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Решение за 300... или за 3000?



Ссылка на сообщение Апач
06/02/2002

Какое решение выбрать - вот в чем вопрос! Не раз уже обсуждался он здесь, но еще раз я прошу внимания уважаемого сообщества.



Различия между решениями за 300 и за 3000 я отлично понимаю. Понимаю, что за 300 получу барахло с отсылкой заказов на e-mail. Ситуация вот в чем.



Если я беру дешевое решение: а вдруг заказов будет много, и решение не справится. Попадаю на деньги, а их мало.



Если я беру дорогое решение: а вдруг заказов будет мало, и за решение переплачу в 10, а то и в 50 (!) раз. Попадаю на деньги, а их мало.



Ту би или не ту би - вот в чем вопрос! Что делать?



Ссылка на сообщение Stepan
07/02/2002

Лично я,как програмист, думаю, что стоимость реализации е-магазина зависит не от расчитываемого кол-ва заказов а от качества желаемого представления товаров, процесса заказов, кол-ва представления сервисов и т.д.

Т.е. можно заказать и барахло с отсылкой заказов на е-мэил, барахло то справится, справится ли менеджер с такой системой (кстати, человеческий фактор менеджера очень важен, т.к. от него зависит качество обслуживания клиентов и представления информации)

Вторая проблема в том, что если ваш магазин имеет мало-мальски какую-то структуру каталогов и приличный ассортимент, даже барахло с отправкой будет скорее всего будет дороже 300 баксов.



Лично мы пошли другим путем, сначала было создано минимально необходимое ядро магазина, которое было сделано с расчетом на модернизацию и расширение (это будет стоить 300-1000), а потом по необходимости и желанию оно обвешивалось всякими форумами, внутренними рекламными сетями, системами ведения и регистрации заказов, системами статистики и прочими наворотами.

Теперь стоимость дошла как раз примерно до 3000, но мы знали, что нам надо то, что мы делали на эти деьги.



Степан



Ссылка на сообщение Гундесван
07/02/2002

"Если я беру дешевое решение: а вдруг заказов будет много, и решение не справится. Попадаю на деньги, а их мало"



Если будет много заказов, то денег мало не будет



Ссылка на сообщение Апач
07/02/2002

Это только так кажется. Тот же пример с доставкой заказов по е-мейлу. 10 заказов в день, и все, менеджер магазина начинает делать ошибки. А если 20 заказов? Мало ведь заказы привлечь, надо их исполнить.



А неудовлетворенный покупатель, да еще скандальный - лучше бы вообще его не было, чем такой. Это я не по интернетовскому опыту знаю.



Хотя... может, правда зря волнуюсь! Интернет большой, один покупатель уйдет, другой придет.



Ссылка на сообщение Новичок
08/02/2002

Простите за некомпетентный вопрос, но очень хотелось бы понять...

А в "качественном" магазине куда заказы отправляются?

Разве не на имейл?

Честно говоря, не имею представления, как это происходит...

Подскажите плиз...

Спасибо!



Ссылка на сообщение Relict
09/02/2002

Заказы заносяться в базу данных, что позволяет лучше их обрабатывать, формировать отчеты, отслеживать покупателем состояние заказа и т.п.



Ссылка на сообщение Stepan
10/02/2002

По поводу куда заказы деваются:

Помимо занесения их в базу и построения отчетов и использования специальных средств их просмотра, у нас, например реализована система автоматически отслеживающая заказы, которые очень долго не принимаются в обработку и об этом сообщается по почте.

Естественно плюс к этому есть система отчметки заказов как принятые в обработку, доставлены-не доставлени и т.д.



Степан


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