая заказы, которые очень долго не принимаются в обработку и об этом сообщается по почте.
Естественно плюс к этому есть система отчметки заказов как принятые в обработку, доставлены-не доставлени и т.д.
Степан
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